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безработица (433) НБУ (4734) заработная плата (2355)

В этом году реальные зарплаты украинцев снизятся на четверть, - НБУ

гроші

По результатам 2022 реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть. В НБУ заявляют, что рынок труда стабилизировался на низком уровне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"Безработица еще долго будет оставаться высокой из-за эффектов войны и значительных структурных диспропорций. Несмотря на некоторое оживление экономической активности, большинство предприятий все еще работает значительно ниже довоенного уровня загруженности.

Уменьшение выпуска и доходов предприятий, а также ожидания более длительных военных действий сдерживают предприятия в своих планах наращивания штата работников, о чем свидетельствуют данные сайтов поиска работы. В то же время предприятия не испытывают недостатка в квалифицированных работниках", - говорится в отчете.

Нацбанк подчеркивает, что в Украине до сих пор доминирует рынок работодателя - количество вакансий хоть и выросло по сравнению с мартом-апрелем, все еще остается в два-три раза (в зависимости от сферы деятельности) меньше той, что была до полномасштабной агрессии.

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В частности, сохраняются региональные и секторальные диспропорции. Так, в сентябре, по данным сайтов поиска работы, на Киев приходилось около 30% всех актуальных вакансий в Украине. Сейчас преобладают вакансии в сфере обслуживания, рабочих специальностей и торговли.

Рост количества резюме несколько замедлился из-за оживления спроса на рабочую силу, мобилизации и миграции за границу. Однако количество резюме все еще значительно превышает прошлогодние показатели (в 1.5 раза, по данным сайтов поиска работы).

"В результате нагрузка на одну вакансию (соотношение между количеством резюме и вакансий) хотя и сокращается, но все еще значительно превышает довоенный уровень. Это свидетельствует об активном поиске работы украинцами и подтверждает оценки НБУ относительно высокого уровня безработицы", - добавляет НБУ.

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"В дальнейшем уровень безработицы постепенно будет снижаться, однако будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны.

Восстановление экономической активности будет стимулировать рост спроса на рабочую силу, однако длительное время будут сохраняться структурные диспропорции на рынке труда. Из-за выезда части квалифицированной рабочей силы за границу может возникнуть заметный дефицит работников в отдельных видах экономической деятельности, например, строительстве, что одновременно будет определять рост зарплат в соответствующих отраслях.

Однако со стороны отдельных видов деятельности, производственные мощности которых больше всего пострадали от военных действий, спрос на работников будет оставаться сравнительно слабым, что соответственно будет тормозить процесс сокращения уровня безработицы", - добавили в НБУ.

При этом в НБУ ожидают, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12-13% прежде всего за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть.

"В дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и будет происходить на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах. Вернутся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции.

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В то же время в следующем году, согласно проекту Государственного бюджета на 2023 год, рост социальных выплат будет сдержанным и будет соответствовать росту прожиточного минимума. В дальнейшем их увеличение ускорится благодаря наращиванию ресурсов бюджета", - резюмировали в НБУ.

Напомним, уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.
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Топ комментарии
+21
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28.10.2022 14:08
+14
Випускайте людей за кордон! Вони самі про себе подбають. Ваші заборони незаконні!
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28.10.2022 14:08
+12
Нас військові захищають. А ці часто на сторону оккупантів переходять. До речі відносятся до військових вони як до непотребу.
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28.10.2022 14:58
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😁 В два рази як мінімум
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28.10.2022 13:59 Ответить
У третини не буде зовсім зарплат. В прифронтовій зоні і на окупованих територіях прибуток отримує тільки торгівля...
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28.10.2022 15:54 Ответить
І ломбарди! Ті добре влаштвались і при окупаційній владі!
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28.10.2022 15:58 Ответить
добре що мєнти отримують по 77 тис грн
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28.10.2022 13:59 Ответить
Звичайно, добре. Бо тебе захищають
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28.10.2022 14:11 Ответить
Нас військові захищають. А ці часто на сторону оккупантів переходять. До речі відносятся до військових вони як до непотребу.
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28.10.2022 14:58 Ответить
Есть решение! Берешь военник, идешь в военкомат и на передовую! Там неплохо платят
Не нужно завидовать Все в твоих руках
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28.10.2022 15:39 Ответить
не нужно утрировать , процентов 70 ментов сидят в тепле и уюте по домам , выходят на дежурство 8 через 12 , пару часиков по району проехались и в отстойник , где нибудь за городом или в парке безлюдном , и дрыхнут , ...................это один из вариантов , и то , для мелких патрульных , а кто по выше , не хило устроились, ...........в первые месяцы войны еще что-то там шевелилось , сейчас все устаканилось и нормально себя чувствуют .
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28.10.2022 15:51 Ответить
а пенсія?
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28.10.2022 14:02 Ответить
Пенсії без індексації при шаленій інфляції теж знецінюються. Що тут не зрозумілого?
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28.10.2022 14:07 Ответить
В октябре добавили 9 гр. Что порадовало, в октябре 21 г, ровно столько же. Копейки не вспомню. Стабильно идёт. Знаю кому 6 гр накинули. Это рабочие пенсии, массовые. Все правда.
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28.10.2022 15:13 Ответить
НБУ реально юморить. Куди ще надалі кидати народ в злидні,коли просто можна відкрити робочі місця в оборонному секторі. Підприємці уже пишуть про проблеми. Втрати космічні через маніпуляції уряду
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28.10.2022 14:02 Ответить
Ти певен, що відкривати нові робочі місця - це компетенція НБУ?

В даному випадку НБУ констатує факт - хитрожопа ЗЄвдада, яка боялася втратити гроші, позбавила грошей населення.
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28.10.2022 14:39 Ответить
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28.10.2022 14:08 Ответить
Випускайте людей за кордон! Вони самі про себе подбають. Ваші заборони незаконні!
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28.10.2022 14:08 Ответить
Нахєра? Щоб європейські платники податків додатково утримували ще три мільйона трутнів?! Чи тобі важко нагуглити статистику скільки зваливших у країнах ЄС працює. Тому краще не ганьбитися на весь світ.
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28.10.2022 17:37 Ответить
Ти розумієш про що йдеться взагали чи ні??? Люди туди поїдуть заробляти гроші, а не сидіти на шиях європейців. Іи це теж треба пояснювати??? А щодо трутнів... Вони й так тут НІЧОГО не роблять. Цілими днями вештаються безцільно вулицями міст, не маючи роботи. Так що своє обурення їм висловлюй. І не забудь при цьому їм запропонувати нормально оплачувану роботу. Тільки не з сайтів працевлаштування, де вона нібито є і за копійки. Нормальну роботу з гідною зарплатнею.
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28.10.2022 19:20 Ответить
Вже одні поїхали у швейцарію - від сили 7-8% влаштувалося на роботу. Всі інші сидять на шиї у місцевих. Така хєрня і у Німеччині. Може ти поїдеш єпашити, а 90% інших будуть трутнями. Так краще хай всі сидять тут до закінчення війни і не позорять тих хто зараз в окопах.
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28.10.2022 19:25 Ответить
До речі, твоя "незаконність" не має юридичного обгрунтування на світовій арені. Оскільки міжнародне право визнає за державою право обмежувати права населення під час війни.
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28.10.2022 17:39 Ответить
Це не моя "незаконність", а Ситника. З ним сперечайся:

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28.10.2022 19:16 Ответить
З точки зору міжнародного права, держава має право обмежити якісь права громадян під час війни або якоїсь надзвичайної ситуації. Ти ні в одному міжнародному суді не виграєш проти України, що вона тобі не дала зєбатися з країни у період війни. А ситник вже довів свою проф непридатність, тому його висер виключно для понтів.
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28.10.2022 19:29 Ответить
Ти гаслами говориш, а я тобі про РЕАЛЬНУ ситуацію в країні. Не розумієш чим загрожує масове безробіття? Це теж пояснювати треба?
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28.10.2022 19:39 Ответить
А я тобі про іншу реальну ситуацію, що відкриття кордонів точно не посилить мотивацію тих, хто зараз на фронті. Особливо тих хто без ротації і відпусток вже 10-й місяць ******* кацапню.
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28.10.2022 20:04 Ответить
Очевидно, що ти існуєш в іншій реальності. І вона жодним чином не перетинається з реалінстю людей, які сидять без роботи.

Бачу, доведеться на пвльцях пояснювати. Не доходить просто до людини.

Маючи у тилу величезну кількість непрацевлаштованих людей (які до того ж не такі вже й патріоти як всім хотілося б), ризикуємо отримати п'яту колону. П'яту колону, яка може запросто створити заос і безлад. А може навіть і щось погірше. Наприклад, захопить владу в окремому населеному пункті і здасть його окупантам. Тобі такого хочеться? Чи ти думаєш, що оці всі східняки, яких масово вивозять до різних областей, не захочуть допомогти своїм улюбленим кацапам? А якщо вони об'єднаються з тими, кого не випускають за кордон, то уяви, яку гримучу суміш ми можемо отримати. Тоді всі наші здобутки на фронті будуть в один момент перекреслені всім ти, що буде відбуватися в тилу.

Хочеш такого? Ти його отримаєш.
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28.10.2022 20:18 Ответить
Ах ось ти якийсь кінець епохи бідності.
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28.10.2022 14:17 Ответить
Дійсно кінец.

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28.10.2022 14:22 Ответить
У нас на фирме минус 10% всем
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28.10.2022 14:22 Ответить
у нас 25%
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28.10.2022 14:32 Ответить
а в нбу знизяться? в прокурорів? ментів? депутатів? суддів? так отож
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28.10.2022 14:23 Ответить
А чинушам подымутся!....................................................
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28.10.2022 14:25 Ответить
это они так тонко намэкуть, шо 500k новых рабочих на созданных ранее правителями на новых же рабочих местах по укладке тротуарной плитки, из теоретически обещанных 6k грн в месяц, реально будут получать 4,5k грн? а безработные на разборке завалов, из тех же теоретических 6,7k грн. будут тоже реально видеть только 5,025 грн? как бы увидев такие радужные возможности, беженцы, ринувшие массово возвращаться из "капиталистического ада" в "зелёный рай", не то что погранпереходы толпой не посносили, но и железный занавес по остальному периметру не обрушили. )
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28.10.2022 14:30 Ответить
🏛️Над премьером Денисом Шмыгалем дружно посмеялись когда он сказал что без западной помощи украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий. А напрасно. Нам вот не о пенсиях известно, а о том, что в ряде боевых бригади ВСУ личный состав предупредили о возможных задержках с выплатами зарплат и попросили отнестись с пониманием. Официальная версия, из-за обстрелов пострадали финансовые управления бригад. Наши источники сообщают, что все банальнее. В казне просто нет денег.

📉Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. (https://t.me/pecherhill/769)Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.
💸Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испарающихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.

🙅🏻‍♂️В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.

⚔️При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?
😡Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожеть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.

🤷🏻‍♂️Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.

🤔Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.
🤦🏼Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сламать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма тебують как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ламать через колено закончатся масовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость опозиции.

💁🏻‍♂️Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.

🤑А денег нет.
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28.10.2022 14:31 Ответить
Утром на марафоне ******* говорили о пвышении на 4% в 2023г
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28.10.2022 14:33 Ответить
Негідники відкрийте кордони.
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28.10.2022 14:36 Ответить
Лох73% має страждати.
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28.10.2022 17:33 Ответить
Епоха бідності вже позаду.

Не хвилюйтеся - гірше не буде і завжди можна поржать.
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28.10.2022 14:36 Ответить
Закрити кордони для чоловіків в заробітчанській країні в якій мільйони людей жили за рахунок роботи в Європі - це ж якими ідіотами треба бути.
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28.10.2022 14:38 Ответить
Закрили, тому що всі повтікають.
Поржали - тепер захищайте державу.
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28.10.2022 14:57 Ответить
І такими ви хочете захищати країну? Сильно вони вам її назахищають... Невже незрозуміло, що це потенційні дезертири та ухилянти??? Які з них солдати??? Покидають зброю та поздаються у полон за найменшої загрози їхньому життю. Або будуть саботувати чи не виконувати накази командирів. Та ще й інших підбурювати цього не робити.

Треба випускати всіх тих, хто хоче виїхати. Їх все одно всіх роботою не забезпечиш. Мають залишитися лише вмотивовані захищати країну. І ось тоді подивимося, скільком тут насправді потрібна Україа.
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28.10.2022 15:09 Ответить
Всі твої відмазки мають статті у кримінальному кодексі: дезертирство, невиконання наказу тощо. Так що можеш вишмаркати свої соплі об спідницю під якою ти ховаєшся.
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28.10.2022 17:31 Ответить
Не хочеш розуміти простих речей? Ну добре. Життя все розставить на свої місця. Побачиш ще...

А на особисті образи від тобі подібних я не реагую. Ти вже сам все сказав. Розумні люди висновки потрібні зробили.
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28.10.2022 19:14 Ответить
Хочеш роботу з гідною зарплатою - іди в армію. Якщо не вистачає мізків заробити під час війни - сиди в жопі. Наголосували - тепер жріте.
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28.10.2022 19:22 Ответить
Ти ж всіх до армії не забереш. А тиї, хто сидить без роботи нею не забезпечиш. Тому не пиши дурниць.
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28.10.2022 19:23 Ответить
Я кажу про тебе, а не про всіх. Потрібні гроші - іди у віськомат. Не хочеш заробляти - так не єпи людям мізки
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28.10.2022 19:32 Ответить
За мене хвилюйся, добре? Дам собі раду якось і без тебе. А от чи допоможуть твої "поради" іншим - це ВЕЛИКЕ питання...
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28.10.2022 19:37 Ответить
Інші мали б думати наперед, ще 3.5 років тому, коли вони йшли на вибори. Зараз хай жруть свою тупість і жадібність.
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28.10.2022 20:07 Ответить
А ти вали все до купи. І не маж всіх однією фарбою. За вазеліна і його шоблу я не голосував. Але ж це мало не єдиний аргумени тобі подібних...
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28.10.2022 20:21 Ответить
Робимо висновок, що влада, деякі депутати, чиновники то не українці, бо в них зарплати чомусь зростають, ще і мільйонні премії собі виписують.
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28.10.2022 14:56 Ответить
Ежемесячно в бюджет Украины США вливают 1,5 ярда долларов для поддержания макрофинансовой ситуации и выплат пенсий ...отсюда вывод.... слугам повысили зарплату дважды...,пенсии понизили...
Весело живём...😛
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28.10.2022 15:01 Ответить
*****, очень интересный прогноз) я сижу без работы, лицензия на мед практику истекла, должен был в апреле ехать в Чехию на работу. Жена сидит в Германии на бирже труда. Но в целом, с учетом инфляции, получилось - 25%. Ахах, норм сказка.
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28.10.2022 15:21 Ответить
ты себе не представляешь что творится в морской отрасли , моряки ВСЕ !!!!! от матроса до капитана , сидят без работы , границы закрыты , контракты прогорели , их рабочие места заняли индусы и филипинцы , государство теряет +- 200 миллионов бакинских , эта масса людей которые не могут найти работу на берегу , их сотни тысяч , а у них семьи , дети , которые всю жизнь рассчитывали на пап , мужей , то есть цифру безработных и нищих умножай на 3 , у кого была кубышка , как-то вытягивают , а через 2-4 месяца что будет ???? зато ****** с 95 квартала жируют , верховная рада подарки принимает золотыми часами с брильянтами , мерсы и бентли покупают ...............нормально так живем.
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28.10.2022 16:03 Ответить
А реально есть нереальные зарплаты?
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28.10.2022 15:33 Ответить
А кто-то ждал, что во время войны реальные зарплаты увеличатся??? Реально? Когда многие предприятия физически перестали существовать? Когда ВВП упал на 30-40%???
Да тут сплошные кремлеботы засели...
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28.10.2022 15:37 Ответить
Чомусь у слуг наріда збільшилися.
Чи війна не у них?
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28.10.2022 17:11 Ответить
Скоро в обігу нова банкнота.
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28.10.2022 16:01 Ответить
"хоть паржом" казали вони 3.5 років тому. Саме зараз настав час для імбіцилів73% ржати.
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28.10.2022 17:29 Ответить
Ще ні, ще не на часі. То ли ещё будет...
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28.10.2022 18:38 Ответить
 
 