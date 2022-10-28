В этом году реальные зарплаты украинцев снизятся на четверть, - НБУ

По результатам 2022 реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть. В НБУ заявляют, что рынок труда стабилизировался на низком уровне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"Безработица еще долго будет оставаться высокой из-за эффектов войны и значительных структурных диспропорций. Несмотря на некоторое оживление экономической активности, большинство предприятий все еще работает значительно ниже довоенного уровня загруженности.

Уменьшение выпуска и доходов предприятий, а также ожидания более длительных военных действий сдерживают предприятия в своих планах наращивания штата работников, о чем свидетельствуют данные сайтов поиска работы. В то же время предприятия не испытывают недостатка в квалифицированных работниках", - говорится в отчете.

Нацбанк подчеркивает, что в Украине до сих пор доминирует рынок работодателя - количество вакансий хоть и выросло по сравнению с мартом-апрелем, все еще остается в два-три раза (в зависимости от сферы деятельности) меньше той, что была до полномасштабной агрессии.

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В частности, сохраняются региональные и секторальные диспропорции. Так, в сентябре, по данным сайтов поиска работы, на Киев приходилось около 30% всех актуальных вакансий в Украине. Сейчас преобладают вакансии в сфере обслуживания, рабочих специальностей и торговли.

Рост количества резюме несколько замедлился из-за оживления спроса на рабочую силу, мобилизации и миграции за границу. Однако количество резюме все еще значительно превышает прошлогодние показатели (в 1.5 раза, по данным сайтов поиска работы).

"В результате нагрузка на одну вакансию (соотношение между количеством резюме и вакансий) хотя и сокращается, но все еще значительно превышает довоенный уровень. Это свидетельствует об активном поиске работы украинцами и подтверждает оценки НБУ относительно высокого уровня безработицы", - добавляет НБУ.

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"В дальнейшем уровень безработицы постепенно будет снижаться, однако будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны.

Восстановление экономической активности будет стимулировать рост спроса на рабочую силу, однако длительное время будут сохраняться структурные диспропорции на рынке труда. Из-за выезда части квалифицированной рабочей силы за границу может возникнуть заметный дефицит работников в отдельных видах экономической деятельности, например, строительстве, что одновременно будет определять рост зарплат в соответствующих отраслях.

Однако со стороны отдельных видов деятельности, производственные мощности которых больше всего пострадали от военных действий, спрос на работников будет оставаться сравнительно слабым, что соответственно будет тормозить процесс сокращения уровня безработицы", - добавили в НБУ.

При этом в НБУ ожидают, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12-13% прежде всего за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть.

"В дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и будет происходить на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах. Вернутся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции.

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В то же время в следующем году, согласно проекту Государственного бюджета на 2023 год, рост социальных выплат будет сдержанным и будет соответствовать росту прожиточного минимума. В дальнейшем их увеличение ускорится благодаря наращиванию ресурсов бюджета", - резюмировали в НБУ.

Напомним, уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.