В этом году реальные зарплаты украинцев снизятся на четверть, - НБУ
По результатам 2022 реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть. В НБУ заявляют, что рынок труда стабилизировался на низком уровне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.
"Безработица еще долго будет оставаться высокой из-за эффектов войны и значительных структурных диспропорций. Несмотря на некоторое оживление экономической активности, большинство предприятий все еще работает значительно ниже довоенного уровня загруженности.
Уменьшение выпуска и доходов предприятий, а также ожидания более длительных военных действий сдерживают предприятия в своих планах наращивания штата работников, о чем свидетельствуют данные сайтов поиска работы. В то же время предприятия не испытывают недостатка в квалифицированных работниках", - говорится в отчете.
Нацбанк подчеркивает, что в Украине до сих пор доминирует рынок работодателя - количество вакансий хоть и выросло по сравнению с мартом-апрелем, все еще остается в два-три раза (в зависимости от сферы деятельности) меньше той, что была до полномасштабной агрессии.
В частности, сохраняются региональные и секторальные диспропорции. Так, в сентябре, по данным сайтов поиска работы, на Киев приходилось около 30% всех актуальных вакансий в Украине. Сейчас преобладают вакансии в сфере обслуживания, рабочих специальностей и торговли.
Рост количества резюме несколько замедлился из-за оживления спроса на рабочую силу, мобилизации и миграции за границу. Однако количество резюме все еще значительно превышает прошлогодние показатели (в 1.5 раза, по данным сайтов поиска работы).
"В результате нагрузка на одну вакансию (соотношение между количеством резюме и вакансий) хотя и сокращается, но все еще значительно превышает довоенный уровень. Это свидетельствует об активном поиске работы украинцами и подтверждает оценки НБУ относительно высокого уровня безработицы", - добавляет НБУ.
"В дальнейшем уровень безработицы постепенно будет снижаться, однако будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны.
Восстановление экономической активности будет стимулировать рост спроса на рабочую силу, однако длительное время будут сохраняться структурные диспропорции на рынке труда. Из-за выезда части квалифицированной рабочей силы за границу может возникнуть заметный дефицит работников в отдельных видах экономической деятельности, например, строительстве, что одновременно будет определять рост зарплат в соответствующих отраслях.
Однако со стороны отдельных видов деятельности, производственные мощности которых больше всего пострадали от военных действий, спрос на работников будет оставаться сравнительно слабым, что соответственно будет тормозить процесс сокращения уровня безработицы", - добавили в НБУ.
При этом в НБУ ожидают, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12-13% прежде всего за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть.
"В дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и будет происходить на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах. Вернутся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции.
В то же время в следующем году, согласно проекту Государственного бюджета на 2023 год, рост социальных выплат будет сдержанным и будет соответствовать росту прожиточного минимума. В дальнейшем их увеличение ускорится благодаря наращиванию ресурсов бюджета", - резюмировали в НБУ.
Напомним, уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.
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В даному випадку НБУ констатує факт - хитрожопа ЗЄвдада, яка боялася втратити гроші, позбавила грошей населення.
Бачу, доведеться на пвльцях пояснювати. Не доходить просто до людини.
Маючи у тилу величезну кількість непрацевлаштованих людей (які до того ж не такі вже й патріоти як всім хотілося б), ризикуємо отримати п'яту колону. П'яту колону, яка може запросто створити заос і безлад. А може навіть і щось погірше. Наприклад, захопить владу в окремому населеному пункті і здасть його окупантам. Тобі такого хочеться? Чи ти думаєш, що оці всі східняки, яких масово вивозять до різних областей, не захочуть допомогти своїм улюбленим кацапам? А якщо вони об'єднаються з тими, кого не випускають за кордон, то уяви, яку гримучу суміш ми можемо отримати. Тоді всі наші здобутки на фронті будуть в один момент перекреслені всім ти, що буде відбуватися в тилу.
Хочеш такого? Ти його отримаєш.
📉Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. (https://t.me/pecherhill/769)Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.
💸Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испарающихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.
🙅🏻♂️В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.
⚔️При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?
😡Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожеть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.
🤷🏻♂️Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.
🤔Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.
🤦🏼Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сламать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма тебують как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ламать через колено закончатся масовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость опозиции.
💁🏻♂️Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.
🤑А денег нет.
Не хвилюйтеся - гірше не буде і завжди можна поржать.
Поржали - тепер захищайте державу.
Треба випускати всіх тих, хто хоче виїхати. Їх все одно всіх роботою не забезпечиш. Мають залишитися лише вмотивовані захищати країну. І ось тоді подивимося, скільком тут насправді потрібна Україа.
А на особисті образи від тобі подібних я не реагую. Ти вже сам все сказав. Розумні люди висновки потрібні зробили.
Весело живём...😛
Да тут сплошные кремлеботы засели...
Чи війна не у них?