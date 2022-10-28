Цього року реальні зарплати українців знизяться на чверть, - НБУ
За результатами 2022 року реальні зарплати українців скоротяться на чверть. У НБУ заявляють, що ринок праці наразі стабілізувався на низькому рівні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.
"Безробіття ще довго залишатиметься високим через ефекти війни та значні структурні диспропорції. Попри певне пожвавлення економічної активності, більшість підприємств усе ще працює значно нижче довоєнного рівня завантаженості.
Зменшення випуску та доходів підприємств, а також очікування триваліших воєнних дій стримують підприємства у своїх планах нарощування штату працівників, про що свідчать дані сайтів пошуку роботи. Водночас підприємства не відчувають браку кваліфікованих працівників", - йдеться у звіті.
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Нацбанк підкреслює, що в Україні досі домінує ринок працедавця – кількість вакансій хоч і зросла порівняно з березнем-квітнем, все ще залишається удвічі-втричі (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до повномасштабної агресії.
Зокрема, зберігаються регіональні та секторальні диспропорції. Так, у вересні, за даними сайтів пошуку роботи, на Київ припадало близько 30% усіх актуальних вакансій в Україні. Наразі переважають вакансії у сфері обслуговування, робітничих спеціальностей та торгівлі.
Зростання кількості резюме дещо сповільнилося через пожвавлення попиту на робочу силу, мобілізацію і міграцію за кордон. Однак кількість резюме все ще значно перевищує минулорічні показники (у 1.5 раза, за даними сайтів пошуку роботи).
"У результаті навантаження на одну вакансію (співвідношення між кількістю резюме та вакансій) хоча і скорочується, але все ще значно перевищує довоєнний рівень. Це свідчить про активний пошук роботи українцями та підтверджує оцінки НБУ щодо високого рівня безробіття", - додає НБУ.
"Надалі рівень безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни.
Відновлення економічної активності стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, однак тривалий час зберігатимуться структурні диспропорції на ринку праці. Через виїзд частини кваліфікованої робочої сили за кордон може виникнути помітний дефіцит працівників в окремих видах економічної діяльності, наприклад, будівництві, що водночас визначатиме зростання зарплат у відповідних галузях.
Проте з боку окремих видів діяльності, виробничі потужності яких найбільше постраждали від воєнних дій, попит на працівників залишатиметься порівняно слабким, що відповідно гальмуватиме процес скорочення рівня безробіття", - додали в НБУ.
При цьому у НБУ очікують, що номінальні зарплати цього року знизяться на 12-13% насамперед за рахунок приватного сектору. У реальному вимірі вони знизяться на чверть.
"Надалі відновлення економіки супроводжуватиметься пожвавленням попиту на робочу силу та відбуватиметься на тлі значних диспропорцій і дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах. Повернуться високі темпи щорічного росту номінальних зарплат. У наступному році вони перевищать свій довоєнний рівень, однак в реальному вимірі зростатимуть досить повільно через високу інфляцію.
Водночас у наступному році, відповідно до проєкту Державного бюджету на 2023 рік, зростання соціальних виплат буде стриманим та відповідатиме зростанню прожиткового мінімуму. Надалі їх збільшення пришвидшиться завдяки нарощенню ресурсів бюджету", - резюмували в НБУ.
Нагадаємо, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.
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Не нужно завидовать Все в твоих руках
В даному випадку НБУ констатує факт - хитрожопа ЗЄвдада, яка боялася втратити гроші, позбавила грошей населення.
Бачу, доведеться на пвльцях пояснювати. Не доходить просто до людини.
Маючи у тилу величезну кількість непрацевлаштованих людей (які до того ж не такі вже й патріоти як всім хотілося б), ризикуємо отримати п'яту колону. П'яту колону, яка може запросто створити заос і безлад. А може навіть і щось погірше. Наприклад, захопить владу в окремому населеному пункті і здасть його окупантам. Тобі такого хочеться? Чи ти думаєш, що оці всі східняки, яких масово вивозять до різних областей, не захочуть допомогти своїм улюбленим кацапам? А якщо вони об'єднаються з тими, кого не випускають за кордон, то уяви, яку гримучу суміш ми можемо отримати. Тоді всі наші здобутки на фронті будуть в один момент перекреслені всім ти, що буде відбуватися в тилу.
Хочеш такого? Ти його отримаєш.
📉Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. (https://t.me/pecherhill/769)Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.
💸Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испарающихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.
🙅🏻♂️В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.
⚔️При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?
😡Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожеть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.
🤷🏻♂️Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.
🤔Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.
🤦🏼Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сламать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма тебують как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ламать через колено закончатся масовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость опозиции.
💁🏻♂️Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.
🤑А денег нет.
Не хвилюйтеся - гірше не буде і завжди можна поржать.
Поржали - тепер захищайте державу.
Треба випускати всіх тих, хто хоче виїхати. Їх все одно всіх роботою не забезпечиш. Мають залишитися лише вмотивовані захищати країну. І ось тоді подивимося, скільком тут насправді потрібна Україа.
А на особисті образи від тобі подібних я не реагую. Ти вже сам все сказав. Розумні люди висновки потрібні зробили.
Весело живём...😛
Да тут сплошные кремлеботы засели...
Чи війна не у них?