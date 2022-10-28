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Новини
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безробіття (526) НБУ (10162) зарплата (2212)

Цього року реальні зарплати українців знизяться на чверть, - НБУ

гроші

За результатами 2022 року реальні зарплати українців скоротяться на чверть. У НБУ заявляють, що ринок праці наразі стабілізувався на низькому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"Безробіття ще довго залишатиметься високим через ефекти війни та значні структурні диспропорції. Попри певне пожвавлення економічної активності, більшість підприємств усе ще працює значно нижче довоєнного рівня завантаженості.

Зменшення випуску та доходів підприємств, а також очікування триваліших воєнних дій стримують підприємства у своїх планах нарощування штату працівників, про що свідчать дані сайтів пошуку роботи. Водночас підприємства не відчувають браку кваліфікованих працівників", - йдеться у звіті.
.
Нацбанк підкреслює, що в Україні досі домінує ринок працедавця – кількість вакансій хоч і зросла порівняно з березнем-квітнем, все ще залишається удвічі-втричі (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до повномасштабної агресії.

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Зокрема, зберігаються регіональні та секторальні диспропорції. Так, у вересні, за даними сайтів пошуку роботи, на Київ припадало близько 30% усіх актуальних вакансій в Україні. Наразі переважають вакансії у сфері обслуговування, робітничих спеціальностей та торгівлі.

Зростання кількості резюме дещо сповільнилося через пожвавлення попиту на робочу силу, мобілізацію і міграцію за кордон. Однак кількість резюме все ще значно перевищує минулорічні показники (у 1.5 раза, за даними сайтів пошуку роботи).

"У результаті навантаження на одну вакансію (співвідношення між кількістю резюме та вакансій) хоча і скорочується, але все ще значно перевищує довоєнний рівень. Це свідчить про активний пошук роботи українцями та підтверджує оцінки НБУ щодо високого рівня безробіття", - додає НБУ.

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"Надалі рівень безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни.

Відновлення економічної активності стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, однак тривалий час зберігатимуться структурні диспропорції на ринку праці. Через виїзд частини кваліфікованої робочої сили за кордон може виникнути помітний дефіцит працівників в окремих видах економічної діяльності, наприклад, будівництві, що водночас визначатиме зростання зарплат у відповідних галузях.

Проте з боку окремих видів діяльності, виробничі потужності яких найбільше постраждали від воєнних дій, попит на працівників залишатиметься порівняно слабким, що відповідно гальмуватиме процес скорочення рівня безробіття", - додали в НБУ.

При цьому у НБУ очікують, що номінальні зарплати цього року знизяться на 12-13% насамперед за рахунок приватного сектору. У реальному вимірі вони знизяться на чверть.

"Надалі відновлення економіки супроводжуватиметься пожвавленням попиту на робочу силу та відбуватиметься на тлі значних диспропорцій і дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах. Повернуться високі темпи щорічного росту номінальних зарплат. У наступному році вони перевищать свій довоєнний рівень, однак в реальному вимірі зростатимуть досить повільно через високу інфляцію.

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Водночас у наступному році, відповідно до проєкту Державного бюджету на 2023 рік, зростання соціальних виплат буде стриманим та відповідатиме зростанню прожиткового мінімуму. Надалі їх збільшення пришвидшиться завдяки нарощенню ресурсів бюджету", - резюмували в НБУ.

Нагадаємо, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

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Топ коментарі
+21
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28.10.2022 14:08
+14
Випускайте людей за кордон! Вони самі про себе подбають. Ваші заборони незаконні!
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28.10.2022 14:08
+12
Нас військові захищають. А ці часто на сторону оккупантів переходять. До речі відносятся до військових вони як до непотребу.
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28.10.2022 14:58
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28.10.2022 13:59 Відповісти
У третини не буде зовсім зарплат. В прифронтовій зоні і на окупованих територіях прибуток отримує тільки торгівля...
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28.10.2022 15:54 Відповісти
І ломбарди! Ті добре влаштвались і при окупаційній владі!
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28.10.2022 15:58 Відповісти
добре що мєнти отримують по 77 тис грн
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28.10.2022 13:59 Відповісти
Звичайно, добре. Бо тебе захищають
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28.10.2022 14:11 Відповісти
Нас військові захищають. А ці часто на сторону оккупантів переходять. До речі відносятся до військових вони як до непотребу.
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28.10.2022 14:58 Відповісти
Есть решение! Берешь военник, идешь в военкомат и на передовую! Там неплохо платят
Не нужно завидовать Все в твоих руках
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28.10.2022 15:39 Відповісти
не нужно утрировать , процентов 70 ментов сидят в тепле и уюте по домам , выходят на дежурство 8 через 12 , пару часиков по району проехались и в отстойник , где нибудь за городом или в парке безлюдном , и дрыхнут , ...................это один из вариантов , и то , для мелких патрульных , а кто по выше , не хило устроились, ...........в первые месяцы войны еще что-то там шевелилось , сейчас все устаканилось и нормально себя чувствуют .
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28.10.2022 15:51 Відповісти
а пенсія?
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28.10.2022 14:02 Відповісти
Пенсії без індексації при шаленій інфляції теж знецінюються. Що тут не зрозумілого?
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28.10.2022 14:07 Відповісти
В октябре добавили 9 гр. Что порадовало, в октябре 21 г, ровно столько же. Копейки не вспомню. Стабильно идёт. Знаю кому 6 гр накинули. Это рабочие пенсии, массовые. Все правда.
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28.10.2022 15:13 Відповісти
НБУ реально юморить. Куди ще надалі кидати народ в злидні,коли просто можна відкрити робочі місця в оборонному секторі. Підприємці уже пишуть про проблеми. Втрати космічні через маніпуляції уряду
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28.10.2022 14:02 Відповісти
Ти певен, що відкривати нові робочі місця - це компетенція НБУ?

В даному випадку НБУ констатує факт - хитрожопа ЗЄвдада, яка боялася втратити гроші, позбавила грошей населення.
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28.10.2022 14:39 Відповісти
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28.10.2022 14:08 Відповісти
Випускайте людей за кордон! Вони самі про себе подбають. Ваші заборони незаконні!
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28.10.2022 14:08 Відповісти
Нахєра? Щоб європейські платники податків додатково утримували ще три мільйона трутнів?! Чи тобі важко нагуглити статистику скільки зваливших у країнах ЄС працює. Тому краще не ганьбитися на весь світ.
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28.10.2022 17:37 Відповісти
Ти розумієш про що йдеться взагали чи ні??? Люди туди поїдуть заробляти гроші, а не сидіти на шиях європейців. Іи це теж треба пояснювати??? А щодо трутнів... Вони й так тут НІЧОГО не роблять. Цілими днями вештаються безцільно вулицями міст, не маючи роботи. Так що своє обурення їм висловлюй. І не забудь при цьому їм запропонувати нормально оплачувану роботу. Тільки не з сайтів працевлаштування, де вона нібито є і за копійки. Нормальну роботу з гідною зарплатнею.
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28.10.2022 19:20 Відповісти
Вже одні поїхали у швейцарію - від сили 7-8% влаштувалося на роботу. Всі інші сидять на шиї у місцевих. Така хєрня і у Німеччині. Може ти поїдеш єпашити, а 90% інших будуть трутнями. Так краще хай всі сидять тут до закінчення війни і не позорять тих хто зараз в окопах.
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28.10.2022 19:25 Відповісти
До речі, твоя "незаконність" не має юридичного обгрунтування на світовій арені. Оскільки міжнародне право визнає за державою право обмежувати права населення під час війни.
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28.10.2022 17:39 Відповісти
Це не моя "незаконність", а Ситника. З ним сперечайся:

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28.10.2022 19:16 Відповісти
З точки зору міжнародного права, держава має право обмежити якісь права громадян під час війни або якоїсь надзвичайної ситуації. Ти ні в одному міжнародному суді не виграєш проти України, що вона тобі не дала зєбатися з країни у період війни. А ситник вже довів свою проф непридатність, тому його висер виключно для понтів.
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28.10.2022 19:29 Відповісти
Ти гаслами говориш, а я тобі про РЕАЛЬНУ ситуацію в країні. Не розумієш чим загрожує масове безробіття? Це теж пояснювати треба?
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28.10.2022 19:39 Відповісти
А я тобі про іншу реальну ситуацію, що відкриття кордонів точно не посилить мотивацію тих, хто зараз на фронті. Особливо тих хто без ротації і відпусток вже 10-й місяць ******* кацапню.
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28.10.2022 20:04 Відповісти
Очевидно, що ти існуєш в іншій реальності. І вона жодним чином не перетинається з реалінстю людей, які сидять без роботи.

Бачу, доведеться на пвльцях пояснювати. Не доходить просто до людини.

Маючи у тилу величезну кількість непрацевлаштованих людей (які до того ж не такі вже й патріоти як всім хотілося б), ризикуємо отримати п'яту колону. П'яту колону, яка може запросто створити заос і безлад. А може навіть і щось погірше. Наприклад, захопить владу в окремому населеному пункті і здасть його окупантам. Тобі такого хочеться? Чи ти думаєш, що оці всі східняки, яких масово вивозять до різних областей, не захочуть допомогти своїм улюбленим кацапам? А якщо вони об'єднаються з тими, кого не випускають за кордон, то уяви, яку гримучу суміш ми можемо отримати. Тоді всі наші здобутки на фронті будуть в один момент перекреслені всім ти, що буде відбуватися в тилу.

Хочеш такого? Ти його отримаєш.
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28.10.2022 20:18 Відповісти
Ах ось ти якийсь кінець епохи бідності.
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28.10.2022 14:17 Відповісти
Дійсно кінец.

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28.10.2022 14:22 Відповісти
У нас на фирме минус 10% всем
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28.10.2022 14:22 Відповісти
у нас 25%
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28.10.2022 14:32 Відповісти
а в нбу знизяться? в прокурорів? ментів? депутатів? суддів? так отож
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28.10.2022 14:23 Відповісти
А чинушам подымутся!....................................................
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28.10.2022 14:25 Відповісти
это они так тонко намэкуть, шо 500k новых рабочих на созданных ранее правителями на новых же рабочих местах по укладке тротуарной плитки, из теоретически обещанных 6k грн в месяц, реально будут получать 4,5k грн? а безработные на разборке завалов, из тех же теоретических 6,7k грн. будут тоже реально видеть только 5,025 грн? как бы увидев такие радужные возможности, беженцы, ринувшие массово возвращаться из "капиталистического ада" в "зелёный рай", не то что погранпереходы толпой не посносили, но и железный занавес по остальному периметру не обрушили. )
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28.10.2022 14:30 Відповісти
🏛️Над премьером Денисом Шмыгалем дружно посмеялись когда он сказал что без западной помощи украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий. А напрасно. Нам вот не о пенсиях известно, а о том, что в ряде боевых бригади ВСУ личный состав предупредили о возможных задержках с выплатами зарплат и попросили отнестись с пониманием. Официальная версия, из-за обстрелов пострадали финансовые управления бригад. Наши источники сообщают, что все банальнее. В казне просто нет денег.

📉Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. (https://t.me/pecherhill/769)Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.
💸Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испарающихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.

🙅🏻‍♂️В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.

⚔️При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?
😡Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожеть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.

🤷🏻‍♂️Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.

🤔Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.
🤦🏼Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сламать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма тебують как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ламать через колено закончатся масовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость опозиции.

💁🏻‍♂️Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.

🤑А денег нет.
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28.10.2022 14:31 Відповісти
Утром на марафоне ******* говорили о пвышении на 4% в 2023г
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28.10.2022 14:33 Відповісти
Негідники відкрийте кордони.
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28.10.2022 14:36 Відповісти
Лох73% має страждати.
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28.10.2022 17:33 Відповісти
Епоха бідності вже позаду.

Не хвилюйтеся - гірше не буде і завжди можна поржать.
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28.10.2022 14:36 Відповісти
Закрити кордони для чоловіків в заробітчанській країні в якій мільйони людей жили за рахунок роботи в Європі - це ж якими ідіотами треба бути.
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28.10.2022 14:38 Відповісти
Закрили, тому що всі повтікають.
Поржали - тепер захищайте державу.
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28.10.2022 14:57 Відповісти
І такими ви хочете захищати країну? Сильно вони вам її назахищають... Невже незрозуміло, що це потенційні дезертири та ухилянти??? Які з них солдати??? Покидають зброю та поздаються у полон за найменшої загрози їхньому життю. Або будуть саботувати чи не виконувати накази командирів. Та ще й інших підбурювати цього не робити.

Треба випускати всіх тих, хто хоче виїхати. Їх все одно всіх роботою не забезпечиш. Мають залишитися лише вмотивовані захищати країну. І ось тоді подивимося, скільком тут насправді потрібна Україа.
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28.10.2022 15:09 Відповісти
Всі твої відмазки мають статті у кримінальному кодексі: дезертирство, невиконання наказу тощо. Так що можеш вишмаркати свої соплі об спідницю під якою ти ховаєшся.
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28.10.2022 17:31 Відповісти
Не хочеш розуміти простих речей? Ну добре. Життя все розставить на свої місця. Побачиш ще...

А на особисті образи від тобі подібних я не реагую. Ти вже сам все сказав. Розумні люди висновки потрібні зробили.
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28.10.2022 19:14 Відповісти
Хочеш роботу з гідною зарплатою - іди в армію. Якщо не вистачає мізків заробити під час війни - сиди в жопі. Наголосували - тепер жріте.
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28.10.2022 19:22 Відповісти
Ти ж всіх до армії не забереш. А тиї, хто сидить без роботи нею не забезпечиш. Тому не пиши дурниць.
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28.10.2022 19:23 Відповісти
Я кажу про тебе, а не про всіх. Потрібні гроші - іди у віськомат. Не хочеш заробляти - так не єпи людям мізки
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28.10.2022 19:32 Відповісти
За мене хвилюйся, добре? Дам собі раду якось і без тебе. А от чи допоможуть твої "поради" іншим - це ВЕЛИКЕ питання...
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28.10.2022 19:37 Відповісти
Інші мали б думати наперед, ще 3.5 років тому, коли вони йшли на вибори. Зараз хай жруть свою тупість і жадібність.
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28.10.2022 20:07 Відповісти
А ти вали все до купи. І не маж всіх однією фарбою. За вазеліна і його шоблу я не голосував. Але ж це мало не єдиний аргумени тобі подібних...
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28.10.2022 20:21 Відповісти
Робимо висновок, що влада, деякі депутати, чиновники то не українці, бо в них зарплати чомусь зростають, ще і мільйонні премії собі виписують.
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28.10.2022 14:56 Відповісти
Ежемесячно в бюджет Украины США вливают 1,5 ярда долларов для поддержания макрофинансовой ситуации и выплат пенсий ...отсюда вывод.... слугам повысили зарплату дважды...,пенсии понизили...
Весело живём...😛
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28.10.2022 15:01 Відповісти
*****, очень интересный прогноз) я сижу без работы, лицензия на мед практику истекла, должен был в апреле ехать в Чехию на работу. Жена сидит в Германии на бирже труда. Но в целом, с учетом инфляции, получилось - 25%. Ахах, норм сказка.
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28.10.2022 15:21 Відповісти
ты себе не представляешь что творится в морской отрасли , моряки ВСЕ !!!!! от матроса до капитана , сидят без работы , границы закрыты , контракты прогорели , их рабочие места заняли индусы и филипинцы , государство теряет +- 200 миллионов бакинских , эта масса людей которые не могут найти работу на берегу , их сотни тысяч , а у них семьи , дети , которые всю жизнь рассчитывали на пап , мужей , то есть цифру безработных и нищих умножай на 3 , у кого была кубышка , как-то вытягивают , а через 2-4 месяца что будет ???? зато ****** с 95 квартала жируют , верховная рада подарки принимает золотыми часами с брильянтами , мерсы и бентли покупают ...............нормально так живем.
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28.10.2022 16:03 Відповісти
А реально есть нереальные зарплаты?
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28.10.2022 15:33 Відповісти
А кто-то ждал, что во время войны реальные зарплаты увеличатся??? Реально? Когда многие предприятия физически перестали существовать? Когда ВВП упал на 30-40%???
Да тут сплошные кремлеботы засели...
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28.10.2022 15:37 Відповісти
Чомусь у слуг наріда збільшилися.
Чи війна не у них?
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28.10.2022 17:11 Відповісти
Скоро в обігу нова банкнота.
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28.10.2022 16:01 Відповісти
"хоть паржом" казали вони 3.5 років тому. Саме зараз настав час для імбіцилів73% ржати.
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28.10.2022 17:29 Відповісти
Ще ні, ще не на часі. То ли ещё будет...
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28.10.2022 18:38 Відповісти
 
 