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Зеленський ввів голову НБУ Пишного до складу РНБО

пишний

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки та оборони голову Національного банку України Андрія Пишного.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Пишного Андрія Григоровича - голову Національного банку України (за згодою)", - йдеться у документі.

Також зі складу РНБО виведено колишнього голову НБУ Кирила Шевченка.

Також читайте: Зеленський затвердив санкції проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб РФ, серед яких донька Путіна та Абрамович

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Андрія Пишного головою НБУ 7 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) НБУ (10363) РНБО (2281) Пишний Андрій (152)


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Топ коментарі
+4
Порошенка з Пастором він не хоче туди ввести?
до речі, як стало відомо в пороxа нема собаки на ймення вова.
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26.10.2022 00:46
+4
та яка тут в сраці насолода? - саме гидотство і нескінечнний сором...
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26.10.2022 00:54
+3
У Бучі помітили російські маячки.
Біля енергооб'єктів і адміністративних будівель почали помічати китайські модулі з GPS, які використовують росіяни для передачі координат.
❗️‼️‼️Жителів Бучі закликають одразу повідомляти про виявлення таких предметів.
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26.10.2022 01:00
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Порошенка з Пастором він не хоче туди ввести?
до речі, як стало відомо в пороxа нема собаки на ймення вова.
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26.10.2022 00:46 Відповісти
Насолоджуйся тим що навибирали
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26.10.2022 00:52 Відповісти
та яка тут в сраці насолода? - саме гидотство і нескінечнний сором...
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26.10.2022 00:54 Відповісти
Навіть в навозі є свої комфрмісти
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26.10.2022 00:55 Відповісти
У Бучі помітили російські маячки.
Біля енергооб'єктів і адміністративних будівель почали помічати китайські модулі з GPS, які використовують росіяни для передачі координат.
❗️‼️‼️Жителів Бучі закликають одразу повідомляти про виявлення таких предметів.
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26.10.2022 01:00 Відповісти
Пишного ввів, а товстого? А обісцяного? А лисого ?
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26.10.2022 01:02 Відповісти
Цікаво, скільки і де вкрав цей обранець Боневтіка...
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26.10.2022 01:20 Відповісти
Тепер і банкір буде у РНБО, мабуть щоб допомогу Заходу одразу оприходувати
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26.10.2022 01:28 Відповісти
хочу бачити хрипом..
всі хто відхилився від призову в 2014+ років 4 рази...
знайдуть свій срок!
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26.10.2022 04:54 Відповісти
А нащо ?
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26.10.2022 07:13 Відповісти
Кокс менеджер на попилить
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26.10.2022 08:06 Відповісти
Коуч
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26.10.2022 08:08 Відповісти
Новий зелений злодюжка.
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26.10.2022 09:20 Відповісти
 
 