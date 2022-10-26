Зеленський ввів голову НБУ Пишного до складу РНБО
Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки та оборони голову Національного банку України Андрія Пишного.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Увести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Пишного Андрія Григоровича - голову Національного банку України (за згодою)", - йдеться у документі.
Також зі складу РНБО виведено колишнього голову НБУ Кирила Шевченка.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила Андрія Пишного головою НБУ 7 жовтня.
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до речі, як стало відомо в пороxа нема собаки на ймення вова.
Біля енергооб'єктів і адміністративних будівель почали помічати китайські модулі з GPS, які використовують росіяни для передачі координат.
❗️‼️‼️Жителів Бучі закликають одразу повідомляти про виявлення таких предметів.
всі хто відхилився від призову в 2014+ років 4 рази...
знайдуть свій срок!