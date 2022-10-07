Пишного призначили головою Національного банку України
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Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду голови Національного банку. "За" проголосували 290 народних депутатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
47-річний Андрій Пишний був головою правління Ощадбанку, вивів державний банк на прибуткову діяльність.
Топ коментарі
+11 игор ємець
показати весь коментар07.10.2022 12:27
+7 Віктор c1638d64
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+6 Орест Гарай
показати весь коментар07.10.2022 13:18
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Але яке відношення це має до банку?
Чи можливо вести банківську діяльність виключно в судах? Скільки це може тривати?
ВСЮ ВЛАДУ ДЕРЬМАКУ !!!
Правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира. Премия также присуждена российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод».
https://news.zerkalo.io/life/23474.html?c
Зважаючи на гарні звязки Яценюка в Америці, там також не проти.І сам Пишний фахівець непоганий.Побачимо
1991-1996 - навчався на юридичному факультеті Чернівецького університету, де познайомився з Арсенієм Яценюком. Після навчання у 1996-2000 лишався в ньому викладачем-стажистом та асистентом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
Паралельно займався юриспруденцією. Спочатку - у власній фірмі, потім - у фірмі "Юрек-Аудит" спільно з Арсенієм Яценюком і Андрієм Іванчуком.
У 2010 зосередився на партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт Змін", де очолив комітет партійного контролю. На парламентських виборах 2012 став заступником керівника штабу "Батьківщини", а в грудні став лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини" та першим заступником голови парламентського комітету з питань регламенту.
Чималий скандал стався у 2019 році, коли Ощадбанк очолював Андрій Пишний. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшуки у банку та встановило, що з банку незаконно вивели 20 мільйонів доларів протягом 2013-2015 років. За цією схемою стояли нині вже покійний колишній народний депутат України Станіслав Березкін, співробітники Ощадбанку та незалежний оцінювач. Бізнесменам видали кредити, які вони вивели за кордон, а потім не повернули банку. Звинувачення висунули у 2021 році. Зрештою, Станіслав Березкін помер у 2020 році, а справу спустили на гальмах.
резервы до минимума, к тому же пришлось из за этого брать кредиты и подписывать дооовор по которому платить за кредиты надо не %, а дивидендами от роста ВВП на который надеялся народ что бы уйти от низких зарплт пенсий и нищеты но получилось все наоборот народ и страна в целом стали нищими , а сцена Майдана сказочно обогатилась,
Чи це стверждення для лохів?
Банк бере чужі гроші , навіть не завжди нараховуючи на них відсотки, та дає іншим під ЩЕ БІЛЬШІ відсотки.
Ще за послуги бере гроші.
Як можна по нормальному бути не прибутковим?
- Відповідь - красти. Ну для цього, можливо, треба талант.
Для людей, які давно таким чином грабують державу, все елементарно просто!