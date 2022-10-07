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Пишного призначили головою Національного банку України

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пишний

Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду голови Національного банку. "За" проголосували 290 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

47-річний Андрій Пишний був головою правління Ощадбанку, вивів державний банк на прибуткову діяльність.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
Пишний взагалі людина Яценюка.
Зважаючи на гарні звязки Яценюка в Америці, там також не проти.І сам Пишний фахівець непоганий.Побачимо
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07.10.2022 12:27
+7
День їдеш! Чия земля? Єрмакова...
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07.10.2022 12:39
+6
Я так розумію, кримінальна справа щодо невідомо куди зниклих чи то 1.5, чи то 2.5 мільярдів гривень "на автоматизацію та ІТ" в Ощадбанку вже випарувалася? Грошей вистачило "все порішати" і "баба - ягідка оп'ять"?
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07.10.2022 13:18
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це той шо дружбан Дєрьмака?
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07.10.2022 12:17 Відповісти
47-річний Андрій Пишний був головою правління Ощадбанку, вивів державний банк на прибуткову діяльність. Джерело: https://censor.net/ua/n3372106
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07.10.2022 12:22 Відповісти
він юрист. не економіст чи фінансист. Ощад вийшов в "+" вигравши чимало справ и повернувши кошти. Добре? Авжеж!
Але яке відношення це має до банку?
Чи можливо вести банківську діяльність виключно в судах? Скільки це може тривати?
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07.10.2022 13:31 Відповісти
Він.
ВСЮ ВЛАДУ ДЕРЬМАКУ !!!
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07.10.2022 13:34 Відповісти
що, знову всіх у вєлікодєржавную купу..?

Правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира. Премия также присуждена российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод».
https://news.zerkalo.io/life/23474.html?c
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07.10.2022 12:19 Відповісти
Пишний взагалі людина Яценюка.
Зважаючи на гарні звязки Яценюка в Америці, там також не проти.І сам Пишний фахівець непоганий.Побачимо
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07.10.2022 12:27 Відповісти
Ця людина знає де лизати. На зараз, це підлизка єрмака
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07.10.2022 12:37 Відповісти
Відчуваю, що ви володієте не лише цим питанням. Тому відповідь виключно для вас: "Игоря Валерьича, конечна же!"
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07.10.2022 12:50 Відповісти
Непогано, руснявьій...
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07.10.2022 13:56 Відповісти
Пишний, людина дерьмака, тому і призначили.
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07.10.2022 13:36 Відповісти
День їдеш! Чия земля? Єрмакова...
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07.10.2022 12:39 Відповісти
Цю... zРаду просто необхідно блокувати й розганяти, але для початку - військовий стан й зеуйопка на палю. Добже, не на палю, а за Чаушеску!
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07.10.2022 12:47 Відповісти
Андрій Григорович Пишний народився 26 жовтня 1974 в українському селі Доброводи Збаразького району Тернопільської області.
1991-1996 - навчався на юридичному факультеті Чернівецького університету, де познайомився з Арсенієм Яценюком. Після навчання у 1996-2000 лишався в ньому викладачем-стажистом та асистентом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Паралельно займався юриспруденцією. Спочатку - у власній фірмі, потім - у фірмі "Юрек-Аудит" спільно з Арсенієм Яценюком і Андрієм Іванчуком.
У 2010 зосередився на партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт Змін", де очолив комітет партійного контролю. На парламентських виборах 2012 став заступником керівника штабу "Батьківщини", а в грудні став лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини" та першим заступником голови парламентського комітету з питань регламенту.
Чималий скандал стався у 2019 році, коли Ощадбанк очолював Андрій Пишний. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшуки у банку та встановило, що з банку незаконно вивели 20 мільйонів доларів протягом 2013-2015 років. За цією схемою стояли нині вже покійний колишній народний депутат України Станіслав Березкін, співробітники Ощадбанку та незалежний оцінювач. Бізнесменам видали кредити, які вони вивели за кордон, а потім не повернули банку. Звинувачення висунули у 2021 році. Зрештою, Станіслав Березкін помер у 2020 році, а справу спустили на гальмах.
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07.10.2022 12:58 Відповісти
все далі цирк продовжується, грабувати країну прийшла людина, тих хто злив крим, одне тішить ті хто дає денюшку все контролюють... так що чекаємо на догляд за станом здоров'я пампушки
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07.10.2022 13:05 Відповісти
ну звичайно а хто злив тоді Маріуполь, Бучу і тд
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07.10.2022 13:27 Відповісти
Я так розумію, кримінальна справа щодо невідомо куди зниклих чи то 1.5, чи то 2.5 мільярдів гривень "на автоматизацію та ІТ" в Ощадбанку вже випарувалася? Грошей вистачило "все порішати" і "баба - ягідка оп'ять"?
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07.10.2022 13:18 Відповісти
головний фігурант справи помер. Далі, по-тихому, все забулося
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07.10.2022 13:22 Відповісти
Пышный может человек и не плохой, но это не профессия, кто му же он человек Яценюка-Сеня-первый миллиард, при котором началась так званая банковская реформа, а потом продолжилась курс гривни упал с 8 до 18 и дальше до 29 в результате народ потеря свои сбережения в гривнях в эквиваленте не менее 50 миллиардов $ , а государство валютные .
резервы до минимума, к тому же пришлось из за этого брать кредиты и подписывать дооовор по которому платить за кредиты надо не %, а дивидендами от роста ВВП на который надеялся народ что бы уйти от низких зарплт пенсий и нищеты но получилось все наоборот народ и страна в целом стали нищими , а сцена Майдана сказочно обогатилась,
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07.10.2022 14:11 Відповісти
Ну все писец банку и стране!!!!!!!!!!!!
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07.10.2022 14:42 Відповісти
Який же він пишний? Худе таке,мабуть їсть погано, горілки не п"є. Чиновник має бути в тєлє і мордастенький.🍿🍾🍩
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07.10.2022 15:49 Відповісти
"вивів державний банк на прибуткову діяльність" - для цього, що , багато мозку треба мати?
Чи це стверждення для лохів?
Банк бере чужі гроші , навіть не завжди нараховуючи на них відсотки, та дає іншим під ЩЕ БІЛЬШІ відсотки.
Ще за послуги бере гроші.
Як можна по нормальному бути не прибутковим?
- Відповідь - красти. Ну для цього, можливо, треба талант.
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07.10.2022 15:50 Відповісти
Елементарно: збираєш у людей під вищі відсотки гроші "на депозити" аніж у інших банків та "видаєш" кредити лише "своїм" підставним лицям (під неіснуючі залоги...) Певний час дійсно видаєш ці "підвищені відсотки", щоб набрати достатню кількість Буратін! А потім оголошуєш себе "банкрутом", а з фонду "гарантованості вкладів," людям-буратінам держава вже віддасть якусь частину вкладу ( а може й ні) ...А з власником банку держава потім буде судитись довгі роки у Печерному суді і не відсудить нічого, бо з суддями також "чудо-банкір" якось "поділиться".... Схема проста і давно обкатана Бєнєй і Ко....
Для людей, які давно таким чином грабують державу, все елементарно просто!
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07.10.2022 17:47 Відповісти
Побачимо що за призначення... він людина системи, типа людина яценюка - жодний олігарх не постраждав, та зявилися нові.
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07.10.2022 16:15 Відповісти
Хто може назвати хоча б одного-два професіонала в команді Зє??? Покажіть цю достойну людину.... Бо складається враження, що там працюють лише "робочі сосни" ....
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07.10.2022 17:34 Відповісти
і шо в кварталі не був навіть на підтанцівках?
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07.10.2022 21:23 Відповісти
 
 