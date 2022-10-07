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НБУ (4809) Пышный (75)

Пышного назначили главой Национального банка Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

пишний

Верховная Рада назначила Андрея Пышного на должность главы Национального банка. "За" проголосовали 290 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

47-летний Андрей Пышный был председателем правления Ощадбанка, вывел государственный банк на прибыльную деятельность.

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Топ комментарии
+11
Пишний взагалі людина Яценюка.
Зважаючи на гарні звязки Яценюка в Америці, там також не проти.І сам Пишний фахівець непоганий.Побачимо
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07.10.2022 12:27
+7
День їдеш! Чия земля? Єрмакова...
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07.10.2022 12:39
+6
Я так розумію, кримінальна справа щодо невідомо куди зниклих чи то 1.5, чи то 2.5 мільярдів гривень "на автоматизацію та ІТ" в Ощадбанку вже випарувалася? Грошей вистачило "все порішати" і "баба - ягідка оп'ять"?
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07.10.2022 13:18
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це той шо дружбан Дєрьмака?
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07.10.2022 12:17 Ответить
47-річний Андрій Пишний був головою правління Ощадбанку, вивів державний банк на прибуткову діяльність. Джерело: https://censor.net/ua/n3372106
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07.10.2022 12:22 Ответить
він юрист. не економіст чи фінансист. Ощад вийшов в "+" вигравши чимало справ и повернувши кошти. Добре? Авжеж!
Але яке відношення це має до банку?
Чи можливо вести банківську діяльність виключно в судах? Скільки це може тривати?
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07.10.2022 13:31 Ответить
Він.
ВСЮ ВЛАДУ ДЕРЬМАКУ !!!
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07.10.2022 13:34 Ответить
що, знову всіх у вєлікодєржавную купу..?

Правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира. Премия также присуждена российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод».
https://news.zerkalo.io/life/23474.html?c
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07.10.2022 12:19 Ответить
Пишний взагалі людина Яценюка.
Зважаючи на гарні звязки Яценюка в Америці, там також не проти.І сам Пишний фахівець непоганий.Побачимо
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07.10.2022 12:27 Ответить
Ця людина знає де лизати. На зараз, це підлизка єрмака
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07.10.2022 12:37 Ответить
Відчуваю, що ви володієте не лише цим питанням. Тому відповідь виключно для вас: "Игоря Валерьича, конечна же!"
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07.10.2022 12:50 Ответить
Непогано, руснявьій...
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07.10.2022 13:56 Ответить
Пишний, людина дерьмака, тому і призначили.
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07.10.2022 13:36 Ответить
День їдеш! Чия земля? Єрмакова...
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07.10.2022 12:39 Ответить
Цю... zРаду просто необхідно блокувати й розганяти, але для початку - військовий стан й зеуйопка на палю. Добже, не на палю, а за Чаушеску!
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07.10.2022 12:47 Ответить
Андрій Григорович Пишний народився 26 жовтня 1974 в українському селі Доброводи Збаразького району Тернопільської області.
1991-1996 - навчався на юридичному факультеті Чернівецького університету, де познайомився з Арсенієм Яценюком. Після навчання у 1996-2000 лишався в ньому викладачем-стажистом та асистентом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Паралельно займався юриспруденцією. Спочатку - у власній фірмі, потім - у фірмі "Юрек-Аудит" спільно з Арсенієм Яценюком і Андрієм Іванчуком.
У 2010 зосередився на партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт Змін", де очолив комітет партійного контролю. На парламентських виборах 2012 став заступником керівника штабу "Батьківщини", а в грудні став лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини" та першим заступником голови парламентського комітету з питань регламенту.
Чималий скандал стався у 2019 році, коли Ощадбанк очолював Андрій Пишний. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшуки у банку та встановило, що з банку незаконно вивели 20 мільйонів доларів протягом 2013-2015 років. За цією схемою стояли нині вже покійний колишній народний депутат України Станіслав Березкін, співробітники Ощадбанку та незалежний оцінювач. Бізнесменам видали кредити, які вони вивели за кордон, а потім не повернули банку. Звинувачення висунули у 2021 році. Зрештою, Станіслав Березкін помер у 2020 році, а справу спустили на гальмах.
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07.10.2022 12:58 Ответить
все далі цирк продовжується, грабувати країну прийшла людина, тих хто злив крим, одне тішить ті хто дає денюшку все контролюють... так що чекаємо на догляд за станом здоров'я пампушки
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07.10.2022 13:05 Ответить
ну звичайно а хто злив тоді Маріуполь, Бучу і тд
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07.10.2022 13:27 Ответить
Я так розумію, кримінальна справа щодо невідомо куди зниклих чи то 1.5, чи то 2.5 мільярдів гривень "на автоматизацію та ІТ" в Ощадбанку вже випарувалася? Грошей вистачило "все порішати" і "баба - ягідка оп'ять"?
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07.10.2022 13:18 Ответить
головний фігурант справи помер. Далі, по-тихому, все забулося
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07.10.2022 13:22 Ответить
Пышный может человек и не плохой, но это не профессия, кто му же он человек Яценюка-Сеня-первый миллиард, при котором началась так званая банковская реформа, а потом продолжилась курс гривни упал с 8 до 18 и дальше до 29 в результате народ потеря свои сбережения в гривнях в эквиваленте не менее 50 миллиардов $ , а государство валютные .
резервы до минимума, к тому же пришлось из за этого брать кредиты и подписывать дооовор по которому платить за кредиты надо не %, а дивидендами от роста ВВП на который надеялся народ что бы уйти от низких зарплт пенсий и нищеты но получилось все наоборот народ и страна в целом стали нищими , а сцена Майдана сказочно обогатилась,
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07.10.2022 14:11 Ответить
Ну все писец банку и стране!!!!!!!!!!!!
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07.10.2022 14:42 Ответить
Який же він пишний? Худе таке,мабуть їсть погано, горілки не п"є. Чиновник має бути в тєлє і мордастенький.🍿🍾🍩
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07.10.2022 15:49 Ответить
"вивів державний банк на прибуткову діяльність" - для цього, що , багато мозку треба мати?
Чи це стверждення для лохів?
Банк бере чужі гроші , навіть не завжди нараховуючи на них відсотки, та дає іншим під ЩЕ БІЛЬШІ відсотки.
Ще за послуги бере гроші.
Як можна по нормальному бути не прибутковим?
- Відповідь - красти. Ну для цього, можливо, треба талант.
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07.10.2022 15:50 Ответить
Елементарно: збираєш у людей під вищі відсотки гроші "на депозити" аніж у інших банків та "видаєш" кредити лише "своїм" підставним лицям (під неіснуючі залоги...) Певний час дійсно видаєш ці "підвищені відсотки", щоб набрати достатню кількість Буратін! А потім оголошуєш себе "банкрутом", а з фонду "гарантованості вкладів," людям-буратінам держава вже віддасть якусь частину вкладу ( а може й ні) ...А з власником банку держава потім буде судитись довгі роки у Печерному суді і не відсудить нічого, бо з суддями також "чудо-банкір" якось "поділиться".... Схема проста і давно обкатана Бєнєй і Ко....
Для людей, які давно таким чином грабують державу, все елементарно просто!
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07.10.2022 17:47 Ответить
Побачимо що за призначення... він людина системи, типа людина яценюка - жодний олігарх не постраждав, та зявилися нові.
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07.10.2022 16:15 Ответить
Хто може назвати хоча б одного-два професіонала в команді Зє??? Покажіть цю достойну людину.... Бо складається враження, що там працюють лише "робочі сосни" ....
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07.10.2022 17:34 Ответить
і шо в кварталі не був навіть на підтанцівках?
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07.10.2022 21:23 Ответить
 
 