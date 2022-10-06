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Новости Политика Украины
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ВР (28734) НБУ (4809) увольнение (2508) Шевченко Кирилл (69)

Рада уволила главу Нацбанка Шевченко, которому САП сообщила о подозрении

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шевченко

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко официально покинул пост. Его заявление об отставке было принято в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За постановление проголосовали 263 депутата.

Сам Шевченко, которому САП и НАБУ объявили подозрение о совершении преступления в период руководства "Укргазбанка", отсутствовал на заседании. Ранее он подал заявление об отставке в связи с состоянием здоровья.

"По фракциям: "Слуга народа" – 192, "Европейская солидарность" – 0, "Батькивщина" – 0, "Платформа за жизнь и мир" – 16, "За будущее" – 7, "Голос" – 10, "Доверие" – 16, "Восстановление Украины" – 13, внефракционные – 9. Самого господина Шевченко не было, поэтому увольнение прошло в "турборежиме", только выступления депутатов", – добавил Железняк.

По его словам, выступали нардепы: Федор Вениславский ("Слуга народа"), Даниил Гетманцев (председатель профильного финансового комитета), Нина Южанина ("Европейская солидарность") и Николай Скорик ("Оппозиционная платформа за жизнь и мир").

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"В целом благодарили за работу и то, что смог удержать банковскую систему во время войны… Я тоже выступал и подчеркнул, что каждый раз увольнение Главы НБУ у нас сопровождалось драмой. На этот раз драма разворачивается по этому вопросу вне парламента", – рассказал нардеп.

Собеседник из фракции "Слуга народа" добавил, что "есть подозрение и там реальное дело, поэтому держать его на должности было нельзя".
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Топ комментарии
+17
як зажопінці і зелені покидькі синхронно голосують?! прям душа в душу
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06.10.2022 16:15
+13
Не просто звільнила, а ще й вирішила за старі махінації наказати. А нафіга брали на голову НБ? Не знали що Укргазбанк розкрадав? Повинні бути справи проти тих хто призначав також.
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06.10.2022 16:36
+12
Зараз поставлять когось від Бені і привіт Бенесуела
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06.10.2022 16:11
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...ну, а тепер й під слідство можна
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06.10.2022 16:10 Ответить
як зажопінці і зелені покидькі синхронно голосують?! прям душа в душу
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06.10.2022 16:15 Ответить
А краще в окопи під Херсон... і без броніка і автомата
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06.10.2022 16:17 Ответить
Так він вже під слідством, якщо підозру оголосили.
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06.10.2022 16:18 Ответить
Мабуть в Монако.
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06.10.2022 16:42 Ответить
В Ізраілі скоріш за все 😠
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06.10.2022 20:00 Ответить
он уже за границей
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06.10.2022 18:43 Ответить
...ви, нешановний, коли себе в останній раз у дзеркалі бачили?
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06.10.2022 20:27 Ответить
...читай мій пост 06.10.2022 20:30 нижче, вася
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06.10.2022 21:36 Ответить
Зараз поставлять когось від Бені і привіт Бенесуела
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06.10.2022 16:11 Ответить
І де тепер цей поц?
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06.10.2022 16:11 Ответить
вже за кордоном

не "встигли" вручити підозру )))))
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06.10.2022 18:32 Ответить
Vlad Bushman

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:06.10.2022 - "...а нє пашол би ти нах..."(с) Л. Подерв'янський, "Данко"
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06.10.2022 20:30 Ответить
А что, других дел нету? Может, выделить деньги наворованные, продав один из ваших особнячков или элитных спорткаров, нанять диверсантов или наемных убийц на России, сделать хорошее дело против военного предприятия и его топовых сотрудников? Такое в голову приходило?

Вату катают просто, какая разница, одним вором больше, одним меньше, там таких десятки тысяч. Если не предатель, то все уголовные дела отменяются до конца войны. Лучше за теми следить, как замазав в кацапском помете.
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06.10.2022 16:11 Ответить
Крутять вертять як хочуть. Ця посада має бути незалежною від влади. В штатах змінюються президенти і парламентарі а голова federal reserve залишається до кінця свого строку
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06.10.2022 16:17 Ответить
Ни в коем случае не защищаю шевченко, но кто проголосовал за увольнение .... одни питарасы и это вызывает подозрение. Какие аферы эти суки готовят нам?
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06.10.2022 16:20 Ответить
У кожного буде свій возик для грошей, - як у Зімбабве.

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06.10.2022 16:32 Ответить
Как раз пышный в этом большой специалист, вор тот еще!!!!!!
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06.10.2022 17:52 Ответить
Оппозиция еще в девятнадцатом году сказала, что так как их мнение не учитывают, то они не будут лезть в дела назначений.
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06.10.2022 16:50 Ответить
Заборонені зажопцьі, як пластикові пакети, нашьі ж люді...
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06.10.2022 17:01 Ответить
Ізраїльский паспорт та хатинка під Тель-Авівом, тільке не одразу, а трохи почекає, щоб шум затих
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06.10.2022 16:35 Ответить
Не просто звільнила, а ще й вирішила за старі махінації наказати. А нафіга брали на голову НБ? Не знали що Укргазбанк розкрадав? Повинні бути справи проти тих хто призначав також.
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06.10.2022 16:36 Ответить
Artak Hryhorian

@ArtakHryhorian

·

22 мин

Сьогодні в нас є унікальна можливість закрити дві петиції одночасно. І обидві вони стосуються громадян россії. Перша про мера Одеси Геннадія Труханова:
https://petition.president.gov.ua/petition/163498

Друга про суддю

Верховного Суду Богдана Львова: https://petition.president.gov.ua/petition/165182
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06.10.2022 16:50 Ответить
Традиційна кузня кадрів для Зєлі із Єрмаком - ОПЗЖ.

ЄвроМайдан

@EuroMaydan

Зеленський призначив представницю ОПЗЖ керівником Роганської селищної військової адміністрації Черненко Марію Вікторівну.
Нагадаємо, що ОПЗЖ раніше була заборонена в Україні.
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06.10.2022 16:57 Ответить
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06.10.2022 16:58 Ответить
Зеленський вже вніс свою кандидатуру - зашквареного Пишного , про котрого в НАБУ ( і задовго до НАБУ) ще більші тома криміналу ще з Ощадбанку // куди теж потрапив пройшовши суворий негативний відбір //
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06.10.2022 20:14 Ответить
Сорос ніяк не подерибанить отару з хабадниками.
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06.10.2022 21:20 Ответить
Свалит,а потом в розыск.Все по схеме.А кто виноват,конечно Порох.
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06.10.2022 22:49 Ответить
Более мерзостную харю поискать ещё надо
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06.10.2022 23:34 Ответить
подал в отставку находясь за кордоном. и тут же дело открыли, чтоб не вернулся. ой, снова муть.
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07.10.2022 01:46 Ответить
Красиво уволили,еще спасибо от имени народа сказали,выпустили за границу без проблем,а оказывается его подозревают в охеренном воровстве и махинациях,цирк *** номер 95.
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07.10.2022 08:29 Ответить
 
 