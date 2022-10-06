Рада уволила главу Нацбанка Шевченко, которому САП сообщила о подозрении
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко официально покинул пост. Его заявление об отставке было принято в парламенте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.
За постановление проголосовали 263 депутата.
Сам Шевченко, которому САП и НАБУ объявили подозрение о совершении преступления в период руководства "Укргазбанка", отсутствовал на заседании. Ранее он подал заявление об отставке в связи с состоянием здоровья.
"По фракциям: "Слуга народа" – 192, "Европейская солидарность" – 0, "Батькивщина" – 0, "Платформа за жизнь и мир" – 16, "За будущее" – 7, "Голос" – 10, "Доверие" – 16, "Восстановление Украины" – 13, внефракционные – 9. Самого господина Шевченко не было, поэтому увольнение прошло в "турборежиме", только выступления депутатов", – добавил Железняк.
По его словам, выступали нардепы: Федор Вениславский ("Слуга народа"), Даниил Гетманцев (председатель профильного финансового комитета), Нина Южанина ("Европейская солидарность") и Николай Скорик ("Оппозиционная платформа за жизнь и мир").
"В целом благодарили за работу и то, что смог удержать банковскую систему во время войны… Я тоже выступал и подчеркнул, что каждый раз увольнение Главы НБУ у нас сопровождалось драмой. На этот раз драма разворачивается по этому вопросу вне парламента", – рассказал нардеп.
Собеседник из фракции "Слуга народа" добавил, что "есть подозрение и там реальное дело, поэтому держать его на должности было нельзя".
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не "встигли" вручити підозру )))))
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Реєстрація:06.10.2022 - "...а нє пашол би ти нах..."(с) Л. Подерв'янський, "Данко"
Вату катают просто, какая разница, одним вором больше, одним меньше, там таких десятки тысяч. Если не предатель, то все уголовные дела отменяются до конца войны. Лучше за теми следить, как замазав в кацапском помете.
@ArtakHryhorian
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22 мин
Сьогодні в нас є унікальна можливість закрити дві петиції одночасно. І обидві вони стосуються громадян россії. Перша про мера Одеси Геннадія Труханова:
https://petition.president.gov.ua/petition/163498
Друга про суддю
Верховного Суду Богдана Львова: https://petition.president.gov.ua/petition/165182
ЄвроМайдан
@EuroMaydan
Зеленський призначив представницю ОПЗЖ керівником Роганської селищної військової адміністрації Черненко Марію Вікторівну.
Нагадаємо, що ОПЗЖ раніше була заборонена в Україні.