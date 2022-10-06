Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка, якому САП повідомила про підозру
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко офіційно залишив посаду. Його заяву про відставку ухвалили у парламенті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За постанову проголосували 263 депутата.
Сам Шевченко, якому САП та НАБУ оголосили підозру про скоєння злочину у період керівництва в "Укргазбанку", був відсутній на засіданні. Раніше він подав заяву про відставку у зв’язку зі станом здоров'я.
"За фракціями: "Слуга народу" – 192, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "Платформа за життя та мир" – 16, "За майбутнє" – 7, "Голос" – 10, "Довіра" – 16, "Відновлення України" – 13, позафракційні – 9. Самого пана Шевченка не було, тому звільнення пройшло у "турборежимі", тільки виступи депутатів", – додав Железняк.
За його словами, виступали нардепи: Федір Веніславський ("Слуга народу"), Данило Гетманцев (голова профільного фінансового комітету), Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") та Микола Скорик ("Опозиційна платформа за життя та мир").
"У цілому дякували за роботу та те, що зміг утримати банківську систему під час війни… Я теж виступав та наголосив, що кожного разу звільнення Голови НБУ у нас супроводжувалося драмою. На цей раз драма розгортається з цього питання поза парламентом", – розповів нардеп.
Співрозмовник з фракції "Слуга народу" додав, що "є підозра й там реальна справа, тому тримати його на посаді не можна було".
Будь ласка, зачекайте...
не "встигли" вручити підозру )))))
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Реєстрація:06.10.2022 - "...а нє пашол би ти нах..."(с) Л. Подерв'янський, "Данко"
Вату катают просто, какая разница, одним вором больше, одним меньше, там таких десятки тысяч. Если не предатель, то все уголовные дела отменяются до конца войны. Лучше за теми следить, как замазав в кацапском помете.
@ArtakHryhorian
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Сьогодні в нас є унікальна можливість закрити дві петиції одночасно. І обидві вони стосуються громадян россії. Перша про мера Одеси Геннадія Труханова:
https://petition.president.gov.ua/petition/163498
Друга про суддю
Верховного Суду Богдана Львова: https://petition.president.gov.ua/petition/165182
ЄвроМайдан
@EuroMaydan
Зеленський призначив представницю ОПЗЖ керівником Роганської селищної військової адміністрації Черненко Марію Вікторівну.
Нагадаємо, що ОПЗЖ раніше була заборонена в Україні.