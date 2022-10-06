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Новини Політика України
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ВР (11736) НБУ (1444) звільнення (1511) Шевченко Кирило (75)

Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка, якому САП повідомила про підозру

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шевченко

Глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко офіційно залишив посаду. Його заяву про відставку ухвалили у парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За постанову проголосували 263 депутата.

Сам Шевченко, якому САП та НАБУ оголосили підозру про скоєння злочину у період керівництва в "Укргазбанку", був відсутній на засіданні. Раніше він подав заяву про відставку у зв’язку зі станом здоров'я.

"За фракціями: "Слуга народу" – 192, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "Платформа за життя та мир" – 16, "За майбутнє" – 7, "Голос" – 10, "Довіра" – 16, "Відновлення України" – 13, позафракційні – 9. Самого пана Шевченка не було, тому звільнення пройшло у "турборежимі", тільки виступи депутатів", – додав Железняк.

За його словами, виступали нардепи: Федір Веніславський ("Слуга народу"), Данило Гетманцев (голова профільного фінансового комітету), Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") та Микола Скорик ("Опозиційна платформа за життя та мир").

Також читайте: САП повідомила главі НБУ Шевченку про підозру - справа про розкрадання 200 млн посадовцями "Укргазбанку"

"У цілому дякували за роботу та те, що зміг утримати банківську систему під час війни… Я теж виступав та наголосив, що кожного разу звільнення Голови НБУ у нас супроводжувалося драмою. На цей раз драма розгортається з цього питання поза парламентом", – розповів нардеп.

Співрозмовник з фракції "Слуга народу" додав, що "є підозра й там реальна справа, тому тримати його на посаді не можна було".

Читайте: Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Шевченка з посади голови Нацбанку

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
як зажопінці і зелені покидькі синхронно голосують?! прям душа в душу
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06.10.2022 16:15
+13
Не просто звільнила, а ще й вирішила за старі махінації наказати. А нафіга брали на голову НБ? Не знали що Укргазбанк розкрадав? Повинні бути справи проти тих хто призначав також.
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06.10.2022 16:36
+12
Зараз поставлять когось від Бені і привіт Бенесуела
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06.10.2022 16:11
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...ну, а тепер й під слідство можна
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06.10.2022 16:10 Відповісти
як зажопінці і зелені покидькі синхронно голосують?! прям душа в душу
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06.10.2022 16:15 Відповісти
А краще в окопи під Херсон... і без броніка і автомата
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06.10.2022 16:17 Відповісти
Так він вже під слідством, якщо підозру оголосили.
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06.10.2022 16:18 Відповісти
Мабуть в Монако.
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06.10.2022 16:42 Відповісти
В Ізраілі скоріш за все 😠
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06.10.2022 20:00 Відповісти
он уже за границей
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06.10.2022 18:43 Відповісти
...ви, нешановний, коли себе в останній раз у дзеркалі бачили?
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06.10.2022 20:27 Відповісти
...читай мій пост 06.10.2022 20:30 нижче, вася
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06.10.2022 21:36 Відповісти
Зараз поставлять когось від Бені і привіт Бенесуела
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06.10.2022 16:11 Відповісти
І де тепер цей поц?
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06.10.2022 16:11 Відповісти
вже за кордоном

не "встигли" вручити підозру )))))
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06.10.2022 18:32 Відповісти
Vlad Bushman

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:06.10.2022 - "...а нє пашол би ти нах..."(с) Л. Подерв'янський, "Данко"
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06.10.2022 20:30 Відповісти
А что, других дел нету? Может, выделить деньги наворованные, продав один из ваших особнячков или элитных спорткаров, нанять диверсантов или наемных убийц на России, сделать хорошее дело против военного предприятия и его топовых сотрудников? Такое в голову приходило?

Вату катают просто, какая разница, одним вором больше, одним меньше, там таких десятки тысяч. Если не предатель, то все уголовные дела отменяются до конца войны. Лучше за теми следить, как замазав в кацапском помете.
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06.10.2022 16:11 Відповісти
Крутять вертять як хочуть. Ця посада має бути незалежною від влади. В штатах змінюються президенти і парламентарі а голова federal reserve залишається до кінця свого строку
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06.10.2022 16:17 Відповісти
Ни в коем случае не защищаю шевченко, но кто проголосовал за увольнение .... одни питарасы и это вызывает подозрение. Какие аферы эти суки готовят нам?
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06.10.2022 16:20 Відповісти
У кожного буде свій возик для грошей, - як у Зімбабве.

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06.10.2022 16:32 Відповісти
Как раз пышный в этом большой специалист, вор тот еще!!!!!!
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06.10.2022 17:52 Відповісти
Оппозиция еще в девятнадцатом году сказала, что так как их мнение не учитывают, то они не будут лезть в дела назначений.
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06.10.2022 16:50 Відповісти
Заборонені зажопцьі, як пластикові пакети, нашьі ж люді...
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06.10.2022 17:01 Відповісти
Ізраїльский паспорт та хатинка під Тель-Авівом, тільке не одразу, а трохи почекає, щоб шум затих
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06.10.2022 16:35 Відповісти
Не просто звільнила, а ще й вирішила за старі махінації наказати. А нафіга брали на голову НБ? Не знали що Укргазбанк розкрадав? Повинні бути справи проти тих хто призначав також.
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06.10.2022 16:36 Відповісти
Artak Hryhorian

@ArtakHryhorian

·

22 мин

Сьогодні в нас є унікальна можливість закрити дві петиції одночасно. І обидві вони стосуються громадян россії. Перша про мера Одеси Геннадія Труханова:
https://petition.president.gov.ua/petition/163498

Друга про суддю

Верховного Суду Богдана Львова: https://petition.president.gov.ua/petition/165182
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06.10.2022 16:50 Відповісти
Традиційна кузня кадрів для Зєлі із Єрмаком - ОПЗЖ.

ЄвроМайдан

@EuroMaydan

Зеленський призначив представницю ОПЗЖ керівником Роганської селищної військової адміністрації Черненко Марію Вікторівну.
Нагадаємо, що ОПЗЖ раніше була заборонена в Україні.
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06.10.2022 16:57 Відповісти
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06.10.2022 16:58 Відповісти
Зеленський вже вніс свою кандидатуру - зашквареного Пишного , про котрого в НАБУ ( і задовго до НАБУ) ще більші тома криміналу ще з Ощадбанку // куди теж потрапив пройшовши суворий негативний відбір //
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06.10.2022 20:14 Відповісти
Сорос ніяк не подерибанить отару з хабадниками.
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06.10.2022 21:20 Відповісти
Свалит,а потом в розыск.Все по схеме.А кто виноват,конечно Порох.
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06.10.2022 22:49 Відповісти
Более мерзостную харю поискать ещё надо
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06.10.2022 23:34 Відповісти
подал в отставку находясь за кордоном. и тут же дело открыли, чтоб не вернулся. ой, снова муть.
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07.10.2022 01:46 Відповісти
Красиво уволили,еще спасибо от имени народа сказали,выпустили за границу без проблем,а оказывается его подозревают в охеренном воровстве и махинациях,цирк *** номер 95.
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07.10.2022 08:29 Відповісти
 
 