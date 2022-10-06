Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка, якому САП повідомила про підозру

Глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко офіційно залишив посаду. Його заяву про відставку ухвалили у парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За постанову проголосували 263 депутата.

Сам Шевченко, якому САП та НАБУ оголосили підозру про скоєння злочину у період керівництва в "Укргазбанку", був відсутній на засіданні. Раніше він подав заяву про відставку у зв’язку зі станом здоров'я.

"За фракціями: "Слуга народу" – 192, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "Платформа за життя та мир" – 16, "За майбутнє" – 7, "Голос" – 10, "Довіра" – 16, "Відновлення України" – 13, позафракційні – 9. Самого пана Шевченка не було, тому звільнення пройшло у "турборежимі", тільки виступи депутатів", – додав Железняк.

За його словами, виступали нардепи: Федір Веніславський ("Слуга народу"), Данило Гетманцев (голова профільного фінансового комітету), Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") та Микола Скорик ("Опозиційна платформа за життя та мир").

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"У цілому дякували за роботу та те, що зміг утримати банківську систему під час війни… Я теж виступав та наголосив, що кожного разу звільнення Голови НБУ у нас супроводжувалося драмою. На цей раз драма розгортається з цього питання поза парламентом", – розповів нардеп.

Співрозмовник з фракції "Слуга народу" додав, що "є підозра й там реальна справа, тому тримати його на посаді не можна було".

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