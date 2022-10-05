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призначення (1020) НБУ (1438) Пишний (35) Железняк Ярослав (390)

Новим Головою НБУ стане екс-голова правління Ощадбанку Пишний, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

пишний

Новим головою Національного банку України стане Андрій Пишний, який у 2014-2020 роках очолював державний Ощадбанк

Про це повідомив перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ

"Отже, щоб довго не думали щодо термінів і кандидатів: новим головою НБУ стане Андрій Пишний", - написав нардеп.

Він додав, що кандидатуру Пишного внесуть одразу після голосування ВР про затвердження заяви про відставку нинішнього голови НБУ Кирила Шевченка найближчим часом.

"Призначення відбудеться також уже цього тижня. Підказка: в день голосування бюджету в першому читанні", – стверджує народний депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова НБУ Шевченко подав у відставку

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Ощад завів у дупу, стратег.
показати весь коментар
05.10.2022 11:25
+8
А що сталось, Шевченко не хоче друкувати гроші?
показати весь коментар
05.10.2022 11:28
+7
Зелёные все не нажрутся. А ведь подавятся.

По следам девяти миллиардов: как Минздрав и суд вакцинные тайны защищают

Суд решил сохранить в тайне, куда и как потратили десятки миллиардов гривен на покупку вакцин от COVID-19. Чьи секреты бережет Министерство здравоохранения - производителей или свои собственные?

Ответ на этот вопрос ищет корреспондент «Думской» Сергей Дибров. Десять месяцев он ждал судебного заседания, которое длилось 30 минут, и получил отказ в раскрытии содержания многомиллиардных сделок между государством и частниками-иностранцами.

Почти год назад «Думская» обнародовала статью нашего постоянного автора Николая Ларина «Дело на девять миллиардов: совершенно тайная вакцинальная история», в которой говорилось о совершенно непрозрачных расходах бюджетных денег на закупку вакцин против COVID-19.

В первую очередь речь шла о приобретении так называемой «индийской вакцины» производства Serum Institute. Той самой, за которой лично летал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов. Именно после этой поездки он обзавелся дорогущей курткой, которая стала национальным мемом.

Согласно открытым данным, индийский производитель не выполнил обязательства по поставке более чем десяти миллионов доз, за которые Украина заплатила свыше девяти миллиардов гривен. Летом 2021 года министр Виктор Ляшко сообщал о намерении разорвать это соглашение из-за недобросовестности поставщика. Однако, по нашим данным, этого не произошло, но и новых индийских вакцин в Украине тоже не появилось. Где деньги?

Год назад Министерство здравоохранения отказалось сообщать любую информацию о договорах приобретения вакцин за бюджетные средства. Чиновники оправдываются: «Несмотря на нормы закона, нам запрещают это делать производители, и если Украина не будет послушной и разгласит договоры, то отключат газ оставят без вакцин вообще».

Это было очень странно. Во-первых, есть прямая норма закона, которая запрещает ограничивать доступ к информации об использовании бюджетных средств и обязывает обнародовать такие соглашения, заключенные вне тендерной процедуры. Во-вторых, по крайней мере один из договоров, о котором был запрос, а именно - на покупку китайской вакцины «Коронавак», был опубликован, и в любом случае должен предоставляться по запросу.

За расследование взялся специальный корреспондент «Думской» Сергей Дибров. Он подал запрос в Минздрав, получил ожидаемый отказ и в конце ноября прошлого года подал исковое заявление в административный суд.

В своем ответе Минздрав оправдывался: мол отказал Диброву, потому что выполнил так называемый «трехсоставной тест». Это такая специальная процедура, которая позволяет выяснить, надо или не надо предоставлять информацию с ограниченным доступом в ответ на запрос.

Тогда в Минздраве даже вспомнили постановление пленума Высшего админсуда, пункт шестой которого определяет порядок применения этого теста. Однако, к сожалению, там почему-то в упор не заметили пункт седьмой. В нем прямо указано: ограничивать доступ и объявлять «конфиденциальной» информацию об использовании бюджетных средств запрещается, а «трехсоставной текст» в таких случаях не проводится.

Эти и другие обстоятельства по делу Сергей Дибров изложил в своем ответе. Также он отметил, что в начале пандемии Верховная Рада вывела приобретение вакцин из-под действия Закона Украины «О публичных закупках». То есть - их разрешили покупать как угодно и по любым правилам, но с одним условием: закон требует обнародовать договор со всеми приложениями и отчет о его выполнении. «В случае несоблюдения требований по публикации таких отчетов виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законом», - так гласит эта норма.

Таким образом, вопрос непредоставления ответа на информационный запрос вышел в новую плоскость. Могут ли стороны контракта договориться не выполнять украинские законы? Если ответ «да» - представляете, какие широкие возможности открываются?!

4 октября, спустя десять месяцев после подачи иска, наконец состоялось судебное заседание. Представители Минздрава присутствовали в режиме видеоконференции, время слушания было ограничено.

По результатам рассмотрения дела судья Мария Аракелян отказала в удовлетворении иска.

Ниже мы приводим текстовую расшифровку судебного заседания (без чисто технических и процессуальных реплик сторон
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05.10.2022 11:34
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Ощад завів у дупу, стратег.
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05.10.2022 11:25 Відповісти
Молоток -- він у дупі перезувся і драбині влади поліз вверх .
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05.10.2022 11:30 Відповісти
🤣
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05.10.2022 11:33 Відповісти
А що сталось, Шевченко не хоче друкувати гроші?
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05.10.2022 11:28 Відповісти
захворів
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05.10.2022 11:31 Відповісти
А чому ти вирішив, що питання друкування грошей вирішує голова НБУ? Я тебе розчарую. Це не його компетенція.
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05.10.2022 12:12 Відповісти
Пишний (спільник Кроля, до речі він глухий), чуть не прикінчив Ощадбанк, а тепер теж саме з НБУ буде? Може ще Лєрку-аблігацію повернути?
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05.10.2022 11:33 Відповісти
Лєра трохи нагрілася на тому процесі але, по-суті, зробила велику і корисну справу. У вас є до неї професійні закиди?
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05.10.2022 12:13 Відповісти
Зробила велику і корисну справу для себе та спільниках. Запитайте у людей, що мали вклади у збанкрутілих банках, що вони про це думають.
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05.10.2022 12:16 Відповісти
Вклади були під ФГВФО?
Вона ліквідувала банки-прокладки. Усі таки банки мали завищений процент по депозитах і тому буратини несли до них свої 5 золотих. Жадібність глушила обережність, а лінь банальна не дозволяла поцікавитися що за банк?

А винен у персональній жадобі й лінощах хтось інший. Як завжди
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05.10.2022 12:21 Відповісти
Дурня цілковита. Які ще банки-прокладки? Прокладки між ким і ким? Кредитувати банки, і після того їх банкротувати? Я вже мовчу про ФГВФО, там своя пісня, чому от тільки досі усе керівництво не у буцегарні.
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05.10.2022 12:25 Відповісти
після "Які ще банки-прокладки?" я певен, що для поясненя будь-чого, доведеться починати з Льодового періоду. Не маю такого наміру.

Також, тепер я певен що саме ви (а не знайомі чи родичі) мали вклад у чиємусь кишеньковому банку.
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05.10.2022 12:35 Відповісти
Та годі з себе корчити великого знавця банківської справи, який не в змозі відповісти на просте запитання. Лєрка-аблігація з'явиться в Україні, тільки якщо рак на горі свисне. Крапка.
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05.10.2022 12:42 Відповісти
Просте запитання?
Це як "взять все, и поделить"
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05.10.2022 12:45 Відповісти
Вільний, нема про що спілкуватися.
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05.10.2022 12:50 Відповісти
P.S. Проста відповідь - Вкрадене, повинно бути повернуто власнику, а злодій - повинен сидіти у буцегарні.
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05.10.2022 13:06 Відповісти
Кирило Шевченко буде звільнений з посади керівника Нацбанку України, а його місце займе Андрій Пишний - кум голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це написала Юлія Самаєва у «Дзеркалі тижня».
Андрій Єрмак і Андрій Пишний також багато років були співзасновниками громадської організації «Відчуй», яка займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху.
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06.10.2022 20:23 Відповісти
Коля Катлєта з Безуглою пролетіли...
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05.10.2022 11:34 Відповісти
Безумною?? Спаси і сохрани!
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05.10.2022 12:11 Відповісти
На парламентських виборах 2012 став заступником керівника штабу «Батьківщини»
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05.10.2022 11:34 Відповісти
А вони усі з Матьківщини - і Кроль, і Пишний, та багато ще...
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05.10.2022 15:32 Відповісти
Так він за протекцією Кроля став головою Ощадбанку , а тепер "позеленів "
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05.10.2022 17:41 Відповісти
Зелёные все не нажрутся. А ведь подавятся.

По следам девяти миллиардов: как Минздрав и суд вакцинные тайны защищают

Суд решил сохранить в тайне, куда и как потратили десятки миллиардов гривен на покупку вакцин от COVID-19. Чьи секреты бережет Министерство здравоохранения - производителей или свои собственные?

Ответ на этот вопрос ищет корреспондент «Думской» Сергей Дибров. Десять месяцев он ждал судебного заседания, которое длилось 30 минут, и получил отказ в раскрытии содержания многомиллиардных сделок между государством и частниками-иностранцами.

Почти год назад «Думская» обнародовала статью нашего постоянного автора Николая Ларина «Дело на девять миллиардов: совершенно тайная вакцинальная история», в которой говорилось о совершенно непрозрачных расходах бюджетных денег на закупку вакцин против COVID-19.

В первую очередь речь шла о приобретении так называемой «индийской вакцины» производства Serum Institute. Той самой, за которой лично летал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов. Именно после этой поездки он обзавелся дорогущей курткой, которая стала национальным мемом.

Согласно открытым данным, индийский производитель не выполнил обязательства по поставке более чем десяти миллионов доз, за которые Украина заплатила свыше девяти миллиардов гривен. Летом 2021 года министр Виктор Ляшко сообщал о намерении разорвать это соглашение из-за недобросовестности поставщика. Однако, по нашим данным, этого не произошло, но и новых индийских вакцин в Украине тоже не появилось. Где деньги?

Год назад Министерство здравоохранения отказалось сообщать любую информацию о договорах приобретения вакцин за бюджетные средства. Чиновники оправдываются: «Несмотря на нормы закона, нам запрещают это делать производители, и если Украина не будет послушной и разгласит договоры, то отключат газ оставят без вакцин вообще».

Это было очень странно. Во-первых, есть прямая норма закона, которая запрещает ограничивать доступ к информации об использовании бюджетных средств и обязывает обнародовать такие соглашения, заключенные вне тендерной процедуры. Во-вторых, по крайней мере один из договоров, о котором был запрос, а именно - на покупку китайской вакцины «Коронавак», был опубликован, и в любом случае должен предоставляться по запросу.

За расследование взялся специальный корреспондент «Думской» Сергей Дибров. Он подал запрос в Минздрав, получил ожидаемый отказ и в конце ноября прошлого года подал исковое заявление в административный суд.

В своем ответе Минздрав оправдывался: мол отказал Диброву, потому что выполнил так называемый «трехсоставной тест». Это такая специальная процедура, которая позволяет выяснить, надо или не надо предоставлять информацию с ограниченным доступом в ответ на запрос.

Тогда в Минздраве даже вспомнили постановление пленума Высшего админсуда, пункт шестой которого определяет порядок применения этого теста. Однако, к сожалению, там почему-то в упор не заметили пункт седьмой. В нем прямо указано: ограничивать доступ и объявлять «конфиденциальной» информацию об использовании бюджетных средств запрещается, а «трехсоставной текст» в таких случаях не проводится.

Эти и другие обстоятельства по делу Сергей Дибров изложил в своем ответе. Также он отметил, что в начале пандемии Верховная Рада вывела приобретение вакцин из-под действия Закона Украины «О публичных закупках». То есть - их разрешили покупать как угодно и по любым правилам, но с одним условием: закон требует обнародовать договор со всеми приложениями и отчет о его выполнении. «В случае несоблюдения требований по публикации таких отчетов виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законом», - так гласит эта норма.

Таким образом, вопрос непредоставления ответа на информационный запрос вышел в новую плоскость. Могут ли стороны контракта договориться не выполнять украинские законы? Если ответ «да» - представляете, какие широкие возможности открываются?!

4 октября, спустя десять месяцев после подачи иска, наконец состоялось судебное заседание. Представители Минздрава присутствовали в режиме видеоконференции, время слушания было ограничено.

По результатам рассмотрения дела судья Мария Аракелян отказала в удовлетворении иска.

Ниже мы приводим текстовую расшифровку судебного заседания (без чисто технических и процессуальных реплик сторон
показати весь коментар
05.10.2022 11:34 Відповісти
Шевченко "ушли".
Он отказался выполнять незаконные и волюнтаристские распоряжения Зеленского.
У Шевченко хватило денег написать заявление на увольнение, но не хватило мужества и чести сказать правду о причинах. Его вранье про "состояние здоровья" спалил Гетманцев, заявивший, что они "начинают консультации по назначению нового главы НБУ". Т.е. решение Шевченко было резким и спонтанным, а не "по состоянию здоровья". Если бы было "по состоянию здоровья", то на его место заранее был бы определен кандидат.
Пышный - жополиз и приспособленец. Этот выполнит что угодно. Готовимся к галопирующей инфляции и $ по 50.
"Зеленые" продолжают разваливать экономику Украины.
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05.10.2022 11:49 Відповісти
Після того як чіста свой голова НБУ обісрався, то зебіли вирішили призначити хоч когось з мізками. Ну-ну.
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05.10.2022 11:49 Відповісти
Одного корупціонера міняють на другого, ще профнепридатного. А друкарським станком керує ОП. Буде те, що в Туреччині. Бідна гривна.
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05.10.2022 11:54 Відповісти
Гривню при всіх президентах друкували. Всі країни друкують гроші, навіть такі як США. Заспокойся, так завжди було і буде.
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05.10.2022 12:16 Відповісти
«Все - отрута, все - ліки;
те й інше визначає ДОЗА»
(Парацельс)
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05.10.2022 13:37 Відповісти
Пишний - спільник Кроля, до чого тут папередник?
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05.10.2022 12:18 Відповісти
Пышный?????!!!! Да это полный пи*дец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Как уже клоуны ******* и все это прикрываясь войной!!! Суки, вам все равно скоро будет хана!!!!
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05.10.2022 12:39 Відповісти
Майже всі обіср(обговорили) Пишного,і ніхто не запропонував достойного кандидата.
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05.10.2022 13:03 Відповісти
Ющенко .
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05.10.2022 15:32 Відповісти
Янукович

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05.10.2022 21:43 Відповісти
Яків Смолій. Ну і..?
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06.10.2022 20:26 Відповісти
 
 