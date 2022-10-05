Новим Головою НБУ стане екс-голова правління Ощадбанку Пишний, - Железняк
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Новим головою Національного банку України стане Андрій Пишний, який у 2014-2020 роках очолював державний Ощадбанк
Про це повідомив перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Отже, щоб довго не думали щодо термінів і кандидатів: новим головою НБУ стане Андрій Пишний", - написав нардеп.
Він додав, що кандидатуру Пишного внесуть одразу після голосування ВР про затвердження заяви про відставку нинішнього голови НБУ Кирила Шевченка найближчим часом.
"Призначення відбудеться також уже цього тижня. Підказка: в день голосування бюджету в першому читанні", – стверджує народний депутат.
Топ коментарі
+12 Olexa Pluzh
показати весь коментар05.10.2022 11:25
+8 Yan Pastars
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+7 Ревизор
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Будь ласка, зачекайте...
Вона ліквідувала банки-прокладки. Усі таки банки мали завищений процент по депозитах і тому буратини несли до них свої 5 золотих. Жадібність глушила обережність, а лінь банальна не дозволяла поцікавитися що за банк?
А винен у персональній жадобі й лінощах хтось інший. Як завжди
Також, тепер я певен що саме ви (а не знайомі чи родичі) мали вклад у чиємусь кишеньковому банку.
Це як "взять все, и поделить"
Андрій Єрмак і Андрій Пишний також багато років були співзасновниками громадської організації «Відчуй», яка займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху.
По следам девяти миллиардов: как Минздрав и суд вакцинные тайны защищают
Суд решил сохранить в тайне, куда и как потратили десятки миллиардов гривен на покупку вакцин от COVID-19. Чьи секреты бережет Министерство здравоохранения - производителей или свои собственные?
Ответ на этот вопрос ищет корреспондент «Думской» Сергей Дибров. Десять месяцев он ждал судебного заседания, которое длилось 30 минут, и получил отказ в раскрытии содержания многомиллиардных сделок между государством и частниками-иностранцами.
Почти год назад «Думская» обнародовала статью нашего постоянного автора Николая Ларина «Дело на девять миллиардов: совершенно тайная вакцинальная история», в которой говорилось о совершенно непрозрачных расходах бюджетных денег на закупку вакцин против COVID-19.
В первую очередь речь шла о приобретении так называемой «индийской вакцины» производства Serum Institute. Той самой, за которой лично летал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов. Именно после этой поездки он обзавелся дорогущей курткой, которая стала национальным мемом.
Согласно открытым данным, индийский производитель не выполнил обязательства по поставке более чем десяти миллионов доз, за которые Украина заплатила свыше девяти миллиардов гривен. Летом 2021 года министр Виктор Ляшко сообщал о намерении разорвать это соглашение из-за недобросовестности поставщика. Однако, по нашим данным, этого не произошло, но и новых индийских вакцин в Украине тоже не появилось. Где деньги?
Год назад Министерство здравоохранения отказалось сообщать любую информацию о договорах приобретения вакцин за бюджетные средства. Чиновники оправдываются: «Несмотря на нормы закона, нам запрещают это делать производители, и если Украина не будет послушной и разгласит договоры, то отключат газ оставят без вакцин вообще».
Это было очень странно. Во-первых, есть прямая норма закона, которая запрещает ограничивать доступ к информации об использовании бюджетных средств и обязывает обнародовать такие соглашения, заключенные вне тендерной процедуры. Во-вторых, по крайней мере один из договоров, о котором был запрос, а именно - на покупку китайской вакцины «Коронавак», был опубликован, и в любом случае должен предоставляться по запросу.
За расследование взялся специальный корреспондент «Думской» Сергей Дибров. Он подал запрос в Минздрав, получил ожидаемый отказ и в конце ноября прошлого года подал исковое заявление в административный суд.
В своем ответе Минздрав оправдывался: мол отказал Диброву, потому что выполнил так называемый «трехсоставной тест». Это такая специальная процедура, которая позволяет выяснить, надо или не надо предоставлять информацию с ограниченным доступом в ответ на запрос.
Тогда в Минздраве даже вспомнили постановление пленума Высшего админсуда, пункт шестой которого определяет порядок применения этого теста. Однако, к сожалению, там почему-то в упор не заметили пункт седьмой. В нем прямо указано: ограничивать доступ и объявлять «конфиденциальной» информацию об использовании бюджетных средств запрещается, а «трехсоставной текст» в таких случаях не проводится.
Эти и другие обстоятельства по делу Сергей Дибров изложил в своем ответе. Также он отметил, что в начале пандемии Верховная Рада вывела приобретение вакцин из-под действия Закона Украины «О публичных закупках». То есть - их разрешили покупать как угодно и по любым правилам, но с одним условием: закон требует обнародовать договор со всеми приложениями и отчет о его выполнении. «В случае несоблюдения требований по публикации таких отчетов виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законом», - так гласит эта норма.
Таким образом, вопрос непредоставления ответа на информационный запрос вышел в новую плоскость. Могут ли стороны контракта договориться не выполнять украинские законы? Если ответ «да» - представляете, какие широкие возможности открываются?!
4 октября, спустя десять месяцев после подачи иска, наконец состоялось судебное заседание. Представители Минздрава присутствовали в режиме видеоконференции, время слушания было ограничено.
По результатам рассмотрения дела судья Мария Аракелян отказала в удовлетворении иска.
Ниже мы приводим текстовую расшифровку судебного заседания (без чисто технических и процессуальных реплик сторон
Он отказался выполнять незаконные и волюнтаристские распоряжения Зеленского.
У Шевченко хватило денег написать заявление на увольнение, но не хватило мужества и чести сказать правду о причинах. Его вранье про "состояние здоровья" спалил Гетманцев, заявивший, что они "начинают консультации по назначению нового главы НБУ". Т.е. решение Шевченко было резким и спонтанным, а не "по состоянию здоровья". Если бы было "по состоянию здоровья", то на его место заранее был бы определен кандидат.
Пышный - жополиз и приспособленец. Этот выполнит что угодно. Готовимся к галопирующей инфляции и $ по 50.
"Зеленые" продолжают разваливать экономику Украины.
те й інше визначає ДОЗА»
(Парацельс)