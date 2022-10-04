Голова НБУ Шевченко подав у відставку

Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно заявив, що йде у відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення.

Я залишаю посаду Голови Національного банку України.

Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час.

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З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни.

Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто — і ми його гідно склали.

З початку повномасштабної війни Національний банк:

- забезпечив безперебійну роботу фінансової системи;

- не допустив паніку на валютному ринку;

- зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів;

- втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни;

- підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни.

Додатково підкреслю наші зусилля в дипломатичній площині — з одного боку, ми активізували механізми міжнародної фінансової допомоги Україні, з іншого — ініціювали на міжнародному рівні низку рішень, які послабили економіку агресора.

Сьогодні НБУ дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою поствоєнного відновлення економіки і спрямовувати на це весь фінансовий сектор.

Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі.

Я вдячний усій команді Національного банку, на долю якої випали найскладніші випробування в історії незалежної України. Я пишаюсь роботою з вами.

Вдячний колегам зі всього фінансового ринку. Ми разом утримали працюючу банківську систему під час війни, забезпечили доступ громадян до фінпослуг, тримали фінансову стабільність всупереч найскладнішим обставинам.

Це бачать українці, цим захоплюються й цінують наші міжнародні партнери на всіх рівнях.

Вдячний нашим міжнародним партнерам за плідну співпрацю і непохитну підтримку нашої країни та її фінансової сфери в такий непростий час.

Дякую колегам з Верховної Ради, Уряду та інших державних інституцій за співпрацю і ті конструктивні спільні дії, які спрацювали на благо фінансової системи і країни загалом", - заявив він.