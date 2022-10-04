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НБУ (1437) відставка (1203) Шевченко Кирило (75)

Голова НБУ Шевченко подав у відставку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

шевченко

Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно заявив, що йде у відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення.

Я залишаю посаду Голови Національного банку України.

Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час.

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З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни.

Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто — і ми його гідно склали.

З початку повномасштабної війни Національний банк:

- забезпечив безперебійну роботу фінансової системи;

- не допустив паніку на валютному ринку;

- зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів;

- втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни;

- підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни.

Додатково підкреслю наші зусилля в дипломатичній площині — з одного боку, ми активізували механізми міжнародної фінансової допомоги Україні, з іншого — ініціювали на міжнародному рівні низку рішень, які послабили економіку агресора.

Сьогодні НБУ дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою поствоєнного відновлення економіки і спрямовувати на це весь фінансовий сектор.

Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі.

Я вдячний усій команді Національного банку, на долю якої випали найскладніші випробування в історії незалежної України. Я пишаюсь роботою з вами.

Вдячний колегам зі всього фінансового ринку. Ми разом утримали працюючу банківську систему під час війни, забезпечили доступ громадян до фінпослуг, тримали фінансову стабільність всупереч найскладнішим обставинам.

Це бачать українці, цим захоплюються й цінують наші міжнародні партнери на всіх рівнях.

Вдячний нашим міжнародним партнерам за плідну співпрацю і непохитну підтримку нашої країни та її фінансової сфери в такий непростий час.

Дякую колегам з Верховної Ради, Уряду та інших державних інституцій за співпрацю і ті конструктивні спільні дії, які спрацювали на благо фінансової системи і країни загалом", - заявив він.
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Топ коментарі
+44
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04.10.2022 19:46
+37
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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04.10.2022 19:42
+33
✙ выпускайте Кракена ✙

@cryogenicbreez

·

18 ч

Папа римский : никто не сможет сморозить больше куйни про Украину, чем я.

Илон Маск :а ну подержи мое пиво.
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04.10.2022 19:53
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як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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04.10.2022 19:42 Відповісти
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04.10.2022 19:43 Відповісти
А шо такое? Тоже паспорт кацапский?
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04.10.2022 19:43 Відповісти
Сходе зебобіки хочуть поставити свою людину головою НБУ, значить скоро будуть люди тільки мріяти про курс 42
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04.10.2022 19:47 Відповісти
Шевченко і є людиною зелених
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04.10.2022 19:49 Відповісти
Скорее всего таки израильский , судя по лицу.
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04.10.2022 19:59 Відповісти
Один?
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04.10.2022 20:00 Відповісти
Сложный вопрос
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04.10.2022 20:04 Відповісти
А там інших не є й не було.
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04.10.2022 23:01 Відповісти
Да я понял, я ж и спрашиваю, как вы думаете, у него один израильский или два израильских?
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04.10.2022 20:02 Відповісти
Да я тоже понял Ваш сарказм, просто что-то заглючило , ответ мой не сразу высветился, повторил . С его деньгами и возможностями наверняка там целая колода паспортов.
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04.10.2022 20:07 Відповісти
Ну и не по-теме, так на закуску, ЮВТ, на прошлой недельке в суд поскакала с челобитной, говорит, что диппаспорт не отдают....отобрали у дытыны канахветку...***, нахрена тебе диппаспорт сейчас, что там такого, что ты в евро не можешь решить, ШТО ТАКОГО???? Не, понимаете, ей дип и фсе, хоть ты тресни, по хрену бомбежки - а ей диппаспорт , отак-то
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04.10.2022 20:13 Відповісти
шось вивозить? багаж без огляду??? пара-вісім чумуйданів бабла?
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04.10.2022 20:22 Відповісти
Та невже ж тобі, курка-чубатурка, там замало, чоловік у Чехії років 20, все там...?
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04.10.2022 20:26 Відповісти
всім їм замало) і зєліку і путлєру))

там баба Ванга щось про жінку віщувала..прийде до влади..мир та щастя..
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04.10.2022 20:42 Відповісти
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04.10.2022 19:44 Відповісти
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04.10.2022 19:46 Відповісти
Мабуть на карманнi витрати вже заробив...
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04.10.2022 21:50 Відповісти
Пора напевно вибачатися за "Горіла хата палала" це про Гонтарєву
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04.10.2022 19:44 Відповісти
Якщо Гонтарева, як писали, буде входити до комитета по відновленню України (а може, і очолить його), то вибачатися прийдеться стовідсотково. Мабуть, комусь і на колінах)))))))))))))))))
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04.10.2022 20:08 Відповісти
З голоду не помре,я думаю...
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04.10.2022 19:46 Відповісти
Плісняві Рожкова поперек горла стоїть, бо вона професіонал з команди Якова Смолія, який захищає не плісняву та беню, а бюджет країни. То чим вона вас не влаштовує?
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04.10.2022 19:55 Відповісти
Про "плівки Рожкової" чули? Там проби ніде ставити.

У розпорядження редакції Vlasti.net передали аудіо-файли, на яких людина з голосом заступника голови НБУ Катерини Рожкової, роздає вказівки чиновникам НБУ і банкірам, передає Depo.ua.

Минулого тижня, коли були оприлюднені перші аудіо-файли з переговорами заступника голови НБУ з акціонерами, Рожкова офіційно визнала, що на записах - її голос.

І тут вже йдеться не просто про лобіювання інтересів приватного банку. З переговорів Рожкової явно випливає, що вона начебто знає про операції переведення в готівку - імовірно, в Фідобанку, лобіює скасування сакнцій для БМ Банку (належить російському держбанку ВТБ, заступник голови якого Соловйов був партнером Гонтаревої в ICU), намагається заощадити виплату відсотків за стабілізаційним кредитом "Платинум Банку", санкціонує підготовку фальсифікованої інформації для МВФ і вручну керує "Незалежною" асоціацією банків України.

Все це явно не сумісне з посадою члена правління НБУ і говорить про порушення закону "Про протидію корупції", як мінімум, в частині конфлікту інтересів. Однак голова НБУ Валерія Гонтарева чомусь відтягує рішення про відставку Рожкової. Мабуть, це відбувається через тісні корупційні зв'язки між ними - так як іншого пояснення такому заступництву бути не може.
https://www.depo.ua/ukr/politics/oprilyudneno-svizhu-portsiyu-dogovornyakiv-pravoyi-ruki-gontarevoyi-14112016140400
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04.10.2022 20:43 Відповісти
Знову плівки з голосами.
14 листопада 2016

Зараз 4 жовтня 2022

Аби це був не вкид, для збурення наріду, а кримінальний злочин, ви вважаєте беня та його пліснява не скористалися б приводом позбутися Рожкової та помститися Гонтарєвій?
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04.10.2022 21:21 Відповісти
Кирило Шевченко: великий махінатор з НБУ. Сліди в Укргазбанку!
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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04.10.2022 19:52 Відповісти
Та ладно, не фсе так адназначна, эта другое - ты шо не видишь, седня тот в НАБУ, а этот с НБУ?
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04.10.2022 19:55 Відповісти
Вирiшив вчасно пiти .
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04.10.2022 19:52 Відповісти
✙ выпускайте Кракена ✙

@cryogenicbreez

·

18 ч

Папа римский : никто не сможет сморозить больше куйни про Украину, чем я.

Илон Маск :а ну подержи мое пиво.
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04.10.2022 19:53 Відповісти
Поставьте Яценюка пожалуйста
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04.10.2022 19:54 Відповісти
Та ти що? Це для нинішніх страшний кошмар. Вони вже й не згадають скільки разів Яценюк рятував країну. Для них це "кролік і стєна". А жаль, розумна людина і один із кращих Прем"єрів.
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04.10.2022 20:05 Відповісти
Найрозумніше зараз що можна зробити - повернути Якова Смолія
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04.10.2022 20:08 Відповісти
Найрозумніше - змити зелайно і згадувати як найбільший сором в історії України.
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04.10.2022 20:25 Відповісти
Головне вчасно змитися
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04.10.2022 19:54 Відповісти
🤣🤣🤣
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04.10.2022 19:58 Відповісти
Кто-то не хочет,чтобы воровали деньги,которые он выделяет на войну с фашистами и поддержку экономики,поэтому контроль усиливается и самый сообразительные решили делать ноги,пока не поздно
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04.10.2022 19:56 Відповісти
Да -- видок в нього не дуже .
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04.10.2022 19:57 Відповісти
Бідолаха - як же він теперка на пенсію протєгне???
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04.10.2022 19:57 Відповісти
сколько тебе ж лет??? воин???
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04.10.2022 19:58 Відповісти
А що пора розібратись як шахраї ворують гроши з банківських карток
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04.10.2022 19:59 Відповісти
сколько ж тебе лет??? воин???
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04.10.2022 20:00 Відповісти
Не коменти а дружний собачий гвалт.
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04.10.2022 20:00 Відповісти
Ой, а шо такоє? Бабла вивів в офшори в таких масштабах, що не може перетравити? Гостра кишкова офшорна непрохідність?
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04.10.2022 20:02 Відповісти
Майский кал?
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04.10.2022 20:06 Відповісти
Гм. Здоров'я здоров'ям, а що насправді трапилося або планується?
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04.10.2022 20:10 Відповісти
Гіперінфляція планується.
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04.10.2022 22:18 Відповісти
Пішов з тіє ж причини, що і пАпередник - Яша Смолій. Бо розуміє, що профіту не буде, а буде головняк.
Бо Нацбанк це регулятор фінансової системи і він повинен керуватися в своїй діяльності тільки законом, а не вказівками з Банкової, які пропонують (ба навіть вимагають) натягувати сову на глобус.
Ну, я так розумію, що потрібен кризовий менеджер а не підлабузник.
Пора Зеленському телефонувати в Лондон і вибачатися перед Гонтарєвою....
А тут ще і Беню починають тягати в НАБУ... "...совпадение, не думаю".
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04.10.2022 20:14 Відповісти
нехай знову розділять..від'єднають страховий ринок, кредитні на інші фінустанови..бо нацбанк наразі є єдиним регулятором всіх фінансових ринків..
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04.10.2022 20:45 Відповісти
Обісрався?
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04.10.2022 20:20 Відповісти
04.‎10.‎2022

Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку. Останній противник друку гривні пішов з влади. Нас чекає дика інфляція.

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04.10.2022 20:21 Відповісти
Вирішив піти у військо він призивного віку, чекаєм коли одягне берці
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04.10.2022 20:23 Відповісти
Думаю, це одна з умов виділення Україні макрофінансової допомоги. Замість Шевченка за вимогою західних донорів буде поставлено адекватного технаря, бо надто великі гроші йдуть від Заходу прямо у НБУ.
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04.10.2022 20:29 Відповісти
Зараз вискочить, як чорт з табатирки, Арахамія з китайським дипломом супер-банкіра-економіста.
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04.10.2022 20:29 Відповісти
Він сказав:
"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України."

Я почув:
"Я вкрав досить та більше щоб купувати декілька замків у Європі та жити там"

Патріот, яких Україна ще не знала.
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04.10.2022 20:32 Відповісти
Нажерся краденого...
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04.10.2022 20:42 Відповісти
Ну и нахрена ж было Смолия снимать,бенины обезьянки?
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04.10.2022 20:43 Відповісти
Тепер поставлять якесь попандопало, яке буде безконтрольно гривні малювать!
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04.10.2022 20:52 Відповісти
Данилку Гетьманцева
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05.10.2022 05:33 Відповісти
невже все так кепсько? невже керівником Нацбанку тепер назначать Єрмака?... ну а хіба секретар офісу преЗЕдента, який де-факто рулить країною замість преЗЕдента, рулить Оборонпромом через своїх людей, судами через Татарова та Портнова, хіба такий "талантіщє" не може керувати ще й Нацбанком? Поки тупорилі "какієразніци" плескають в долоні неголеному гнусавому кловану, якого показують кожні пів-години по "марафону єдінства", щоб виробити у ЗЕлохторату такий самий інстинкт, як у "собакі павлова" на лампочку...
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04.10.2022 21:08 Відповісти
несварєніє бабла
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04.10.2022 21:21 Відповісти
Как излагает--- да зачитался я! Во титан. И как ношу нес? Как у бога за пазухой моя денежка пенсушка была. И как теперь?
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04.10.2022 21:43 Відповісти
Принял по 26 сдал по 42. Акуенний менеджер, как и все дружки зели.
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04.10.2022 21:54 Відповісти
Він як прийшов, так одразу почав друкувати фантики. Зараз він пішов, а верстат ще не зупинили і не зупинять, поки Зеля не піде.
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04.10.2022 22:03 Відповісти
Повномасштабна війна в Україні та інфляція в усьому світі-це ж нічого, так ? От був би ти на його місці, то був би зараз 20, "к гадалке не ходи".
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04.10.2022 22:43 Відповісти
Если б готовились к войне, а не к шашликам, раздолбали би маскалей за месяц на границе. Но для тупих зебилоидов, вроде тебя, єто слишком сложно.
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05.10.2022 08:40 Відповісти
ПАО «Первый инвестиционный банк» в Украине контролируется российским бизнесом.
По состоянию на июнь 2021 года основным акционером Первого инвестиционного банка (PINbank) является президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер (88,89%).
Гинер не только плотно связан с российским криминалитетом и ФСБ, он возглавляет совет директоров «ТОК групп» (которую связывают с «МРСК Северного Кавказа» Каитова), Гиннер является одним из директоров в совете «Технопромэкспорта» (структуры «Ростеха»)
А теперь внимание Ростех - российская государственная корпорация, производящая вооружение и военную технику!
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04.10.2022 22:49 Відповісти
Курс $ тепер можна буде побачити з вікна тролейбуса? Чи треба буде виходити, як на Росії?)))
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04.10.2022 23:44 Відповісти
Верніть Яценюка. Смолія.
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05.10.2022 04:35 Відповісти
Будуть гривну друкувати.
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05.10.2022 06:16 Відповісти
З зеленобидлолайном ніхто залишатись не хоче.Криси покидают зелений говнокораблик.Жирні криси.
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05.10.2022 06:49 Відповісти
Куратори оманськогокнуракаламоя потребують більшого.......а кляті АМЕРИКОСИ не дають всі мільярди зразу... а чим же воювати кремлівській мафії...у бєні очко гумове почало розтягуватись....відправлять "масковскіє"шакали за "оманское непослушаніє" на скрєпи.....голова НБУ не вспіває...нашахраїти (надрукувать).....уже і долар підняв (гарна оборутка каламоя)....
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05.10.2022 07:14 Відповісти
ТАКАЯ ТЯЖЕЛАЯ БЫЛА У ЧЕЛОВЕКА РАБОТА - РАБОТАТЬ С ЦИФРАМИ В КРЕСЛЕ НА ОГРОМНОЙ ЗАРПЛАТЕ
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05.10.2022 09:13 Відповісти
Одного зелебобу міняють на іншого. Та пох, економіці все одно звізда
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05.10.2022 09:35 Відповісти
Все ворье і зрадники були призначені особисто указом верхооовного. бакланови, швченки, тарани - і всі переведені на теплі місця, дехто втік від розслідування. Якийсь кадровий провал, але тенденція, однако.
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07.10.2022 09:47 Відповісти
 
 