Голова НБУ Шевченко подав у відставку
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Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно заявив, що йде у відставку.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення.
Я залишаю посаду Голови Національного банку України.
Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час.
З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером — і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни.
Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто — і ми його гідно склали.
З початку повномасштабної війни Національний банк:
- забезпечив безперебійну роботу фінансової системи;
- не допустив паніку на валютному ринку;
- зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів;
- втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни;
- підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни.
Додатково підкреслю наші зусилля в дипломатичній площині — з одного боку, ми активізували механізми міжнародної фінансової допомоги Україні, з іншого — ініціювали на міжнародному рівні низку рішень, які послабили економіку агресора.
Сьогодні НБУ дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою поствоєнного відновлення економіки і спрямовувати на це весь фінансовий сектор.
Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі.
Я вдячний усій команді Національного банку, на долю якої випали найскладніші випробування в історії незалежної України. Я пишаюсь роботою з вами.
Вдячний колегам зі всього фінансового ринку. Ми разом утримали працюючу банківську систему під час війни, забезпечили доступ громадян до фінпослуг, тримали фінансову стабільність всупереч найскладнішим обставинам.
Це бачать українці, цим захоплюються й цінують наші міжнародні партнери на всіх рівнях.
Вдячний нашим міжнародним партнерам за плідну співпрацю і непохитну підтримку нашої країни та її фінансової сфери в такий непростий час.
Дякую колегам з Верховної Ради, Уряду та інших державних інституцій за співпрацю і ті конструктивні спільні дії, які спрацювали на благо фінансової системи і країни загалом", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
там баба Ванга щось про жінку віщувала..прийде до влади..мир та щастя..
У розпорядження редакції Vlasti.net передали аудіо-файли, на яких людина з голосом заступника голови НБУ Катерини Рожкової, роздає вказівки чиновникам НБУ і банкірам, передає Depo.ua.
Минулого тижня, коли були оприлюднені перші аудіо-файли з переговорами заступника голови НБУ з акціонерами, Рожкова офіційно визнала, що на записах - її голос.
І тут вже йдеться не просто про лобіювання інтересів приватного банку. З переговорів Рожкової явно випливає, що вона начебто знає про операції переведення в готівку - імовірно, в Фідобанку, лобіює скасування сакнцій для БМ Банку (належить російському держбанку ВТБ, заступник голови якого Соловйов був партнером Гонтаревої в ICU), намагається заощадити виплату відсотків за стабілізаційним кредитом "Платинум Банку", санкціонує підготовку фальсифікованої інформації для МВФ і вручну керує "Незалежною" асоціацією банків України.
Все це явно не сумісне з посадою члена правління НБУ і говорить про порушення закону "Про протидію корупції", як мінімум, в частині конфлікту інтересів. Однак голова НБУ Валерія Гонтарева чомусь відтягує рішення про відставку Рожкової. Мабуть, це відбувається через тісні корупційні зв'язки між ними - так як іншого пояснення такому заступництву бути не може.
https://www.depo.ua/ukr/politics/oprilyudneno-svizhu-portsiyu-dogovornyakiv-pravoyi-ruki-gontarevoyi-14112016140400
14 листопада 2016
Зараз 4 жовтня 2022
Аби це був не вкид, для збурення наріду, а кримінальний злочин, ви вважаєте беня та його пліснява не скористалися б приводом позбутися Рожкової та помститися Гонтарєвій?
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
@cryogenicbreez
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18 ч
Папа римский : никто не сможет сморозить больше куйни про Украину, чем я.
Илон Маск :а ну подержи мое пиво.
кишковаофшорна непрохідність?
Бо Нацбанк це регулятор фінансової системи і він повинен керуватися в своїй діяльності тільки законом, а не вказівками з Банкової, які пропонують (ба навіть вимагають) натягувати сову на глобус.
Ну, я так розумію, що потрібен кризовий менеджер а не підлабузник.
Пора Зеленському телефонувати в Лондон і вибачатися перед Гонтарєвою....
А тут ще і Беню починають тягати в НАБУ... "...совпадение, не думаю".
Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку. Останній противник друку гривні пішов з влади. Нас чекає дика інфляція.
"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України."
Я почув:
"Я вкрав досить та більше щоб купувати декілька замків у Європі та жити там"
Патріот, яких Україна ще не знала.
По состоянию на июнь 2021 года основным акционером Первого инвестиционного банка (PINbank) является президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер (88,89%).
Гинер не только плотно связан с российским криминалитетом и ФСБ, он возглавляет совет директоров «ТОК групп» (которую связывают с «МРСК Северного Кавказа» Каитова), Гиннер является одним из директоров в совете «Технопромэкспорта» (структуры «Ростеха»)
А теперь внимание Ростех - российская государственная корпорация, производящая вооружение и военную технику!