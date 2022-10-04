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НБУ (4807) отставка (3094) Шевченко Кирилл (69)

Глава НБУ Шевченко подал в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

шевченко

Глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально заявил, что уходит в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу больше игнорировать, принял для себя сложное решение.

Я покидаю должность ГлавыНационального банка Украины.

Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю Президента Украины за проявленное доверие и совместную работу на пользу государства — и в мирное, и в военное время.

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С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.

Война стала еще одним трудным экзаменом для нашей команды и меня лично — и мы его достойно сдали.

С начала полномасштабной войны Национальный банк:

- обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;

- не допустил панику на валютном рынке;

- остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;

- удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;

– подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

Дополнительно подчеркну наши усилия в дипломатической плоскости – с одной стороны, мы активизировали механизмы международной финансовой помощи Украине, с другой – инициировали на международном уровне ряд решений, ослабивших экономику агрессора.

Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность являться основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор.

Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, стойкой. Верю в то, что такой она останется и дальше.

Я благодарен всей команде Национального банка, на долю которой выпали сложные испытания в истории независимой Украины. Я горжусь работой с вами.

Благодарен коллегам со всего финансового рынка. Мы вместе удержали работающую банковскую систему во время войны, обеспечили доступ граждан к финуслугам, держали финансовую стабильность вопреки сложным обстоятельствам.

Это видят украинцы, этим восхищаются и ценят наши международные партнеры на всех уровнях.

Благодарен нашим международным партнерам за плодотворное сотрудничество и непреклонную поддержку нашей страны и ее финансовой сферы в столь непростое время.

Благодарю коллег из Верховной Рады, Правительства и других государственных институций за сотрудничество и те конструктивные совместные действия, которые сработали на благо финансовой системы и страны в целом", - заявил он.
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Топ комментарии
+44
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04.10.2022 19:46
+37
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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04.10.2022 19:42
+33
✙ выпускайте Кракена ✙

@cryogenicbreez

·

18 ч

Папа римский : никто не сможет сморозить больше куйни про Украину, чем я.

Илон Маск :а ну подержи мое пиво.
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04.10.2022 19:53
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як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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04.10.2022 19:42 Ответить
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04.10.2022 19:43 Ответить
А шо такое? Тоже паспорт кацапский?
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04.10.2022 19:43 Ответить
Сходе зебобіки хочуть поставити свою людину головою НБУ, значить скоро будуть люди тільки мріяти про курс 42
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04.10.2022 19:47 Ответить
Шевченко і є людиною зелених
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04.10.2022 19:49 Ответить
Скорее всего таки израильский , судя по лицу.
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04.10.2022 19:59 Ответить
Один?
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04.10.2022 20:00 Ответить
Сложный вопрос
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04.10.2022 20:04 Ответить
А там інших не є й не було.
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04.10.2022 23:01 Ответить
Да я понял, я ж и спрашиваю, как вы думаете, у него один израильский или два израильских?
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04.10.2022 20:02 Ответить
Да я тоже понял Ваш сарказм, просто что-то заглючило , ответ мой не сразу высветился, повторил . С его деньгами и возможностями наверняка там целая колода паспортов.
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04.10.2022 20:07 Ответить
Ну и не по-теме, так на закуску, ЮВТ, на прошлой недельке в суд поскакала с челобитной, говорит, что диппаспорт не отдают....отобрали у дытыны канахветку...***, нахрена тебе диппаспорт сейчас, что там такого, что ты в евро не можешь решить, ШТО ТАКОГО???? Не, понимаете, ей дип и фсе, хоть ты тресни, по хрену бомбежки - а ей диппаспорт , отак-то
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04.10.2022 20:13 Ответить
шось вивозить? багаж без огляду??? пара-вісім чумуйданів бабла?
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04.10.2022 20:22 Ответить
Та невже ж тобі, курка-чубатурка, там замало, чоловік у Чехії років 20, все там...?
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04.10.2022 20:26 Ответить
всім їм замало) і зєліку і путлєру))

там баба Ванга щось про жінку віщувала..прийде до влади..мир та щастя..
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04.10.2022 20:42 Ответить
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04.10.2022 19:44 Ответить
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04.10.2022 19:46 Ответить
Мабуть на карманнi витрати вже заробив...
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04.10.2022 21:50 Ответить
Пора напевно вибачатися за "Горіла хата палала" це про Гонтарєву
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04.10.2022 19:44 Ответить
Якщо Гонтарева, як писали, буде входити до комитета по відновленню України (а може, і очолить його), то вибачатися прийдеться стовідсотково. Мабуть, комусь і на колінах)))))))))))))))))
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04.10.2022 20:08 Ответить
З голоду не помре,я думаю...
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04.10.2022 19:46 Ответить
Плісняві Рожкова поперек горла стоїть, бо вона професіонал з команди Якова Смолія, який захищає не плісняву та беню, а бюджет країни. То чим вона вас не влаштовує?
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04.10.2022 19:55 Ответить
Про "плівки Рожкової" чули? Там проби ніде ставити.

У розпорядження редакції Vlasti.net передали аудіо-файли, на яких людина з голосом заступника голови НБУ Катерини Рожкової, роздає вказівки чиновникам НБУ і банкірам, передає Depo.ua.

Минулого тижня, коли були оприлюднені перші аудіо-файли з переговорами заступника голови НБУ з акціонерами, Рожкова офіційно визнала, що на записах - її голос.

І тут вже йдеться не просто про лобіювання інтересів приватного банку. З переговорів Рожкової явно випливає, що вона начебто знає про операції переведення в готівку - імовірно, в Фідобанку, лобіює скасування сакнцій для БМ Банку (належить російському держбанку ВТБ, заступник голови якого Соловйов був партнером Гонтаревої в ICU), намагається заощадити виплату відсотків за стабілізаційним кредитом "Платинум Банку", санкціонує підготовку фальсифікованої інформації для МВФ і вручну керує "Незалежною" асоціацією банків України.

Все це явно не сумісне з посадою члена правління НБУ і говорить про порушення закону "Про протидію корупції", як мінімум, в частині конфлікту інтересів. Однак голова НБУ Валерія Гонтарева чомусь відтягує рішення про відставку Рожкової. Мабуть, це відбувається через тісні корупційні зв'язки між ними - так як іншого пояснення такому заступництву бути не може.
https://www.depo.ua/ukr/politics/oprilyudneno-svizhu-portsiyu-dogovornyakiv-pravoyi-ruki-gontarevoyi-14112016140400
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04.10.2022 20:43 Ответить
Знову плівки з голосами.
14 листопада 2016

Зараз 4 жовтня 2022

Аби це був не вкид, для збурення наріду, а кримінальний злочин, ви вважаєте беня та його пліснява не скористалися б приводом позбутися Рожкової та помститися Гонтарєвій?
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04.10.2022 21:21 Ответить
Кирило Шевченко: великий махінатор з НБУ. Сліди в Укргазбанку!
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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04.10.2022 19:52 Ответить
Та ладно, не фсе так адназначна, эта другое - ты шо не видишь, седня тот в НАБУ, а этот с НБУ?
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04.10.2022 19:55 Ответить
Вирiшив вчасно пiти .
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04.10.2022 19:52 Ответить
✙ выпускайте Кракена ✙

@cryogenicbreez

·

18 ч

Папа римский : никто не сможет сморозить больше куйни про Украину, чем я.

Илон Маск :а ну подержи мое пиво.
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04.10.2022 19:53 Ответить
Поставьте Яценюка пожалуйста
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04.10.2022 19:54 Ответить
Та ти що? Це для нинішніх страшний кошмар. Вони вже й не згадають скільки разів Яценюк рятував країну. Для них це "кролік і стєна". А жаль, розумна людина і один із кращих Прем"єрів.
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04.10.2022 20:05 Ответить
Найрозумніше зараз що можна зробити - повернути Якова Смолія
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04.10.2022 20:08 Ответить
Найрозумніше - змити зелайно і згадувати як найбільший сором в історії України.
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04.10.2022 20:25 Ответить
Головне вчасно змитися
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04.10.2022 19:54 Ответить
🤣🤣🤣
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04.10.2022 19:58 Ответить
Кто-то не хочет,чтобы воровали деньги,которые он выделяет на войну с фашистами и поддержку экономики,поэтому контроль усиливается и самый сообразительные решили делать ноги,пока не поздно
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04.10.2022 19:56 Ответить
Да -- видок в нього не дуже .
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04.10.2022 19:57 Ответить
Бідолаха - як же він теперка на пенсію протєгне???
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04.10.2022 19:57 Ответить
сколько тебе ж лет??? воин???
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04.10.2022 19:58 Ответить
А що пора розібратись як шахраї ворують гроши з банківських карток
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04.10.2022 19:59 Ответить
сколько ж тебе лет??? воин???
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04.10.2022 20:00 Ответить
Не коменти а дружний собачий гвалт.
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04.10.2022 20:00 Ответить
Ой, а шо такоє? Бабла вивів в офшори в таких масштабах, що не може перетравити? Гостра кишкова офшорна непрохідність?
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04.10.2022 20:02 Ответить
Майский кал?
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04.10.2022 20:06 Ответить
Гм. Здоров'я здоров'ям, а що насправді трапилося або планується?
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04.10.2022 20:10 Ответить
Гіперінфляція планується.
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04.10.2022 22:18 Ответить
Пішов з тіє ж причини, що і пАпередник - Яша Смолій. Бо розуміє, що профіту не буде, а буде головняк.
Бо Нацбанк це регулятор фінансової системи і він повинен керуватися в своїй діяльності тільки законом, а не вказівками з Банкової, які пропонують (ба навіть вимагають) натягувати сову на глобус.
Ну, я так розумію, що потрібен кризовий менеджер а не підлабузник.
Пора Зеленському телефонувати в Лондон і вибачатися перед Гонтарєвою....
А тут ще і Беню починають тягати в НАБУ... "...совпадение, не думаю".
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04.10.2022 20:14 Ответить
нехай знову розділять..від'єднають страховий ринок, кредитні на інші фінустанови..бо нацбанк наразі є єдиним регулятором всіх фінансових ринків..
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04.10.2022 20:45 Ответить
Обісрався?
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04.10.2022 20:20 Ответить
04.‎10.‎2022

Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку. Останній противник друку гривні пішов з влади. Нас чекає дика інфляція.

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04.10.2022 20:21 Ответить
Вирішив піти у військо він призивного віку, чекаєм коли одягне берці
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04.10.2022 20:23 Ответить
Думаю, це одна з умов виділення Україні макрофінансової допомоги. Замість Шевченка за вимогою західних донорів буде поставлено адекватного технаря, бо надто великі гроші йдуть від Заходу прямо у НБУ.
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04.10.2022 20:29 Ответить
Зараз вискочить, як чорт з табатирки, Арахамія з китайським дипломом супер-банкіра-економіста.
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04.10.2022 20:29 Ответить
Він сказав:
"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України."

Я почув:
"Я вкрав досить та більше щоб купувати декілька замків у Європі та жити там"

Патріот, яких Україна ще не знала.
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04.10.2022 20:32 Ответить
Нажерся краденого...
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04.10.2022 20:42 Ответить
Ну и нахрена ж было Смолия снимать,бенины обезьянки?
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04.10.2022 20:43 Ответить
Тепер поставлять якесь попандопало, яке буде безконтрольно гривні малювать!
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04.10.2022 20:52 Ответить
Данилку Гетьманцева
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05.10.2022 05:33 Ответить
невже все так кепсько? невже керівником Нацбанку тепер назначать Єрмака?... ну а хіба секретар офісу преЗЕдента, який де-факто рулить країною замість преЗЕдента, рулить Оборонпромом через своїх людей, судами через Татарова та Портнова, хіба такий "талантіщє" не може керувати ще й Нацбанком? Поки тупорилі "какієразніци" плескають в долоні неголеному гнусавому кловану, якого показують кожні пів-години по "марафону єдінства", щоб виробити у ЗЕлохторату такий самий інстинкт, як у "собакі павлова" на лампочку...
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04.10.2022 21:08 Ответить
несварєніє бабла
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04.10.2022 21:21 Ответить
Как излагает--- да зачитался я! Во титан. И как ношу нес? Как у бога за пазухой моя денежка пенсушка была. И как теперь?
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04.10.2022 21:43 Ответить
Принял по 26 сдал по 42. Акуенний менеджер, как и все дружки зели.
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04.10.2022 21:54 Ответить
Він як прийшов, так одразу почав друкувати фантики. Зараз він пішов, а верстат ще не зупинили і не зупинять, поки Зеля не піде.
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04.10.2022 22:03 Ответить
Повномасштабна війна в Україні та інфляція в усьому світі-це ж нічого, так ? От був би ти на його місці, то був би зараз 20, "к гадалке не ходи".
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04.10.2022 22:43 Ответить
Если б готовились к войне, а не к шашликам, раздолбали би маскалей за месяц на границе. Но для тупих зебилоидов, вроде тебя, єто слишком сложно.
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05.10.2022 08:40 Ответить
ПАО «Первый инвестиционный банк» в Украине контролируется российским бизнесом.
По состоянию на июнь 2021 года основным акционером Первого инвестиционного банка (PINbank) является президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер (88,89%).
Гинер не только плотно связан с российским криминалитетом и ФСБ, он возглавляет совет директоров «ТОК групп» (которую связывают с «МРСК Северного Кавказа» Каитова), Гиннер является одним из директоров в совете «Технопромэкспорта» (структуры «Ростеха»)
А теперь внимание Ростех - российская государственная корпорация, производящая вооружение и военную технику!
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04.10.2022 22:49 Ответить
Курс $ тепер можна буде побачити з вікна тролейбуса? Чи треба буде виходити, як на Росії?)))
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04.10.2022 23:44 Ответить
Верніть Яценюка. Смолія.
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05.10.2022 04:35 Ответить
Будуть гривну друкувати.
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05.10.2022 06:16 Ответить
З зеленобидлолайном ніхто залишатись не хоче.Криси покидают зелений говнокораблик.Жирні криси.
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05.10.2022 06:49 Ответить
Куратори оманськогокнуракаламоя потребують більшого.......а кляті АМЕРИКОСИ не дають всі мільярди зразу... а чим же воювати кремлівській мафії...у бєні очко гумове почало розтягуватись....відправлять "масковскіє"шакали за "оманское непослушаніє" на скрєпи.....голова НБУ не вспіває...нашахраїти (надрукувать).....уже і долар підняв (гарна оборутка каламоя)....
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05.10.2022 07:14 Ответить
ТАКАЯ ТЯЖЕЛАЯ БЫЛА У ЧЕЛОВЕКА РАБОТА - РАБОТАТЬ С ЦИФРАМИ В КРЕСЛЕ НА ОГРОМНОЙ ЗАРПЛАТЕ
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05.10.2022 09:13 Ответить
Одного зелебобу міняють на іншого. Та пох, економіці все одно звізда
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05.10.2022 09:35 Ответить
Все ворье і зрадники були призначені особисто указом верхооовного. бакланови, швченки, тарани - і всі переведені на теплі місця, дехто втік від розслідування. Якийсь кадровий провал, але тенденція, однако.
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07.10.2022 09:47 Ответить
 
 