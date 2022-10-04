Глава НБУ Шевченко подал в отставку
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Глава Национального Банка Кирилл Шевченко официально заявил, что уходит в отставку.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу больше игнорировать, принял для себя сложное решение.
Я покидаю должность ГлавыНационального банка Украины.
Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю Президента Украины за проявленное доверие и совместную работу на пользу государства — и в мирное, и в военное время.
С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.
Война стала еще одним трудным экзаменом для нашей команды и меня лично — и мы его достойно сдали.
С начала полномасштабной войны Национальный банк:
- обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;
- не допустил панику на валютном рынке;
- остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;
- удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;
– подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.
Дополнительно подчеркну наши усилия в дипломатической плоскости – с одной стороны, мы активизировали механизмы международной финансовой помощи Украине, с другой – инициировали на международном уровне ряд решений, ослабивших экономику агрессора.
Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность являться основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор.
Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, стойкой. Верю в то, что такой она останется и дальше.
Я благодарен всей команде Национального банка, на долю которой выпали сложные испытания в истории независимой Украины. Я горжусь работой с вами.
Благодарен коллегам со всего финансового рынка. Мы вместе удержали работающую банковскую систему во время войны, обеспечили доступ граждан к финуслугам, держали финансовую стабильность вопреки сложным обстоятельствам.
Это видят украинцы, этим восхищаются и ценят наши международные партнеры на всех уровнях.
Благодарен нашим международным партнерам за плодотворное сотрудничество и непреклонную поддержку нашей страны и ее финансовой сферы в столь непростое время.
Благодарю коллег из Верховной Рады, Правительства и других государственных институций за сотрудничество и те конструктивные совместные действия, которые сработали на благо финансовой системы и страны в целом", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
там баба Ванга щось про жінку віщувала..прийде до влади..мир та щастя..
У розпорядження редакції Vlasti.net передали аудіо-файли, на яких людина з голосом заступника голови НБУ Катерини Рожкової, роздає вказівки чиновникам НБУ і банкірам, передає Depo.ua.
Минулого тижня, коли були оприлюднені перші аудіо-файли з переговорами заступника голови НБУ з акціонерами, Рожкова офіційно визнала, що на записах - її голос.
І тут вже йдеться не просто про лобіювання інтересів приватного банку. З переговорів Рожкової явно випливає, що вона начебто знає про операції переведення в готівку - імовірно, в Фідобанку, лобіює скасування сакнцій для БМ Банку (належить російському держбанку ВТБ, заступник голови якого Соловйов був партнером Гонтаревої в ICU), намагається заощадити виплату відсотків за стабілізаційним кредитом "Платинум Банку", санкціонує підготовку фальсифікованої інформації для МВФ і вручну керує "Незалежною" асоціацією банків України.
Все це явно не сумісне з посадою члена правління НБУ і говорить про порушення закону "Про протидію корупції", як мінімум, в частині конфлікту інтересів. Однак голова НБУ Валерія Гонтарева чомусь відтягує рішення про відставку Рожкової. Мабуть, це відбувається через тісні корупційні зв'язки між ними - так як іншого пояснення такому заступництву бути не може.
https://www.depo.ua/ukr/politics/oprilyudneno-svizhu-portsiyu-dogovornyakiv-pravoyi-ruki-gontarevoyi-14112016140400
14 листопада 2016
Зараз 4 жовтня 2022
Аби це був не вкид, для збурення наріду, а кримінальний злочин, ви вважаєте беня та його пліснява не скористалися б приводом позбутися Рожкової та помститися Гонтарєвій?
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
@cryogenicbreez
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18 ч
Папа римский : никто не сможет сморозить больше куйни про Украину, чем я.
Илон Маск :а ну подержи мое пиво.
кишковаофшорна непрохідність?
Бо Нацбанк це регулятор фінансової системи і він повинен керуватися в своїй діяльності тільки законом, а не вказівками з Банкової, які пропонують (ба навіть вимагають) натягувати сову на глобус.
Ну, я так розумію, що потрібен кризовий менеджер а не підлабузник.
Пора Зеленському телефонувати в Лондон і вибачатися перед Гонтарєвою....
А тут ще і Беню починають тягати в НАБУ... "...совпадение, не думаю".
Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку. Останній противник друку гривні пішов з влади. Нас чекає дика інфляція.
"Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України."
Я почув:
"Я вкрав досить та більше щоб купувати декілька замків у Європі та жити там"
Патріот, яких Україна ще не знала.
По состоянию на июнь 2021 года основным акционером Первого инвестиционного банка (PINbank) является президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер (88,89%).
Гинер не только плотно связан с российским криминалитетом и ФСБ, он возглавляет совет директоров «ТОК групп» (которую связывают с «МРСК Северного Кавказа» Каитова), Гиннер является одним из директоров в совете «Технопромэкспорта» (структуры «Ростеха»)
А теперь внимание Ростех - российская государственная корпорация, производящая вооружение и военную технику!