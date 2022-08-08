"Смелая гривня": Нацбанк призывает украинцев сдавать монеты для помощи ВСУ. ВИДЕО

"Смелая гривня" - для армии. Нацбанк начал акцию, когда можно отдать монеты на нужды Вооруженных сил Украины. И те, которые в обращении, и те, которые уже не принимают в магазинах.

Оказывается – металлические деньги в карманах украинцев – это колоссальная сумма. И отнести в банк можно даже 10 копеек, и это тоже важно. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ТСН.

Мальчик Борис полтора года откладывал монетки на мечту в копилки. "Я сначала собирал деньги на океан, потом началась война, копилки я дома оставил, а я своими деньгами смог помочь Украине от папы и мамы", - говорит маленький благотворитель.

Отец Бориса долго думал, как выполнить детскую просьбу. Как только Нацбанк начал акцию "Смелая гривня", отнес все собранные сыном монетки в банк. Вышла тысяча двести восемьдесят одна гривня.

Акция НБУ стартовала 1 августа и продлится до 31 октября. И пусть это просто копейки, но в кошельках, на полках украинцев их – гигантская сумма.

"На сегодняшний день монет, которыми можно рассчитаться - на общую сумму пять миллиардов гривен", - говорит руководитель управления связей с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая.

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Монет же, вышедших из обращения, на 500 миллионов гривен. И те и другие – можно передать на ВСУ. На сайте Нацбанка указано, как правильно это сделать.

Монеты 10 копеек, 50 копеек, гривня, две, пять и десять, которые в обращении - примут в отделениях нескольких банков и сразу перечислят на счет для армии.

Те же монетки, которые перестали ходить - пройдут немного длиннее путь в ВСУ. 1, 2, 5 и 25 копеек – в конкретных банках возьмут и поменяют на действительные деньги. А потом их можно будет задонатить.

Ирина и Мария – принесли монеты килограммами. Говорят – это такая человеческая психология – копейки, будто и не деньги, потому и накопили их дома. "Вчера, когда увидела инициативу, поняла – это время пришло", - говорит Мария.

Каждый мешочек кассиры считают минут 15, получилось полторы тысячи гривен у Ирины и еще 731 гривня у Марии. Деньги, которые просто валялись дома, теперь пойдут на ВСУ.

"Все украинцы сейчас хотят как-то помочь, мы таким образом даем им такую ​​возможность, каждый из нас может хотя бы 10 копеек сдать для того, чтобы приблизить победу. И таким образом мы еще распространяем культуру благотворительности", - говорят в Нацбанке.

Шестилетний Борис также радуется, что и он присоединился к приближению победы, которая будет для него означать возвращение домой и воссоединение семьи. А там и вожделенный океан будет.