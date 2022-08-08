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"Смелая гривня": Нацбанк призывает украинцев сдавать монеты для помощи ВСУ. ВИДЕО

"Смелая гривня" - для армии. Нацбанк начал акцию, когда можно отдать монеты на нужды Вооруженных сил Украины. И те, которые в обращении, и те, которые уже не принимают в магазинах.

Оказывается – металлические деньги в карманах украинцев – это колоссальная сумма. И отнести в банк можно даже 10 копеек, и это тоже важно. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ТСН.

Мальчик Борис полтора года откладывал монетки на мечту в копилки. "Я сначала собирал деньги на океан, потом началась война, копилки я дома оставил, а я своими деньгами смог помочь Украине от папы и мамы", - говорит маленький благотворитель.

Отец Бориса долго думал, как выполнить детскую просьбу. Как только Нацбанк начал акцию "Смелая гривня", отнес все собранные сыном монетки в банк. Вышла тысяча двести восемьдесят одна гривня.

Акция НБУ стартовала 1 августа и продлится до 31 октября. И пусть это просто копейки, но в кошельках, на полках украинцев их – гигантская сумма.

"На сегодняшний день монет, которыми можно рассчитаться - на общую сумму пять миллиардов гривен", - говорит руководитель управления связей с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памятные монеты спецвыпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен станут оборотными

Монет же, вышедших из обращения, на 500 миллионов гривен. И те и другие – можно передать на ВСУ. На сайте Нацбанка указано, как правильно это сделать.

Монеты 10 копеек, 50 копеек, гривня, две, пять и десять, которые в обращении - примут в отделениях нескольких банков и сразу перечислят на счет для армии.

Те же монетки, которые перестали ходить - пройдут немного длиннее путь в ВСУ. 1, 2, 5 и 25 копеек – в конкретных банках возьмут и поменяют на действительные деньги. А потом их можно будет задонатить.

Ирина и Мария – принесли монеты килограммами. Говорят – это такая человеческая психология – копейки, будто и не деньги, потому и накопили их дома. "Вчера, когда увидела инициативу, поняла – это время пришло", - говорит Мария.

Каждый мешочек кассиры считают минут 15, получилось полторы тысячи гривен у Ирины и еще 731 гривня у Марии. Деньги, которые просто валялись дома, теперь пойдут на ВСУ.

"Все украинцы сейчас хотят как-то помочь, мы таким образом даем им такую ​​возможность, каждый из нас может хотя бы 10 копеек сдать для того, чтобы приблизить победу. И таким образом мы еще распространяем культуру благотворительности", - говорят в Нацбанке.

Шестилетний Борис также радуется, что и он присоединился к приближению победы, которая будет для него означать возвращение домой и воссоединение семьи. А там и вожделенный океан будет.

благотворительность (615) монеты (145) НБУ (4836) помощь (7861) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+53
Несыть копійки ,а Бені пробачать нові 4-5 млрд гривень
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08.08.2022 10:36
+43
та потрусіть Коломойських, Ермаків, Трухіних і всю зеленську мерзоту - зберете мільярди.
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08.08.2022 10:37
+33
Реально ничего не хочется нести после этих тупых решений про " простить" миллиарды бородатой бабуле. Жесть какая то.
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08.08.2022 10:44
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Несыть копійки ,а Бені пробачать нові 4-5 млрд гривень
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08.08.2022 10:36 Ответить
Или Ахмету на зельоные тарифы 30лярдов в год
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08.08.2022 10:39 Ответить
та потрусіть Коломойських, Ермаків, Трухіних і всю зеленську мерзоту - зберете мільярди.
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08.08.2022 10:37 Ответить
Реально ничего не хочется нести после этих тупых решений про " простить" миллиарды бородатой бабуле. Жесть какая то.
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08.08.2022 10:44 Ответить
НОРМАЛЬНІ люди дивляться Г=Г????
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08.08.2022 12:10 Ответить
Нагадайте це Вові, може хоч копійку задонатить на армію зі своїх... Водички купить хоч за свої - попіариться, як "барига Порошенко".
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08.08.2022 10:45 Ответить
Він нічего не должен
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08.08.2022 10:47 Ответить
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08.08.2022 11:02 Ответить
йди здавайся на користь ЗСУ
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08.08.2022 11:08 Ответить
А ну вийди отсюда, розбійник! Вова вам нічого не должен! Він навіть державні кошти "донатити" не хоче, не те шо власні...
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08.08.2022 14:31 Ответить
НБУ, а чому не започаткувати акцію "Сміливий офшор"?Адже без дозволу НБУ ні один корупціонер -грабіжнтик, з України не виведе і однієї гривні.
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08.08.2022 10:55 Ответить
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08.08.2022 11:03 Ответить
Хто командує НБУ? Отож.
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08.08.2022 11:04 Ответить
Это надо было еще с Гонтаревой вводить,которая 150 млн Бени в упор не увидела и гривну обвалила.
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08.08.2022 11:18 Ответить
цікаво... різні каклети, безумні і загалом зелені притащать хоч 10 копійок (хоча... навряд вони знають що є такий грошовий номінал )))) і монети по їх кишеням теж навряд дзилинчать)))
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08.08.2022 10:56 Ответить
Хтось копійки здає, а хтось черговий міоьйон у мошну топче
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08.08.2022 11:02 Ответить
не так давно приватбанк с бонусов снял баланс для ЗСУ или в карман
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08.08.2022 11:18 Ответить
"приймуть у відділеннях кількох визначених банків" - нахмуя таке писати? що заважає вказати конкретні банки?
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08.08.2022 11:11 Ответить
ощад, газбанк, ексім і приват - всі державні.
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08.08.2022 12:27 Ответить
А можно просто уменьшить зарплату господину Смелянскому главе Укрпочты скажем до 30 тыс гривень и прочим деятелям а неплатить из бюджета им суммы с 6 нулями вот это сразу будет ощутимо а не у детворы копеечки трусить
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08.08.2022 11:23 Ответить
А помните крышечки от ПЭТ тары?)))))
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08.08.2022 11:27 Ответить
Ну те ,що порохобот для цієї влади хуже кацапа ,сумніву нема, також нема сумніву про те,що ця діюча влада для країни хуже кацапа- також нема. Ні якого порохоботства- просто здоровий глузд.
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08.08.2022 12:10 Ответить
несуни
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08.08.2022 12:19 Ответить
Носили колись в ощадбанк здавати монетки. Там на нас працівниця відкрила рот, що монети не розфасовані, як у них повинно бути, щоб ми несли їх додому, поскладали по 10 штук, позагортали в папірці, підписали, потім принесли, заповнили документи... далі не памʼятаю. Монетки у нас обмінали в сільпо, нефасовані ніяким чином ще й дякували. Так що дитина з кульочком монет на фото...
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08.08.2022 12:26 Ответить
О! Згадав про свою копилку - зараз потягну її у банк ) дякую за інф
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08.08.2022 12:29 Ответить
Мне кажется, что в этой благотворительной акции непременно примут участие все дети от всех Слуг народа. И возглавят их дети Владимсаныча и Ленки Скубмриевич-Зеленской. Но немного позднее. В 2024 году. Ближе к маю. Но это не точно.
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08.08.2022 12:34 Ответить
В першу чергу Ви допомогаєте ЗСУ для перемоги над ворогом і не потрібно згадувати про всяку нечисть.
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08.08.2022 12:39 Ответить
В нас багатів ще дуже багато.І багатьох ще не дуже війна зачепила.Нехай допомагають,бо москалі можуть все відібрати.
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08.08.2022 12:44 Ответить
Це що? Прихований збір драгметалів? Для виготовляння набоїв на патронному заводі, яких Петро Олексійович побудував аж два штуки? Скажіть чесно, то вам на наступну добу принесуть стільки, що заповните весь Хрещатик.
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08.08.2022 13:05 Ответить
може скоро почне рити тонель для заводу, щоб ракети не потрощили
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09.08.2022 04:16 Ответить
Ви несіть копійки, а депутани підняли собі зарплати у два рази,це вони так про ЗСУ дбають.Списують каломойському 50 мільярдів,а ви несіть копійки для військових.https://biz.censor.net/news/3263148/privatbank_spisal_svyazannye_s_kolomoyiskim_kredity_na_57_milliardov
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08.08.2022 13:06 Ответить
А зеленський за три роки свого президенства зміг подарувати ЗСУ тільки це :

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08.08.2022 18:04 Ответить
 
 