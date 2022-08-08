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"Смілива гривня": Нацбанк закликає українців здавати монети для допомоги ЗСУ. ВIДЕО

"Смілива гривня"- для армії. Нацбанк започаткував акцію, коли можна віддати монети на потреби збройних сил України. І ті, які в обігу, і ті, які вже не приймають у магазинах.

Виявляється - металеві гроші у кишенях українців - це колосальна сума. І віднести до банку можна навіть 10 копійок і це теж важливо. Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ТСН.

Хлопчик Борис півтора роки відкладав монетки на мірю до скарбнички. "Я спочатку збирав гроші на океан, потім почалась війна, скарбнички я вдома залишив, а я своїми грошами зміг допомогти Україні від мами і тата", - каже маленький благодійник.

Батько Бориса довго думав, як виконати дитяче прохання. Щойно Нацбанк започаткував акцію "Смілива гривня", відніс усі зібрані сином монетки до банку. Вийшла тисяча двісті вісімдесят одна гривня.

Акція НБУ стартувала 1 серпня і триватиме до 31 жовтня. І хай це просто копійки, але в гаманцях, на поличках українців їх - гігантська сума.

"На сьогодні монет, якими можна розрахуватись – на загальну суму п’ять мільярдів гривень", - каже керівник управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пам’ятні монети спецвипусків серії "Збройні Сили Україниˮ номіналом 10 гривень стануть обіговими

Монет же, які вийшли з обігу на 500 мільйонів гривень. І ті і інші - можна передати на ЗСУ. На сайті Нацбанку вказано, як це правильно зробити.

Монети 10 копійок, 50 копійок, гривня, дві, п’ять і десять, які в обігу - приймуть у відділеннях кількох визначених банків і одразу перерахують на рахунок для армії.

Ті ж монетки, які перестали ходити, - матимуть трохи довший шлях до ЗСУ. 1,2,5 та 25 копійок - у конкретних банках візьмуть і поміняють на дійсні гроші. А вже потім їх можна буде задонатити.

Ірина та Марія - принесли монети кілограмами. Кажуть - це така людська психологія - копійки, наче і не гроші, тому і накопичили їх вдома. "Вчора, коли побачила ініціативу зрозуміла – цей час настав", - каже Марія.

Кожен мішечок касири рахують хвилин 15, вийшло півтора тисячі гривень у Ірини і ще 731 гривня у Марії. Гроші, які просто валялись вдома, тепер підуть на ЗСУ.

"Всі українці зараз хочуть якось допомогти, ми таким чином даємо їм таку можливість, кожен із нас може хоча б 10 копійок здати для того, щоб наблизити перемогу. І таким чином ми ще й поширюємо культуру благодійності", - кажуть в Нацбанку.

Шестирічний Борис також радіє, що і він долучився до наближення перемоги, яка для нього означатиме повернення додому і возз'єдання родини. А там і омріяний океан буде.

Автор: 

благодійність (573) монети (275) НБУ (10442) допомога (8428) ЗСУ (7646)


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Топ коментарі
+53
Несыть копійки ,а Бені пробачать нові 4-5 млрд гривень
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08.08.2022 10:36
+43
та потрусіть Коломойських, Ермаків, Трухіних і всю зеленську мерзоту - зберете мільярди.
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08.08.2022 10:37
+33
Реально ничего не хочется нести после этих тупых решений про " простить" миллиарды бородатой бабуле. Жесть какая то.
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08.08.2022 10:44
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Несыть копійки ,а Бені пробачать нові 4-5 млрд гривень
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08.08.2022 10:36 Відповісти
Или Ахмету на зельоные тарифы 30лярдов в год
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08.08.2022 10:39 Відповісти
та потрусіть Коломойських, Ермаків, Трухіних і всю зеленську мерзоту - зберете мільярди.
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08.08.2022 10:37 Відповісти
Реально ничего не хочется нести после этих тупых решений про " простить" миллиарды бородатой бабуле. Жесть какая то.
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08.08.2022 10:44 Відповісти
НОРМАЛЬНІ люди дивляться Г=Г????
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08.08.2022 12:10 Відповісти
Нагадайте це Вові, може хоч копійку задонатить на армію зі своїх... Водички купить хоч за свої - попіариться, як "барига Порошенко".
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08.08.2022 10:45 Відповісти
Він нічего не должен
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08.08.2022 10:47 Відповісти
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08.08.2022 11:02 Відповісти
йди здавайся на користь ЗСУ
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08.08.2022 11:08 Відповісти
А ну вийди отсюда, розбійник! Вова вам нічого не должен! Він навіть державні кошти "донатити" не хоче, не те шо власні...
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08.08.2022 14:31 Відповісти
НБУ, а чому не започаткувати акцію "Сміливий офшор"?Адже без дозволу НБУ ні один корупціонер -грабіжнтик, з України не виведе і однієї гривні.
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08.08.2022 10:55 Відповісти
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08.08.2022 11:03 Відповісти
Хто командує НБУ? Отож.
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08.08.2022 11:04 Відповісти
Это надо было еще с Гонтаревой вводить,которая 150 млн Бени в упор не увидела и гривну обвалила.
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08.08.2022 11:18 Відповісти
цікаво... різні каклети, безумні і загалом зелені притащать хоч 10 копійок (хоча... навряд вони знають що є такий грошовий номінал )))) і монети по їх кишеням теж навряд дзилинчать)))
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08.08.2022 10:56 Відповісти
Хтось копійки здає, а хтось черговий міоьйон у мошну топче
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08.08.2022 11:02 Відповісти
не так давно приватбанк с бонусов снял баланс для ЗСУ или в карман
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08.08.2022 11:18 Відповісти
"приймуть у відділеннях кількох визначених банків" - нахмуя таке писати? що заважає вказати конкретні банки?
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08.08.2022 11:11 Відповісти
ощад, газбанк, ексім і приват - всі державні.
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08.08.2022 12:27 Відповісти
А можно просто уменьшить зарплату господину Смелянскому главе Укрпочты скажем до 30 тыс гривень и прочим деятелям а неплатить из бюджета им суммы с 6 нулями вот это сразу будет ощутимо а не у детворы копеечки трусить
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08.08.2022 11:23 Відповісти
А помните крышечки от ПЭТ тары?)))))
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08.08.2022 11:27 Відповісти
Ну те ,що порохобот для цієї влади хуже кацапа ,сумніву нема, також нема сумніву про те,що ця діюча влада для країни хуже кацапа- також нема. Ні якого порохоботства- просто здоровий глузд.
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08.08.2022 12:10 Відповісти
несуни
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08.08.2022 12:19 Відповісти
Носили колись в ощадбанк здавати монетки. Там на нас працівниця відкрила рот, що монети не розфасовані, як у них повинно бути, щоб ми несли їх додому, поскладали по 10 штук, позагортали в папірці, підписали, потім принесли, заповнили документи... далі не памʼятаю. Монетки у нас обмінали в сільпо, нефасовані ніяким чином ще й дякували. Так що дитина з кульочком монет на фото...
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08.08.2022 12:26 Відповісти
О! Згадав про свою копилку - зараз потягну її у банк ) дякую за інф
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08.08.2022 12:29 Відповісти
Мне кажется, что в этой благотворительной акции непременно примут участие все дети от всех Слуг народа. И возглавят их дети Владимсаныча и Ленки Скубмриевич-Зеленской. Но немного позднее. В 2024 году. Ближе к маю. Но это не точно.
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08.08.2022 12:34 Відповісти
В першу чергу Ви допомогаєте ЗСУ для перемоги над ворогом і не потрібно згадувати про всяку нечисть.
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08.08.2022 12:39 Відповісти
В нас багатів ще дуже багато.І багатьох ще не дуже війна зачепила.Нехай допомагають,бо москалі можуть все відібрати.
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08.08.2022 12:44 Відповісти
Це що? Прихований збір драгметалів? Для виготовляння набоїв на патронному заводі, яких Петро Олексійович побудував аж два штуки? Скажіть чесно, то вам на наступну добу принесуть стільки, що заповните весь Хрещатик.
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08.08.2022 13:05 Відповісти
може скоро почне рити тонель для заводу, щоб ракети не потрощили
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09.08.2022 04:16 Відповісти
Ви несіть копійки, а депутани підняли собі зарплати у два рази,це вони так про ЗСУ дбають.Списують каломойському 50 мільярдів,а ви несіть копійки для військових.https://biz.censor.net/news/3263148/privatbank_spisal_svyazannye_s_kolomoyiskim_kredity_na_57_milliardov
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08.08.2022 13:06 Відповісти
А зеленський за три роки свого президенства зміг подарувати ЗСУ тільки це :

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08.08.2022 18:04 Відповісти
 
 