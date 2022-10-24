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безробіття (526) Свириденко (285)

До кінця року рівень безробіття сягне 30%, - Свириденко

гроші,безробіття

За оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття - до 30%", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме - працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.

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За словами Свириденко, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.

"Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави", - зауважила Свириденко.

Міністр зазначила, що одним із викликів, які стоять перед Україною є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

"Для нас збереження нормального функціонування економіки - це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги", - сказала Свириденко.

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Топ коментарі
+19
Если 30 процентов безработица, навіщо "завдання повернути людей з-за кордону? Что бы безработных стало еще больше?
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24.10.2022 21:31
+16
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24.10.2022 21:32
+15
"Працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону..."Юля,у тебе все гаразд зі сприйняттям навколишньої реальності?Зараз прийде зима і ви там в своїх кабінетах тихенько прих...їєте з рівня злочинності,коли людям елементарно треба бути щось їсти.
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24.10.2022 21:40
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Гроші на існування потрібні тільки морякам?Так в тих моряків,яких я знаю,"жировий прошарок" на декілька пальців і ще вистачить в економ режимі рік-півтора протриматись.У багатьох вже навіть на сьогодення повний пи...дець.Мабуть,ти як раз моряк?
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25.10.2022 09:49 Відповісти
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