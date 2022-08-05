УКР
Новини
1 914 29

Близько 300 тис. українців втратили роботу від початку війни, - Центр зайнятості

безработица,работа

Станом на сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 293 тисячі безробітний, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

"На сьогодні в Україні зареєстровано 293 тисячі безробітних. Якщо порівнювати ці показники з минулим роком, то на сьогодні на 8% менше безробітних, ніж було зареєстровано торік. Якщо порівнювати з 24 лютого, то це на 7% менше", - розповіла вона.

За її словами, допомогу по безробіттю отримують 244 тисячі українців.

"Мінімальна сума допомоги становить 1000-1800 гривень. У середньому Допомога по безробіттю становить 4600 гривень. Максимальна допомога - 9750 гривень. Розрахунок суми проводиться індивідуально, вона залежить від страхового стажу людини та заробітної плати, яку він отримував на останньому місці роботи", - додала Жовтяк.

Автор: 

безробіття (572) Жовтяк Юлія (5) робота (1280)
Топ коментарі
+10
трускавецкий универ выпустил гениев
показати весь коментар
05.08.2022 13:10 Відповісти
+9
Що за єресь я зараз прочитав?
показати весь коментар
05.08.2022 13:02 Відповісти
+5
Та безробітних мільйони, а як рахує ця влада, а ще краще виплачує допомогу по безробіттю.
показати весь коментар
05.08.2022 13:09 Відповісти
Що за єресь я зараз прочитав?
показати весь коментар
05.08.2022 13:02 Відповісти
Только в Мариуполе 80%безработных!чё они там курят!
показати весь коментар
05.08.2022 13:11 Відповісти
Хто рахує безробітних на окупованих територіях???
показати весь коментар
05.08.2022 15:49 Відповісти
300 тис втратили. А статистика їхня ж тиждень тому казала що із тих хто до 24 лютого працював- 39% втратили роботу...
Дурять народ, кловуни зелені
показати весь коментар
05.08.2022 13:19 Відповісти
Розповсюджується інформація, що потрібно предоставити військовий квиток, щоб взяли на облік в ЦЗ.
показати весь коментар
05.08.2022 13:24 Відповісти
Это с учетом людей, оставшихся на оккупированных фашистами территориях?....
показати весь коментар
05.08.2022 13:07 Відповісти
Та безробітних мільйони, а як рахує ця влада, а ще краще виплачує допомогу по безробіттю.
показати весь коментар
05.08.2022 13:09 Відповісти
трускавецкий универ выпустил гениев
показати весь коментар
05.08.2022 13:10 Відповісти
У нас тепер рахують як на рашці відьемний приріст безробітних У них все супер
показати весь коментар
05.08.2022 13:13 Відповісти
Це смішна цифра.Мільйони їздили на заробітки закордон.
показати весь коментар
05.08.2022 13:14 Відповісти
Тобто, широкомасштабна війна сприяла зменшенню бізробіття?
показати весь коментар
05.08.2022 13:14 Відповісти
Можливо,не врахували біженців за кордоном?
показати весь коментар
05.08.2022 13:16 Відповісти
можливо, взагалі не рахували...
показати весь коментар
05.08.2022 13:20 Відповісти
оприлюднені цифри - найкращий діагноз багатьом державним структурам...
показати весь коментар
05.08.2022 13:18 Відповісти
Епоха брехні.... Це рахували ті "спеціалісти", які обіцяли вчителям по 4000 дол.зарплату?
показати весь коментар
05.08.2022 13:21 Відповісти
Центр зайнятості не може знати реальної кількості адже не всі йдуть до центру зайнятості і працюють нелегально.
показати весь коментар
05.08.2022 13:21 Відповісти
А скільки безробітних незареєстрованих у центрах зайеятості?
показати весь коментар
05.08.2022 13:26 Відповісти
2019

Зеленский запустил новый челлендж - "Я клоун"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский запустил новый вызов в соцсетях, где просит украинцев рассказать, что делает их клоунами.
По словам Зеленского, он уверен, что не один такой в ​​стране, поэтому он с командой запускает приложение #яклоун и просит украинцев рассказать, что делает их клоунами.
"Назови свое имя, какая у тебя зарплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном", - сказал кандидат в президенты.
Чтобы принять участие в челлендже надо в Facebook подписаться на страницу Зе!Команды, тогда появилась маска клоуна после чего можно записать и опубликовать соответствующее видео.
показати весь коментар
05.08.2022 13:35 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 14:00 Відповісти
все помнят скандал с гос службой - центр занятости? там доверия нет давно. или сами ищут - что намного выгоднее, или совсем - беда. биржу нужно убирать. ещё никого она не трудоистроила нормально. кстати, профпереобучение - это филькина грамота.
показати весь коментар
05.08.2022 13:36 Відповісти
Вот твари зеленые ,это уже предел вранья,миллионы без работы,но зелень **...я вся трудоустроена.
показати весь коментар
05.08.2022 13:41 Відповісти
Т.е биржа труда приписала себе в заслугу 3 млн выехавших граждан, которые не стали за пособием? Браво!!! Похлопаем их успеху!)
показати весь коментар
05.08.2022 13:46 Відповісти
Цифри явно занижени у декілька разів.
НІХТО НЕ БАЧИТЬ СХОЖЕСТЬ Зе ВЛАДИ З РАДЯНСЬКОЮ ПОКАЗУХОЮ
показати весь коментар
05.08.2022 13:58 Відповісти
Це мабуть та кількість безробітних, які стоять на обліку в ЦЗ. Якщо людина втратила роботу але з якихось причин не стала на облік, то вона в цю статистику не попадає. До того ж якщо людина останні кілька років працювала неофіційно, то виплати по безробіттю (мінімальні) їй почнуть нараховувати тільки через 90 днів після отримання статусу безробітного. Вакансії, які зараз пропонує ЦЗ, такі собі - мінімалка, рабські умови праці. Якщо безробітний двічі відмовляється від запропонованої вакансіі, то його з обліку в ЦЗ знімають. Тому існує таке поняття як приховане безробіття і скількм наразі таких людей ніхто не знає
показати весь коментар
05.08.2022 14:43 Відповісти
Та знають. Мільйонів 5 мінімум. А може і 10
показати весь коментар
05.08.2022 16:20 Відповісти
90 днів після отримання - зараз такого нема!
показати весь коментар
05.08.2022 16:44 Відповісти
Наперсточники. Кручу верчу обдурити хочу. Всі ж пам*ятають, що Шмига наприймав? 30 днів допомога по безробіттю , а потім суспільна праця за миску супу.
Взагалі, все це, щоб людей й надалі на заробітки не випускати.
показати весь коментар
05.08.2022 14:52 Відповісти
Не розумію, чому всі так сраку рвуть. Частина безробітних давно в армії, інша частина не йде в центри зайнятості, бо ховається від мобілізації. Все логічно.
показати весь коментар
05.08.2022 15:53 Відповісти
Мне центр занятости вчера отказал - я предоставил все документы, а они сказали что нужен военный билет, а у меня его отродясь не было , есть две бумажки из военкомата, много лет назад не было бланков для военного билета... Кто с Киева что то там сейчас в военкоматах, большие очереди? Накажут меня ?)
показати весь коментар
05.08.2022 16:42 Відповісти
 
 