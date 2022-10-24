К концу года уровень безработицы достигнет 30%, - Свириденко

По оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%.

Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сказала во время V украинско-германского экономического форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы – до 30%", – сказала Свириденко.

Она отметила, что сейчас одним из вызовов для правительства является решение проблем с безработицей, а именно трудоустройство людей и возвращение их из-за границы.

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По словам Свириденко, правительство направляет все свои усилия на поддержку малого бизнеса.

"Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства", - отметила Свириденко.

Министр отметила, что одним из вызовов, стоящих перед Украиной, является стабилизация макроэкономической ситуации. Сейчас инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.

"Для нас сохранение нормального функционирования экономики - это задача не менее важная, чем одержание победы", - сказала Свириденко.

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