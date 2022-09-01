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безробіття (200) валюта (335) ВВП (254) війна (56084) інфляція (178) курс (258) Мінекономрозвитку (369)

У Кабміні очікують, що 2023 року курс долара досягне 50 грн, а інфляція становитиме 30,6%, - макропрогноз

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

гривня,гроші

В уряді очікують, що у 2023 році курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

Такі показники закладені у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки, повідомили джерела ЕП у Кабінеті міністрів, передає Цензор.НЕТ.

Так, відповідно до макропрогнозу, на початку 2023 року курс долара буде складати 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар.

За розрахунками Мінекономіки, ВВП України наступного року має зрости на 4,6%. При цьому, за підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%.

В уряді також очікують, що ціни наступного року продовжуватимуть стрімко зростати. Так, закладена у макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року має скласти 30,6% (станом червень вона складала 22,2%). Рівень безробіття, за розрахунками Мінекономіки, має скласти 28,2%, а середня зарплата — 18508 грн.

Зазначимо, що на базі підготовленого Мінекономіки макропрогнозу Міністерство фінансів має скласти бюджет на наступний рік. Відповідно до Бюджетного кодексу, текст бюджету уряд має внести до парламенту не пізніше 15 вересня.

Як правило, макропрогнози уряду збуваються досить рідко. Макропрогноз потрібен виключно для розрахунку майбутніх доходів та видатків у бюджеті.
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Топ коментарі
+61
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01.09.2022 20:25
+42
Це вже хуже уже не будет, чи буде ще гірше? Дякую мудрим виборцям за Бенесуелу

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01.09.2022 20:24
+30
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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01.09.2022 20:25
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Це вже хуже уже не будет, чи буде ще гірше? Дякую мудрим виборцям за Бенесуелу

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01.09.2022 20:24 Відповісти
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01.09.2022 20:25 Відповісти
До речі, так не варто, зелені довбні таких жартів не розуміють, а все сприймають так, як їм вигідно. Так що з прізвищами плутати таки не варто...
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01.09.2022 20:30 Відповісти
да, когда Порох растомаживал броневики, что б загнать в Украину, эти долбни гнали по фейсбуку - что он их выгнал в Польшу из Украины, что бы спрятать от ВСУ
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01.09.2022 20:38 Відповісти
Дурнуваті зебіли навіть не знають, що реформаторська вілла нашого найпатріотичеішоно з патріотів потужно знаходиться в іспанській Марбел'ї поруч з віллою *****, який його люто ненавидить, а не в якійсь там ссяній Італії
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01.09.2022 20:39 Відповісти
То котра з віл, перепрошую? Їх там знаєте скільки, курва...
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01.09.2022 20:41 Відповісти
Так в Марбел'ї ж
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01.09.2022 20:49 Відповісти
так ще ж в Ізраїлі вілла, в Італії вілла, в Лондоні пентхауз... тут хрен розберешся скільки їх в того голобородька... Воно ж то небарига!
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01.09.2022 20:54 Відповісти
АУ КМУ еврейско маланский АУ Вовочка ты что обрезанное чмо вытворяешь оця как раз для роста курса валют нет ниркаких данных сокращение а то и обнуление промышленности в связи с войной выезд за бугор от 3 до 5 млн. граждан внутренние переселения порядка 6 млн. людей сокращение рабочих мест 1 млн армия под ружьем и у вас ублюдков рост доллара.... а НЕ ВОРОВАТЬ ИЗ КАЗНЫ МАЛАНСКИЕ УБЛЮДКИ НЕ ПРОБЫВАЛИ????? сейчас Бубочка с Ермаком проталкивают аферу регулятора по свету типа от державы поставив туда ушлебка вора и который будет торговать воздухом....... Вова вас что Хармасом ****** по кварталу в Киеве правительственному и поменять заодно не только ***** и внутреннюю власть??? Вова вообще война предполагает полное замораживание всего цен тарифов на продукты введение продовольственных карточек на критические товары еду лекарства транспорт бесплатный топливо по талонам и нормативу... а нашей "лыдве" у власти е**ать на войну главное е**ло набить гешефтом смотрите маланцы вас также могут переварить и не заметить пройдете по графе ДРГ вражеская результат ликвидированы!!!!!
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01.09.2022 20:37 Відповісти
НЕ ВОРОВАТЬ ИЗ КАЗНЫ МАЛАНСКИЕ УБЛЮДКИ НЕ ПРОБЫВАЛИ!
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01.09.2022 20:51 Відповісти
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01.09.2022 20:28 Відповісти
Не потрібно дякувати. Це ще не кінець, а тільки початок. Нарід 73% думає, що воно якось розсмокчеться само по собі, що завтра знову прийдуть Яценюк, Порошенко з командою, вичистять все лайно і налагодять ріст економіки, зарплат..., а вони знову по-приколу виберуть "да какая разница". Ні, дорогенькі вівці і барани, цього вже не буде, бо після них тільки потоп, а ще попробуй вигнати цих малоросів із теплих, бункерних кабінетів.
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01.09.2022 21:12 Відповісти
шей бухе чи обдовбане
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01.09.2022 22:09 Відповісти
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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01.09.2022 20:25 Відповісти
во все плохие новости от зелени не особо надо верить. Просто будет хуже
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01.09.2022 20:28 Відповісти
тану! хужєнєбудєт!
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01.09.2022 20:42 Відповісти
Повернемо Петра Олексійович і буде долар по десять це забагато
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01.09.2022 20:43 Відповісти
Для початку зебілам розум до голови повернути треба. Але то, на жаль, неможливо, то в них невиліковно...
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01.09.2022 20:46 Відповісти
А потім буде сотка і в честь цього зроблять новий дизайн сотки?
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01.09.2022 20:26 Відповісти
я такою сраку не витру-гидко сраці
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01.09.2022 20:29 Відповісти
з такою інфляцією то цієї сотки ще пару нулів треба домалювати
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01.09.2022 21:00 Відповісти
а где надпись "не лох"?
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01.09.2022 21:21 Відповісти
Зашибісь. Пенсії 40 баксів, зарплати в кращому випадку 150-200. Прівєт аля 90-ті
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01.09.2022 20:27 Відповісти
это последствие голосование по приколу 21:04:2019 года
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01.09.2022 20:30 Відповісти
Ні, це ще не наслідки, це тільки початок. За наслідки і страшно подумати, не те, що написати. Вумний наріт 73% знає що робить.
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01.09.2022 21:17 Відповісти
так було вже яснопонятно коли з'явились тисячні купюри з номерами один за одним..

було ручне стримування інфляції..той прогноз я вважаю оптимістичним..

з нового року скоріш буде галопуюча інфляція і буханець хдіба буде коштувати кульок грошей..
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01.09.2022 20:32 Відповісти
Зелень наштампувала пустих фанатиків.
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01.09.2022 20:27 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1550792884139577344
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01.09.2022 20:27 Відповісти
Якби нам трішки більше допомагали наші партнери,то все було б добре.Але вони не довіряють тут нікому
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01.09.2022 20:28 Відповісти
сколько вору не помогай, ему все мало...
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01.09.2022 20:35 Відповісти
кінець епохи бідності
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01.09.2022 20:28 Відповісти
А як гундосий покидьок волав на стадіоні "пачіму долар не па 8?!", тепер при цьому зраднику і крадію долар по 50, і на жаль це не межа..
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01.09.2022 20:28 Відповісти
Будемо справедливими: тоді не було повномасштабної війни.
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01.09.2022 20:33 Відповісти
Ну так за їх словами вони 3 роки "готувалися", ось і результати... Зрозуміло до чого вони "готувалися"...
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01.09.2022 20:38 Відповісти
Так, курва, тому й війна!
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01.09.2022 20:43 Відповісти
будемо ще більше справедливими, що тоді так все робилося, щоб не було повномасштабної війни і якби в другому турі вибрали не Оце, то війни точно не було.
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01.09.2022 21:20 Відповісти
та боюсь, що це буде початок..

зате Лєнка скумбрією по 8 забезпече
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01.09.2022 20:34 Відповісти
кожні 2-3-4 дні хтось повідомляє що надає Україні додаткові гроші, виділяє мільйони десятки мільйонів, навіть сотні мільйонів... і де ж воно розсмоктується в цьому зеленому болоті???
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01.09.2022 20:29 Відповісти
на оманових болотах квітне
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01.09.2022 20:36 Відповісти
Ти в курсі, скільки один Хаймарс коштує?
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01.09.2022 21:15 Відповісти
а ти в курсі, що депутатам підвищили зарплатню в два рази... і їхнім помічникам-водіям-масажистам теж? і це "чисто" зарплатню, а є ще надбавки-прибавки-бонуси і фокуси, та гроші на відшкодування аренди... і це тільки про депутан згадав...а є ще й офхіс преЗЕ зі своєю ******** помічників і завгоспів, та судді-прокурори-міністри і інші...еквілібристи... і це при такому порожньому бюджету і гострому браку коштів...
і ти будеш питати про Хаймерси... тож може щоби купити Хаймерс треба десь зекономити на захребетниках ?? бо прийшли голі-босі а тепер кожен має маєток...і на лісапеті тільки преЗЕ їздив...і то в кіно..
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01.09.2022 21:26 Відповісти
піда рас,хаймарси не входять в фін допомогу,не ***** курво
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01.09.2022 22:12 Відповісти
Ух, заживьом!
Ну уж точьно хуже нє будєт!
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01.09.2022 20:31 Відповісти
А все начиналось с подорожания лука, лук подорожал на гривну. Не забудем, не простим
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01.09.2022 20:31 Відповісти
Ну хоч тепер то ті злидні наїдяться того лука.
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01.09.2022 20:35 Відповісти
то для буратін
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01.09.2022 20:37 Відповісти
От бл своевременная новость.
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01.09.2022 20:35 Відповісти
І щооо, даже "велике крадівництво" не допоможе? То може народ для влади влаштує "велике повернення"?!!
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01.09.2022 20:41 Відповісти
и шмурдяк с щеневтик будут у власти?
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01.09.2022 20:42 Відповісти
и о хорошем!
///
Американський мільярдер Баффет приїхав на Рівненщину та попрацював комбайнером: фото



Американський мільярдер прибув на Рівненщину заздалегідь, проте його поїдку не афішували через питання безпеки. Бізнесмен на Рівненщині з місцевими фермерами попрацювали на комбайнах, зібрали пшеницю та завершили ранні жнива обрядом обжинок.
Також Баффет передав українським аграріям техніку, яка базуватиметься у Рівненській області, а саме: 50 комбайнів, 49 тракторів та різноманітне с/г приладдя.
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01.09.2022 20:43 Відповісти
Смілий дядько
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01.09.2022 20:46 Відповісти
вся торговля после привязки к такому курсу накроется тазиком Гетьманцеву привет
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01.09.2022 20:45 Відповісти
Гетманцев скоріш за все привязав гривню до рубля, так принято у Зе влади, бо це ж "братські" народи.
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01.09.2022 21:31 Відповісти
Як же не вистачає найкращого банкіра Всесвіту, включаючи Бровари та Уругвай Лєрки-Аблігаціі Сатановської та її шефа. Вони могли без усякого повномасштабного вторгнення обесцінити гривню втричі і видати це за чергову перемогу
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01.09.2022 20:48 Відповісти
Зебіл, ти навіть не уявляєш який ти жалюгідний.
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01.09.2022 20:53 Відповісти
Особливо після таких вражаючих контраргументів. Порошенко забезпечена перемога, а зебіли майбутнього просто вимруть від безсилля та контраверсійної логіки
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01.09.2022 21:01 Відповісти
Зебіли не мамонти, зебіли не вимруть!

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01.09.2022 21:08 Відповісти
А ще цей зрадник свого сина одружив під час війни на росіянці, доньці російського топ чиновника. Звісно, що цей факт зєбілам невідомий
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01.09.2022 21:12 Відповісти
І брата свого вбив!
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01.09.2022 21:15 Відповісти
То його Мєркєль змусила
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01.09.2022 21:17 Відповісти
Зебіл, ти мало того що жалюгідний, так ще й нудний до того ж. З тобою не цікаво. Ходи здорове, хай щастить.
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01.09.2022 21:23 Відповісти
Тільки тупи зебіли й досі вважають що Гонтарєва чи Порошенко , у 2014 році обезцінили гривню своїм вольовим рішенням . .
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01.09.2022 21:01 Відповісти
Повністю згоден. Винні д'єрьмак з каломойшею. Якби не вони, то Петро Олексійович легко виконав би свою передвиборчу обіцянку про долар по десять це забагато
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01.09.2022 21:04 Відповісти
Зарегився 2 серпня 2022 і тіпа свой пацан на форумі, так Зе філ ?
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01.09.2022 21:29 Відповісти
краще позвіть *******, тобись мендель з Херсону, вона вам всім підійме і опустить тільки одним постом в фейсбуці. А до Гонтаревої вам всім зебіли, як до Сонця рачки.
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01.09.2022 21:24 Відповісти
а ну розкажи чого це гривня впала в три рази в 14му,а ****** рване,не тому що третина ввп відвалилось,не тому що казана завдяки янику була порожня,і штучно тримати курс стало нічим,а тому що так захотів Порох і Гонтарєва? ***** ти опущенне...
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01.09.2022 22:16 Відповісти
Може це все тому, що повномасштабна війна вже йде пів року?
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01.09.2022 21:18 Відповісти
може тому що ти ******* сраколизна,ту війну накликала?
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01.09.2022 22:17 Відповісти
НУ ШО НАГОЛОСУВАЛИ ? ... 😁

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01.09.2022 21:27 Відповісти
Складається таке враження, що єлдак з одного боку добиває Україну, а Боневтік і гетьманцев з середини. Не добив Беня, коли бажав завалити всю банківську систему, вкравши з банка 5,5 млрд доларів США, то ці за зиму зроблять свою справу.
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01.09.2022 21:28 Відповісти
ЧОМУ НІ ?
БО ЗАСТАВОЮ БУДЕ ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ
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01.09.2022 21:33 Відповісти
У КабМіні такі дурні зібрались, що такий курс долара буде вже чрез місяць. Вони самі не знають що вони там роблять.
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01.09.2022 21:28 Відповісти
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01.09.2022 21:46 Відповісти
це той хто казав не показувати курс валюти
а зараз патякає що всьо ****@ець
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01.09.2022 22:16 Відповісти
Стали круто жить, зарабатывать, к этому курсу пойдет по пи*де наша жизнь, выживание , существование . Не считая войны , с кацапской падалью. Это еще мягко сказано 50, то есть , намек на 80.
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01.09.2022 23:07 Відповісти
Зебілятко, в 2019 році ще один зебіл йшов на вибори з гаслом Кінець епохи бідності і де цей кінець????
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02.09.2022 05:37 Відповісти
не пора ли как-то зелю приуменьшить количество дебильных видосиков и перейти к серьезной работе... начать со шмугаля и по нисходящей... хотя... дебил спросит дебила о дебиле у дебила...
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02.09.2022 06:45 Відповісти
 
 