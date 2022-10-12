Инфляция ускорилась до 24,6%, цены растут из-за войны, - НБУ

В сентябре 2022 года потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (с 23,8% в августе). Несмотря на подавленный спрос, инфляционное давление сохраняется из-за войны.

Об этом сообщили в Национальном банке, передает Цензор.НЕТ.

"Основной причиной ускорения инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины – разрушение производств, нарушение цепей снабжения и логистики, снижение предложения товаров и услуг и увеличение производственных издержек бизнеса", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, дополнительное давление на цены приводило к ухудшению ожиданий населения и бизнеса, а также "корректировке официального курса гривни в июле".

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"Инфляционная динамика и дальше остается контролируемой, а фактическое ускорение инфляции - медленнее прогноза Национального банка. В то же время сохраняются достаточно высокие риски развертывания инфляционных процессов и дальнейшего разбалансирования ожиданий, что усиливает фундаментальное инфляционное давление, несмотря на подавленный потребительский спрос", - говорится в комментарии.

По данным НБУ, темпы роста цен на непродовольственные товары выросли до 18,8% г/г под влиянием июльской корректировки официального курса гривни, ограниченной поставки новых партий товаров, исчерпания старых запасов и высоких затрат на логистику. Да, более быстрыми темпами дорожали товары для дома (посуда, мебель, домашний текстиль, бытовая техника, бытовая химия), электроника, автомобили, лекарства, товары личного ухода и товары для ремонта. Возобновился рост цен на одежду и обувь. На стоимость ряда непродовольственных товаров также влияла необходимость дальнейшего восстановления или улучшения жилищных условий, в частности, из-за приближения холодов.

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Ускорилось подорожание и обработанных продовольственных товаров (до 25,5% г/г). "Такая динамика связана с ростом производственных издержек бизнеса, в частности, на сырье, энергию и логистику, высокими ценами на мировых рынках, а также с июльской корректировкой официального курса. Высшими темпами росли цены на сухофрукты, рыбные продукты и безалкогольные напитки, преимущественно импортные, а также на подсолнечное масло, продукты его переработки (спреды и майонез) и молочную продукцию, стоимость которых существенно зависит от цен на внешних рынках. Зато медленнее дорожал хлеб, в частности, благодаря достаточному урожаю ранних зерновых", - отметили в НБУ.

Рост стоимости услуг остался на уровне предыдущего месяца (15,6% г/г). С одной стороны, скорее дорожали медицинские услуги, интернет, услуги салонов красоты, химической чистки и общепита. Возвращение граждан в города своего проживания и спрос со стороны вынужденных внутренних переселенцев усиливали давление на аренду жилья. Вместе с дефицитом некоторых расходных материалов и рабочей силы это обусловило ускорение роста стоимости услуг, связанных с ремонтом жилья. С другой стороны, более медленно росли тарифы на финансовые услуги и стоимость высшего образования, говорится в комментарии НБУ.

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Темпы роста цен на сырые продукты питания почти не изменились (40,9% г/г). Ускорилось подорожание импортных фруктов (бананов, апельсинов, киви) из-за увеличения стоимости этих товаров на мировых рынках, усложненной логистики и эффектов корректировки курса гривни в июле. Большими темпами росли цены на мясо, в частности свинину, в результате дефицита черенки свиней, а также на яйца - из-за уменьшения поголовья кур и повышения производственных затрат. Под влиянием удорожания энергоносителей быстрее росли цены на сахар, отмечают в НБУ.

Замедлился рост цен на овощи борщевого набора (капусту, свеклу, морковь и картофель) благодаря расширению предложения из центральных и северных областей. Более медленно дорожала мука, гречка и другие крупы под влиянием положительных ожиданий относительно будущего урожая.

Рост административно-регулируемых цен остался на уровне предыдущего месяца (14,7% г/г). Далее дорожали алкогольные напитки, а также табачные изделия из-за роста производственных издержек бизнеса. В результате эффектов июльской корректировки курса росли цены на импортные лекарства, входящие в перечень государственного мониторинга.

В то же время тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении. На фоне стабилизации цен на горючее снизились темпы удорожания транспортных услуг.

Темпы роста цен на горючее снизились (до 66,2% г/г). "Это объясняется дальнейшим уменьшением мировых цен на нефть и насыщением внутреннего рынка благодаря налаживанию логистики", - говорится в комментарии.