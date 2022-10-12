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Новости
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Инфляция ускорилась до 24,6%, цены растут из-за войны, - НБУ

магазин,ціни

В сентябре 2022 года потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (с 23,8% в августе). Несмотря на подавленный спрос, инфляционное давление сохраняется из-за войны.

Об этом сообщили в Национальном банке, передает Цензор.НЕТ.

"Основной причиной ускорения инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины – разрушение производств, нарушение цепей снабжения и логистики, снижение предложения товаров и услуг и увеличение производственных издержек бизнеса", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, дополнительное давление на цены приводило к ухудшению ожиданий населения и бизнеса, а также "корректировке официального курса гривни в июле".

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"Инфляционная динамика и дальше остается контролируемой, а фактическое ускорение инфляции - медленнее прогноза Национального банка. В то же время сохраняются достаточно высокие риски развертывания инфляционных процессов и дальнейшего разбалансирования ожиданий, что усиливает фундаментальное инфляционное давление, несмотря на подавленный потребительский спрос", - говорится в комментарии.

По данным НБУ, темпы роста цен на непродовольственные товары выросли до 18,8% г/г под влиянием июльской корректировки официального курса гривни, ограниченной поставки новых партий товаров, исчерпания старых запасов и высоких затрат на логистику. Да, более быстрыми темпами дорожали товары для дома (посуда, мебель, домашний текстиль, бытовая техника, бытовая химия), электроника, автомобили, лекарства, товары личного ухода и товары для ремонта. Возобновился рост цен на одежду и обувь. На стоимость ряда непродовольственных товаров также влияла необходимость дальнейшего восстановления или улучшения жилищных условий, в частности, из-за приближения холодов.

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Ускорилось подорожание и обработанных продовольственных товаров (до 25,5% г/г). "Такая динамика связана с ростом производственных издержек бизнеса, в частности, на сырье, энергию и логистику, высокими ценами на мировых рынках, а также с июльской корректировкой официального курса. Высшими темпами росли цены на сухофрукты, рыбные продукты и безалкогольные напитки, преимущественно импортные, а также на подсолнечное масло, продукты его переработки (спреды и майонез) и молочную продукцию, стоимость которых существенно зависит от цен на внешних рынках. Зато медленнее дорожал хлеб, в частности, благодаря достаточному урожаю ранних зерновых", - отметили в НБУ.

Рост стоимости услуг остался на уровне предыдущего месяца (15,6% г/г). С одной стороны, скорее дорожали медицинские услуги, интернет, услуги салонов красоты, химической чистки и общепита. Возвращение граждан в города своего проживания и спрос со стороны вынужденных внутренних переселенцев усиливали давление на аренду жилья. Вместе с дефицитом некоторых расходных материалов и рабочей силы это обусловило ускорение роста стоимости услуг, связанных с ремонтом жилья. С другой стороны, более медленно росли тарифы на финансовые услуги и стоимость высшего образования, говорится в комментарии НБУ.

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Темпы роста цен на сырые продукты питания почти не изменились (40,9% г/г). Ускорилось подорожание импортных фруктов (бананов, апельсинов, киви) из-за увеличения стоимости этих товаров на мировых рынках, усложненной логистики и эффектов корректировки курса гривни в июле. Большими темпами росли цены на мясо, в частности свинину, в результате дефицита черенки свиней, а также на яйца - из-за уменьшения поголовья кур и повышения производственных затрат. Под влиянием удорожания энергоносителей быстрее росли цены на сахар, отмечают в НБУ.

Замедлился рост цен на овощи борщевого набора (капусту, свеклу, морковь и картофель) благодаря расширению предложения из центральных и северных областей. Более медленно дорожала мука, гречка и другие крупы под влиянием положительных ожиданий относительно будущего урожая.

Рост административно-регулируемых цен остался на уровне предыдущего месяца (14,7% г/г). Далее дорожали алкогольные напитки, а также табачные изделия из-за роста производственных издержек бизнеса. В результате эффектов июльской корректировки курса росли цены на импортные лекарства, входящие в перечень государственного мониторинга.

В то же время тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении. На фоне стабилизации цен на горючее снизились темпы удорожания транспортных услуг.

Темпы роста цен на горючее снизились (до 66,2% г/г). "Это объясняется дальнейшим уменьшением мировых цен на нефть и насыщением внутреннего рынка благодаря налаживанию логистики", - говорится в комментарии.

инфляция (828) НБУ (4833) цены (2290)


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Топ комментарии
+15
типу війна все спише, не вийде, єврейський зе-цирк відповість за все.
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12.10.2022 10:53
+14
Війна війною а недолуге, воровате зе-керівництво на місті тримаються, як гудзики
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12.10.2022 10:57
+11
потому что воруют в раде все от министра до кухарки
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12.10.2022 10:59
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Правила форума Совет форумчан
типу війна все спише, не вийде, єврейський зе-цирк відповість за все.
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12.10.2022 10:53 Ответить
У Зєлі краще виходить впарювати захмарні ціни.
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12.10.2022 11:08 Ответить
Порівняйте річну девальвацію гривні та річну інфляцію 2015 року з нинішньою та видайте - "что тут сравнівать, било потєряно 20% ВВП" а потім тихесенько "Дамбац корміл Україну "
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12.10.2022 11:12 Ответить
При Яценюку та Гройсману Захід завалював грошима Україну так, як зараз?
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12.10.2022 11:17 Ответить
Спрос снизился, а цены растут... Яйца летом 26, сейчас 50, блд. Это только у нас такое может быть
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12.10.2022 10:54 Ответить
Яйця на зиму завжди дорощчали,минулої зими були 40+ грн. Тому що туди закладене опалення.
На літо знов впали до 17 грн.
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12.10.2022 10:56 Ответить
Опалення вже увімкнули?
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12.10.2022 10:57 Ответить
А у курей централізоване опалення? Чи потрібно все розжовувать.
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12.10.2022 10:59 Ответить
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12.10.2022 11:05 Ответить
З якого числа їм увімкнули обігрів?
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12.10.2022 11:06 Ответить
"А в отвєт тішина ... "
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12.10.2022 11:18 Ответить
кури самі продукують надлишок тепла, особливо в таких скупченнях, як на птицефабриках
тому, там, скоріше, навпаки, треба додаткове кондиціювання та охолодження, з відповідними витратами. А опалення ім хіба що в зимовий період треба, та в холодну пору року.
А зараз така погода, коли нема ані особливого холоду, ані великоі спеки.
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12.10.2022 11:57 Ответить
В наши цены заложено всё, и даже то, чего нет на самом деле. В любой непонятной ситуации почему именно цены растут. А теперь вот всё на войну будут списывать
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12.10.2022 10:58 Ответить
Ви були хоч раз на великому свинарнику,чи курятнику?Там немає ніякого опалення,навпаки там дуже сильна вентиляція,щоб птахи та тварини не спеклися живцем,особливо літом.Опалення є тільки де молодняк,це приблизно 10 -15 відсотків примешкань ферм.
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12.10.2022 11:52 Ответить
А офісу ,менеджерам , охороні теж не треба опалення?
До чогу тут ферма?? , розраховують , скільки підприємство споживає ,а не курка.
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12.10.2022 11:58 Ответить
Мабуть офіси і охорона мають примешкання як декілька десятків тисяч свиней або декілька сотень тисяч курей-якщо все різко в 2 рази здорожчали.
Я не раз був на курятниках і свинарниках -там офіси приблизно на 200-300 квадратів усього (як великий будинок)
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12.10.2022 12:24 Ответить
Я бы с радостью купил по 50, а то в Николаевской области в АТБ уже по 70
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12.10.2022 10:59 Ответить
В Черкасах по 60,і розміром як горобині
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12.10.2022 11:53 Ответить
Киів , яйця 65 грн.
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12.10.2022 13:10 Ответить
Виною інфляції є неконтрольований друг гривні ,проти якого вступав і з-за якого звільнився К.Шевченко.
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12.10.2022 10:55 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62063761 https://www.bbc.com/ukrainian/news-62063761

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12.10.2022 10:58 Ответить
А чому ціни росли до цього? Брехуни.
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12.10.2022 10:55 Ответить
Війна війною а недолуге, воровате зе-керівництво на місті тримаються, як гудзики
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12.10.2022 10:57 Ответить
Читаю птицефабрики
Продают яйца 32,5 грн
В магазинах 65 грн
Круто а где защита потребителей
Гендляры зарабатывают больше производителя
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12.10.2022 10:59 Ответить
Це ви ще не знаєте по чому селяни перекупам молоко збувають. У вас би волосся дибки стало. Брат займається коровами то вже років 5 спостерігає що там де минулого року були корови то в мілких господарствах наступного року їх вже іноді зовсім нема. Лишилось щось біля мільйона. Всі вирізають бо не вигідно тримати. Хіба що для себе.
Коли елітне псевдо-молоко під час корони в Сільпо коштувало 46 за 0,87 л то у селян скуповували натуральне молоко по 7 грн/літр!
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12.10.2022 11:33 Ответить
А хто заважає селянам продавати молоко по 20 грн?
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12.10.2022 11:38 Ответить
Шось не розумію. Врожай кукурудзи та пшениці минулого року експортовано лише 50% від запасу, а вже новий врожай зібрали (звісно набагато менше, але ж до минулорічних запасів все одно додалось). Тобто на корм худобі достатньо. Мало того - корм по логіці повинен здешевшати (нема попиту, нема великого ескпорту). Звідки ж зріст на м'ясо/молоко/яйця.
В мене одне пояснення - за заколот мереж. До речі на OLX купив ошійок свинячий з м'ясокомбінату по 165 грн /кг. В Новусі він по 280 був.
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12.10.2022 11:43 Ответить
потому что воруют в раде все от министра до кухарки
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12.10.2022 10:59 Ответить
Все фігня ,, а от хто скаже - чому сало ( САЛО , млять ) стало дорожче м'яса .?? Ні в кого не можу допитатись , навіть у продавців на базарі , конкретно - в чому причина такого парадоксу .!? Всі морозяться , верзуть якусь нісенитницю про долар і т.д. , тіпо - так треба , а чому саме так треба ніхто толком пояснити не може . То може тут хтось відкриє таємницю ?
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12.10.2022 11:05 Ответить
Теж задавався цим питанням. В мене є лише одне дедуктивне пояснення - бо м'ясо нам і молочку везуть зокрема з Польщі де воно дешевше і якісніше. Так, ми не бачимо його усюди але ціну це трохи збиває.
А сало нормальне закордоном вирощувати не вміють, отже - закон попиту- пропозиції каже нам що воно буде дорожчати якщо його мало
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12.10.2022 11:20 Ответить
Що цікаво - м'ясо розпродується швидше за сало , тобто - попит на м'ясо більший , але ціна сала всеодно не падає і випереджає ціну м'яса . .
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12.10.2022 11:27 Ответить
В салі взагалі немає нічого корисного для здоров'я - тому у жлобів на сало табу. Так що їж телятину.
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12.10.2022 11:40 Ответить
ви дуже неправі
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12.10.2022 12:05 Ответить
Мабуть тут можна приплести аналогію з хамоном - він так швидко не розкуповується через свою ціну але ціна тримається.
Тому що є постійні клієнти які готові таку ціну платити
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12.10.2022 11:43 Ответить
Хамон є хамон , на нього ціна була завжди висока . А сало завжди було дешевше м'яса , а стало дорожче лише останнім часом .
Ну що ж , бачу і тут ніхто не знає причини . .
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12.10.2022 11:54 Ответить
У ляхів майже все сільське господарство дотується з державного бюджету. Тому молочка-м'ясо там дешевше, а ніж у нас. До речі, ні в Нідерландах, ні у Бельгії, ні в Італії ,ні в Іспанії, я ніколи не зустрічав "дешевих" польських продуктів на полицях супермаркетів
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12.10.2022 11:43 Ответить
Одна тітонька мені відкрила таємницю. Виявляється, що зараз вирощують в основному мясні породи свиней, а сало в дефіциті.
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12.10.2022 11:23 Ответить
Хз . Чув і я таке .. Але сумніваюсь .. Ходив по ринку , дивився , є і сало є і м'ясо . І того й того - повно . .
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12.10.2022 11:30 Ответить
В Києві в мясних лавках сала лежать гори
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12.10.2022 13:13 Ответить
Україна ще перед війною налагодила експорт сала ,в декілька країн. І тоді зросла ціна.
Ну зараз ще збільшилось.
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12.10.2022 12:03 Ответить
ага, в Арабські Емірати та Саудівську Аравію
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12.10.2022 12:09 Ответить
Ціни росли і до нападу, і до короновірусу. Ростуть тому що гетьманцев і коломойський окрім "обскубування гусей" нічого не вміють і не хочуть робити. Вони у владі не для цього
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12.10.2022 11:17 Ответить
Цікаво де міфічні 40%? Хоч хтось з НБУ, хто писав цю статтю ходив до магазину? Чи їм постачають усе безпосередньо з виробництва? В мережі - 100% підвищення в порівнянні з лютим!
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12.10.2022 11:36 Ответить
.Примерно столько же в Латвии обещают 25% к концу года
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12.10.2022 11:42 Ответить
Запущена мировая инфляция-еще до коронавируса,наша войнуха позволила еще добавить-примерно будет в западных странах как в 70-80 годы-медленный обвал валют и обесценивание накоплений.
Для интереса можете глянуть на покупательную способность доллара с 1970 по 2022 год-примерно раз в 10 обвал.(оцениваем по средней зарплате-данные есть в сети)
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12.10.2022 12:00 Ответить
мені завжди було цікава сітуація...нафта дорожчає-ціни на бензин ростуть.
нафта дешевшає-ціни на бензин-ростуть...
чому в Україні дізельне пальне.яке є побічним продуктом нафтоперегону,дорожче за бензін,коли во всіх странах навпаки?чому горілка розлита в різні пляшки має різну ціну,хоча всім відомо,що в усіх пляшках одна й та сама горілка?

чому вся країна збирає кошти на війну,а ГОВНОкомандувач досі живий?
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12.10.2022 12:00 Ответить
тому що на велике крадівництво 2.0 під час війни виділили 90 млрд та ще з 100 "списали" одному "бенефіціару" і т.д.. Це не рахуючи "дрібноти" - "дерибану" "гуманітарки" ешелонами та проч.
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12.10.2022 12:12 Ответить
Може фантики перестанете друкувати ? Чи це вже тяжко зробити, коли 3 роки друкували?
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12.10.2022 12:02 Ответить
Новий голова НБУ почав свою роботу з казок про інфляцію.
Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у вересні 2022 року
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-veresni-2022-roku

Коротко - в усьому винна війна. Про те, що інфляційні процеси почались ЗАДОВГО ДО війни Пишний певно не знає.
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12.10.2022 12:16 Ответить
ціни ростуть не через війну, а через шашличок у травні, яка різниця як називається вулиця... на рідкість дембіцильний підбір кадрів...
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12.10.2022 12:47 Ответить
Ціни ростуть бо при владі сидять косоголові злодюги 😠
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12.10.2022 13:15 Ответить
Ціни ростуть тому що влада не контролює їх також повне свавілля на ринку.Голови потрібно крутити.Багато підприємств і підприємців просто охірівші ! Навіть на кордоні с Польшою люди кажуть ви шо тут подуріли з цінами з головою не дружите?І війною тут не варто прикриватися.На ринку праці взагалі безлад люди скоро почнуть бити всім пики за ті зарплати що пропонують.Багато бізнесу відверто прикриваються війною принижує працівників зарплатнею і типу виплатами на війну при цьому заробляють мега прибутки.
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12.10.2022 18:43 Ответить
пока экспорт через порты не заработает нормально и свободно для всех товаров, инфляция будет и дальше скакать
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13.10.2022 17:58 Ответить
Треба шукати, де дешевше. Якщо пощастить...
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03.03.2023 19:16 Ответить
Зараз, коли такий шалений ріст цін, дуже важливо купувати якісні товари за найнижчими цінами. Я слідкую за розвитком нового магазину https://top-unity.com.ua/ top-unity , у них гарний асортимент різних товарів і вони пропонують доступну якість. Вже є в планах багато чого тут придбати. Доставляють вони замовлення по всій Україні.
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04.03.2023 19:02 Ответить
 
 