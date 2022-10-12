Инфляция ускорилась до 24,6%, цены растут из-за войны, - НБУ
В сентябре 2022 года потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (с 23,8% в августе). Несмотря на подавленный спрос, инфляционное давление сохраняется из-за войны.
Об этом сообщили в Национальном банке, передает Цензор.НЕТ.
"Основной причиной ускорения инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины – разрушение производств, нарушение цепей снабжения и логистики, снижение предложения товаров и услуг и увеличение производственных издержек бизнеса", – говорится в сообщении.
По данным НБУ, дополнительное давление на цены приводило к ухудшению ожиданий населения и бизнеса, а также "корректировке официального курса гривни в июле".
"Инфляционная динамика и дальше остается контролируемой, а фактическое ускорение инфляции - медленнее прогноза Национального банка. В то же время сохраняются достаточно высокие риски развертывания инфляционных процессов и дальнейшего разбалансирования ожиданий, что усиливает фундаментальное инфляционное давление, несмотря на подавленный потребительский спрос", - говорится в комментарии.
По данным НБУ, темпы роста цен на непродовольственные товары выросли до 18,8% г/г под влиянием июльской корректировки официального курса гривни, ограниченной поставки новых партий товаров, исчерпания старых запасов и высоких затрат на логистику. Да, более быстрыми темпами дорожали товары для дома (посуда, мебель, домашний текстиль, бытовая техника, бытовая химия), электроника, автомобили, лекарства, товары личного ухода и товары для ремонта. Возобновился рост цен на одежду и обувь. На стоимость ряда непродовольственных товаров также влияла необходимость дальнейшего восстановления или улучшения жилищных условий, в частности, из-за приближения холодов.
Ускорилось подорожание и обработанных продовольственных товаров (до 25,5% г/г). "Такая динамика связана с ростом производственных издержек бизнеса, в частности, на сырье, энергию и логистику, высокими ценами на мировых рынках, а также с июльской корректировкой официального курса. Высшими темпами росли цены на сухофрукты, рыбные продукты и безалкогольные напитки, преимущественно импортные, а также на подсолнечное масло, продукты его переработки (спреды и майонез) и молочную продукцию, стоимость которых существенно зависит от цен на внешних рынках. Зато медленнее дорожал хлеб, в частности, благодаря достаточному урожаю ранних зерновых", - отметили в НБУ.
Рост стоимости услуг остался на уровне предыдущего месяца (15,6% г/г). С одной стороны, скорее дорожали медицинские услуги, интернет, услуги салонов красоты, химической чистки и общепита. Возвращение граждан в города своего проживания и спрос со стороны вынужденных внутренних переселенцев усиливали давление на аренду жилья. Вместе с дефицитом некоторых расходных материалов и рабочей силы это обусловило ускорение роста стоимости услуг, связанных с ремонтом жилья. С другой стороны, более медленно росли тарифы на финансовые услуги и стоимость высшего образования, говорится в комментарии НБУ.
Темпы роста цен на сырые продукты питания почти не изменились (40,9% г/г). Ускорилось подорожание импортных фруктов (бананов, апельсинов, киви) из-за увеличения стоимости этих товаров на мировых рынках, усложненной логистики и эффектов корректировки курса гривни в июле. Большими темпами росли цены на мясо, в частности свинину, в результате дефицита черенки свиней, а также на яйца - из-за уменьшения поголовья кур и повышения производственных затрат. Под влиянием удорожания энергоносителей быстрее росли цены на сахар, отмечают в НБУ.
Замедлился рост цен на овощи борщевого набора (капусту, свеклу, морковь и картофель) благодаря расширению предложения из центральных и северных областей. Более медленно дорожала мука, гречка и другие крупы под влиянием положительных ожиданий относительно будущего урожая.
Рост административно-регулируемых цен остался на уровне предыдущего месяца (14,7% г/г). Далее дорожали алкогольные напитки, а также табачные изделия из-за роста производственных издержек бизнеса. В результате эффектов июльской корректировки курса росли цены на импортные лекарства, входящие в перечень государственного мониторинга.
В то же время тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении. На фоне стабилизации цен на горючее снизились темпы удорожания транспортных услуг.
Темпы роста цен на горючее снизились (до 66,2% г/г). "Это объясняется дальнейшим уменьшением мировых цен на нефть и насыщением внутреннего рынка благодаря налаживанию логистики", - говорится в комментарии.
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На літо знов впали до 17 грн.
тому, там, скоріше, навпаки, треба додаткове кондиціювання та охолодження, з відповідними витратами. А опалення ім хіба що в зимовий період треба, та в холодну пору року.
А зараз така погода, коли нема ані особливого холоду, ані великоі спеки.
До чогу тут ферма?? , розраховують , скільки підприємство споживає ,а не курка.
Я не раз був на курятниках і свинарниках -там офіси приблизно на 200-300 квадратів усього (як великий будинок)
Продают яйца 32,5 грн
В магазинах 65 грн
Круто а где защита потребителей
Гендляры зарабатывают больше производителя
Коли елітне псевдо-молоко під час корони в Сільпо коштувало 46 за 0,87 л то у селян скуповували натуральне молоко по 7 грн/літр!
В мене одне пояснення - за заколот мереж. До речі на OLX купив ошійок свинячий з м'ясокомбінату по 165 грн /кг. В Новусі він по 280 був.
А сало нормальне закордоном вирощувати не вміють, отже - закон попиту- пропозиції каже нам що воно буде дорожчати якщо його мало
Тому що є постійні клієнти які готові таку ціну платити
Ну що ж , бачу і тут ніхто не знає причини . .
Ну зараз ще збільшилось.
Для интереса можете глянуть на покупательную способность доллара с 1970 по 2022 год-примерно раз в 10 обвал.(оцениваем по средней зарплате-данные есть в сети)
нафта дешевшає-ціни на бензин-ростуть...
чому в Україні дізельне пальне.яке є побічним продуктом нафтоперегону,дорожче за бензін,коли во всіх странах навпаки?чому горілка розлита в різні пляшки має різну ціну,хоча всім відомо,що в усіх пляшках одна й та сама горілка?
чому вся країна збирає кошти на війну,а ГОВНОкомандувач досі живий?
Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у вересні 2022 року
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-veresni-2022-roku
Коротко - в усьому винна війна. Про те, що інфляційні процеси почались ЗАДОВГО ДО війни Пишний певно не знає.