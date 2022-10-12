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Новини
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Інфляція пришвидшилася до 24,6%, ціни ростуть через війну, - НБУ

магазин,ціни

У вересні 2022 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні). Попри пригнічений попит, інфляційний тиск зберігається через війну.

Про це повідомили в Національному банку, інформує Цензор.НЕТ.

"Основною причиною прискорення інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни Росії проти України - руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачання та логістики, зниження пропозиції товарів і послуг та збільшення виробничих витрат бізнесу", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, додатковий тиск на ціни зумовлювало погіршення очікувань населення та бізнесу, а також "коригування офіційного курсу гривні в липні".

Читайте: МВФ збирається допомогти Україні і країнам, які постраждали від зростання цін на продовольство, - Reuters

"Інфляційна динаміка й надалі залишається контрольованою, а фактичне пришвидшення інфляції - повільнішим за прогноз Національного банку. Водночас зберігаються доволі високі ризики розгортання інфляційних процесів та подальшого розбалансування очікувань, що посилює фундаментальний інфляційний тиск, попри пригнічений споживчий попит", - йдеться в коментарі.

За даними НБУ, темпи зростання цін на непродовольчі товари зросли до 18,8% р/р під впливом липневого коригування офіційного курсу гривні, обмеженого постачання нових партій товарів, вичерпання старих запасів та високих витрат на логістику. Так, швидшими темпами дорожчали товари для дому (посуд, меблі, домашній текстиль, побутова техніка, побутова хімія), електроніка, автомобілі, ліки, товари особистого догляду та товари для ремонту. Відновилося зростання цін на одяг та взуття. На вартість низки непродовольчих товарів також впливала необхідність подальшого відновлення чи поліпшення житлових умов, зокрема через наближення холодів.

Також читайте: В Росії злетіли ціни на м’ясо, молоко, хліб і цукор

Пришвидшилося подорожчання й оброблених продовольчих товарів (до 25,5% р/р). "Така динаміка пов'язана зі зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на сировину, енергію та логістику, високими цінами на світових ринках, а також з липневим коригуванням офіційного курсу. Вищими темпами зростали ціни на сухофрукти, рибні продукти та безалкогольні напої, які переважно є імпортними, а також на соняшникову олію, продукти її переробки (спреди та майонез) та молочну продукцію, вартість яких суттєво залежить від цін на зовнішніх ринках. Натомість повільніше дорожчав хліб, зокрема завдяки достатньому врожаю ранніх зернових", - зазначили в НБУ.

Зростання вартості послуг залишилося на рівні попереднього місяця (15,6% р/р). З одного боку, швидше дорожчали медичні послуги, інтернет, послуги салонів краси, хімічного чищення та закладів громадського харчування. Повернення громадян до міст свого проживання та попит з боку вимушених внутрішніх переселенців посилювали тиск на вартість оренди житла. Разом із дефіцитом деяких витратних матеріалів та робочої сили це зумовило і прискорення зростання вартості послуг, пов’язаних із ремонтом житла. З іншого боку, повільніше зростали тарифи на фінансові послуги та вартість вищої освіти, йдеться в коментарі НБУ.

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Темпи зростання цін на сирі продукти харчування майже не змінилися (40,9% р/р). Пришвидшилося подорожчання імпортних фруктів (бананів, апельсинів, ківі) через збільшення вартості цих товарів на світових ринках, ускладнену логістику та ефекти коригування курсу гривні в липні. Вищими темпами зростали ціни на м'ясо, зокрема свинину, внаслідок дефіциту живця свиней, а також на яйця - через зменшення поголів'я курей та підвищення виробничих витрат. Під впливом подорожчання енергоносіїв швидше зростали ціни на цукор, зазначають в НБУ.

Натомість уповільнилося зростання цін на овочі борщового набору (капусту, буряк, моркву та картоплю) завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей. Повільніше дорожчало борошно, гречка та інші крупи під впливом позитивних очікувань щодо майбутнього врожаю.

Зростання адміністративно-регульованих цін залишилося на рівні попереднього місяця (14,7% р/р). Далі дорожчали алкогольні напої, а також тютюнові вироби через зростання виробничих витрат бізнесу. Унаслідок ефектів липневого коригування курсу зростали ціни на імпортні ліки, що входять до переліку державного моніторингу.

Водночас тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися в річному вимірі. На тлі стабілізації цін на пальне знизилися темпи подорожчання транспортних послуг.

Темпи зростання цін на пальне знизилися (до 66,2% р/р). "Це пояснюється подальшим зменшенням світових цін на нафту та насиченням внутрішнього ринку завдяки налагодженню логістики", - йдеться в коментарі.

Автор: 

інфляція (848) НБУ (10336) ціни (3905)


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Топ коментарі
+15
типу війна все спише, не вийде, єврейський зе-цирк відповість за все.
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12.10.2022 10:53
+14
Війна війною а недолуге, воровате зе-керівництво на місті тримаються, як гудзики
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12.10.2022 10:57
+11
потому что воруют в раде все от министра до кухарки
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12.10.2022 10:59
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типу війна все спише, не вийде, єврейський зе-цирк відповість за все.
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12.10.2022 10:53 Відповісти
У Зєлі краще виходить впарювати захмарні ціни.
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12.10.2022 11:08 Відповісти
Порівняйте річну девальвацію гривні та річну інфляцію 2015 року з нинішньою та видайте - "что тут сравнівать, било потєряно 20% ВВП" а потім тихесенько "Дамбац корміл Україну "
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12.10.2022 11:12 Відповісти
При Яценюку та Гройсману Захід завалював грошима Україну так, як зараз?
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12.10.2022 11:17 Відповісти
Спрос снизился, а цены растут... Яйца летом 26, сейчас 50, блд. Это только у нас такое может быть
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12.10.2022 10:54 Відповісти
Яйця на зиму завжди дорощчали,минулої зими були 40+ грн. Тому що туди закладене опалення.
На літо знов впали до 17 грн.
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12.10.2022 10:56 Відповісти
Опалення вже увімкнули?
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12.10.2022 10:57 Відповісти
А у курей централізоване опалення? Чи потрібно все розжовувать.
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12.10.2022 10:59 Відповісти
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12.10.2022 11:05 Відповісти
З якого числа їм увімкнули обігрів?
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12.10.2022 11:06 Відповісти
"А в отвєт тішина ... "
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12.10.2022 11:18 Відповісти
кури самі продукують надлишок тепла, особливо в таких скупченнях, як на птицефабриках
тому, там, скоріше, навпаки, треба додаткове кондиціювання та охолодження, з відповідними витратами. А опалення ім хіба що в зимовий період треба, та в холодну пору року.
А зараз така погода, коли нема ані особливого холоду, ані великоі спеки.
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12.10.2022 11:57 Відповісти
В наши цены заложено всё, и даже то, чего нет на самом деле. В любой непонятной ситуации почему именно цены растут. А теперь вот всё на войну будут списывать
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12.10.2022 10:58 Відповісти
Ви були хоч раз на великому свинарнику,чи курятнику?Там немає ніякого опалення,навпаки там дуже сильна вентиляція,щоб птахи та тварини не спеклися живцем,особливо літом.Опалення є тільки де молодняк,це приблизно 10 -15 відсотків примешкань ферм.
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12.10.2022 11:52 Відповісти
А офісу ,менеджерам , охороні теж не треба опалення?
До чогу тут ферма?? , розраховують , скільки підприємство споживає ,а не курка.
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12.10.2022 11:58 Відповісти
Мабуть офіси і охорона мають примешкання як декілька десятків тисяч свиней або декілька сотень тисяч курей-якщо все різко в 2 рази здорожчали.
Я не раз був на курятниках і свинарниках -там офіси приблизно на 200-300 квадратів усього (як великий будинок)
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12.10.2022 12:24 Відповісти
Я бы с радостью купил по 50, а то в Николаевской области в АТБ уже по 70
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12.10.2022 10:59 Відповісти
В Черкасах по 60,і розміром як горобині
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12.10.2022 11:53 Відповісти
Киів , яйця 65 грн.
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12.10.2022 13:10 Відповісти
Виною інфляції є неконтрольований друг гривні ,проти якого вступав і з-за якого звільнився К.Шевченко.
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12.10.2022 10:55 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62063761 https://www.bbc.com/ukrainian/news-62063761

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12.10.2022 10:58 Відповісти
А чому ціни росли до цього? Брехуни.
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12.10.2022 10:55 Відповісти
Війна війною а недолуге, воровате зе-керівництво на місті тримаються, як гудзики
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12.10.2022 10:57 Відповісти
Читаю птицефабрики
Продают яйца 32,5 грн
В магазинах 65 грн
Круто а где защита потребителей
Гендляры зарабатывают больше производителя
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12.10.2022 10:59 Відповісти
Це ви ще не знаєте по чому селяни перекупам молоко збувають. У вас би волосся дибки стало. Брат займається коровами то вже років 5 спостерігає що там де минулого року були корови то в мілких господарствах наступного року їх вже іноді зовсім нема. Лишилось щось біля мільйона. Всі вирізають бо не вигідно тримати. Хіба що для себе.
Коли елітне псевдо-молоко під час корони в Сільпо коштувало 46 за 0,87 л то у селян скуповували натуральне молоко по 7 грн/літр!
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12.10.2022 11:33 Відповісти
А хто заважає селянам продавати молоко по 20 грн?
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12.10.2022 11:38 Відповісти
Шось не розумію. Врожай кукурудзи та пшениці минулого року експортовано лише 50% від запасу, а вже новий врожай зібрали (звісно набагато менше, але ж до минулорічних запасів все одно додалось). Тобто на корм худобі достатньо. Мало того - корм по логіці повинен здешевшати (нема попиту, нема великого ескпорту). Звідки ж зріст на м'ясо/молоко/яйця.
В мене одне пояснення - за заколот мереж. До речі на OLX купив ошійок свинячий з м'ясокомбінату по 165 грн /кг. В Новусі він по 280 був.
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12.10.2022 11:43 Відповісти
потому что воруют в раде все от министра до кухарки
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12.10.2022 10:59 Відповісти
Все фігня ,, а от хто скаже - чому сало ( САЛО , млять ) стало дорожче м'яса .?? Ні в кого не можу допитатись , навіть у продавців на базарі , конкретно - в чому причина такого парадоксу .!? Всі морозяться , верзуть якусь нісенитницю про долар і т.д. , тіпо - так треба , а чому саме так треба ніхто толком пояснити не може . То може тут хтось відкриє таємницю ?
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12.10.2022 11:05 Відповісти
Теж задавався цим питанням. В мене є лише одне дедуктивне пояснення - бо м'ясо нам і молочку везуть зокрема з Польщі де воно дешевше і якісніше. Так, ми не бачимо його усюди але ціну це трохи збиває.
А сало нормальне закордоном вирощувати не вміють, отже - закон попиту- пропозиції каже нам що воно буде дорожчати якщо його мало
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12.10.2022 11:20 Відповісти
Що цікаво - м'ясо розпродується швидше за сало , тобто - попит на м'ясо більший , але ціна сала всеодно не падає і випереджає ціну м'яса . .
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12.10.2022 11:27 Відповісти
В салі взагалі немає нічого корисного для здоров'я - тому у жлобів на сало табу. Так що їж телятину.
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12.10.2022 11:40 Відповісти
ви дуже неправі
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12.10.2022 12:05 Відповісти
Мабуть тут можна приплести аналогію з хамоном - він так швидко не розкуповується через свою ціну але ціна тримається.
Тому що є постійні клієнти які готові таку ціну платити
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12.10.2022 11:43 Відповісти
Хамон є хамон , на нього ціна була завжди висока . А сало завжди було дешевше м'яса , а стало дорожче лише останнім часом .
Ну що ж , бачу і тут ніхто не знає причини . .
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12.10.2022 11:54 Відповісти
У ляхів майже все сільське господарство дотується з державного бюджету. Тому молочка-м'ясо там дешевше, а ніж у нас. До речі, ні в Нідерландах, ні у Бельгії, ні в Італії ,ні в Іспанії, я ніколи не зустрічав "дешевих" польських продуктів на полицях супермаркетів
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12.10.2022 11:43 Відповісти
Одна тітонька мені відкрила таємницю. Виявляється, що зараз вирощують в основному мясні породи свиней, а сало в дефіциті.
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12.10.2022 11:23 Відповісти
Хз . Чув і я таке .. Але сумніваюсь .. Ходив по ринку , дивився , є і сало є і м'ясо . І того й того - повно . .
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12.10.2022 11:30 Відповісти
В Києві в мясних лавках сала лежать гори
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12.10.2022 13:13 Відповісти
Україна ще перед війною налагодила експорт сала ,в декілька країн. І тоді зросла ціна.
Ну зараз ще збільшилось.
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12.10.2022 12:03 Відповісти
ага, в Арабські Емірати та Саудівську Аравію
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12.10.2022 12:09 Відповісти
Ціни росли і до нападу, і до короновірусу. Ростуть тому що гетьманцев і коломойський окрім "обскубування гусей" нічого не вміють і не хочуть робити. Вони у владі не для цього
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12.10.2022 11:17 Відповісти
Цікаво де міфічні 40%? Хоч хтось з НБУ, хто писав цю статтю ходив до магазину? Чи їм постачають усе безпосередньо з виробництва? В мережі - 100% підвищення в порівнянні з лютим!
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12.10.2022 11:36 Відповісти
.Примерно столько же в Латвии обещают 25% к концу года
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12.10.2022 11:42 Відповісти
Запущена мировая инфляция-еще до коронавируса,наша войнуха позволила еще добавить-примерно будет в западных странах как в 70-80 годы-медленный обвал валют и обесценивание накоплений.
Для интереса можете глянуть на покупательную способность доллара с 1970 по 2022 год-примерно раз в 10 обвал.(оцениваем по средней зарплате-данные есть в сети)
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12.10.2022 12:00 Відповісти
мені завжди було цікава сітуація...нафта дорожчає-ціни на бензин ростуть.
нафта дешевшає-ціни на бензин-ростуть...
чому в Україні дізельне пальне.яке є побічним продуктом нафтоперегону,дорожче за бензін,коли во всіх странах навпаки?чому горілка розлита в різні пляшки має різну ціну,хоча всім відомо,що в усіх пляшках одна й та сама горілка?

чому вся країна збирає кошти на війну,а ГОВНОкомандувач досі живий?
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12.10.2022 12:00 Відповісти
тому що на велике крадівництво 2.0 під час війни виділили 90 млрд та ще з 100 "списали" одному "бенефіціару" і т.д.. Це не рахуючи "дрібноти" - "дерибану" "гуманітарки" ешелонами та проч.
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12.10.2022 12:12 Відповісти
Може фантики перестанете друкувати ? Чи це вже тяжко зробити, коли 3 роки друкували?
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12.10.2022 12:02 Відповісти
Новий голова НБУ почав свою роботу з казок про інфляцію.
Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у вересні 2022 року
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-veresni-2022-roku

Коротко - в усьому винна війна. Про те, що інфляційні процеси почались ЗАДОВГО ДО війни Пишний певно не знає.
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12.10.2022 12:16 Відповісти
ціни ростуть не через війну, а через шашличок у травні, яка різниця як називається вулиця... на рідкість дембіцильний підбір кадрів...
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12.10.2022 12:47 Відповісти
Ціни ростуть бо при владі сидять косоголові злодюги 😠
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12.10.2022 13:15 Відповісти
Ціни ростуть тому що влада не контролює їх також повне свавілля на ринку.Голови потрібно крутити.Багато підприємств і підприємців просто охірівші ! Навіть на кордоні с Польшою люди кажуть ви шо тут подуріли з цінами з головою не дружите?І війною тут не варто прикриватися.На ринку праці взагалі безлад люди скоро почнуть бити всім пики за ті зарплати що пропонують.Багато бізнесу відверто прикриваються війною принижує працівників зарплатнею і типу виплатами на війну при цьому заробляють мега прибутки.
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12.10.2022 18:43 Відповісти
пока экспорт через порты не заработает нормально и свободно для всех товаров, инфляция будет и дальше скакать
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13.10.2022 17:58 Відповісти
Треба шукати, де дешевше. Якщо пощастить...
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03.03.2023 19:16 Відповісти
Зараз, коли такий шалений ріст цін, дуже важливо купувати якісні товари за найнижчими цінами. Я слідкую за розвитком нового магазину https://top-unity.com.ua/ top-unity , у них гарний асортимент різних товарів і вони пропонують доступну якість. Вже є в планах багато чого тут придбати. Доставляють вони замовлення по всій Україні.
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04.03.2023 19:02 Відповісти
 
 