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Новини За кордоном
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продукти (390) Росія (47229) ціни (678) підвищення цін (29)

В Росії злетіли ціни на м’ясо, молоко, хліб і цукор

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

продукты,цены

Близько 40% росіян за останні 4 тижні помітили істотне зростання цін на основні продукти харчування.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Громадська думка", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За оцінками 39% росіян, за останній місяць помітно подорожчали м’ясо та птиця, суттєве зростання цін на молоко та молочні вироби відзначають 38% респондентів.

Хліб та хлібобулочні вироби за останні чотири тижні помітно подорожчали на думку близько третини співгромадян (32%), суттєве зростання цін на олію відзначили 31% росіян, на крупи та макарони – 30% учасників опитування, на плодоовочеву продукцію – 27% респондентів, на яйця – понад чверть опитаних (26%), зазначають соціологи.

Також читайте: Путін винен у зростанні цін у світі, - Бербок

За даними Фонду "Громадська думка", помітне зростання цін на алкоголь за місяць спостерігали 14% росіян, або кожен сьомий.

Всеросійське опитування було проведено 10-12 червня 2022 року серед 1500 респондентів віком від 18 років у 104 населених пунктах РФ, у 53 регіонах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
это пока мелочи, на которые можно не обращать внимания. Самое интересное - впереди.
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29.06.2022 11:50
+25
Це ж все проклятий Захід. А ***** молодець, великий цар
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29.06.2022 11:51
+20
може в нормальних людей,якими ця оскотинена біомаса не являється.Вони,падлюки,лапті будуть жерти,але своє вєлічіє доказувати
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29.06.2022 11:53
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это пока мелочи, на которые можно не обращать внимания. Самое интересное - впереди.
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29.06.2022 11:50 Відповісти
Вы про засекречивание отрицательности доходов от нефти, газа и золота, я так понимаю.
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29.06.2022 11:57 Відповісти
сермяжному посконному нороту лаптестана на такие высокие материи пихуй. В будущем их будет волновать курс пороха и капканов.
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29.06.2022 12:27 Відповісти
Одно является следствием другого.
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29.06.2022 12:43 Відповісти
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29.06.2022 18:35 Відповісти
ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОНИЖЕНИЕ У КОСМОС.. ЭТО ТОЛЬКО НА СТАРТ ДВИГАТЕЛИ ВЗРЕВЕЛИ А ВОТ КОГДА ВЗЛЕТИТ СО СКОРОСТЬЮ М 11 МАХОВ в секунду... ТОГДА ДА.... МЕНЯЙТЕ ЦЕННИКИ *********...
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29.06.2022 11:50 Відповісти
холодилник всегда побеждает скрепы
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29.06.2022 11:51 Відповісти
може в нормальних людей,якими ця оскотинена біомаса не являється.Вони,падлюки,лапті будуть жерти,але своє вєлічіє доказувати
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29.06.2022 11:53 Відповісти
Не думаю, ибо помню как разваливался великий и могучий. Когда на полках осталась одна морская капуста, глупости про величие просто не лезли, все про это забыли.
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29.06.2022 12:33 Відповісти
Вяличие уже обвисло, но по энерции и из за дезинформации многие думают, что ещё ого го Но вопросов все больше❗
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29.06.2022 13:48 Відповісти
Це ж все проклятий Захід. А ***** молодець, великий цар
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29.06.2022 11:51 Відповісти
Ну в нас Теж Саме......
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29.06.2022 11:51 Відповісти
Цікаво що такого відбувається в Україні?

А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
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29.06.2022 11:54 Відповісти
Облікову ставку наприклад підняли до 25%.
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29.06.2022 14:37 Відповісти
і нащо таке публікувати,типу ось кацапи будуть з голоду їсти суп із сокири чи власні чоботи.А в нас ціни просто стоять на місці ніби? Інфляція зашкалює,і це при тому,що курс долара ще тримають на прив*язі.
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29.06.2022 11:51 Відповісти
K Raze

Цікаво що такого відбувається в Україні?

А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
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29.06.2022 12:00 Відповісти
Да что же это за русофобские цены такие ?
Куда смотрит власть ?
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29.06.2022 11:52 Відповісти
Та піх&й шо там зростає чи падає в орків.
Важливо, що з цінами у наших магазинах та на заправках.
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29.06.2022 11:52 Відповісти
K Raze

Цікаво що такого відбувається в Україні?

А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
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29.06.2022 12:01 Відповісти
Насрати на це стадо покидьків.
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29.06.2022 11:54 Відповісти
по х на кацапов. Про Украину напишите, какие у нас цены
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29.06.2022 11:54 Відповісти
K Raze

Цікаво що такого відбувається в Україні?

А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
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29.06.2022 12:02 Відповісти
Особисто для мене чим гірше кацапні тим краще для України. Аже ж у нас картина не краща. Порівняйте ціни в магазинах пару місяців тому і зараз. Птиця вже по ціні свинини та й та вже подорожчала мінімум на 40 відсотків. Я вже не кажу про решту продуктів...
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29.06.2022 11:55 Відповісти
а шо пан не знав що так завжди буває коли в країні війна? В нас війна, а в Скрєпостані наче ж все добре, економіка не зруйнована обстрілами, люди нікуди не бігуть від снарядів, якась маленька спецоперація, десь далеко, та й усе.
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29.06.2022 11:58 Відповісти
Якщо подивитись на ЗП чінуш, купи "радників" і навіть срані з наглядових рад, то у нас нічого не змінилось. Війна тільки халупам, у палацах все на відмінно.
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29.06.2022 12:07 Відповісти
ну да, війна все спише
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29.06.2022 12:48 Відповісти
імпортозамєщєніє
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29.06.2022 11:56 Відповісти
Та нічо, народ-бурундук сяде на дієту з корінців, їм не звикати.
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29.06.2022 11:56 Відповісти
ну рубль поднялся и цены поднялись. Сегодня рубль уже по 51 за доллар
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29.06.2022 11:56 Відповісти
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29.06.2022 12:01 Відповісти
Бабло побеждает зло, а холодильник скрепы.
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29.06.2022 12:01 Відповісти
Что тут комментировать а у нас они не взлетели,вообще ценовой беспредел и никто этим не занимается
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29.06.2022 12:02 Відповісти
Если вы пока не заметили, то довожу до вашего сведения, что в Украине война в ее активной не позиционной фазе, и значительная часть территории захвачена оккупантами. Если интернет не помогает - купите лучше радиоприёмник. Можно китайский - сэкономите деньги
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29.06.2022 12:08 Відповісти
Жолуди жрите твари.
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29.06.2022 12:02 Відповісти
зате блумберг відзначив що рубль зараз є лідером зміцненя валюти в світі на другому місці після бразильского реалу навіть до війни такого не було 1 бакс коштує 50,70 зараз і відзначає штучно отримують чи ні але факт залишаеться фактом виною тому надприбуток з нафти і подорожчання цін н сировину не дивлячись на санкціїї
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29.06.2022 12:03 Відповісти
Ой ой ой. А как же так. С вяликим пуйлом да крепким рублем? А как к успеху то шли.
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29.06.2022 12:04 Відповісти
"соли нет, но вы сосите!" (С)
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29.06.2022 12:07 Відповісти
Їм пох......вони все життя як мухи в гівні....
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29.06.2022 12:09 Відповісти
Навіть крадена пшениця подорожчала?
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29.06.2022 12:13 Відповісти
Тю...а навіщо воно їм........есть же скренній ягель та конячі копита....
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29.06.2022 12:21 Відповісти
"Хліб та хлібобулочні вироби за останні чотири тижні помітно подорожчали на думку близько третини співгромадян (32%)" - а чо так,крадене зерно не допомагає ?
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29.06.2022 12:21 Відповісти
Поки там ціни на базові продукти не підскочать якнайменш раз у десять, глибинні росіяни нічого не зрозуміють.
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29.06.2022 12:25 Відповісти
Мало! Надо,ч то бы санкции отрезали все - технологии, медицину, энергетику, что бы загнали кацапов в пещеры каменного века.
А подорожания эти твари даже не заметят, а если и заметят, побухтят на кухне и все.
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29.06.2022 12:28 Відповісти
Уже отрезали. Странно, что Вы этого не знаете.
А подорожания, можно сказать, у них пока еще и не было - это всё впереди.
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29.06.2022 12:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1542046826286678016
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29.06.2022 12:49 Відповісти
Да и *** с ними!
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29.06.2022 12:29 Відповісти
Нема чого так багато жерти пора скорочувати порції
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29.06.2022 12:33 Відповісти
Свинина в Украине за последние четыре месяца подорожала на 25%. Однако уже этой осенью цена может вернуться на довоенный уровень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василия Старобора.
Старобор считает, что уже осенью этого года цены на свинину могут возвратиться на довоенный уровень. Это связано с тем, что аграрии в результате войны испытывают большие проблемы со сбытом зерновых.

"Многие из производителей в сфере растениеводства, начиная от фермеров с объемом урожая в 2-3 тонны, и, заканчивая крупными агрокомпаниями, в этих условиях могут прибегнуть к стратегии "прокачки зерна через мясо". Это означает, что в диапазоне 2-4 месяцев они направят урожаи на производство комбикормов и, соответственно, откорм тех же свиней. Увеличение предложения свиноводческой продукции позволит вернуть цены на свинину на предыдущие довоенные отметки", - прогнозирует эксперт.
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29.06.2022 12:33 Відповісти
Бесплатный совет кацапоидам: цены на мясо, молоко, хлеб, сахар и другие продукты можно снизить, если начать давить их бульдозерами. Не благодарите.
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29.06.2022 12:35 Відповісти
Америка замораживает "ножки Байдена"
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29.06.2022 12:48 Відповісти
На Рабzee есть женский батальон путлера...пару дней назад эти дуры обратились к Илану Маску...типа Илан приезжай на Рабzeю...бросай свою Америку и доллары....у нас РЖУблей завались...что Гуталину у кота Матроскина...
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29.06.2022 12:53 Відповісти
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29.06.2022 12:55 Відповісти
прекрасные намерения, вперед, не останавливайтесь...
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29.06.2022 13:16 Відповісти
Нічого не маємо проти,здихайте і побільше!
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29.06.2022 13:32 Відповісти
На наші ціни подивіться
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29.06.2022 12:58 Відповісти
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29.06.2022 13:08 Відповісти
Підказую. Імпортозамещєніє! Кора, ягель, та бліни з навозу.
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29.06.2022 13:15 Відповісти
Це все муйня що продукти дорожчають,от коли водяри не зможуть купити,а будуть пити напої з клею,омивачки і т.д. От тоді й почнеться! А поки є водяра,вони й сусідами закушувати можуть,скажуть що бєндєровцамі були!
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29.06.2022 13:29 Відповісти
Добавлю ще,для кацапа вигнати літр самогону,це що для папуаса сконструювати ракету!
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29.06.2022 13:31 Відповісти
зато долар по 50 фублєй
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29.06.2022 13:36 Відповісти
этим уродам *****.они как жили тыщу лет на хлебе и воде так и дальше будут существовать впроголодь!биомусор!
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29.06.2022 13:55 Відповісти
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29.06.2022 14:23 Відповісти
готуйтесь свинособаки, але цього разу ніхто вже ані хліба ані стегенець присилати не буде, будите жерти спочатку собак та котів, потім щурів а потім за своєю давньою звичкою андрофагів один одного
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29.06.2022 14:30 Відповісти
 
 