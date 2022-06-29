В Росії злетіли ціни на м’ясо, молоко, хліб і цукор
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Близько 40% росіян за останні 4 тижні помітили істотне зростання цін на основні продукти харчування.
Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Громадська думка", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
За оцінками 39% росіян, за останній місяць помітно подорожчали м’ясо та птиця, суттєве зростання цін на молоко та молочні вироби відзначають 38% респондентів.
Хліб та хлібобулочні вироби за останні чотири тижні помітно подорожчали на думку близько третини співгромадян (32%), суттєве зростання цін на олію відзначили 31% росіян, на крупи та макарони – 30% учасників опитування, на плодоовочеву продукцію – 27% респондентів, на яйця – понад чверть опитаних (26%), зазначають соціологи.
За даними Фонду "Громадська думка", помітне зростання цін на алкоголь за місяць спостерігали 14% росіян, або кожен сьомий.
Всеросійське опитування було проведено 10-12 червня 2022 року серед 1500 респондентів віком від 18 років у 104 населених пунктах РФ, у 53 регіонах.
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А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
Цікаво що такого відбувається в Україні?
А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
Куда смотрит власть ?
Важливо, що з цінами у наших магазинах та на заправках.
Цікаво що такого відбувається в Україні?
А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
Цікаво що такого відбувається в Україні?
А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
А подорожания эти твари даже не заметят, а если и заметят, побухтят на кухне и все.
А подорожания, можно сказать, у них пока еще и не было - это всё впереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василия Старобора.
Старобор считает, что уже осенью этого года цены на свинину могут возвратиться на довоенный уровень. Это связано с тем, что аграрии в результате войны испытывают большие проблемы со сбытом зерновых.
"Многие из производителей в сфере растениеводства, начиная от фермеров с объемом урожая в 2-3 тонны, и, заканчивая крупными агрокомпаниями, в этих условиях могут прибегнуть к стратегии "прокачки зерна через мясо". Это означает, что в диапазоне 2-4 месяцев они направят урожаи на производство комбикормов и, соответственно, откорм тех же свиней. Увеличение предложения свиноводческой продукции позволит вернуть цены на свинину на предыдущие довоенные отметки", - прогнозирует эксперт.