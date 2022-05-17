Путін винен у зростанні цін у світі, - Бербок

Російський президент Володимир Путін несе персональну відповідальність за зростання цін на продовольство та енергоносії. Таку думку висловила на брифінгу міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Влада РФ веденням війни проти України провокує зростання цін. Окрім того, блокування портів у Чорному морі може призвести до дефіциту зерна.

"Негативні наслідки, зокрема зростання цін на продукти харчування або на енергетику, є відповідальністю виключно російського президента", – заявила Бербок.

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Раніше міністерка назвала свідомим перехід агресії РФ у стан "зернової війни". Блокада Росією українських портів та викрадення зерна з елеваторів, на її думку, є частиною плану з дестабілізації світу.