УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8201 відвідувач онлайн
Новини
2 366 12

Путін винен у зростанні цін у світі, - Бербок

бербок

Російський президент Володимир Путін несе персональну відповідальність за зростання цін на продовольство та енергоносії. Таку думку висловила на брифінгу міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Влада РФ веденням війни проти України провокує зростання цін. Окрім того, блокування портів у Чорному морі може призвести до дефіциту зерна.

"Негативні наслідки, зокрема зростання цін на продукти харчування або на енергетику, є відповідальністю виключно російського президента", – заявила Бербок.

Читайте також: Байден звинуватив Путіна у підвищенні цін на паливо і продукти в США

Раніше міністерка назвала свідомим перехід агресії РФ у стан "зернової війни". Блокада Росією українських портів та викрадення зерна з елеваторів, на її думку, є частиною плану з дестабілізації світу.

Автор: 

путін володимир (24218) підвищення цін (34) Анналена Бербок (457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
1 + 1 : винен Порошенко.
показати весь коментар
17.05.2022 17:41 Відповісти
+8
Он просто Куйло. А рост цен и всё остальное- просто следствие этого.
показати весь коментар
17.05.2022 17:35 Відповісти
+6
Пуйло 20 останніх років створював проблеми по всьому світі, не тільки по цінах, а по терактах, по корупції, підкуповуючи окремих зіхідних політиків і розв'язанням війн. Це терорист номер один в світі, на його руках купа збитих літаків з пасажирами, купа замовних вбивств з використанням біологічної зброї і просто знищення бомбами цілих міст. А що Воно творило і творить в Україні?
показати весь коментар
17.05.2022 17:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он просто Куйло. А рост цен и всё остальное- просто следствие этого.
показати весь коментар
17.05.2022 17:35 Відповісти
1 + 1 : винен Порошенко.
показати весь коментар
17.05.2022 17:41 Відповісти
Ага, хто всрався - невістка
показати весь коментар
17.05.2022 17:50 Відповісти
Бербок сьогодні в ударі.
показати весь коментар
17.05.2022 17:41 Відповісти
Що будуть їсти азіяти та африканці мене не турбує.Вони працювати не пробували і не плодитись, як рулі миші?
показати весь коментар
17.05.2022 17:44 Відповісти
Это ты думать просто не пробовал . Азиаты очень трудолюбивые люди❗
показати весь коментар
17.05.2022 17:47 Відповісти
Немцы, госпожа Анналена, приложили активнейшее участие к тому, чтобы у бункерного появились такие нереальные возможности, ставить на уши не только целый регион, а и десятки стран по всему миру. Поэтому когда видишь беспредельщика, не надо его спонсировать и перед ним лебизить, надо собирать коалицию и тушить раз и навсегда, чтобы потом не было больно и дорого решать вопросы войны и мира у себя дома
показати весь коментар
17.05.2022 17:44 Відповісти
Пуйло 20 останніх років створював проблеми по всьому світі, не тільки по цінах, а по терактах, по корупції, підкуповуючи окремих зіхідних політиків і розв'язанням війн. Це терорист номер один в світі, на його руках купа збитих літаків з пасажирами, купа замовних вбивств з використанням біологічної зброї і просто знищення бомбами цілих міст. А що Воно творило і творить в Україні?
показати весь коментар
17.05.2022 17:49 Відповісти
Путина на пенсию. Вместе с Шольцем.
показати весь коментар
17.05.2022 18:07 Відповісти
Немецкий фашизм плавно мутировал в скрепный рашиз
показати весь коментар
17.05.2022 18:16 Відповісти
так треба цю тему більше розкручувати, щоб всі знали кого матюкати
ruzzian
показати весь коментар
17.05.2022 18:25 Відповісти
 
 