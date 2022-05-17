Путин виноват в росте цен в мире, - Бербок
Российский президент Владимир Путин несет персональную ответственность за рост цен на продовольствие и энергоносители. Такое мнение высказала на брифинге министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
Власти РФ ведением войны против Украины провоцируют рост цен. Кроме того, блокировка портов в Черном море может привести к дефициту зерна.
"Отрицательные последствия, в частности рост цен на продукты питания или энергетику, являются ответственностью исключительно российского президента", - заявила Бербок.
Ранее министр назвала сознательным переход агрессии РФ в состояние "зерновой войны". Блокада Россией украинских портов и похищение зерна из элеваторов, по ее мнению, часть плана по дестабилизации мира.
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