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Новости
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Путин виноват в росте цен в мире, - Бербок

бербок

Российский президент Владимир Путин несет персональную ответственность за рост цен на продовольствие и энергоносители. Такое мнение высказала на брифинге министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Власти РФ ведением войны против Украины провоцируют рост цен. Кроме того, блокировка портов в Черном море может привести к дефициту зерна.

"Отрицательные последствия, в частности рост цен на продукты питания или энергетику, являются ответственностью исключительно российского президента", - заявила Бербок.

Читайте: Европа больше не позволит России шантажировать себя благодаря энергетической зависимости, - Бербок

Ранее министр назвала сознательным переход агрессии РФ в состояние "зерновой войны". Блокада Россией украинских портов и похищение зерна из элеваторов, по ее мнению, часть плана по дестабилизации мира.

путин владимир (31647) повышение цен (39) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+9
1 + 1 : винен Порошенко.
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17.05.2022 17:41 Ответить
+8
Он просто Куйло. А рост цен и всё остальное- просто следствие этого.
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17.05.2022 17:35 Ответить
+6
Пуйло 20 останніх років створював проблеми по всьому світі, не тільки по цінах, а по терактах, по корупції, підкуповуючи окремих зіхідних політиків і розв'язанням війн. Це терорист номер один в світі, на його руках купа збитих літаків з пасажирами, купа замовних вбивств з використанням біологічної зброї і просто знищення бомбами цілих міст. А що Воно творило і творить в Україні?
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17.05.2022 17:49 Ответить
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Он просто Куйло. А рост цен и всё остальное- просто следствие этого.
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17.05.2022 17:35 Ответить
1 + 1 : винен Порошенко.
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17.05.2022 17:41 Ответить
Ага, хто всрався - невістка
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17.05.2022 17:50 Ответить
Бербок сьогодні в ударі.
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17.05.2022 17:41 Ответить
Що будуть їсти азіяти та африканці мене не турбує.Вони працювати не пробували і не плодитись, як рулі миші?
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17.05.2022 17:44 Ответить
Это ты думать просто не пробовал . Азиаты очень трудолюбивые люди❗
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17.05.2022 17:47 Ответить
Немцы, госпожа Анналена, приложили активнейшее участие к тому, чтобы у бункерного появились такие нереальные возможности, ставить на уши не только целый регион, а и десятки стран по всему миру. Поэтому когда видишь беспредельщика, не надо его спонсировать и перед ним лебизить, надо собирать коалицию и тушить раз и навсегда, чтобы потом не было больно и дорого решать вопросы войны и мира у себя дома
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17.05.2022 17:44 Ответить
Пуйло 20 останніх років створював проблеми по всьому світі, не тільки по цінах, а по терактах, по корупції, підкуповуючи окремих зіхідних політиків і розв'язанням війн. Це терорист номер один в світі, на його руках купа збитих літаків з пасажирами, купа замовних вбивств з використанням біологічної зброї і просто знищення бомбами цілих міст. А що Воно творило і творить в Україні?
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17.05.2022 17:49 Ответить
Путина на пенсию. Вместе с Шольцем.
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17.05.2022 18:07 Ответить
Немецкий фашизм плавно мутировал в скрепный рашиз
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17.05.2022 18:16 Ответить
так треба цю тему більше розкручувати, щоб всі знали кого матюкати
ruzzian
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17.05.2022 18:25 Ответить
 
 