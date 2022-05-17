Европа больше не позволит России шантажировать себя благодаря энергетической зависимости, - Бербок

Европа совершила ошибку, позволив втянуть себя в серьезную энергетическую зависимость от РФ, но вскоре Москва уже не сможет использовать свои энергоносители как средство шантажа.

Такое убеждение выразила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции с датским коллегой Еппе Кофодом в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все едины в понимании цели: Россия в будущем никогда больше не должна использовать эту зависимость в области энергетики для того, чтобы оказывать на нас давление; это касается всего ЕС", - подчеркнула Бербок.

Она заверила, что Евросоюз не позволит расколоть себя, какими бы ожесточенными ни были дискуссии по этому вопросу в блоке, какими бы разными ни были позиции отдельных стран из-за разной степени зависимости от российских нефти и газа.

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Германия, по словам министра, делает все, чтобы добиться независимости и свести импорт из РФ к нулю. Остальные страны ЕС делают то же самое, добавила политик. При этом она отметила, что в вопросе нефти и газа нет единого решения для всех стран, ведь вызовы перед государствами разные, впрочем, решение будет найдено.

Европа, признала Бербок, с 2014 года должна была понять недопустимость зависимости от РФ, но сейчас не время говорить о том, почему так мало было сделано для уменьшения этой зависимости, сейчас нужно действовать. Ответ в среднесрочной перспективе лежит прежде всего в масштабном развитии возобновляемых источников и энергоэффективности.

"У нас невероятно много ветра, солнца, воды и биомассы", – сказала одна из лидеров немецкой партии "Зеленые". Она подчеркнула, что Европа станет первым континентом, который станет климатически нейтральным.

Завтра представители обеих стран – ФРГ и Дании – примут участие в Offshore Wind Park Summit, на котором будут обсуждаться важные проекты в области возобновляемой энергетики в регионе Балтийского и Северного морей.

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Как сообщалось, накануне министры иностранных дел ЕС не смогли прийти к консенсусу в Брюсселе по поводу шестого пакета санкций против РФ из-за позиции Венгрии по нефтяному эмбарго.