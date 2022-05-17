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Новости
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Европа больше не позволит России шантажировать себя благодаря энергетической зависимости, - Бербок

газ,нафта

Европа совершила ошибку, позволив втянуть себя в серьезную энергетическую зависимость от РФ, но вскоре Москва уже не сможет использовать свои энергоносители как средство шантажа.

Такое убеждение выразила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции с датским коллегой Еппе Кофодом в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все едины в понимании цели: Россия в будущем никогда больше не должна использовать эту зависимость в области энергетики для того, чтобы оказывать на нас давление; это касается всего ЕС", - подчеркнула Бербок.

Она заверила, что Евросоюз не позволит расколоть себя, какими бы ожесточенными ни были дискуссии по этому вопросу в блоке, какими бы разными ни были позиции отдельных стран из-за разной степени зависимости от российских нефти и газа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только одна страна ЕС блокирует введение нефтяного эмбарго по отношению к России, - Кулеба

Германия, по словам министра, делает все, чтобы добиться независимости и свести импорт из РФ к нулю. Остальные страны ЕС делают то же самое, добавила политик. При этом она отметила, что в вопросе нефти и газа нет единого решения для всех стран, ведь вызовы перед государствами разные, впрочем, решение будет найдено.

Европа, признала Бербок, с 2014 года должна была понять недопустимость зависимости от РФ, но сейчас не время говорить о том, почему так мало было сделано для уменьшения этой зависимости, сейчас нужно действовать. Ответ в среднесрочной перспективе лежит прежде всего в масштабном развитии возобновляемых источников и энергоэффективности.

"У нас невероятно много ветра, солнца, воды и биомассы", – сказала одна из лидеров немецкой партии "Зеленые". Она подчеркнула, что Европа станет первым континентом, который станет климатически нейтральным.

Завтра представители обеих стран – ФРГ и Дании – примут участие в Offshore Wind Park Summit, на котором будут обсуждаться важные проекты в области возобновляемой энергетики в регионе Балтийского и Северного морей.

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Как сообщалось, накануне министры иностранных дел ЕС не смогли прийти к консенсусу в Брюсселе по поводу шестого пакета санкций против РФ из-за позиции Венгрии по нефтяному эмбарго.

россия (96442) шантаж (90) Евросоюз (17341) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+6
Ну пожалуйста, сделайте это не только на словах, а на деле.
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17.05.2022 15:57 Ответить
+4
Але наразі дозволяє...
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17.05.2022 16:01 Ответить
+2
прєвєд ангеле-сцук-меркель передавайте
вона досі каже, що була права

цю тварюку втопити в пролитій в Україні з її подачі крові можна вже не один десяток раз, але вона ж не кається
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17.05.2022 16:10 Ответить
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Ну пожалуйста, сделайте это не только на словах, а на деле.
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17.05.2022 15:57 Ответить
Бербок всего лишь министр иностранных дел и она играет свою игру. Она нам союзник, но от нее далеко не все зависит.
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17.05.2022 16:09 Ответить
Але наразі дозволяє...
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17.05.2022 16:01 Ответить
Дякуйте Меркель. пуйло їй скаку лизав.
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17.05.2022 16:04 Ответить
скака це що?
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17.05.2022 16:21 Ответить
те на чому скачуть на пуйлу
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17.05.2022 17:27 Ответить
"...Європа стане першим континентом, який стане кліматично нейтральним..." Джерело: https://censor.net/ua/n3341897 десь я вже це чув... О! Згадав! "Пастраєніє камунізма в адной атдельно взятой странє!"
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17.05.2022 16:06 Ответить
Опять БОЛЬШАЯ озабоченость). Достали ей богу.
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17.05.2022 16:06 Ответить
незабаром це коли? макрон про інше мичить... венгрия, не пишу Угорщина , та взагалі дибки стає...
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17.05.2022 16:06 Ответить
Бербок - решает или просто говорящая голова?
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17.05.2022 16:08 Ответить
прєвєд ангеле-сцук-меркель передавайте
вона досі каже, що була права

цю тварюку втопити в пролитій в Україні з її подачі крові можна вже не один десяток раз, але вона ж не кається
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17.05.2022 16:10 Ответить
І москальської нафти трохи додати.
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17.05.2022 16:11 Ответить
Вы ВОСЕМЬ ЛЕТ рассказываете, а на деле ведёте торговлю с рф. ЭМАБАРГО ПОЛНОЕ ,НА ВСЁ и точка.
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17.05.2022 16:10 Ответить
Из отчета Витренко, который он передал в комитет ВР, видно что дебиторская задолжность Нафтогаза (не-плата за газ) с 1 ноября по 1 марта (считайте до войны) выросла на 47 млрд грн.

То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.

Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).

Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".

Напоминаю, стратегия рф заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).

Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.

47 млрд грн про**бали за зиму.
Где же "прибыль Нафтогаза", которую рисовал Витренко в 2021 году? Марк Савчук https://t.me/tanya_adams/2872
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17.05.2022 16:29 Ответить
Пусті заяви. Поки є залежність -буде шантаж, все інше -декларації
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17.05.2022 16:36 Ответить
Щось неправильно зрозуміли європейці, Меркель чітко говорила, що російський газ виключно економіка, а не політика, будучи завербована кегебістами ще у радянські часи, коли була комсомолкою НДР і кацапи їй постійно допомагали кібератаками перемагати.
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17.05.2022 16:39 Ответить
апппаааа!!! здається, розумні німці почали, нарешті, здогадуватися, що москалі тривалий час вже відверто шантажують Європу газовою кризою...
"на 12-й месяц Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены"©
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17.05.2022 17:00 Ответить
Нужно делать переход в следующий технологический век, век электричества! И все должно работать при помощи электричества и отопление и плиты и бойлеры и электрокары, производства, и все перевести на электричество!
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17.05.2022 17:01 Ответить
біомаси так - дуже в вас багато як і в Україні
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17.05.2022 19:07 Ответить
 
 