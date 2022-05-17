Европа больше не позволит России шантажировать себя благодаря энергетической зависимости, - Бербок
Европа совершила ошибку, позволив втянуть себя в серьезную энергетическую зависимость от РФ, но вскоре Москва уже не сможет использовать свои энергоносители как средство шантажа.
Такое убеждение выразила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции с датским коллегой Еппе Кофодом в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы все едины в понимании цели: Россия в будущем никогда больше не должна использовать эту зависимость в области энергетики для того, чтобы оказывать на нас давление; это касается всего ЕС", - подчеркнула Бербок.
Она заверила, что Евросоюз не позволит расколоть себя, какими бы ожесточенными ни были дискуссии по этому вопросу в блоке, какими бы разными ни были позиции отдельных стран из-за разной степени зависимости от российских нефти и газа.
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Германия, по словам министра, делает все, чтобы добиться независимости и свести импорт из РФ к нулю. Остальные страны ЕС делают то же самое, добавила политик. При этом она отметила, что в вопросе нефти и газа нет единого решения для всех стран, ведь вызовы перед государствами разные, впрочем, решение будет найдено.
Европа, признала Бербок, с 2014 года должна была понять недопустимость зависимости от РФ, но сейчас не время говорить о том, почему так мало было сделано для уменьшения этой зависимости, сейчас нужно действовать. Ответ в среднесрочной перспективе лежит прежде всего в масштабном развитии возобновляемых источников и энергоэффективности.
"У нас невероятно много ветра, солнца, воды и биомассы", – сказала одна из лидеров немецкой партии "Зеленые". Она подчеркнула, что Европа станет первым континентом, который станет климатически нейтральным.
Завтра представители обеих стран – ФРГ и Дании – примут участие в Offshore Wind Park Summit, на котором будут обсуждаться важные проекты в области возобновляемой энергетики в регионе Балтийского и Северного морей.
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Как сообщалось, накануне министры иностранных дел ЕС не смогли прийти к консенсусу в Брюсселе по поводу шестого пакета санкций против РФ из-за позиции Венгрии по нефтяному эмбарго.
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вона досі каже, що була права
цю тварюку втопити в пролитій в Україні з її подачі крові можна вже не один десяток раз, але вона ж не кається
То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.
Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).
Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".
Напоминаю, стратегия рф заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).
Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.
47 млрд грн про**бали за зиму.
Где же "прибыль Нафтогаза", которую рисовал Витренко в 2021 году? Марк Савчук https://t.me/tanya_adams/2872
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