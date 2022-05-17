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Новини
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Європа більше не дозволить Росії шантажувати себе завдяки енергетичній залежності, - Бербок

газ,нафта

Європа зробила помилку, дозволивши втягнути себе в серйозну енергетичну залежність від РФ, але незабаром Москва вже не зможе використовувати свої енергоносії як засіб шантажу.

Таке переконання висловила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на пресконференції з данським колегою Єппе Кофодом у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі єдині в розумінні цілі: Росія в майбутньому ніколи більше не повинна використовувати цю залежність в галузі енергетики для того, щоби чинити на нас тиск; це стосується всього ЄС", - підкреслила Бербок.

Вона запевнила, шо Євросоюз не дозволить розколоти себе, хоч би якими запеклими були дискусії з цього питання в блоці, якими різними були позиції окремих країн через різний ступінь залежності від російських нафти та газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки одна країна ЄС блокує введення нафтового ембарго стосовно Росії, - Кулеба

Німеччина, за словами її міністра, робить усе, аби досягти незалежності та звести імпорт з РФ до нуля. Решта країн ЄС роблять те саме, додала політик. При цьому вона зазначила, що в питанні нафти та газу немає єдиного рішення для всіх країн, адже виклики перед державами є різними, втім, рішення буде знайдене.

Європа, визнала Бербок, із 2014 року мала зрозуміти неприпустимість залежності від РФ, але зараз не на часі говорити про те, чому так мало було зроблено для зменшення цієї залежності, зараз треба діяти. Відповідь у середньостроковій перспективі лежить насамперед у масштабному розвитку відновлюваних джерел та енергоефективності.

"У нас неймовірно багато вітру, сонця, води та біомаси", - сказала одна з лідерів німецької партії "Зелених". Вона підкреслила, що Європа стане першим континентом, який стане кліматично нейтральним.

Завтра представники обох країн - ФРН і Данії - візьмуть участь в Offshore Wind Park Summit, на якому будуть обговорюватися важливі проєкти в галузі відновлюваної енергетики в регіоні Балтійського та Північного морів.

Також читайте: ЄС не визнає російським жодного кілометра української землі, - Боррель

Як повідомлялось, напередодні міністри закордонних справ ЄС не змогли дійти консенсусу в Брюсселі щодо шостого пакета санкцій проти РФ через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго.

Автор: 

росія (66461) шантаж (61) Євросоюз (13785) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+6
Ну пожалуйста, сделайте это не только на словах, а на деле.
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17.05.2022 15:57 Відповісти
+4
Але наразі дозволяє...
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17.05.2022 16:01 Відповісти
+2
прєвєд ангеле-сцук-меркель передавайте
вона досі каже, що була права

цю тварюку втопити в пролитій в Україні з її подачі крові можна вже не один десяток раз, але вона ж не кається
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17.05.2022 16:10 Відповісти
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Ну пожалуйста, сделайте это не только на словах, а на деле.
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17.05.2022 15:57 Відповісти
Бербок всего лишь министр иностранных дел и она играет свою игру. Она нам союзник, но от нее далеко не все зависит.
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17.05.2022 16:09 Відповісти
Але наразі дозволяє...
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17.05.2022 16:01 Відповісти
Дякуйте Меркель. пуйло їй скаку лизав.
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17.05.2022 16:04 Відповісти
скака це що?
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17.05.2022 16:21 Відповісти
те на чому скачуть на пуйлу
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17.05.2022 17:27 Відповісти
"...Європа стане першим континентом, який стане кліматично нейтральним..." Джерело: https://censor.net/ua/n3341897 десь я вже це чув... О! Згадав! "Пастраєніє камунізма в адной атдельно взятой странє!"
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17.05.2022 16:06 Відповісти
Опять БОЛЬШАЯ озабоченость). Достали ей богу.
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17.05.2022 16:06 Відповісти
незабаром це коли? макрон про інше мичить... венгрия, не пишу Угорщина , та взагалі дибки стає...
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17.05.2022 16:06 Відповісти
Бербок - решает или просто говорящая голова?
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17.05.2022 16:08 Відповісти
прєвєд ангеле-сцук-меркель передавайте
вона досі каже, що була права

цю тварюку втопити в пролитій в Україні з її подачі крові можна вже не один десяток раз, але вона ж не кається
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17.05.2022 16:10 Відповісти
І москальської нафти трохи додати.
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17.05.2022 16:11 Відповісти
Вы ВОСЕМЬ ЛЕТ рассказываете, а на деле ведёте торговлю с рф. ЭМАБАРГО ПОЛНОЕ ,НА ВСЁ и точка.
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17.05.2022 16:10 Відповісти
Из отчета Витренко, который он передал в комитет ВР, видно что дебиторская задолжность Нафтогаза (не-плата за газ) с 1 ноября по 1 марта (считайте до войны) выросла на 47 млрд грн.

То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.

Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).

Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".

Напоминаю, стратегия рф заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).

Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.

47 млрд грн про**бали за зиму.
Где же "прибыль Нафтогаза", которую рисовал Витренко в 2021 году? Марк Савчук https://t.me/tanya_adams/2872
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17.05.2022 16:29 Відповісти
Пусті заяви. Поки є залежність -буде шантаж, все інше -декларації
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17.05.2022 16:36 Відповісти
Щось неправильно зрозуміли європейці, Меркель чітко говорила, що російський газ виключно економіка, а не політика, будучи завербована кегебістами ще у радянські часи, коли була комсомолкою НДР і кацапи їй постійно допомагали кібератаками перемагати.
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17.05.2022 16:39 Відповісти
апппаааа!!! здається, розумні німці почали, нарешті, здогадуватися, що москалі тривалий час вже відверто шантажують Європу газовою кризою...
"на 12-й месяц Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены"©
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17.05.2022 17:00 Відповісти
Нужно делать переход в следующий технологический век, век электричества! И все должно работать при помощи электричества и отопление и плиты и бойлеры и электрокары, производства, и все перевести на электричество!
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17.05.2022 17:01 Відповісти
біомаси так - дуже в вас багато як і в Україні
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17.05.2022 19:07 Відповісти
 
 