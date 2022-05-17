Європа більше не дозволить Росії шантажувати себе завдяки енергетичній залежності, - Бербок
Європа зробила помилку, дозволивши втягнути себе в серйозну енергетичну залежність від РФ, але незабаром Москва вже не зможе використовувати свої енергоносії як засіб шантажу.
Таке переконання висловила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на пресконференції з данським колегою Єппе Кофодом у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми всі єдині в розумінні цілі: Росія в майбутньому ніколи більше не повинна використовувати цю залежність в галузі енергетики для того, щоби чинити на нас тиск; це стосується всього ЄС", - підкреслила Бербок.
Вона запевнила, шо Євросоюз не дозволить розколоти себе, хоч би якими запеклими були дискусії з цього питання в блоці, якими різними були позиції окремих країн через різний ступінь залежності від російських нафти та газу.
Німеччина, за словами її міністра, робить усе, аби досягти незалежності та звести імпорт з РФ до нуля. Решта країн ЄС роблять те саме, додала політик. При цьому вона зазначила, що в питанні нафти та газу немає єдиного рішення для всіх країн, адже виклики перед державами є різними, втім, рішення буде знайдене.
Європа, визнала Бербок, із 2014 року мала зрозуміти неприпустимість залежності від РФ, але зараз не на часі говорити про те, чому так мало було зроблено для зменшення цієї залежності, зараз треба діяти. Відповідь у середньостроковій перспективі лежить насамперед у масштабному розвитку відновлюваних джерел та енергоефективності.
"У нас неймовірно багато вітру, сонця, води та біомаси", - сказала одна з лідерів німецької партії "Зелених". Вона підкреслила, що Європа стане першим континентом, який стане кліматично нейтральним.
Завтра представники обох країн - ФРН і Данії - візьмуть участь в Offshore Wind Park Summit, на якому будуть обговорюватися важливі проєкти в галузі відновлюваної енергетики в регіоні Балтійського та Північного морів.
Як повідомлялось, напередодні міністри закордонних справ ЄС не змогли дійти консенсусу в Брюсселі щодо шостого пакета санкцій проти РФ через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго.
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вона досі каже, що була права
цю тварюку втопити в пролитій в Україні з її подачі крові можна вже не один десяток раз, але вона ж не кається
То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.
Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).
Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".
Напоминаю, стратегия рф заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).
Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.
47 млрд грн про**бали за зиму.
Где же "прибыль Нафтогаза", которую рисовал Витренко в 2021 году? Марк Савчук https://t.me/tanya_adams/2872
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