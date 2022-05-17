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Новини Санкції проти Росії Війна
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Тільки одна країна ЄС блокує введення нафтового ембарго стосовно Росії, - Кулеба

нафта

Рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який брав участь у засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Боюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У момент, коли я входив до зали, рішення про шостий пакет санкцій не було прийнято. Немає ясності, чи буде ембарго на нафту, яке є частиною шостого пакета, прийнято сьогодні. Міністри закордонних справ ЄС продовжать свої дискусії. Що я почув, так це ясна переважна підтримка шостого пакету, ембарго на нафту. Фактично, не буде перебільшенням сказати, що є тільки одна країна, яка продовжує блокувати введення ембарго на нафту, і ЄС повинен буде з'ясувати, як вирішити занепокоєння цієї країни і як це втілити в життя", – сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна проти ухвалення шостого пакета санкцій без ембарго на російську нафту, - Кулеба

Як повідомлялося, категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого парламент країни сьогодні призначив головою уряду країни на новий строк.

Раніше у понеділок голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сумнів, що осільники МЗС країн ЄС на зустрічі в понеділок зможуть ухвалити рішення щодо ембарго на російську нафту, оскільки низка країн ЄС не підтримує цього заходу.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС не виключають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.

Автор: 

нафта (5640) росія (66431) санкції (12261) Євросоюз (13779) ембарго (305) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
Пора ЕС разработать механизм исключения из союза.
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17.05.2022 10:12 Відповісти
+15
ЄС має розробити механізм санкцій проти своїх членів за деструктивну поведінку.
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17.05.2022 10:20 Відповісти
+14
Припинити транзіт Дружбою і буде повне ембарго ******** !!!)))
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17.05.2022 10:19 Відповісти
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по слухам, но слухи - обычно правдивые - 750миллионов зелени дали орбану. вот попробуй отказаться? райская жизнь при любом раскладе - обеспечена.
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17.05.2022 10:10 Відповісти
понять и простить не получится, в лучшем случае участь каддафи а нет так хусейна
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17.05.2022 10:17 Відповісти
Ему больше пододет Чаушеску.
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17.05.2022 10:36 Відповісти
ЄС має розробити механізм санкцій проти своїх членів за деструктивну поведінку.
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17.05.2022 10:20 Відповісти
по слухам орбан хочет уже 18 лярдов
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17.05.2022 10:21 Відповісти
странная ирония. если просто набрать в гугле - орбан получил деньги - то много интересного можно нагуглить. именно так я и читал об этой сумме. 18 миллиардов. пусть это останется на твоей совести.
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17.05.2022 10:37 Відповісти
Ну як при любому, Садам теж з грошима в бункері сидів, разом з ними і завішали.
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17.05.2022 10:39 Відповісти
Пора ЕС разработать механизм исключения из союза.
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17.05.2022 10:12 Відповісти
Не нужно исключать, просто принять санкции без этих идиотов, а за нарушения ввести санкции. Все просто
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17.05.2022 10:16 Відповісти
И исключить и санкции. Чтобы точно дошло . И другим урок будет
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17.05.2022 10:20 Відповісти
Немає таких правил у статуті ЄС. Там чомусь, як і в ООН, і у НАТО, існує поняття "демократія, це - влада меншості". В усіх інших демократичних інституціях усе навпаки - рішення приймаються більшістю. Совпадєніє? Таке враження, що інакше у такі величезні організаці нікого і силою не затягнеш. То може, і не треба тягнути, а виганяти підсрачниками?
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17.05.2022 10:31 Відповісти
Разорвите с этой страной дипломатические отношения.
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17.05.2022 10:13 Відповісти
А я думал что это Лихтенштейн.
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17.05.2022 10:14 Відповісти
М*дяри?
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17.05.2022 10:15 Відповісти
Від слова "мудаки".
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17.05.2022 10:16 Відповісти
Угорщина(мад'яри) - шматок азіопи у Європі, Фактично ментальний агент кремля.
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17.05.2022 10:15 Відповісти
Фіни(суоми) та естонці теж угри !!!)))
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17.05.2022 10:23 Відповісти
Угро-фіни, це факт. Просто фіни більші європейці, ніж їхні "родичі" угри.
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17.05.2022 10:33 Відповісти
Саме вони під керівництвом Хорті в березні 1939 року почали Другу світову війну з Закарпатською Україною. Хорті-прихильник і послідовник А. Гітлера.
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17.05.2022 13:58 Відповісти
яка різниця для України одна.а чи всі країни ЄС?Яка різниця для окупанта.коли гроші від продажу нафти як текли.так і течуть в його кишеню?
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17.05.2022 10:16 Відповісти
Припинити транзіт Дружбою і буде повне ембарго ******** !!!)))
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17.05.2022 10:19 Відповісти
Це правда! Нафта іде через нас...
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17.05.2022 10:26 Відповісти
Південна гілка нафтогону Дружба-Угорщина,Словакія та Чехія !!!)))
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17.05.2022 10:31 Відповісти
уйоббікам
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17.05.2022 13:49 Відповісти
Даже не знаю, кто это может быть ...
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17.05.2022 10:33 Відповісти
Это та Венгрия,куда Украина газ,нефть качает и в школах венгерский язык ввела?
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17.05.2022 10:37 Відповісти
Против 40 ярдов помощи Украине выступают также 11 сенаторов-республиканцев в США...трамписты долбанные...
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17.05.2022 10:38 Відповісти
Орбан для путлєра - як муссоліні для гітлєра.Сподіваюсь,що і доля цих двох буде як у їх попередників.
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17.05.2022 10:46 Відповісти
А при чому тут Муссоліні? У мадяр був свій союзник Гітлера - Міклош Горті.
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17.05.2022 10:58 Відповісти
Венгры чувствуют, что они и угро-финны - а так на самом деле должны называться т.н. "русские" - один народ. По сути это филиал мордора в ЕС. Надеюсь, у США найдется аргумент для Орбана.
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17.05.2022 10:47 Відповісти
что очень удобно для всего ЕС. Мол так хотели, так хотели. А тут злой мадяр не дал. Ну не получилось и ладненько.
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17.05.2022 10:52 Відповісти
Генерал ФСБ орбан пішов на п'ятий термін. Сидить у кріслі царя з 1998 року. Диктатор. Навіщо він потрібний демократичній Європі? У ж#пу ще йому дмуть.

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17.05.2022 11:20 Відповісти
Пора Венгрию гнать из Евросоюза за их постоянные выкрутасы.
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17.05.2022 11:31 Відповісти
Шольци-штайнмайера та інші руками Орбана - Меркелізація-шредеризація Європи освоює нові форми допоги Кремлю ?
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17.05.2022 12:37 Відповісти
Та нафуя ви приймали Угорщину в Евросоюз?
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17.05.2022 12:52 Відповісти
Що саме цікаве труба з нафтою на угорщину проходить через Укриїну.
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17.05.2022 13:04 Відповісти
Йовбики ,вони і є йовбики,де б вони не мешкали,в Європі чи в зауральському за...опінську,звідки вони приперлись...
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17.05.2022 13:52 Відповісти
А вот загадка вам

Угадайте, какая страна транзитирует нефть из России в Венгрию и получает за это деньги ?
Как впрочем и за транзит газа.
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17.05.2022 15:47 Відповісти
система-демократия нужна только при поносе и отсутствие в эту минуту такого "счастья" как туалетная бумага...Орбану и его пропитой совести в компании с придурком из эрефии желаю вековой понос.
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02.11.2022 13:02 Відповісти
 
 