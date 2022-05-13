Євросоюз може відкласти ембарго на російську нафту, – Bloomberg

Деякі країни Європейського Союзу допускають відкладення заборони на російську нафту для прискорення ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.



За їх словами, уряди країн-членів все ще планують досягти угоди щодо повного пакету, включно з ембарго, до понеділка, коли має відбутися зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі.



При цьому, потрохи з’являються прихильники ідеї відмовитися від заборони російської нафтию Водночас інші країни стурбовані тим, що відмова від цього зараз стане ознакою слабкості, кажуть дипломати.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наглошує, що нафтове ембарго має бути обговорене під час саміту лідерів ЄС. Найближчий запланований на кінець травня.



На початку цього тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планувала відеодзвінок з Орбаном і регіональними лідерами, щоб обговорити можливий компроміс. Але дзвінок відклали і ще не визначили нову дату.

Вже понад тиждень посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років.

Також у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає нафтове ембарго проти РФ, заборону перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборону мовлення трьох державних телеканалів, а також відключення "Сбербанку" і ще двох банків від SWIFT. Для ухвалення санкцій необхідна підтримка усіх 27 країн-членів ЄС.