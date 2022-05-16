ЄС не визнає російським жодного кілометра української землі, - Боррель

Євросоюз твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не визнає жодного кілометра землі, яку захопили російські окупанти та намагаються оголосити своєю територією.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не визнаємо жодного квадратного кілометра української землі, який захоплюється росіянами, як ми не робили цього по відношенню до Криму. Ми не визнаємо жодну з частин України, яку (окупанти. - Ред.) можуть спробувати назвати частиною російської федерації. Ми захищаємо територіальну цілісність України і сподіваємося, що Україна виграє цю війну. Це означає, що ми сподіваємося, що вони (українці. - Ред..) зможуть відбити вторгнення та вигнати нападників за власні кордони", - наголосив він.

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