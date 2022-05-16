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Новини Війна
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ЄС не визнає російським жодного кілометра української землі, - Боррель

боррель

Євросоюз твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не визнає жодного кілометра землі, яку захопили російські окупанти та намагаються оголосити своєю територією.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не визнаємо жодного квадратного кілометра української землі, який захоплюється росіянами, як ми не робили цього по відношенню до Криму. Ми не визнаємо жодну з частин України, яку (окупанти. - Ред.) можуть спробувати назвати частиною російської федерації. Ми захищаємо територіальну цілісність України і сподіваємося, що Україна виграє цю війну. Це означає, що ми сподіваємося, що вони (українці. - Ред..) зможуть відбити вторгнення та вигнати нападників за власні кордони", - наголосив він.

Також читайте: Сербія має приєднатись до санкцій проти РФ, якщо хоче вступити до ЄС, - Боррель

Автор: 

територіальна цілісність (182) Євросоюз (13767) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Ви зрозуміли, що написали?Європа,та і весь світ разом на сьогодні. Досить цієї паніки і руської агітації. Раша іде за кораблем,вам би також туда
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16.05.2022 23:07 Відповісти
+4
взял с каментов Эльмурида Несмияна "Где-то пока "гуляют" порядка 250 Т-72 (польские, чешские и словенские), 400+ БМП-1 и различных БТР, порядка 100 САУ "Гвоздика", "Дана - Зузана", М-103; около 100 РСЗО, ну и куча ПТРК, минометов, стрелкового оружия и т.д. Базируясь на этом количестве танков +/- 250, БТР, БМП и САУ - позволит создать порядка 6-7 новых механизированных бригад.
Кроме всего, Танковые части ВСУ пока нигде особо не отмечались, даже по информации Oryx ВСУ потеряли 163 танка, а захватили 239, т.е. с учетом в наличии на 24 Февраля в ВСУ порядка 750-800 танков, их количество сейчас примерно такое-же. Все это наводит на мысли, что где-то на/в Украине, а возможно и в Польше или в Румынии идет подготовка и боевое слаживание новых бригад. РА на сегодня имеет в Украине порядка 100 БТГ - это 75000-85000 личного состава, на более 1200 км фронта.
Удар свежих 5-6 бригад с высокой степенью боеготовности техники и вооружений и общей численностью порядка 30-35 тысяч могут привести к прорыву фронта, а затем введением такого же количества Легких Бригад для зачистки локальных окружений, могут привести к операционному поражению РА, не говоря уже о "воинстве" ДНР/ЛНР которые удара вообще не держат."
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16.05.2022 23:03 Відповісти
+3
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.05.2022 23:02 Відповісти
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Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.05.2022 23:02 Відповісти
Український народ цей пустий дзвін ЄС, сьогодні, вмиваючись кровью від рашиста , чує від ЄС З 2014 року
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16.05.2022 23:02 Відповісти
Ви зрозуміли, що написали?Європа,та і весь світ разом на сьогодні. Досить цієї паніки і руської агітації. Раша іде за кораблем,вам би також туда
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16.05.2022 23:07 Відповісти
О, а боты есть и со стороны ЕС или ты под ВПН? Самой то не смешно? Европа вся вместе, ха-ха, Угу именно поэтому нефтяного эмбарго нет, именно поэтому нас не берут ни в Нато, ни в ЕС. А Макрон с Шольцем растянулись в шпагате. В Европе нет единства и никогда не было.
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16.05.2022 23:17 Відповісти
не мели дурниць. в НАТО нас візьмуть після закінчення війни. вслід за шведами і фінами.
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17.05.2022 00:34 Відповісти
Досить лаяти на Европу! Не гавкайте на Европу, товарищи! Гавкайте на свою родину Мордор
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17.05.2022 10:39 Відповісти
взял с каментов Эльмурида Несмияна "Где-то пока "гуляют" порядка 250 Т-72 (польские, чешские и словенские), 400+ БМП-1 и различных БТР, порядка 100 САУ "Гвоздика", "Дана - Зузана", М-103; около 100 РСЗО, ну и куча ПТРК, минометов, стрелкового оружия и т.д. Базируясь на этом количестве танков +/- 250, БТР, БМП и САУ - позволит создать порядка 6-7 новых механизированных бригад.
Кроме всего, Танковые части ВСУ пока нигде особо не отмечались, даже по информации Oryx ВСУ потеряли 163 танка, а захватили 239, т.е. с учетом в наличии на 24 Февраля в ВСУ порядка 750-800 танков, их количество сейчас примерно такое-же. Все это наводит на мысли, что где-то на/в Украине, а возможно и в Польше или в Румынии идет подготовка и боевое слаживание новых бригад. РА на сегодня имеет в Украине порядка 100 БТГ - это 75000-85000 личного состава, на более 1200 км фронта.
Удар свежих 5-6 бригад с высокой степенью боеготовности техники и вооружений и общей численностью порядка 30-35 тысяч могут привести к прорыву фронта, а затем введением такого же количества Легких Бригад для зачистки локальных окружений, могут привести к операционному поражению РА, не говоря уже о "воинстве" ДНР/ЛНР которые удара вообще не держат."
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16.05.2022 23:03 Відповісти
10 автобусов выехали с Азовстали с нашими военными на оккупированные территории. Щас зелибобик будет вещать, шо это перемога.
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16.05.2022 23:06 Відповісти
Якщо вони виживуть, то це добре. Тим паче про це зе говорив,що не сподобається українцям. Далі Турція або смерть. Увесь світ за цим спостерігає. Не фанат зе,ні слуг. Але рішення Азовсталі підтримую і бажаю їм залишитися живими.
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16.05.2022 23:10 Відповісти
Зеле гайки.ему этого не простят. он Петру Иловайском тыкал,щас получил свой Илловайск.
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16.05.2022 23:13 Відповісти
в етері УА - мовчок...

З Азовсталі евакуювали важкопоранених бійців.

Їх начебто обміняли на полонених росіян, повідомляють Telegram-канали й публікують відео евакуації.

Офіційного підтвердження інформації від української влади ще не було.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону сказала, що поки не може коментувати цю тему. Є очікування, що більше інформації буде у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

"Я не можу коментувати ситуацію, увечері президент зробить на цю тему заяву", - сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. https://gazeta.ua/articles/np/_z-azovstali-evakuyuvali-vazhkoporanenih-bijciv-zmi/1088590
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16.05.2022 23:16 Відповісти
Так выглядит эвакуация украинских военных с территории «Азовстали» - фото Reuters
https://t.me/zerkalo_io/44542
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16.05.2022 23:36 Відповісти
да им *****.совсем.они готовы репу жрать лишь бы не было Украины
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16.05.2022 23:11 Відповісти
Так и украинцы готовы, чтобы москали репу траву жрали, лишь бы сдох х*йло и его сторонники...
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16.05.2022 23:21 Відповісти
евросоюз невероятно ничтожная организация.Уже месяц пытаются уговорить сраную венгрию вместо того что бы давно исправить правило "единогласного решения" и принимать решения большинством а не единогласного.Сейчас в НАТО с геноцидной Турцией таже проблема
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16.05.2022 23:38 Відповісти
Согласна с вами.
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17.05.2022 00:57 Відповісти
Они и Крым не признавали, и торговали с Россией по полной.
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17.05.2022 06:45 Відповісти
 
 