ЄС не визнає російським жодного кілометра української землі, - Боррель
Євросоюз твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не визнає жодного кілометра землі, яку захопили російські окупанти та намагаються оголосити своєю територією.
Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не визнаємо жодного квадратного кілометра української землі, який захоплюється росіянами, як ми не робили цього по відношенню до Криму. Ми не визнаємо жодну з частин України, яку (окупанти. - Ред.) можуть спробувати назвати частиною російської федерації. Ми захищаємо територіальну цілісність України і сподіваємося, що Україна виграє цю війну. Це означає, що ми сподіваємося, що вони (українці. - Ред..) зможуть відбити вторгнення та вигнати нападників за власні кордони", - наголосив він.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Кроме всего, Танковые части ВСУ пока нигде особо не отмечались, даже по информации Oryx ВСУ потеряли 163 танка, а захватили 239, т.е. с учетом в наличии на 24 Февраля в ВСУ порядка 750-800 танков, их количество сейчас примерно такое-же. Все это наводит на мысли, что где-то на/в Украине, а возможно и в Польше или в Румынии идет подготовка и боевое слаживание новых бригад. РА на сегодня имеет в Украине порядка 100 БТГ - это 75000-85000 личного состава, на более 1200 км фронта.
Удар свежих 5-6 бригад с высокой степенью боеготовности техники и вооружений и общей численностью порядка 30-35 тысяч могут привести к прорыву фронта, а затем введением такого же количества Легких Бригад для зачистки локальных окружений, могут привести к операционному поражению РА, не говоря уже о "воинстве" ДНР/ЛНР которые удара вообще не держат."
З Азовсталі евакуювали важкопоранених бійців.
Їх начебто обміняли на полонених росіян, повідомляють Telegram-канали й публікують відео евакуації.
Офіційного підтвердження інформації від української влади ще не було.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону сказала, що поки не може коментувати цю тему. Є очікування, що більше інформації буде у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.
"Я не можу коментувати ситуацію, увечері президент зробить на цю тему заяву", - сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. https://gazeta.ua/articles/np/_z-azovstali-evakuyuvali-vazhkoporanenih-bijciv-zmi/1088590
https://t.me/zerkalo_io/44542
репутраву жрали, лишь бы сдох х*йло и его сторонники...