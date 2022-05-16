ЕС не признает российским ни единого километра украинской земли, - Боррель
Евросоюз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает ни одного километра земли, которую захватили российские оккупанты и пытаются объявить своей территорией.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не признаем ни единого квадратного километра украинской земли, который захвачен россиянами, как мы не делали этого по отношению к Крыму. Мы не признаем никакую из частей Украины, которую (захватчики. – Ред.) могут попытаться назвать частью Российской Федерации. Мы защищаем территориальную целостность Украины и надеемся, что Украина выиграет эту войну. Это значит, что мы надеемся, что они (украинцы. – Ред.) смогут отразить вторжение и выгнать захватчиков за свои границы", - подчеркнул он.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Кроме всего, Танковые части ВСУ пока нигде особо не отмечались, даже по информации Oryx ВСУ потеряли 163 танка, а захватили 239, т.е. с учетом в наличии на 24 Февраля в ВСУ порядка 750-800 танков, их количество сейчас примерно такое-же. Все это наводит на мысли, что где-то на/в Украине, а возможно и в Польше или в Румынии идет подготовка и боевое слаживание новых бригад. РА на сегодня имеет в Украине порядка 100 БТГ - это 75000-85000 личного состава, на более 1200 км фронта.
Удар свежих 5-6 бригад с высокой степенью боеготовности техники и вооружений и общей численностью порядка 30-35 тысяч могут привести к прорыву фронта, а затем введением такого же количества Легких Бригад для зачистки локальных окружений, могут привести к операционному поражению РА, не говоря уже о "воинстве" ДНР/ЛНР которые удара вообще не держат."
З Азовсталі евакуювали важкопоранених бійців.
Їх начебто обміняли на полонених росіян, повідомляють Telegram-канали й публікують відео евакуації.
Офіційного підтвердження інформації від української влади ще не було.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону сказала, що поки не може коментувати цю тему. Є очікування, що більше інформації буде у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.
"Я не можу коментувати ситуацію, увечері президент зробить на цю тему заяву", - сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. https://gazeta.ua/articles/np/_z-azovstali-evakuyuvali-vazhkoporanenih-bijciv-zmi/1088590
https://t.me/zerkalo_io/44542
репутраву жрали, лишь бы сдох х*йло и его сторонники...