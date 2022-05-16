ЕС не признает российским ни единого километра украинской земли, - Боррель

Евросоюз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает ни одного километра земли, которую захватили российские оккупанты и пытаются объявить своей территорией.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не признаем ни единого квадратного километра украинской земли, который захвачен россиянами, как мы не делали этого по отношению к Крыму. Мы не признаем никакую из частей Украины, которую (захватчики. – Ред.) могут попытаться назвать частью Российской Федерации. Мы защищаем территориальную целостность Украины и надеемся, что Украина выиграет эту войну. Это значит, что мы надеемся, что они (украинцы. – Ред.) смогут отразить вторжение и выгнать захватчиков за свои границы", - подчеркнул он.

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