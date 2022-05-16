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Новости Война
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ЕС не признает российским ни единого километра украинской земли, - Боррель

боррель

Евросоюз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает ни одного километра земли, которую захватили российские оккупанты и пытаются объявить своей территорией.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не признаем ни единого квадратного километра украинской земли, который захвачен россиянами, как мы не делали этого по отношению к Крыму. Мы не признаем никакую из частей Украины, которую (захватчики. – Ред.) могут попытаться назвать частью Российской Федерации. Мы защищаем территориальную целостность Украины и надеемся, что Украина выиграет эту войну. Это значит, что мы надеемся, что они (украинцы. – Ред.) смогут отразить вторжение и выгнать захватчиков за свои границы", - подчеркнул он.

Читайте также: Сербия должна присоединиться к санкциям против РФ, если хочет вступить в ЕС, - Боррель

Автор: 

территориальная целостность (242) Евросоюз (17328) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
Ви зрозуміли, що написали?Європа,та і весь світ разом на сьогодні. Досить цієї паніки і руської агітації. Раша іде за кораблем,вам би також туда
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16.05.2022 23:07 Ответить
+4
взял с каментов Эльмурида Несмияна "Где-то пока "гуляют" порядка 250 Т-72 (польские, чешские и словенские), 400+ БМП-1 и различных БТР, порядка 100 САУ "Гвоздика", "Дана - Зузана", М-103; около 100 РСЗО, ну и куча ПТРК, минометов, стрелкового оружия и т.д. Базируясь на этом количестве танков +/- 250, БТР, БМП и САУ - позволит создать порядка 6-7 новых механизированных бригад.
Кроме всего, Танковые части ВСУ пока нигде особо не отмечались, даже по информации Oryx ВСУ потеряли 163 танка, а захватили 239, т.е. с учетом в наличии на 24 Февраля в ВСУ порядка 750-800 танков, их количество сейчас примерно такое-же. Все это наводит на мысли, что где-то на/в Украине, а возможно и в Польше или в Румынии идет подготовка и боевое слаживание новых бригад. РА на сегодня имеет в Украине порядка 100 БТГ - это 75000-85000 личного состава, на более 1200 км фронта.
Удар свежих 5-6 бригад с высокой степенью боеготовности техники и вооружений и общей численностью порядка 30-35 тысяч могут привести к прорыву фронта, а затем введением такого же количества Легких Бригад для зачистки локальных окружений, могут привести к операционному поражению РА, не говоря уже о "воинстве" ДНР/ЛНР которые удара вообще не держат."
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16.05.2022 23:03 Ответить
+3
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.05.2022 23:02 Ответить
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Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.05.2022 23:02 Ответить
Український народ цей пустий дзвін ЄС, сьогодні, вмиваючись кровью від рашиста , чує від ЄС З 2014 року
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16.05.2022 23:02 Ответить
Ви зрозуміли, що написали?Європа,та і весь світ разом на сьогодні. Досить цієї паніки і руської агітації. Раша іде за кораблем,вам би також туда
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16.05.2022 23:07 Ответить
О, а боты есть и со стороны ЕС или ты под ВПН? Самой то не смешно? Европа вся вместе, ха-ха, Угу именно поэтому нефтяного эмбарго нет, именно поэтому нас не берут ни в Нато, ни в ЕС. А Макрон с Шольцем растянулись в шпагате. В Европе нет единства и никогда не было.
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16.05.2022 23:17 Ответить
не мели дурниць. в НАТО нас візьмуть після закінчення війни. вслід за шведами і фінами.
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17.05.2022 00:34 Ответить
Досить лаяти на Европу! Не гавкайте на Европу, товарищи! Гавкайте на свою родину Мордор
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17.05.2022 10:39 Ответить
взял с каментов Эльмурида Несмияна "Где-то пока "гуляют" порядка 250 Т-72 (польские, чешские и словенские), 400+ БМП-1 и различных БТР, порядка 100 САУ "Гвоздика", "Дана - Зузана", М-103; около 100 РСЗО, ну и куча ПТРК, минометов, стрелкового оружия и т.д. Базируясь на этом количестве танков +/- 250, БТР, БМП и САУ - позволит создать порядка 6-7 новых механизированных бригад.
Кроме всего, Танковые части ВСУ пока нигде особо не отмечались, даже по информации Oryx ВСУ потеряли 163 танка, а захватили 239, т.е. с учетом в наличии на 24 Февраля в ВСУ порядка 750-800 танков, их количество сейчас примерно такое-же. Все это наводит на мысли, что где-то на/в Украине, а возможно и в Польше или в Румынии идет подготовка и боевое слаживание новых бригад. РА на сегодня имеет в Украине порядка 100 БТГ - это 75000-85000 личного состава, на более 1200 км фронта.
Удар свежих 5-6 бригад с высокой степенью боеготовности техники и вооружений и общей численностью порядка 30-35 тысяч могут привести к прорыву фронта, а затем введением такого же количества Легких Бригад для зачистки локальных окружений, могут привести к операционному поражению РА, не говоря уже о "воинстве" ДНР/ЛНР которые удара вообще не держат."
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16.05.2022 23:03 Ответить
10 автобусов выехали с Азовстали с нашими военными на оккупированные территории. Щас зелибобик будет вещать, шо это перемога.
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16.05.2022 23:06 Ответить
Якщо вони виживуть, то це добре. Тим паче про це зе говорив,що не сподобається українцям. Далі Турція або смерть. Увесь світ за цим спостерігає. Не фанат зе,ні слуг. Але рішення Азовсталі підтримую і бажаю їм залишитися живими.
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16.05.2022 23:10 Ответить
Зеле гайки.ему этого не простят. он Петру Иловайском тыкал,щас получил свой Илловайск.
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16.05.2022 23:13 Ответить
в етері УА - мовчок...

З Азовсталі евакуювали важкопоранених бійців.

Їх начебто обміняли на полонених росіян, повідомляють Telegram-канали й публікують відео евакуації.

Офіційного підтвердження інформації від української влади ще не було.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону сказала, що поки не може коментувати цю тему. Є очікування, що більше інформації буде у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

"Я не можу коментувати ситуацію, увечері президент зробить на цю тему заяву", - сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. https://gazeta.ua/articles/np/_z-azovstali-evakuyuvali-vazhkoporanenih-bijciv-zmi/1088590
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16.05.2022 23:16 Ответить
Так выглядит эвакуация украинских военных с территории «Азовстали» - фото Reuters
https://t.me/zerkalo_io/44542
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16.05.2022 23:36 Ответить
да им *****.совсем.они готовы репу жрать лишь бы не было Украины
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16.05.2022 23:11 Ответить
Так и украинцы готовы, чтобы москали репу траву жрали, лишь бы сдох х*йло и его сторонники...
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16.05.2022 23:21 Ответить
евросоюз невероятно ничтожная организация.Уже месяц пытаются уговорить сраную венгрию вместо того что бы давно исправить правило "единогласного решения" и принимать решения большинством а не единогласного.Сейчас в НАТО с геноцидной Турцией таже проблема
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16.05.2022 23:38 Ответить
Согласна с вами.
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17.05.2022 00:57 Ответить
Они и Крым не признавали, и торговали с Россией по полной.
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17.05.2022 06:45 Ответить
 
 