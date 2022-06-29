В России взлетели цены на мясо, молоко, хлеб и сахар
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Около 40% россиян за последние 4 недели заметили существенный рост цен на основные продукты питания.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По оценкам 39% россиян, за последний месяц заметно подорожали мясо и птица, значительный рост цен на молоко и молочные изделия отмечают 38% респондентов.
Хлеб и хлебобулочные изделия за последние четыре недели заметно подорожали по мнению около трети сограждан (32%), существенный рост цен на растительное масло отметили 31% россиян, на крупы и макароны – 30% участников опроса, на плодоовощную продукцию – 27% респондентов, – более четверти опрошенных (26%), отмечают социологи.
По данным Фонда "Общественное мнение", заметный рост цен на алкоголь за месяц наблюдали 14% россиян или каждый седьмой.
Всероссийский опрос был проведен 10-12 июня 2022 г. среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.
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А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
Цікаво що такого відбувається в Україні?
А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
Куда смотрит власть ?
Важливо, що з цінами у наших магазинах та на заправках.
Цікаво що такого відбувається в Україні?
А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
Цікаво що такого відбувається в Україні?
А на росії що такого сталося, що все дорожчає?
А подорожания эти твари даже не заметят, а если и заметят, побухтят на кухне и все.
А подорожания, можно сказать, у них пока еще и не было - это всё впереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василия Старобора.
Старобор считает, что уже осенью этого года цены на свинину могут возвратиться на довоенный уровень. Это связано с тем, что аграрии в результате войны испытывают большие проблемы со сбытом зерновых.
"Многие из производителей в сфере растениеводства, начиная от фермеров с объемом урожая в 2-3 тонны, и, заканчивая крупными агрокомпаниями, в этих условиях могут прибегнуть к стратегии "прокачки зерна через мясо". Это означает, что в диапазоне 2-4 месяцев они направят урожаи на производство комбикормов и, соответственно, откорм тех же свиней. Увеличение предложения свиноводческой продукции позволит вернуть цены на свинину на предыдущие довоенные отметки", - прогнозирует эксперт.