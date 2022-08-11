Инфляция замедлилась ненадолго, рост цен ускорится, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
Согласно последним данным Госстата, инфляция в июле замедлилась, но только благодаря некоторым сезонным товарам. Впереди снова рост цен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Госстат обнародовал данные об инфляции в июле – помесячный рост цен замедлился до 0,7%. В последний раз такой невысокий показатель фиксировали в декабре 2021-го.
В то же время, стоимость потребительской корзины в прошлом месяце продолжила расти, а годовая инфляция достигла 22,2%. Это означает, что товар из потребительской корзины, которая в июле прошлого года стоила 100 грн, в этом июле стоит 122,2 грн.
Июньская годовая инфляция составила 21,5%. То есть рост цен все равно происходит. В то же время, если сравнивать с июньским ростом годовой инфляции (плюс 3,5 п.п.) – динамика роста замедлилась в пять раз.
Июльские цены увеличились за месяц до месяца на 0,7%. В предыдущие годы – месячная инфляция летом опускалась почти до нуля.
Самую большую роль в летнем удешевлении потребительской корзины играли сезонные продукты (фрукты, овощи, молочные). В июле цены на овощи и фрукты начали падать с опозданием на месяц – минус 1,9% и минус 5,4% соответственно. Остальные категории держатся в диапазоне 0-2%. Существенно выросли цены на яйца и, соответственно, хлебопродукты.
Хотя годовая инфляция уже высока - 22,2%, а в июле рост цен замедлился, это не значит, что она уже достигла самой высокой точки.
"Проявляется эффект сезонности. О победе пока рано говорить. Индекс потребительских цен будет расти и дальше в годовом выражении", - отмечает финансовый аналитик Михаил Демкив.
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а попереду зимонька зима і ШО???????????????????????????
цієї зими буде Ж2
збудеться - молодець, вгадав
не збудеться - на радощах будеш прощений
Який же «професійний» у нас Держстат!
Пффы. Слабаки !!!
Вот у нас официально заявляют о 28%
Но по-факту, скажем в продовольственном секторе уже стабильные 50%