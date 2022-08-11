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Инфляция замедлилась ненадолго, рост цен ускорится, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

магазин,продукти

Согласно последним данным Госстата, инфляция в июле замедлилась, но только благодаря некоторым сезонным товарам. Впереди снова рост цен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Госстат обнародовал данные об инфляции в июле – помесячный рост цен замедлился до 0,7%. В последний раз такой невысокий показатель фиксировали в декабре 2021-го.

В то же время, стоимость потребительской корзины в прошлом месяце продолжила расти, а годовая инфляция достигла 22,2%. Это означает, что товар из потребительской корзины, которая в июле прошлого года стоила 100 грн, в этом июле стоит 122,2 грн.

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Инфляция замедлилась ненадолго, рост цен ускорится, - Госстат 01

Июньская годовая инфляция составила 21,5%. То есть рост цен все равно происходит. В то же время, если сравнивать с июньским ростом годовой инфляции (плюс 3,5 п.п.) – динамика роста замедлилась в пять раз.

Инфляция замедлилась ненадолго, рост цен ускорится, - Госстат 02

Июльские цены увеличились за месяц до месяца на 0,7%. В предыдущие годы – месячная инфляция летом опускалась почти до нуля.

Самую большую роль в летнем удешевлении потребительской корзины играли сезонные продукты (фрукты, овощи, молочные). В июле цены на овощи и фрукты начали падать с опозданием на месяц – минус 1,9% и минус 5,4% соответственно. Остальные категории держатся в диапазоне 0-2%. Существенно выросли цены на яйца и, соответственно, хлебопродукты.

Инфляция замедлилась ненадолго, рост цен ускорится, - Госстат 03

Инфляция замедлилась ненадолго, рост цен ускорится, - Госстат 04

Хотя годовая инфляция уже высока - 22,2%, а в июле рост цен замедлился, это не значит, что она уже достигла самой высокой точки.

"Проявляется эффект сезонности. О победе пока рано говорить. Индекс потребительских цен будет расти и дальше в годовом выражении", - отмечает финансовый аналитик Михаил Демкив.

Инфляция замедлилась ненадолго, рост цен ускорится, - Госстат 05

Автор: 

инфляция (829) продукты (1532) цены (2291) повышение цен (39) Госстат (220)


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Топ комментарии
+17
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11.08.2022 10:03 Ответить
+10
Да ну что вы? Гетьманцев зарешает. Ещё что-то налогами обложит.
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11.08.2022 10:02 Ответить
+6
ефективність найвеличнівшивого за 20 і 21 роки
а попереду зимонька зима і ШО???????????????????????????
цієї зими буде Ж2
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11.08.2022 10:09 Ответить
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Да ну что вы? Гетьманцев зарешает. Ещё что-то налогами обложит.
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11.08.2022 10:02 Ответить
Именно такая крупная инфляция и должна быть обложена налогами. Ну, Гетманцев в курсе.
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11.08.2022 10:43 Ответить
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11.08.2022 10:03 Ответить
ефективність найвеличнівшивого за 20 і 21 роки
а попереду зимонька зима і ШО???????????????????????????
цієї зими буде Ж2
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11.08.2022 10:09 Ответить
якщо хочеш бути авторитетним прогнозистом, завжди роби песимістичні прогнози
збудеться - молодець, вгадав
не збудеться - на радощах будеш прощений
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11.08.2022 10:20 Ответить
Зашибись,конец эпохи бедности настал или на стадии завершения?
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11.08.2022 10:21 Ответить
Люди бідніють а ціни ******* до гури ******* живем
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11.08.2022 10:27 Ответить
Щоб передбачити, що ціни зростуть не треба й до ворожки ходити!
Який же «професійний» у нас Держстат!
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11.08.2022 10:54 Ответить
ИнФляция в Турции 73%...надо студентам Трускавецкой академии имени Кодломойских..лететь в Турцию..на стажировку к Єрдогану..
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11.08.2022 10:59 Ответить
"а годовая инфляция достигла 22,2%"

Пффы. Слабаки !!!
Вот у нас официально заявляют о 28%
Но по-факту, скажем в продовольственном секторе уже стабильные 50%
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11.08.2022 11:00 Ответить
Привіт епоха зліднів. Нахіба патякати про свою інституційну безпорадність? Чи все "порішали" з олігархами і сповіщають нас про це? "Готуйтеся, будемо вас вичавлювати".
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11.08.2022 11:05 Ответить
В дохлом Совке инфляции никогда не было ..доллар стоил 66 копеек...и на прилавкам магазинов лежала только колбаса вонючая по 2*10 и морская капуста с килькой в томате...😂🤣зато танков самалетов вертолетов было больше...чем во всем мире вместе взятом...
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11.08.2022 11:07 Ответить
Если будете покупать-продавать доллары евро и фунты стерлингов..не забудьте заплатить налог ГЕТьманцеву 10%...слуги дьявола одобрям-с...
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11.08.2022 11:16 Ответить
 
 