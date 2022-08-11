Інфляція уповільнилася ненадовго, зростання цін прискориться, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
Згідно з останніми даними Держстату, інфляція в липні уповільнилася, але лише завдяки деяким сезонним товарам. Попереду знову зростання цін.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Держстат оприлюднив дані про інфляцію у липні - помісячне зростання цін сповільнилося до 0,7%. Востаннє такий невисокий показник фіксували у грудні 2021-го.
Водночас вартість споживчого кошика минулого місяця продовжила зростати, а річна інфляція досягла 22,2%. Це означає, що товар зі споживчого кошика, який у липні минулого року коштував 100 грн, цього липня коштує 122,2 грн.
Червнева річна інфляція становила 21,5%. Тобто зростання цін все одно відбувається. Водночас, якщо порівнювати зі червневим зростанням річної інфляції (плюс 3,5 в.п.) - динаміка зростання уповільнилася вп’ятеро.
Липневі ціни збільшилися місяць до місяця на 0,7%. У попередні роки - місячна інфляція влітку опускалася майже до нуля.
Найбільшу роль у літньому здешевленні споживчого кошика відігравали сезонні продукти (фрукти, овочі, молочні). У липні ціни на овочі і фрукти почали падати із запізненням на місяць - мінус 1,9% та мінус 5,4% відповідно. Решта категорій тримається в діапазоні 0-2%. Суттєво зросли ціни на яйця та, відповідно, хлібопродукти.
Хоч річна інфляція наразі вже висока - 22,2%, а у липні зростання цін сповільнилося, це не означає, що вона вже досягла найвищої точки.
"Проявляється ефект сезонності. Про перемогу поки рано говорити. Індекс споживчих цін зростатиме й надалі у річному виражені", - наголошує фінансовий аналітик Михайло Демків.
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а попереду зимонька зима і ШО???????????????????????????
цієї зими буде Ж2
збудеться - молодець, вгадав
не збудеться - на радощах будеш прощений
Який же «професійний» у нас Держстат!
Пффы. Слабаки !!!
Вот у нас официально заявляют о 28%
Но по-факту, скажем в продовольственном секторе уже стабильные 50%