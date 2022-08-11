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Новини
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Інфляція уповільнилася ненадовго, зростання цін прискориться, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

магазин,продукти

Згідно з останніми даними Держстату, інфляція в липні уповільнилася, але лише завдяки деяким сезонним товарам. Попереду знову зростання цін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Держстат оприлюднив дані про інфляцію у липні - помісячне зростання цін сповільнилося до 0,7%. Востаннє такий невисокий показник фіксували у грудні 2021-го.

Водночас вартість споживчого кошика минулого місяця продовжила зростати, а річна інфляція досягла 22,2%. Це означає, що товар зі споживчого кошика, який у липні минулого року коштував 100 грн, цього липня коштує 122,2 грн.

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Інфляція уповільнилася ненадовго, зростання цін прискориться, - Держстат 01

Червнева річна інфляція становила 21,5%. Тобто зростання цін все одно відбувається. Водночас, якщо порівнювати зі червневим зростанням річної інфляції (плюс 3,5 в.п.) - динаміка зростання уповільнилася вп’ятеро.

Інфляція уповільнилася ненадовго, зростання цін прискориться, - Держстат 02

Липневі ціни збільшилися місяць до місяця на 0,7%. У попередні роки - місячна інфляція влітку опускалася майже до нуля.

Найбільшу роль у літньому здешевленні споживчого кошика відігравали сезонні продукти (фрукти, овочі, молочні). У липні ціни на овочі і фрукти почали падати із запізненням на місяць - мінус 1,9% та мінус 5,4% відповідно. Решта категорій тримається в діапазоні 0-2%. Суттєво зросли ціни на яйця та, відповідно, хлібопродукти.

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Інфляція уповільнилася ненадовго, зростання цін прискориться, - Держстат 03

Інфляція уповільнилася ненадовго, зростання цін прискориться, - Держстат 04

Хоч річна інфляція наразі вже висока - 22,2%, а у липні зростання цін сповільнилося, це не означає, що вона вже досягла найвищої точки.

"Проявляється ефект сезонності. Про перемогу поки рано говорити. Індекс споживчих цін зростатиме й надалі у річному виражені", - наголошує фінансовий аналітик Михайло Демків.Інфляція уповільнилася ненадовго, зростання цін прискориться, - Держстат 05

Автор: 

інфляція (873) продукти (1169) ціни (4022) підвищення цін (34) Держстат (1612)


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Топ коментарі
+17
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11.08.2022 10:03 Відповісти
+10
Да ну что вы? Гетьманцев зарешает. Ещё что-то налогами обложит.
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11.08.2022 10:02 Відповісти
+6
ефективність найвеличнівшивого за 20 і 21 роки
а попереду зимонька зима і ШО???????????????????????????
цієї зими буде Ж2
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11.08.2022 10:09 Відповісти
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Да ну что вы? Гетьманцев зарешает. Ещё что-то налогами обложит.
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11.08.2022 10:02 Відповісти
Именно такая крупная инфляция и должна быть обложена налогами. Ну, Гетманцев в курсе.
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11.08.2022 10:43 Відповісти
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11.08.2022 10:03 Відповісти
ефективність найвеличнівшивого за 20 і 21 роки
а попереду зимонька зима і ШО???????????????????????????
цієї зими буде Ж2
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11.08.2022 10:09 Відповісти
якщо хочеш бути авторитетним прогнозистом, завжди роби песимістичні прогнози
збудеться - молодець, вгадав
не збудеться - на радощах будеш прощений
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11.08.2022 10:20 Відповісти
Зашибись,конец эпохи бедности настал или на стадии завершения?
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11.08.2022 10:21 Відповісти
Люди бідніють а ціни ******* до гури ******* живем
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11.08.2022 10:27 Відповісти
Щоб передбачити, що ціни зростуть не треба й до ворожки ходити!
Який же «професійний» у нас Держстат!
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11.08.2022 10:54 Відповісти
ИнФляция в Турции 73%...надо студентам Трускавецкой академии имени Кодломойских..лететь в Турцию..на стажировку к Єрдогану..
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11.08.2022 10:59 Відповісти
"а годовая инфляция достигла 22,2%"

Пффы. Слабаки !!!
Вот у нас официально заявляют о 28%
Но по-факту, скажем в продовольственном секторе уже стабильные 50%
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11.08.2022 11:00 Відповісти
Привіт епоха зліднів. Нахіба патякати про свою інституційну безпорадність? Чи все "порішали" з олігархами і сповіщають нас про це? "Готуйтеся, будемо вас вичавлювати".
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11.08.2022 11:05 Відповісти
В дохлом Совке инфляции никогда не было ..доллар стоил 66 копеек...и на прилавкам магазинов лежала только колбаса вонючая по 2*10 и морская капуста с килькой в томате...😂🤣зато танков самалетов вертолетов было больше...чем во всем мире вместе взятом...
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11.08.2022 11:07 Відповісти
Если будете покупать-продавать доллары евро и фунты стерлингов..не забудьте заплатить налог ГЕТьманцеву 10%...слуги дьявола одобрям-с...
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11.08.2022 11:16 Відповісти
 
 