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Новини Агресія Росії проти України Війна
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До кінця року інфляція сягне 31%, повернення до цілі 5% передбачається у 2025 році, - НБУ

інфляція

До кінця 2022 року інфляція в Україні прискорюватиметься та сягне 31% і почне знижуватись у 1 кварталі 2023 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Зазначається, що війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій.

"Збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції в країнах-партнерах також значно посилювали ціновий тиск в Україні.

Суттєво зросли й інфляційні очікування бізнесу та домогосподарств. На практиці це відобразилося в погіршенні строкової структури депозитів у банківській системі та збільшенні витрат на окремі товари довгострокового, переважно імпортовані. У результаті впродовж останніх місяців інфляція зростала високими темпами та сягнула 21.5% р/р у червні", - йдеться у звіті.

Шоки пропозиції в умовах повномасштабної війни і надалі матимуть значний вплив на цінову динаміку, прогнозують у НБУ.

У найближчі місяці й надалі є висока ймовірність подальших терористичних атак Росії на об’єкти інфраструктури та виробничі потужності в містах України, що підриватиме логістику, підвищуватиме ризики бізнесу та розхитуватиме очікування.

Зберігатимуться також високі світові ціни на енергоносії, насамперед на газ, кажуть у Нацбанку.

Також читайте: Світовий банк погіршив прогноз щодо інфляції: не 15%, а 20% до кінця року

"Попри жорсткі монетарні умови внаслідок процентної політики НБУ, валютних інтервенцій і валютних обмежень, інфляція все ж зростатиме і наприкінці року дещо перевищить 30%.

З початку 2023 року припускається зниження безпекових ризиків, що зумовлюватиме відновлення логістики та можливості росту врожаїв сільськогосподарських культур.

Такий розвиток подій позитивно позначиться на очікуваннях, а також безпосередньо послабить проінфляційний ефект шоків з боку пропозиції. Також зниженню інфляції в Україні сприятимуть поступове вщухання світової інфляції та подальші жорсткі монетарні умови внаслідок політик НБУ", - додали в регуляторі.

У Нацбанку прогнозують, що, з огляду на наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальні зарплати українців за 2022 рік впадуть більш ніж на 25%, - НБУ

Автор: 

інфляція (855) НБУ (10401)


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Топ коментарі
+2
Дупатути ще збільшать собі зарплати. Всі діла.
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29.07.2022 13:05
+2
Був бакс 28, став 40 і щоденно продовжує рости. При цьому сам бакс втрачає цінність. І де тут річна інфляція 31? Якщо 50% буде до кінця року - то це вже буде непогано. А все тому, що обрання клоуна президентом має свою ціну.
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29.07.2022 13:10
+2
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29.07.2022 13:17
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Дупатути ще збільшать собі зарплати. Всі діла.
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29.07.2022 13:05 Відповісти
Які мерзопакостні понти від влади ну хіба зараз щось можно пердбачити ? тільки зарплату зеленськог та його фейковой ОП
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29.07.2022 13:05 Відповісти
Був бакс 28, став 40 і щоденно продовжує рости. При цьому сам бакс втрачає цінність. І де тут річна інфляція 31? Якщо 50% буде до кінця року - то це вже буде непогано. А все тому, що обрання клоуна президентом має свою ціну.
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29.07.2022 13:10 Відповісти
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29.07.2022 13:17 Відповісти
Все вірно, як не дивно коли в країні біда і війна то язик не повертається казати,- влада, з подвійною силою грабує країну тільки підходи міняються ,тому і гривня падалає спочатку з 8 до 28 у 2014 року, а тепер з 28 до 42 тому у 2022 році і інфляція відповідна . Чого стоїть тільки подвійний курс коли можно для влади купувати $ по 30 а продавати по 40 і "ззаробляти" як кажуть не посильною працею 30% з обороту, а скільки такіх оборотів можно робити в місяць, та хоть кожну неділю по 30% , а річному вимірі це 30х52 неділі - 1560 % річних ні якого ЗВЗ не вистачить скыльки б не було - торгівля норкотками відпочиває.
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29.07.2022 13:50 Відповісти
При любой инфляции,жизнь зеленого кодла не изменится пока они у корыта!
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29.07.2022 13:21 Відповісти
Ешьте и не обляпайтесь. Гарнир из ежевечерней лапши в гундосиках на уши в подарок.
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29.07.2022 13:27 Відповісти
Чи не хотів би Найвеличніший лідер ********** взяти участь в експерименті і спробувати прожити на мінімальну пенсію хоча б місяць? (с)
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29.07.2022 13:30 Відповісти
Он что дурачок? Живите вы на них )))
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29.07.2022 14:30 Відповісти
зато низкие тарифы
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29.07.2022 13:32 Відповісти
за рахунок чого інфляція буде знижуватись?
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29.07.2022 14:01 Відповісти
- "Тато, ти будеш менше пити?"
- "Ні, синку, ви будете менше їсти."
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29.07.2022 14:54 Відповісти
Війна дала ЗЕленим змогу більше не приховувати, що економіка просрана.

А просрано все було ще у 2020 році, якщо хтось забув. І курс доллара повинен був вирости тоді ж, але НБУ витрачав валюту на інтервенції, щоб зебілам краще спалося.
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29.07.2022 15:05 Відповісти
Я ж так розумію це за умови, що війна закінчиться в цьому році? Маю сумніви що до цього.
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29.07.2022 15:57 Відповісти
нехай золото-валютні резерви витрачають. Війна саме час.
А якщо їх немає, давайте у Зе команди спитаємо: де вони?
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29.07.2022 23:19 Відповісти
 
 