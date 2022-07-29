Реальні зарплати українців за 2022 рік впадуть більш ніж на 25%, - НБУ
Доходи населення в Україні під час війни різко знизилися. Номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі, з урахуванням інфляції - на 27%.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за липень 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
За прогнозом НБУ, загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) - на 27%.
"Надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році. Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть усе ще нижчими за довоєнний рівень", - йдеться у звіті.
Згідно з оперативними опитуваннями НБУ, підприємства намагалися виплачувати зарплату, а окремі з них робили додаткові виплати або надавали матеріальну допомогу, навіть якщо діяльність підприємства була зупинена.
"Однак із продовженням бойових дій підприємства частіше звільняють персонал та переважно не в змозі сплачувати довоєнну зарплату. Серед великих компаній, особливо міжнародних, переважають ті, хто виплачував зарплату повністю. Утім, навіть ці компанії оптимізують видатки на персонал. Серед МСБ стійкості менше, тож звільнень та зниження зарплат більше", - зазначили НБУ.
За даними НБУ, значне перевищення пропозиції над попитом на ринку праці зумовлює зниження й очікуваних зарплат, незважаючи на пришвидшення інфляції. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в травні становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом. Дещо краща ситуація у бюджетному секторі. Крім того, втрата доходів населення від праці частково компенсувалася соціальними допомогами, підвищенням пенсій та значним збільшенням виплат військовим.
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Ми думали що дно досягнуте, але тут знизу постукали...
Трухіну конче потрібно організувати нову "сумку повну шоколадок для дітей"
Печера дракона:
Ви будете сміятися, але ЗЕпутанги навіть зараз намагаються пропхати своє Велике Будівництво.
Група нардепів "Слуги народу" забажала збільшити витрати на ремонт доріг, і для цього вирішила дозволити витрачати на ремонти залишки по субвенціям місцевим бюджетам. Які зараз дозволено витрачати ТІЛЬКИ на витрати ТРО, забезпечення житлом біженців і подібне. Хтось сумнівається, що в бюджетах зараз з'явиться купа "залишків", а ремонт доріг стане нереальним пріоритетом?
А пригадуєте "ми можемо збільшити збройні сили, але тоді нам ні на що буде будувати дороги"?
Я можу нагадати, що гроші закладені в бюджеті на будівництво доріг ніхто не переглянув.
До речі, траси від Києва до Дніпра (читайте - до фронту на Донбасі) немає й зараз. У влади в попередні роки були якісь інші дивні пріорітети.
Але й це не межа.
Першим автором цієї правки стоїть... нардеп Трухін. Так, той самий "я піду тихенько в ліс".
Певно, конче потрібно йому організувати нову "сумку повну шоколадок для дітей". Іншого пояснення таким діям я не маю.
Усталі ат вайни - отримайте та розпишіться.
Волали про піввареника - жріть гівно і не скавчіть бо не на часі.
Просто НБУ щоденними інтервенціями стримував курс та по суті тупо друкував дотакові гроші. На те, щоб зебіли були якийсь час спокійні щодо курсу, було витрачено купу грошей у валюті.
Так що більшість хто голосував за зелене шапіто збідніють в два рази.
До речі бандюки з нбу - реально могли не допустити такої девальвації. Але їм потрібно робити свій маленький гешефт. Ну а народ хай смокче лапу.