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війна (56389) держбюджет (901) інфляція (181) фінанси (123) Марченко Сергій (316)

Україна покриває лише 62% держбюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

марченко,сергій

Україна покриває лише близько 62% видатків державного бюджету, і це без урахування військових видатків.

Про це заявив в інтервʼю іспанській газеті ElPais міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання про економічні наслідки війни в Україні, Марченко сказав, що вони величезні.

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"Ми покриваємо лише близько 62% державного бюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%", - зазначив міністр фінансів.

Загалом, за його словами, збитки становлять близько 103,9 млрд доларів США. Наприклад, тільки руйнування житлових будинків завдало Україні збитків на 39 млрд доларів США.

Також в Україні очікується суттєве скорочення ВВП через руйнування інфраструктури та втрачені надходження від бізнесу.

Натомість війна коштує Україні 5 млрд доларів США на місяць.

"Ми отримали фінансову підтримку від ЄС на початку повномасштабного вторгнення, але підтримка країн Заходу, яку ми отримуємо зараз, недостатня для покриття всіх витрат. Ми маємо певні домовленості та підтримуємо комунікацію з партнерами, але отримання фінансової підтримки від ЄС потребує часу. А кошти нам потрібні вже зараз", - підкреслив Марченко.
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Топ коментарі
+16
Так скорочуйте зарплати суддям, прокурорам, витрати на депутатів, чиновників і всіх дармоїдів. А то хтось 4-й місяць ледве перебивається, а в Києві усі ресторани забиті мажорами. Щоб вони вдавилися, підораси.
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27.06.2022 17:50
+16
Готувалися до шашликів, - отримали війну.
Якби готувалися до війни, - принаймні, такої війни б не було.
І, - треба сім разів подумати, перш ніж опускати бюлетень в урну.
Якби у свій час обрали Чорновола, - то вже давно були б у НАТО. І війни не було б взагалі.

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27.06.2022 17:56
+14
Та ні!
"Слуги" по закордонам відпочивають.
Чиновники зарплати підвішені отримують.
Навіть колаборанти регулярні виплати отримують.
"Борги" Коломойському виплачують.
ВСЕ ДОБРЕ!!!
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27.06.2022 17:45
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Та ні!
"Слуги" по закордонам відпочивають.
Чиновники зарплати підвішені отримують.
Навіть колаборанти регулярні виплати отримують.
"Борги" Коломойському виплачують.
ВСЕ ДОБРЕ!!!
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27.06.2022 17:45 Відповісти
Які колаборанти?
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27.06.2022 18:06 Відповісти
например, фракция "Слуга народа" исключили нардепа Алексея Ковалева из фракции "СН"

воно до сих пор народный депутат и автоматический получает на карточку всё, что ему положенно

ось така куйня малята
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28.06.2022 00:33 Відповісти
Та ти шо?
Зате, "Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні. Проблем з його обслуговуванням немає." - Марченко

23.04.2022

Ну, щоб не залишити плісняву владу без прибутків по ОВДП.
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27.06.2022 17:48 Відповісти
Бабло, віддали, суки, і все буде ок
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27.06.2022 17:49 Відповісти
Так скорочуйте зарплати суддям, прокурорам, витрати на депутатів, чиновників і всіх дармоїдів. А то хтось 4-й місяць ледве перебивається, а в Києві усі ресторани забиті мажорами. Щоб вони вдавилися, підораси.
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27.06.2022 17:50 Відповісти
Даёшь повышение акцизов и инфляцию как в 90-х 70% в месяц!!! Зелёные ********* - валите из власти, вы ублюдки подготовили вторжение в Украину, а теперь когда орки обосрались и Украинцы навешивают вашим хозяевам люлей, вы решили добить экономику Украины. В 2019 быдло голосовало за войну.
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27.06.2022 17:53 Відповісти
Готувалися до шашликів, - отримали війну.
Якби готувалися до війни, - принаймні, такої війни б не було.
І, - треба сім разів подумати, перш ніж опускати бюлетень в урну.
Якби у свій час обрали Чорновола, - то вже давно були б у НАТО. І війни не було б взагалі.

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27.06.2022 17:56 Відповісти
Короче нам гроші хтось дає
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27.06.2022 18:02 Відповісти
Відкрийте кордони,падло!Дайте змогу чоловікам заробляти гроші,економіка країни тільки на грошових переказах заробітчан і трималась.
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27.06.2022 18:05 Відповісти
Блокують запуск підприємств, у нас вже все стоїть, 5 -й місяць... Нам потрібна модель, де їх зарплати напряму залежать від стану справ, наприклад простим працівникам порізали з.п. на 30% так і їм відповідно. А то мер Черкас премія400% і разом 1мільон. Вони кредит взяли 70млрд.грн. на виплату держ.апарату. А платити простим. При голосуванні скидуйте кінцеві цифри та фото документа про підрахунок голосів по областям у месенджери, за 5годин будемо все знати.
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27.06.2022 18:09 Відповісти
Чинуш, мусорів, суддів, податківців, прокурорів, усіляких державних клерків скоротіть на 90% і гроші з'являться і премії для найбільш роботящих. Трутнів чиновницьки не має бажання годувати
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27.06.2022 18:18 Відповісти
час общипувати півнів....тьху ти...гусаків....
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27.06.2022 18:37 Відповісти
нехай розкриє структуру видатків.
Крім військових, є ще якась величезна група видатків - "інше".
Не справляєшся зі своїми обов'язками - йди слідом за російським кораблем.
Ці Зелені йолопи/крадії своїм ниттям вже дратують!
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27.06.2022 18:38 Відповісти
Всіх членів Наглядових рад, Рад директорів, голів правління, директорів тощо державних, комунальних підприємств, та підприємств, в яких державна/комунальна частка становить 50 і більше відсотків на ЗП максимум у 5-7 МЗП. Буде суттєва економія, пане Марченко.
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27.06.2022 18:47 Відповісти
Марченко в отставку !!! Он не понимает ничего в экономике и только прожирает бюджет ‼️‼️
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27.06.2022 20:20 Відповісти
а вот если бы папередника выбрали то был бы профицит и войну бы выиграли за годыны.
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28.06.2022 04:42 Відповісти
 
 