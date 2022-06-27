Україна покриває лише 62% держбюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%, - Марченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Україна покриває лише близько 62% видатків державного бюджету, і це без урахування військових видатків.
Про це заявив в інтервʼю іспанській газеті ElPais міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на питання про економічні наслідки війни в Україні, Марченко сказав, що вони величезні.
"Ми покриваємо лише близько 62% державного бюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%", - зазначив міністр фінансів.
Загалом, за його словами, збитки становлять близько 103,9 млрд доларів США. Наприклад, тільки руйнування житлових будинків завдало Україні збитків на 39 млрд доларів США.
Також в Україні очікується суттєве скорочення ВВП через руйнування інфраструктури та втрачені надходження від бізнесу.
Натомість війна коштує Україні 5 млрд доларів США на місяць.
"Ми отримали фінансову підтримку від ЄС на початку повномасштабного вторгнення, але підтримка країн Заходу, яку ми отримуємо зараз, недостатня для покриття всіх витрат. Ми маємо певні домовленості та підтримуємо комунікацію з партнерами, але отримання фінансової підтримки від ЄС потребує часу. А кошти нам потрібні вже зараз", - підкреслив Марченко.
Будь ласка, зачекайте...
"Слуги" по закордонам відпочивають.
Чиновники зарплати підвішені отримують.
Навіть колаборанти регулярні виплати отримують.
"Борги" Коломойському виплачують.
ВСЕ ДОБРЕ!!!
воно до сих пор народный депутат и автоматический получает на карточку всё, что ему положенно
ось така куйня малята
Зате, "Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні. Проблем з його обслуговуванням немає." - Марченко
23.04.2022
Ну, щоб не залишити плісняву владу без прибутків по ОВДП.
Якби готувалися до війни, - принаймні, такої війни б не було.
І, - треба сім разів подумати, перш ніж опускати бюлетень в урну.
Якби у свій час обрали Чорновола, - то вже давно були б у НАТО. І війни не було б взагалі.
Крім військових, є ще якась величезна група видатків - "інше".
Не справляєшся зі своїми обов'язками - йди слідом за російським кораблем.
Ці Зелені йолопи/крадії своїм ниттям вже дратують!