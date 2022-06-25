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Україна отримає 1 млрд євро від Німеччини, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

24 червня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану. Ці кошти будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

"Ми сподіваємось отримати кошти вже найближчим часом. Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час. Ми високо цінуємо допомогу від Уряду Федеративної Республіки Німеччина", - зазначив під час підписання Угоди Сергій Марченко.

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Зазначається, що з початку повномасштабної збройної агресії РФ, Україна отримала від Уряду Федеративної Республіки Німеччина довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро для фінансування державного бюджету.
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Топ коментарі
+10
дякуємо... але в додачу треба ще когось, хтоб контролював би їх цільове використання...
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25.06.2022 12:36
+9
Шольц став бандеровцем
Тепер треба товариша СИ запросити до Бучі
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25.06.2022 12:34
+8
Випередили мене. Без контролю, нічого, взагалі, давати не потрібно. Бо це в нікуди.
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25.06.2022 12:46
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Шольц став бандеровцем
Тепер треба товариша СИ запросити до Бучі
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25.06.2022 12:34 Відповісти
товарища си это вообще никак не впечатлит, ну разве что гордость за братьев по крови, бурятов, испытает
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25.06.2022 12:43 Відповісти
СТУЧИТЕСЬ И ВАМ ОТКРОЮТ - золотое правило
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25.06.2022 13:14 Відповісти
давайте 10. чо мелочиться? раз оружие не даете. бо зерна не будет и негры и абреки будут вас деклассировать скоро
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25.06.2022 12:35 Відповісти
вони нам точно не будуть зайві
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25.06.2022 12:35 Відповісти
дякуємо... але в додачу треба ще когось, хтоб контролював би їх цільове використання...
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25.06.2022 12:36 Відповісти
Випередили мене. Без контролю, нічого, взагалі, давати не потрібно. Бо це в нікуди.
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25.06.2022 12:46 Відповісти
Ізраїль...бери приклад з Німеччини!
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25.06.2022 12:47 Відповісти
Треба свої власні снаряди випускати.
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25.06.2022 13:15 Відповісти
Асфальт. И видосики для баранов. Это единственное, что может выпускать Вовсаныч и его шобла подонков. Пардон, ещё газы, зловонные, он может выпускать, услышав Федына, Зверобой, Порошенко, Турчинов.
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25.06.2022 14:33 Відповісти
С паскудного передаста шольца и паршивого фатерлянда, хоть шерсти клок.
Меркель, старая тварь, ты бы хоть на один броник ЗСУ из парашных подачек выделила бы. Но нет, ты, проклятая в веках, за пфенинг удавишься, мразь тельмановская
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25.06.2022 14:31 Відповісти
 
 