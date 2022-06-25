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Украина получит 1 млрд евро от Германии, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

24 июня Министр финансов Украины Сергей Марченко и Федеральный Министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали Соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения. Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда.

"Мы надеемся получить средства уже в ближайшее время. Этот грант чрезвычайно весомый вклад для поддержки нашего государства в это непростое время. Мы высоко ценим помощь от Правительства Федеративной Республики Германия", - отметил во время подписания Соглашения Сергей Марченко.

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Отмечается, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ Украина получила от Правительства Федеративной Республики Германия долгосрочное льготное кредитование общим объемом 300 млн евро для финансирования государственного бюджета.
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Топ комментарии
+10
дякуємо... але в додачу треба ще когось, хтоб контролював би їх цільове використання...
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25.06.2022 12:36
+9
Шольц став бандеровцем
Тепер треба товариша СИ запросити до Бучі
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25.06.2022 12:34
+8
Випередили мене. Без контролю, нічого, взагалі, давати не потрібно. Бо це в нікуди.
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25.06.2022 12:46
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Шольц став бандеровцем
Тепер треба товариша СИ запросити до Бучі
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25.06.2022 12:34 Ответить
товарища си это вообще никак не впечатлит, ну разве что гордость за братьев по крови, бурятов, испытает
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25.06.2022 12:43 Ответить
СТУЧИТЕСЬ И ВАМ ОТКРОЮТ - золотое правило
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25.06.2022 13:14 Ответить
давайте 10. чо мелочиться? раз оружие не даете. бо зерна не будет и негры и абреки будут вас деклассировать скоро
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25.06.2022 12:35 Ответить
вони нам точно не будуть зайві
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25.06.2022 12:35 Ответить
дякуємо... але в додачу треба ще когось, хтоб контролював би їх цільове використання...
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25.06.2022 12:36 Ответить
Випередили мене. Без контролю, нічого, взагалі, давати не потрібно. Бо це в нікуди.
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25.06.2022 12:46 Ответить
Ізраїль...бери приклад з Німеччини!
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25.06.2022 12:47 Ответить
Треба свої власні снаряди випускати.
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25.06.2022 13:15 Ответить
Асфальт. И видосики для баранов. Это единственное, что может выпускать Вовсаныч и его шобла подонков. Пардон, ещё газы, зловонные, он может выпускать, услышав Федына, Зверобой, Порошенко, Турчинов.
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25.06.2022 14:33 Ответить
С паскудного передаста шольца и паршивого фатерлянда, хоть шерсти клок.
Меркель, старая тварь, ты бы хоть на один броник ЗСУ из парашных подачек выделила бы. Но нет, ты, проклятая в веках, за пфенинг удавишься, мразь тельмановская
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25.06.2022 14:31 Ответить
 
 