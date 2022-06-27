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Украина покрывает всего 62% госбюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

марченко,сергій

Украина покрывает всего около 62% расходов государственного бюджета, и это - без учета военных расходов.

Об этом заявил в интервью испанской газете ElPais министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос об экономических последствиях войны в Украине, Марченко сказал, что они огромны.

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"Мы покрываем всего около 62% государственного бюджета, и это - без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%", - отметил министр финансов.

В целом, по его словам, ущерб составляет около 103,9 млрд долларов США. Например, только разрушение жилых домов нанесло Украине ущерб в 39 млрд долларов США.

Также в Украине ожидается существенное сокращение ВВП из-за разрушения инфраструктуры и утраченных поступлений от бизнеса.

Война же стоит Украине 5 млрд долларов США в месяц.

"Мы получили финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения, но поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. У нас есть определенные договоренности и мы поддерживаем коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени. А средства нам нужны уже сейчас", – подчеркнул Марченко.
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Топ комментарии
+16
Так скорочуйте зарплати суддям, прокурорам, витрати на депутатів, чиновників і всіх дармоїдів. А то хтось 4-й місяць ледве перебивається, а в Києві усі ресторани забиті мажорами. Щоб вони вдавилися, підораси.
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27.06.2022 17:50
+16
Готувалися до шашликів, - отримали війну.
Якби готувалися до війни, - принаймні, такої війни б не було.
І, - треба сім разів подумати, перш ніж опускати бюлетень в урну.
Якби у свій час обрали Чорновола, - то вже давно були б у НАТО. І війни не було б взагалі.

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27.06.2022 17:56
+14
Та ні!
"Слуги" по закордонам відпочивають.
Чиновники зарплати підвішені отримують.
Навіть колаборанти регулярні виплати отримують.
"Борги" Коломойському виплачують.
ВСЕ ДОБРЕ!!!
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27.06.2022 17:45
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ні!
"Слуги" по закордонам відпочивають.
Чиновники зарплати підвішені отримують.
Навіть колаборанти регулярні виплати отримують.
"Борги" Коломойському виплачують.
ВСЕ ДОБРЕ!!!
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27.06.2022 17:45 Ответить
Які колаборанти?
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27.06.2022 18:06 Ответить
например, фракция "Слуга народа" исключили нардепа Алексея Ковалева из фракции "СН"

воно до сих пор народный депутат и автоматический получает на карточку всё, что ему положенно

ось така куйня малята
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28.06.2022 00:33 Ответить
Та ти шо?
Зате, "Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні. Проблем з його обслуговуванням немає." - Марченко

23.04.2022

Ну, щоб не залишити плісняву владу без прибутків по ОВДП.
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27.06.2022 17:48 Ответить
Бабло, віддали, суки, і все буде ок
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27.06.2022 17:49 Ответить
Так скорочуйте зарплати суддям, прокурорам, витрати на депутатів, чиновників і всіх дармоїдів. А то хтось 4-й місяць ледве перебивається, а в Києві усі ресторани забиті мажорами. Щоб вони вдавилися, підораси.
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27.06.2022 17:50 Ответить
Даёшь повышение акцизов и инфляцию как в 90-х 70% в месяц!!! Зелёные ********* - валите из власти, вы ублюдки подготовили вторжение в Украину, а теперь когда орки обосрались и Украинцы навешивают вашим хозяевам люлей, вы решили добить экономику Украины. В 2019 быдло голосовало за войну.
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27.06.2022 17:53 Ответить
Готувалися до шашликів, - отримали війну.
Якби готувалися до війни, - принаймні, такої війни б не було.
І, - треба сім разів подумати, перш ніж опускати бюлетень в урну.
Якби у свій час обрали Чорновола, - то вже давно були б у НАТО. І війни не було б взагалі.

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27.06.2022 17:56 Ответить
Короче нам гроші хтось дає
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27.06.2022 18:02 Ответить
Відкрийте кордони,падло!Дайте змогу чоловікам заробляти гроші,економіка країни тільки на грошових переказах заробітчан і трималась.
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27.06.2022 18:05 Ответить
Блокують запуск підприємств, у нас вже все стоїть, 5 -й місяць... Нам потрібна модель, де їх зарплати напряму залежать від стану справ, наприклад простим працівникам порізали з.п. на 30% так і їм відповідно. А то мер Черкас премія400% і разом 1мільон. Вони кредит взяли 70млрд.грн. на виплату держ.апарату. А платити простим. При голосуванні скидуйте кінцеві цифри та фото документа про підрахунок голосів по областям у месенджери, за 5годин будемо все знати.
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27.06.2022 18:09 Ответить
Чинуш, мусорів, суддів, податківців, прокурорів, усіляких державних клерків скоротіть на 90% і гроші з'являться і премії для найбільш роботящих. Трутнів чиновницьки не має бажання годувати
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27.06.2022 18:18 Ответить
час общипувати півнів....тьху ти...гусаків....
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27.06.2022 18:37 Ответить
нехай розкриє структуру видатків.
Крім військових, є ще якась величезна група видатків - "інше".
Не справляєшся зі своїми обов'язками - йди слідом за російським кораблем.
Ці Зелені йолопи/крадії своїм ниттям вже дратують!
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27.06.2022 18:38 Ответить
Всіх членів Наглядових рад, Рад директорів, голів правління, директорів тощо державних, комунальних підприємств, та підприємств, в яких державна/комунальна частка становить 50 і більше відсотків на ЗП максимум у 5-7 МЗП. Буде суттєва економія, пане Марченко.
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27.06.2022 18:47 Ответить
Марченко в отставку !!! Он не понимает ничего в экономике и только прожирает бюджет ‼️‼️
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27.06.2022 20:20 Ответить
а вот если бы папередника выбрали то был бы профицит и войну бы выиграли за годыны.
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28.06.2022 04:42 Ответить
 
 