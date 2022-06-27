Украина покрывает всего 62% госбюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%, - Марченко
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Украина покрывает всего около 62% расходов государственного бюджета, и это - без учета военных расходов.
Об этом заявил в интервью испанской газете ElPais министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос об экономических последствиях войны в Украине, Марченко сказал, что они огромны.
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"Мы покрываем всего около 62% государственного бюджета, и это - без учета военных расходов. Инфляция в мае достигла 18%", - отметил министр финансов.
В целом, по его словам, ущерб составляет около 103,9 млрд долларов США. Например, только разрушение жилых домов нанесло Украине ущерб в 39 млрд долларов США.
Также в Украине ожидается существенное сокращение ВВП из-за разрушения инфраструктуры и утраченных поступлений от бизнеса.
Война же стоит Украине 5 млрд долларов США в месяц.
"Мы получили финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения, но поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. У нас есть определенные договоренности и мы поддерживаем коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени. А средства нам нужны уже сейчас", – подчеркнул Марченко.
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ВСЕ ДОБРЕ!!!
воно до сих пор народный депутат и автоматический получает на карточку всё, что ему положенно
ось така куйня малята
Зате, "Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні. Проблем з його обслуговуванням немає." - Марченко
23.04.2022
Ну, щоб не залишити плісняву владу без прибутків по ОВДП.
Якби готувалися до війни, - принаймні, такої війни б не було.
І, - треба сім разів подумати, перш ніж опускати бюлетень в урну.
Якби у свій час обрали Чорновола, - то вже давно були б у НАТО. І війни не було б взагалі.
Крім військових, є ще якась величезна група видатків - "інше".
Не справляєшся зі своїми обов'язками - йди слідом за російським кораблем.
Ці Зелені йолопи/крадії своїм ниттям вже дратують!