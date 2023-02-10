В траншеях Первой мировой под Бахмутом. Репортаж Юрия Бутусова. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой сняты действия бойцов одного украинского подразделения в боях близ Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эксклюзивные, более чем десятиминутные хроники боевой работы украинских воинов Бутусов опубликовал на своей странице в соцсетях под названием "В траншеях Первой мировой под Бахмутом".
"Война в посадках и траншеях. Российское наступление под Бахмутом, обстрел танков, минометов, удары авиации, постоянные перестрелки", - написал Бутусов в комментарии к опубликованному видео.
Топ комментарии
+18 Schiedel Schiedel
показать весь комментарий10.02.2023 13:15
+3 Владимир Николенко #234291
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+1 vuiko dobrui
показать весь комментарий10.02.2023 13:59
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у нашої арти пріоритетна ціль номер один - скупчення піхоти.
думаю що у ворога теж.
всі инші створювали ризики вкупі з бутусовим.
ми тішимося з тупости ворога, що скупчується під один удар нашої арти і робимо те саме.
Вибачте, за те, що допустили щурів привладних розкрадати майно та забезпечення Захисників України!!!
Сашко Білий з Лісником показали, що треба робити!!