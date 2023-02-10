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В траншеях Первой мировой под Бахмутом. Репортаж Юрия Бутусова. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой сняты действия бойцов одного украинского подразделения в боях близ Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эксклюзивные, более чем десятиминутные хроники боевой работы украинских воинов Бутусов опубликовал на своей странице в соцсетях под названием "В траншеях Первой мировой под Бахмутом".

"Война в посадках и траншеях. Российское наступление под Бахмутом, обстрел танков, минометов, удары авиации, постоянные перестрелки", - написал Бутусов в комментарии к опубликованному видео.

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Автор: 

боевые действия (4095) Бутусов Юрий (4367) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+18
Тримайтесь хлопці! Слава Україні і Воїнам ЗСУ!
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10.02.2023 13:15
+3
М113 та форма нагадали старі фільми про війну у В'єтнамі.
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10.02.2023 13:56
+1
"БахмутА"- це на дибільному, апсолютно штучному суржику, еспіранто, діалекті, на кацапському недо-язіке зліпленому з більш як 10-ти різних мов - європейських, тюрських, фіно-угорських !!! державною українською мовою - "БахмутУ" ...
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10.02.2023 13:59
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Тримайтесь хлопці! Слава Україні і Воїнам ЗСУ!
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10.02.2023 13:15 Ответить
"БахмутА"- це на дибільному, апсолютно штучному суржику, еспіранто, діалекті, на кацапському недо-язіке зліпленому з більш як 10-ти різних мов - європейських, тюрських, фіно-угорських !!! державною українською мовою - "БахмутУ" ...
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10.02.2023 13:59 Ответить
М113 та форма нагадали старі фільми про війну у В'єтнамі.
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10.02.2023 13:56 Ответить
Маю надію, що безпосередня охорона і спостереження знаходилося на своїх місцях, і тому не попало в кадр.
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10.02.2023 15:08 Ответить
поза укріпленими бліндажами скупчуватися - таке собі.

у нашої арти пріоритетна ціль номер один - скупчення піхоти.

думаю що у ворога теж.
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10.02.2023 15:09 Ответить
Вони пораненого перев*язували.
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10.02.2023 15:10 Ответить
пораненого перев*язували 2 людини.

всі инші створювали ризики вкупі з бутусовим.

ми тішимося з тупости ворога, що скупчується під один удар нашої арти і робимо те саме.
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10.02.2023 16:41 Ответить
Най вибачають, - з шоломами повний бардак. Або малі, десь на макітрі, або спецназівські ... Нащо вони піхоті ? Медичка у спецназівському ..?
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10.02.2023 15:09 Ответить
Низький уклін Захисникам України!!!
Вибачте, за те, що допустили щурів привладних розкрадати майно та забезпечення Захисників України!!!
Сашко Білий з Лісником показали, що треба робити!!
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10.02.2023 17:27 Ответить
за що і поплатились ... а вони зараз ох як були б потрібні ... рюкзаков управився падло
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10.02.2023 18:50 Ответить
 
 