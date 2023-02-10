В траншеях Первой мировой под Бахмутом. Репортаж Юрия Бутусова. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись, на которой сняты действия бойцов одного украинского подразделения в боях близ Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эксклюзивные, более чем десятиминутные хроники боевой работы украинских воинов Бутусов опубликовал на своей странице в соцсетях под названием "В траншеях Первой мировой под Бахмутом".

"Война в посадках и траншеях. Российское наступление под Бахмутом, обстрел танков, минометов, удары авиации, постоянные перестрелки", - написал Бутусов в комментарии к опубликованному видео.

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