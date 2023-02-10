В траншеях Першої світової під Бахмутом. Репортаж Юрія Бутусова
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис, на якому зафільмовані дії бійців одного українського підрозділу у боях поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ексклюзивні, більш, ніж десятихвилинні хроніки бойової роботи українських воїнів Бутусов опублікував на своїй сторінці у соцмережах під назвою "В траншеях Першої світової під Бахмутом".
"Війна у посадках та траншеях. Російський наступ під Бахмутом, обстріл танків,мінометів удари авіаціі, постійні перестрілки", - написав Бутусов у коментарі до опублікованого відео.
Топ коментарі
+18 Schiedel Schiedel
показати весь коментар10.02.2023 13:15
+3 Владимир Николенко #234291
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+1 vuiko dobrui
показати весь коментар10.02.2023 13:59
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у нашої арти пріоритетна ціль номер один - скупчення піхоти.
думаю що у ворога теж.
всі инші створювали ризики вкупі з бутусовим.
ми тішимося з тупости ворога, що скупчується під один удар нашої арти і робимо те саме.
Вибачте, за те, що допустили щурів привладних розкрадати майно та забезпечення Захисників України!!!
Сашко Білий з Лісником показали, що треба робити!!