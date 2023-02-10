В траншеях Першої світової під Бахмутом. Репортаж Юрія Бутусова

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис, на якому зафільмовані дії бійців одного українського підрозділу у боях поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ексклюзивні, більш, ніж десятихвилинні хроніки бойової роботи українських воїнів Бутусов опублікував на своїй сторінці у соцмережах під назвою "В траншеях Першої світової під Бахмутом".

"Війна у посадках та траншеях. Російський наступ під Бахмутом, обстріл танків,мінометів удари авіаціі, постійні перестрілки", - написав Бутусов у коментарі до опублікованого відео.

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