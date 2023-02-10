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Новини Відео Війна
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В траншеях Першої світової під Бахмутом. Репортаж Юрія Бутусова

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис, на якому зафільмовані дії бійців одного українського підрозділу у боях поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ексклюзивні, більш, ніж десятихвилинні хроніки бойової роботи українських воїнів Бутусов опублікував на своїй сторінці у соцмережах під назвою "В траншеях Першої світової під Бахмутом". 

"Війна у посадках та траншеях. Російський наступ під Бахмутом, обстріл танків,мінометів удари авіаціі, постійні перестрілки", - написав Бутусов у коментарі до опублікованого відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це економічна диверсія": Бутусов на ТСК ВР щодо схеми незаконного блокування податкових накладних. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3850) Бутусов Юрій (3598) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+18
Тримайтесь хлопці! Слава Україні і Воїнам ЗСУ!
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10.02.2023 13:15
+3
М113 та форма нагадали старі фільми про війну у В'єтнамі.
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10.02.2023 13:56
+1
"БахмутА"- це на дибільному, апсолютно штучному суржику, еспіранто, діалекті, на кацапському недо-язіке зліпленому з більш як 10-ти різних мов - європейських, тюрських, фіно-угорських !!! державною українською мовою - "БахмутУ" ...
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10.02.2023 13:59
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Тримайтесь хлопці! Слава Україні і Воїнам ЗСУ!
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10.02.2023 13:15 Відповісти
"БахмутА"- це на дибільному, апсолютно штучному суржику, еспіранто, діалекті, на кацапському недо-язіке зліпленому з більш як 10-ти різних мов - європейських, тюрських, фіно-угорських !!! державною українською мовою - "БахмутУ" ...
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10.02.2023 13:59 Відповісти
М113 та форма нагадали старі фільми про війну у В'єтнамі.
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10.02.2023 13:56 Відповісти
Маю надію, що безпосередня охорона і спостереження знаходилося на своїх місцях, і тому не попало в кадр.
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10.02.2023 15:08 Відповісти
поза укріпленими бліндажами скупчуватися - таке собі.

у нашої арти пріоритетна ціль номер один - скупчення піхоти.

думаю що у ворога теж.
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10.02.2023 15:09 Відповісти
Вони пораненого перев*язували.
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10.02.2023 15:10 Відповісти
пораненого перев*язували 2 людини.

всі инші створювали ризики вкупі з бутусовим.

ми тішимося з тупости ворога, що скупчується під один удар нашої арти і робимо те саме.
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10.02.2023 16:41 Відповісти
Най вибачають, - з шоломами повний бардак. Або малі, десь на макітрі, або спецназівські ... Нащо вони піхоті ? Медичка у спецназівському ..?
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10.02.2023 15:09 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!!
Вибачте, за те, що допустили щурів привладних розкрадати майно та забезпечення Захисників України!!!
Сашко Білий з Лісником показали, що треба робити!!
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10.02.2023 17:27 Відповісти
за що і поплатились ... а вони зараз ох як були б потрібні ... рюкзаков управився падло
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10.02.2023 18:50 Відповісти
 
 