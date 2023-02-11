Россияне атаковали мост в Затоке морскими дронами. ВИДЕО
Вечером 10 февраля россияне запустили по мосту в Затоке морской дрон-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Российская армия атаковала мост в Затоке Одесской области морским беспилотником! pic.twitter.com/eV57918UVB— IanMatveev (@ian_matveev) February 10, 2023
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Вот єто он написал несколько десятков минут после того как віложил єто видео
Советую зайти комменті почитать, а Цензор удалить новость
Маск говорил что будет блокировать это
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/spacex-curbed-ukraines-use-starlink-internet-drones-company-president-2023-02-09/ https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/spacex-curbed-ukraines-use-starlink-internet-drones-company-president-2023-02-09/
SpaceX curbed Ukraine's use of Starlink internet for drones -company president
На а якщо більше хочеш про нього знати - гугл в поміч, але подібні до тебе лінниві диванні читачі читають тільки назви статей змі і не більше! Тепер можеш поржати ще!
Міст в Затоці зовсім інакше виглядає!
По-перше - він суттево вище від води.
По-друге - він не залізничний, а автомобільно-залізничний. Тобто з обох сторін від залізниці є ще по ряду для автівок. І той ряд відокремлений від залізничної дороги залізними конструкціями, і ще залізний паркан з іншого краю полоси для автівок.
По трете - він в неробочому стані ще з квітня.
Однозначно вкид!
https://cfts.org.ua/novosti НОВИНИ 1006 переглядів 30 травня 2022, 09:40
Но смысл такой атаки непонятен
Де там дорога?
Дорога справа от жд и пролет подъемный
Ни катера не даже вертолеты
Ніхто не підтверджує цей вкид.