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Россияне атаковали мост в Затоке морскими дронами. ВИДЕО

Вечером 10 февраля россияне запустили по мосту в Затоке морской дрон-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Российская армия атаковала мост в Затоке Одесской области морским беспилотником! pic.twitter.com/eV57918UVB

— IanMatveev (@ian_matveev) February 10, 2023

Автор: 

мост (1028) Одесская область (3588) Белгород-Днестровский (116) дроны (3974)


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Топ комментарии
+14
Повна чухня!

Міст в Затоці зовсім інакше виглядає!

По-перше - він суттево вище від води.

По-друге - він не залізничний, а автомобільно-залізничний. Тобто з обох сторін від залізниці є ще по ряду для автівок. І той ряд відокремлений від залізничної дороги залізними конструкціями, і ще залізний паркан з іншого краю полоси для автівок.

По трете - він в неробочому стані ще з квітня.

Однозначно вкид!
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11.02.2023 00:28
+10
А где наши дроны и те на которые деньги собирали и те что друзья передали?
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11.02.2023 00:09
+8
Есть подозрение что видео - вброс. Жду дополнительной информации

Вот єто он написал несколько десятков минут после того как віложил єто видео
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11.02.2023 00:03
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Вдарили на випередження? Провокують на удар у відповідь?
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11.02.2023 00:02 Ответить
Постраждала тільки риба. Теракт безглуздий як і сама росія.
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11.02.2023 07:19 Ответить
Есть подозрение что видео - вброс. Жду дополнительной информации

Вот єто он написал несколько десятков минут после того как віложил єто видео
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11.02.2023 00:03 Ответить
нєт, єто відєо - отстой.
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11.02.2023 06:28 Ответить
Почалося у касапа сезонне весняне загострення..
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11.02.2023 00:03 Ответить
https://twitter.com/ian_matveev/status/1624154997389762568

Советую зайти комменті почитать, а Цензор удалить новость
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11.02.2023 00:04 Ответить
цікаво де наші морські безпілотники на які гроші усім миром збирали?
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11.02.2023 00:05 Ответить
Так они же через Starlink работали

Маск говорил что будет блокировать это
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11.02.2023 00:10 Ответить
Він такого не казав.
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11.02.2023 00:19 Ответить
Заборонив використання старлінк в ударних дронах.
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11.02.2023 00:24 Ответить
Ні
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11.02.2023 00:32 Ответить
він це зробив , навіщо довго говорити .
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11.02.2023 00:24 Ответить
Ні.
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11.02.2023 00:31 Ответить
Ви живете в паралельній реальності? Новини читаєте?
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11.02.2023 04:55 Ответить
Не лично он а президент компании SpaceX

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/spacex-curbed-ukraines-use-starlink-internet-drones-company-president-2023-02-09/ https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/spacex-curbed-ukraines-use-starlink-internet-drones-company-president-2023-02-09/

SpaceX curbed Ukraine's use of Starlink internet for drones -company president
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11.02.2023 01:06 Ответить
Мені байдуже що там написали рейтерс, але все не так насправді, хоча може так і краще бо заплутує і пдрів
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11.02.2023 02:07 Ответить
..я маю на увазі русню єслі шо
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11.02.2023 02:08 Ответить
Да просто торгаш Маск вирішив займатися пацифізмом перед виборами, а те шо це призведе до більших втрат йому пох
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11.02.2023 03:29 Ответить
А саме цікаве те, що про Маска взагалі більшість не чули і навіть такого прізвища не знали та й досі як бачу не знають.
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11.02.2023 04:20 Ответить
Та ти шо? і хто цей нуркуман?
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11.02.2023 04:56 Ответить
Цей "наркоман" як ти виразилося - той хто дав старлінки Україні, а міг би й взагалі не давати їх і ти про нього точно не знав би нічого.
На а якщо більше хочеш про нього знати - гугл в поміч, але подібні до тебе лінниві диванні читачі читають тільки назви статей змі і не більше! Тепер можеш поржати ще!
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11.02.2023 15:43 Ответить
Годі спорити. Хтось десь запостив фотку, де вказав на якись квадратик на цьому безпілотнику, начеб-то це антена Старлінк. Ось цією фантазією автора і обмежується вся інформація про Старлінк на морських дронах, з якої вже зробили офіційний факт
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11.02.2023 09:35 Ответить
Ти скільки башлянув?
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11.02.2023 06:24 Ответить
мы в Крыму потеряли два дрона на испытаниях.. потеряли связь сбой программы или управления.... вот наверное один дрон кацапы переделали под себя...
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11.02.2023 00:06 Ответить
А где наши дроны и те на которые деньги собирали и те что друзья передали?
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11.02.2023 00:09 Ответить
На Балі і в Монте Карло.
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11.02.2023 00:10 Ответить
Точнее - на е Бали.
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11.02.2023 06:08 Ответить
Без Старлинка они просто металлолом, нам перекрыли возможность использовать Старлинк на дронах =(
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11.02.2023 05:03 Ответить
Повна чухня!

Міст в Затоці зовсім інакше виглядає!

По-перше - він суттево вище від води.

По-друге - він не залізничний, а автомобільно-залізничний. Тобто з обох сторін від залізниці є ще по ряду для автівок. І той ряд відокремлений від залізничної дороги залізними конструкціями, і ще залізний паркан з іншого краю полоси для автівок.

По трете - він в неробочому стані ще з квітня.

Однозначно вкид!
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11.02.2023 00:28 Ответить
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11.02.2023 00:30 Ответить
Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман

https://cfts.org.ua/novosti НОВИНИ 1006 переглядів 30 травня 2022, 09:40
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11.02.2023 01:08 Ответить
Мост совпадает полностью

Но смысл такой атаки непонятен
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11.02.2023 00:38 Ответить
Абсолютно ні!

Де там дорога?
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11.02.2023 00:39 Ответить
В момент вспышки все видно

Дорога справа от жд и пролет подъемный
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11.02.2023 01:04 Ответить
Сделать пакость, потестить новую вундервафлю. Кацапы не сидят сложа руки, их хлебом не корми но дай сделать вред украинцам.
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11.02.2023 00:41 Ответить
ходовые огни не выключал - видно ссыкотно было водной полиции попасться.
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11.02.2023 00:37 Ответить
Ця атака на міст в Затоці може означати готування рашистами якоїсь десантної операції з використанням "зернового коридору".
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11.02.2023 00:54 Ответить
А наші дрони напевне в очікуванні поки в рф появляться сторожові катери. І не запускають їх швидше до появи катерів щоб не дай бог наші дрони не знищили ще щось.
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11.02.2023 01:08 Ответить
В первую атаку это не помешало

Ни катера не даже вертолеты
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11.02.2023 01:22 Ответить
Згідно публічних слів тих хто дуже близький до цієї теми то в рф з сторожовими службами на морі все було дуже хреново і саме тому у нас все вийшло. Просто коли рф спохватилась і підняла просто авіацію то було вже пізно.
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11.02.2023 18:17 Ответить
детскими игрушками мосты не взрываются...
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11.02.2023 01:48 Ответить
Це мабуть один з тих дронів на які збирали фонди? Вже хтось продав їм?
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11.02.2023 05:39 Ответить
Что это за хрень?
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11.02.2023 06:21 Ответить
Брехня.
Ніхто не підтверджує цей вкид.
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11.02.2023 06:47 Ответить
Живу не далеко Чорноморськ, вночі чув сирену і два вибухи
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11.02.2023 08:28 Ответить
Добробатам треба посилювати охорону мостів, а не спати на блокпостах.
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11.02.2023 06:48 Ответить
Откуда у лапотных появились морские дроны?
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11.02.2023 07:42 Ответить
Вообще-то Цензору неплохо бы было набрать в Гугле запрос посмотреть фото моста в Затоке и сравнить фото с этим залипушным видео прежде чем постить очередной фейк. После публикаций таких фейков перестаешь верить источнику. Тем более что эту информацию легко было проверить
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11.02.2023 07:50 Ответить
Свинособаку забули спитати.
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11.02.2023 08:23 Ответить
ахаха, а мост не кто не взрывал сегодня
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11.02.2023 08:42 Ответить
Это не мост на затоку, если бы там автор был хоть раз, он бы это заметил.
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11.02.2023 09:29 Ответить
Ну росіяни можуть подякувати вам за такий відеозвіт. Нахера ви тоді людям говорите щоб не викладали міста влучань, а самі публікуєте?!
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11.02.2023 09:42 Ответить
Поблагодарить за что? Это не мост в Затоке. Кто там был хоть раз сраз это сразу поймет.
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11.02.2023 10:11 Ответить
Возможно испытали морской дрон. Ударили по мосту в Затоке. К сожалению все получилось. А теперь вечный вопрос--- а у нас как с таким?
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11.02.2023 10:14 Ответить
 
 