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Артиллеристы ВСУ уничтожают вражескую боевую машину "Терминатор". ВИДЕО

11 февраля артиллеристы из 40 бригады имени князя Витовта вместе с десантниками из 81 бригады уничтожили вражескую боевую машину "Терминатор".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке 40 ОАБ.

"Прощай, "Терминатор"! Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Передайте нашим, что мы #башим!", - говорится в сообщении.

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артиллерия (636) 81 отдельная аэромобильная бригада (67) 40 артиллерийская бригада (33)


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Топ комментарии
+16
У россиян сегодня день бесконечного и очень глубокого стресса. Не успели они насладиться кадрами уничтожения в районе Кременной уникальной российской БМПТ Терминатор-2, как в открытых источниках были опубликованы кадры применения ВСУ 152-мм снарядов "Краснополь".

"На сегодняшний день "Краснополь" у россиян считается наиболее высокоточным российским снарядом из всей номенклатуры 152-мм, хотя разработка его началась ещё в эпоху СССР, в 1970-х, а в 1980-х началось его производство. В рф же он только проходил модернизацию.

Сейчас у россиян форменный диссонанс и авральная дискуссия на тему, способны ли ВСУ применять 3ОФ39 "Краснополь" и вообще откуда у них эти снаряды, которые даже у РОВ - большая редкость? И на все свои вопросы они получают неутешительные ответы.

Применять ВСУ их могут, поскольку для наших специалистов настройка на длину волны лазера к данному снаряду не составляет труда. А как они оказались у ВСУ? Помните, российские пропагандисты, особенно Александр Коц, в экстазе были от захвата складов БК в Балаклеи?

Так вот, эти умники не только не истратили ресурс этих складов, но и завезли своих боеприпасов, среди которых было немало "Краснополей", а когда бежали из Харьковской области, всё это оставили. В общем, не только не тронули нашего, но и своего завезли. А теперь это завезённое утрамбовывает чмонь в режиме 24/7". (Злой одессит")
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11.02.2023 03:32
+9
В последние несколько дней наблюдается новая стратегия кремлевких ИПСО "информационно-психологическая спец-операция" и к этому необходимо относится очень серьезно и не дай Бог подыграть кремлевским методичкам. Вражеские структуры пытаются внести рознь между Украиной и странами союзниками Украины.
1 - Провокация с ракетой над Румынией где украинское общество накинулось на страну союзника,
2 - Заявление пригожина о том что часть Франции и часть Германии нужно отдать Украине,
3 - Заявление трампистов о прекращении военной помощи Украине,
4 - Заявление арестовича что Украина проиграет,
5 - Заявление китайского министра о недопустимости риторики о проигрыше путлера,
И таких выпадов множество за последнюю неделю на разных контингентах и от разных лиц.

Цель кремлевского ИПСО прямолинейна - сорвать поставки оружия Украине и внести вражду между Украиной и странами запада. По старому принципу - Разделяй и властвуй.
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11.02.2023 02:51
+7
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11.02.2023 02:30
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Чому 11го лютого? Я це відео 9го лютого бачив....
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11.02.2023 02:08 Ответить
Там якогось біса зклеіли старе і нове відео, нове в другій половині.
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11.02.2023 02:12 Ответить
Я так розумію це те саме відео, тільки ще добавили картинку з дрона
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11.02.2023 07:07 Ответить
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11.02.2023 02:30 Ответить
В последние несколько дней наблюдается новая стратегия кремлевких ИПСО "информационно-психологическая спец-операция" и к этому необходимо относится очень серьезно и не дай Бог подыграть кремлевским методичкам. Вражеские структуры пытаются внести рознь между Украиной и странами союзниками Украины.
1 - Провокация с ракетой над Румынией где украинское общество накинулось на страну союзника,
2 - Заявление пригожина о том что часть Франции и часть Германии нужно отдать Украине,
3 - Заявление трампистов о прекращении военной помощи Украине,
4 - Заявление арестовича что Украина проиграет,
5 - Заявление китайского министра о недопустимости риторики о проигрыше путлера,
И таких выпадов множество за последнюю неделю на разных контингентах и от разных лиц.

Цель кремлевского ИПСО прямолинейна - сорвать поставки оружия Украине и внести вражду между Украиной и странами запада. По старому принципу - Разделяй и властвуй.
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11.02.2023 02:51 Ответить
Русская версия этого принципа: "Разделяй и отсоси"
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11.02.2023 03:02 Ответить
Мне понравилось про "украинское общество накинулись на союзника"...имеется ввиду Румыния, я так понимаю. Кто-нибудь, что-нибудь слышал или видел полезного от Румынии? "Проманеску" хотя бы осудили кацапов за агрессию и нацизм или х#й я угадал?🤔
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11.02.2023 06:11 Ответить
Через Румынию в Украину идет второй по объему трафик помощи после Польши. Русыния - не Венгрия.
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11.02.2023 23:32 Ответить
У россиян сегодня день бесконечного и очень глубокого стресса. Не успели они насладиться кадрами уничтожения в районе Кременной уникальной российской БМПТ Терминатор-2, как в открытых источниках были опубликованы кадры применения ВСУ 152-мм снарядов "Краснополь".

"На сегодняшний день "Краснополь" у россиян считается наиболее высокоточным российским снарядом из всей номенклатуры 152-мм, хотя разработка его началась ещё в эпоху СССР, в 1970-х, а в 1980-х началось его производство. В рф же он только проходил модернизацию.

Сейчас у россиян форменный диссонанс и авральная дискуссия на тему, способны ли ВСУ применять 3ОФ39 "Краснополь" и вообще откуда у них эти снаряды, которые даже у РОВ - большая редкость? И на все свои вопросы они получают неутешительные ответы.

Применять ВСУ их могут, поскольку для наших специалистов настройка на длину волны лазера к данному снаряду не составляет труда. А как они оказались у ВСУ? Помните, российские пропагандисты, особенно Александр Коц, в экстазе были от захвата складов БК в Балаклеи?

Так вот, эти умники не только не истратили ресурс этих складов, но и завезли своих боеприпасов, среди которых было немало "Краснополей", а когда бежали из Харьковской области, всё это оставили. В общем, не только не тронули нашего, но и своего завезли. А теперь это завезённое утрамбовывает чмонь в режиме 24/7". (Злой одессит")
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11.02.2023 03:32 Ответить
Нууу.... Такое.... Краснополь редкое дерьмо, Если чесно.
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11.02.2023 07:19 Ответить
Я не в курсі! Однак у масовому виробництві у нас і такого немає Знаю, що створили аналог - "Квітник" І ще кращий за характеристиками Його можна навіть робить двох калібрів - 152 та 155 мм Однак до масового виробництва не дійшло - при "БЛазні" "закопали у асфальт"
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11.02.2023 07:25 Ответить
Чистый Краснополь, аналоговое нечто. Сталкивался через з-д Коммунист. Самый минус - подсветка цели и дальность.
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11.02.2023 07:36 Ответить
Знаєш - у кацапів прислів"я є: "На "халяву" и усксус сладкий!"
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11.02.2023 09:51 Ответить
Такое. На халяву можно и спидозницу поиметь. Таки не советую.
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11.02.2023 11:42 Ответить
Знаю! Але ж вони - не німці! Це ті ще у ІІ Світову підкидали на позиції автоматні та гвинтівочні патрони з уставленими детонаторами, перед організацією своїх артскладів закладали "ліквідаційні" заряди, при відступі викидали у болото приціли та замки з гармат, вставляли в стволи гармат заряди вибухівки Кацапи ж (з-за природних лінощів, "по*уїзму" та "рукожопості") і на це нездатні
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11.02.2023 11:56 Ответить
Нескрепное название до добра не доведёт. Допустим "Лаптёжник" протянул бы на день дольше....Если не меньше))
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11.02.2023 06:17 Ответить
Тут що с згадували про враження "Термінатора" "високоточним снарядом типу "Ескалібур" однак він має калібр 155 мм!
А тепер - "вишенька на тортик"!
40 бригада імені князя Вітовта Озброєння:
1-й артилерійський дивізіон https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9036_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%91%C2%BB 2А36 «Гіацинт-Б» ;
2-й артилерійський дивізіон https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9036_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%91%C2%BB 2А36 «Гіацинт-Б» ;
3-й артилерійський дивізіон https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9065_%C2%AB%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%91%C2%BB 2А65 «Мста-Б» ;
4-й артилерійський дивізіон https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9065_%C2%AB%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%91%C2%BB 2А65 «Мста-Б» ;
Всі ці гармати - калібру 152 мм Тобто російський "Термінатор" міг отримать у "бочину" трофейний снаряд "Краснополь" російського виробництва!!!
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11.02.2023 06:32 Ответить
А В МАШИНЕ ТАРАКАНЫ СТРАШНЫЕ )))
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11.02.2023 07:00 Ответить
Хто знає, скільки у них є цих термінаторів,?
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11.02.2023 07:08 Ответить
1,5 землекопа
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11.02.2023 07:14 Ответить
Десяток! Мала експериментальна партія
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11.02.2023 07:27 Ответить
Терминатор оказался тупиковой веткой в развитии бронетехники,но денег стырили там немеренно.
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11.02.2023 07:39 Ответить
А де ж відео знищення аналоговнетного тєрмінатора?
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11.02.2023 09:08 Ответить
 
 