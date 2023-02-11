Артиллеристы ВСУ уничтожают вражескую боевую машину "Терминатор". ВИДЕО
11 февраля артиллеристы из 40 бригады имени князя Витовта вместе с десантниками из 81 бригады уничтожили вражескую боевую машину "Терминатор".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке 40 ОАБ.
"Прощай, "Терминатор"! Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады.
Передайте нашим, что мы #башим!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Яр Холодний
показать весь комментарий11.02.2023 03:32
+9 Виктор Дийнега
показать весь комментарий11.02.2023 02:51
+7 Вячеслав Шатров
показать весь комментарий11.02.2023 02:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1 - Провокация с ракетой над Румынией где украинское общество накинулось на страну союзника,
2 - Заявление пригожина о том что часть Франции и часть Германии нужно отдать Украине,
3 - Заявление трампистов о прекращении военной помощи Украине,
4 - Заявление арестовича что Украина проиграет,
5 - Заявление китайского министра о недопустимости риторики о проигрыше путлера,
И таких выпадов множество за последнюю неделю на разных контингентах и от разных лиц.
Цель кремлевского ИПСО прямолинейна - сорвать поставки оружия Украине и внести вражду между Украиной и странами запада. По старому принципу - Разделяй и властвуй.
"На сегодняшний день "Краснополь" у россиян считается наиболее высокоточным российским снарядом из всей номенклатуры 152-мм, хотя разработка его началась ещё в эпоху СССР, в 1970-х, а в 1980-х началось его производство. В рф же он только проходил модернизацию.
Сейчас у россиян форменный диссонанс и авральная дискуссия на тему, способны ли ВСУ применять 3ОФ39 "Краснополь" и вообще откуда у них эти снаряды, которые даже у РОВ - большая редкость? И на все свои вопросы они получают неутешительные ответы.
Применять ВСУ их могут, поскольку для наших специалистов настройка на длину волны лазера к данному снаряду не составляет труда. А как они оказались у ВСУ? Помните, российские пропагандисты, особенно Александр Коц, в экстазе были от захвата складов БК в Балаклеи?
Так вот, эти умники не только не истратили ресурс этих складов, но и завезли своих боеприпасов, среди которых было немало "Краснополей", а когда бежали из Харьковской области, всё это оставили. В общем, не только не тронули нашего, но и своего завезли. А теперь это завезённое утрамбовывает чмонь в режиме 24/7". (Злой одессит")
А тепер - "вишенька на тортик"!
40 бригада імені князя Вітовта Озброєння:
1-й артилерійський дивізіон https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9036_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%91%C2%BB 2А36 «Гіацинт-Б» ;
2-й артилерійський дивізіон https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9036_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%91%C2%BB 2А36 «Гіацинт-Б» ;
3-й артилерійський дивізіон https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9065_%C2%AB%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%91%C2%BB 2А65 «Мста-Б» ;
4-й артилерійський дивізіон https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9065_%C2%AB%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%91%C2%BB 2А65 «Мста-Б» ;
Всі ці гармати - калібру 152 мм Тобто російський "Термінатор" міг отримать у "бочину" трофейний снаряд "Краснополь" російського виробництва!!!