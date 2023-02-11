Артиллеристы ВСУ уничтожают вражескую боевую машину "Терминатор". ВИДЕО

11 февраля артиллеристы из 40 бригады имени князя Витовта вместе с десантниками из 81 бригады уничтожили вражескую боевую машину "Терминатор".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке 40 ОАБ.

"Прощай, "Терминатор"! Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Передайте нашим, что мы #башим!", - говорится в сообщении.

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