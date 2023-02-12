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Немецкие журналисты в Бахмуте попали под обстрел россиян. ВИДЕО

Журналисты одного из самых популярных немецких изданий Bild во время своего репортажа в городе Бахмут попали под обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеорепортаж Bild.

На публикуемых кадрах видно, как журналисты ведут репортаж. Они стоят на фоне разрушенных построек и рассказывают о том, что там все еще живут мирные жители. В одни из моментов рядом с ними слышны звуки взрывов.

"Абсурдная, даже безумная вещь о ситуации в Бахмуте, когда вы приезжаете в город: хотя в людей могут стрелять и они могут погибнуть в любое время и в любом месте, в городе остаются тысячи", - сказал журналист.

Позже он рассказал, что взрывы были на расстоянии 200 метров от места их пребывания.

"Пока идем мимо разрушенных зданий, мы сами становимся свидетелями российских атак: российские военные стреляют из гранатометов по микрорайону, где мы опрашиваем жителей… В небе видны российские самолеты. Это пугает", - признается репортер Пауль Ронцгаймер.

Он отметил, что "Бахмут стал символом почти годовой захватнической войны России против Украины".

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Автор: 

Германия (6988) журналистика (3304) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+16
Нічого абсурдного. Ті тисячі, що залишилися, ждуть "своїх".
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12.02.2023 19:56
+11
Потім ці ждуни будуть розповідати про німецьких журналістів _Анє всє в німецькіх крєстах. З рогами і шмайсерами. А рядом нєгри. Токо білі.
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12.02.2023 20:08
+10
А хіба особиста присутність у власній квартирі чи будинку захистить його від руйнації? Потім дадуть чи не дадуть безкоштовне житло ніхто не знає, але життя точно не повернуть якщо привалить у будинку.
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12.02.2023 20:22
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Нічого абсурдного. Ті тисячі, що залишилися, ждуть "своїх".
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12.02.2023 19:56 Ответить
Потім ці ждуни будуть розповідати про німецьких журналістів _Анє всє в німецькіх крєстах. З рогами і шмайсерами. А рядом нєгри. Токо білі.
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12.02.2023 20:08 Ответить
а пан там знає. Люди не довіряють обіцянкам влади: відбудувати, відшкодувати, в кого був дом, у того і має бути дом. А в реальності, скоріш за все пересілять в мурашники з гівна і палок. Звісно ж є дебілєрри, які чекають на "своїх".
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12.02.2023 20:12 Ответить
А хіба особиста присутність у власній квартирі чи будинку захистить його від руйнації? Потім дадуть чи не дадуть безкоштовне житло ніхто не знає, але життя точно не повернуть якщо привалить у будинку.
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12.02.2023 20:22 Ответить
не захистить фізично, але тим хто не поїхав, так легше морально.
я розмовляла з такими. Відмовляються їхати зі словами "краще померти в своєму домі, аніж скитатися по чужих хатах у приймах".
от ви власне скільки старих дідків чи бабусь за останній рік в себе приймали?
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12.02.2023 20:56 Ответить
Прямо зараз живуть. І дід, і бабка. Вони знайомі наших родичів. З Херсонщини.
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12.02.2023 21:10 Ответить
тобто ви вважаєте, що всі кто виїхав - то патріоти, а хто залишився - вороги?
ну ну. життя нічому не вчить?
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12.02.2023 20:55 Ответить
так шольцу і скажить
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12.02.2023 20:00 Ответить
"Русский ваньюшька, сдафайся! Получишь хлебу́шька, фодку и гармошьку!" (с)
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12.02.2023 20:01 Ответить
А вони на каву приїхали????????
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12.02.2023 20:08 Ответить
давно не заходила на Цензор. от зайшла на три новини - під кожною твое лайно.
сподіваюся, тобі Пригожин доплачує за знання української?
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12.02.2023 20:53 Ответить
А вот не надо бензоколонке запчасти к немецким машинам продавать.
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12.02.2023 20:08 Ответить
Може доложать по приїзду своїм що в Україні стріляють, щоб швидше зброю давали!
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12.02.2023 20:41 Ответить
Крім Бутусова взагалі ще хтось з українських журналістів в зоні бойових дій працює? Бо УПячка спеціалізується тільки на закордонних «розслідуваннях», а медіа-повії бенямарафону тільки зі студій вішають
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12.02.2023 20:50 Ответить
Зомбомарафон якогось нонейм-журналюшку піарить. Про Бутусова ні слова.
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12.02.2023 21:06 Ответить
Цаплієнко працює
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12.02.2023 21:18 Ответить
Шольцу покажіть та розкажіть, може жвавіше буде дупою ворушити щодо танків та літаків для України...
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12.02.2023 20:56 Ответить
Тут ще такий момент. От у Маріуполі реально було виїхати лише у перші три дні. Хто не був готовий, не мав автомобіля тощо, просто вже це було набагато складніше. Завдяки боневтікам з шашличниками довкола Маріуполя на всіх навіть польових дорогах уже патрулі московитські стояли і зупиняли людей...
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12.02.2023 21:35 Ответить
Блд, в Штатах чи Німеччині всі мирні жителі виїхали би ще у 2022 му, тільки не у нас - 30 років від здохлення радянщини нічого не змінили у мізках людей , бо влада України так чи інакше була під контролем КДБ і фсб.
30 років Карл, це вже нове покоління совкодрочерів які не жили у радянському лайні і не стояли в чергах у 200 - 300 людей за чаєм, цукром або синіми радянськими курями, їм насрали у мізки що совок то був рай, вони вірять, бо альтернативи немає, бо ТБ канали олігархів не показуть Європу, США, тільки краєм ока, але багато про паРашу.
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12.02.2023 21:57 Ответить
 
 