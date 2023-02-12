Немецкие журналисты в Бахмуте попали под обстрел россиян. ВИДЕО
Журналисты одного из самых популярных немецких изданий Bild во время своего репортажа в городе Бахмут попали под обстрел.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеорепортаж Bild.
На публикуемых кадрах видно, как журналисты ведут репортаж. Они стоят на фоне разрушенных построек и рассказывают о том, что там все еще живут мирные жители. В одни из моментов рядом с ними слышны звуки взрывов.
"Абсурдная, даже безумная вещь о ситуации в Бахмуте, когда вы приезжаете в город: хотя в людей могут стрелять и они могут погибнуть в любое время и в любом месте, в городе остаются тысячи", - сказал журналист.
Позже он рассказал, что взрывы были на расстоянии 200 метров от места их пребывания.
"Пока идем мимо разрушенных зданий, мы сами становимся свидетелями российских атак: российские военные стреляют из гранатометов по микрорайону, где мы опрашиваем жителей… В небе видны российские самолеты. Это пугает", - признается репортер Пауль Ронцгаймер.
Он отметил, что "Бахмут стал символом почти годовой захватнической войны России против Украины".
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я розмовляла з такими. Відмовляються їхати зі словами "краще померти в своєму домі, аніж скитатися по чужих хатах у приймах".
от ви власне скільки старих дідків чи бабусь за останній рік в себе приймали?
ну ну. життя нічому не вчить?
сподіваюся, тобі Пригожин доплачує за знання української?
30 років Карл, це вже нове покоління совкодрочерів які не жили у радянському лайні і не стояли в чергах у 200 - 300 людей за чаєм, цукром або синіми радянськими курями, їм насрали у мізки що совок то був рай, вони вірять, бо альтернативи немає, бо ТБ канали олігархів не показуть Європу, США, тільки краєм ока, але багато про паРашу.