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Німецькі журналісти в Бахмуті потрапили під обстріл росіян. ВIДЕО

Журналісти одного з найпопулярніших німецьких видань Bild під час свого репортажу у місті Бахмут потрапили під російський обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеорепортаж Bild.

На опублікованих кадрах видно, як журналісти ведуть репортаж. Вони стоять на фоні зруйнованих будівель і розповідають про те, що там все ще живуть мирні жителі. В одни з моментів поруч з ними чутно звуки вибухів.

"Абсурдна, навіть божевільна річ про ситуацію в Бахмуті, коли ви приїжджаєте в місто: хоча в людей можуть стріляти і вони можуть загинути в будь-який час і в будь-якому місці, у місті залишаються тисячі", - сказав журналіст.

Пізніше він розповів, що вибухи були на відстані в 200 метрів від місця їх перебування.

"Поки йдемо повз зруйновані будівлі, ми самі стаємо свідками російських атак: російські військові стріляють з гранатометів по мікрорайону, де ми опитуємо мешканців…У небі видно російські літаки. Це лякає", - зізнається репортер Пауль Ронцгаймер.

Він зазначив, що "Бахмут став символом майже річної загарбницької війни росії проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістам обмежили в’їзд до Бахмуту, - обласна влада

Автор: 

Німеччина (7390) журналістика (1769) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+16
Нічого абсурдного. Ті тисячі, що залишилися, ждуть "своїх".
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12.02.2023 19:56
+11
Потім ці ждуни будуть розповідати про німецьких журналістів _Анє всє в німецькіх крєстах. З рогами і шмайсерами. А рядом нєгри. Токо білі.
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12.02.2023 20:08
+10
А хіба особиста присутність у власній квартирі чи будинку захистить його від руйнації? Потім дадуть чи не дадуть безкоштовне житло ніхто не знає, але життя точно не повернуть якщо привалить у будинку.
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12.02.2023 20:22
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Нічого абсурдного. Ті тисячі, що залишилися, ждуть "своїх".
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12.02.2023 19:56 Відповісти
Потім ці ждуни будуть розповідати про німецьких журналістів _Анє всє в німецькіх крєстах. З рогами і шмайсерами. А рядом нєгри. Токо білі.
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12.02.2023 20:08 Відповісти
а пан там знає. Люди не довіряють обіцянкам влади: відбудувати, відшкодувати, в кого був дом, у того і має бути дом. А в реальності, скоріш за все пересілять в мурашники з гівна і палок. Звісно ж є дебілєрри, які чекають на "своїх".
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12.02.2023 20:12 Відповісти
А хіба особиста присутність у власній квартирі чи будинку захистить його від руйнації? Потім дадуть чи не дадуть безкоштовне житло ніхто не знає, але життя точно не повернуть якщо привалить у будинку.
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12.02.2023 20:22 Відповісти
не захистить фізично, але тим хто не поїхав, так легше морально.
я розмовляла з такими. Відмовляються їхати зі словами "краще померти в своєму домі, аніж скитатися по чужих хатах у приймах".
от ви власне скільки старих дідків чи бабусь за останній рік в себе приймали?
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12.02.2023 20:56 Відповісти
Прямо зараз живуть. І дід, і бабка. Вони знайомі наших родичів. З Херсонщини.
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12.02.2023 21:10 Відповісти
тобто ви вважаєте, що всі кто виїхав - то патріоти, а хто залишився - вороги?
ну ну. життя нічому не вчить?
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12.02.2023 20:55 Відповісти
так шольцу і скажить
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12.02.2023 20:00 Відповісти
"Русский ваньюшька, сдафайся! Получишь хлебу́шька, фодку и гармошьку!" (с)
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12.02.2023 20:01 Відповісти
А вони на каву приїхали????????
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12.02.2023 20:08 Відповісти
давно не заходила на Цензор. от зайшла на три новини - під кожною твое лайно.
сподіваюся, тобі Пригожин доплачує за знання української?
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12.02.2023 20:53 Відповісти
А вот не надо бензоколонке запчасти к немецким машинам продавать.
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12.02.2023 20:08 Відповісти
Може доложать по приїзду своїм що в Україні стріляють, щоб швидше зброю давали!
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12.02.2023 20:41 Відповісти
Крім Бутусова взагалі ще хтось з українських журналістів в зоні бойових дій працює? Бо УПячка спеціалізується тільки на закордонних «розслідуваннях», а медіа-повії бенямарафону тільки зі студій вішають
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12.02.2023 20:50 Відповісти
Зомбомарафон якогось нонейм-журналюшку піарить. Про Бутусова ні слова.
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12.02.2023 21:06 Відповісти
Цаплієнко працює
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12.02.2023 21:18 Відповісти
Шольцу покажіть та розкажіть, може жвавіше буде дупою ворушити щодо танків та літаків для України...
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12.02.2023 20:56 Відповісти
Тут ще такий момент. От у Маріуполі реально було виїхати лише у перші три дні. Хто не був готовий, не мав автомобіля тощо, просто вже це було набагато складніше. Завдяки боневтікам з шашличниками довкола Маріуполя на всіх навіть польових дорогах уже патрулі московитські стояли і зупиняли людей...
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12.02.2023 21:35 Відповісти
Блд, в Штатах чи Німеччині всі мирні жителі виїхали би ще у 2022 му, тільки не у нас - 30 років від здохлення радянщини нічого не змінили у мізках людей , бо влада України так чи інакше була під контролем КДБ і фсб.
30 років Карл, це вже нове покоління совкодрочерів які не жили у радянському лайні і не стояли в чергах у 200 - 300 людей за чаєм, цукром або синіми радянськими курями, їм насрали у мізки що совок то був рай, вони вірять, бо альтернативи немає, бо ТБ канали олігархів не показуть Європу, США, тільки краєм ока, але багато про паРашу.
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12.02.2023 21:57 Відповісти
 
 