Німецькі журналісти в Бахмуті потрапили під обстріл росіян. ВIДЕО
Журналісти одного з найпопулярніших німецьких видань Bild під час свого репортажу у місті Бахмут потрапили під російський обстріл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеорепортаж Bild.
На опублікованих кадрах видно, як журналісти ведуть репортаж. Вони стоять на фоні зруйнованих будівель і розповідають про те, що там все ще живуть мирні жителі. В одни з моментів поруч з ними чутно звуки вибухів.
"Абсурдна, навіть божевільна річ про ситуацію в Бахмуті, коли ви приїжджаєте в місто: хоча в людей можуть стріляти і вони можуть загинути в будь-який час і в будь-якому місці, у місті залишаються тисячі", - сказав журналіст.
Пізніше він розповів, що вибухи були на відстані в 200 метрів від місця їх перебування.
"Поки йдемо повз зруйновані будівлі, ми самі стаємо свідками російських атак: російські військові стріляють з гранатометів по мікрорайону, де ми опитуємо мешканців…У небі видно російські літаки. Це лякає", - зізнається репортер Пауль Ронцгаймер.
Він зазначив, що "Бахмут став символом майже річної загарбницької війни росії проти України".
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я розмовляла з такими. Відмовляються їхати зі словами "краще померти в своєму домі, аніж скитатися по чужих хатах у приймах".
от ви власне скільки старих дідків чи бабусь за останній рік в себе приймали?
ну ну. життя нічому не вчить?
сподіваюся, тобі Пригожин доплачує за знання української?
30 років Карл, це вже нове покоління совкодрочерів які не жили у радянському лайні і не стояли в чергах у 200 - 300 людей за чаєм, цукром або синіми радянськими курями, їм насрали у мізки що совок то був рай, вони вірять, бо альтернативи немає, бо ТБ канали олігархів не показуть Європу, США, тільки краєм ока, але багато про паРашу.