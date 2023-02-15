Мы к этому не подготовлены, отправляют как мясо, – мобилизованные россияне выступают против отправки на передовую. ВИДЕО
В интернете появились два новых видеообращения от мобилизованных, перебрасываемых на передовую. Они заявляют, что их не готовили к штурмовым действиям и у них нет необходимой амуниции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в сети.
Россияне жалуются, что они к этому не подготовлены, а их просто отправляют как мясо, можно сказать чисто на расстрел.
"Там двое умерших, в первый же день, как их туда отправили. И раненые теперь есть", - подчеркивают мобилизованные.
Они жалуются, что их используют "как пушечное мясо", отправляя в штурмовые бригады, хотя готовили к выполнению задач в тылу. И при этом не снабдили аптечками и "нормальными бронежилетами".
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+58 Alessandro Moretti
показать весь комментарий15.02.2023 22:25
+32 Andrii Pushkarchuk #551151
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Але це ж не "руськіє", їм можна. Що правда, до кадирівців їм ще далеко, але тенденція, аднака!
4 роки вiдвойовували те, що нiмцi за 3 мiсяця захопили.
Коли ж ви прокинетесь, русня погана, що не у підготовці проблема, а в самій війні, нав'язаній вашим паном, вашого пуйла?
То кого підтримує Держдеп?
То ******** на Кремль
Якого *** лізеш як таракан сюди?????
Як би так зробити, щоб імперську чесотку розчухувати і водночас не здохнути на передовій?
Барін сказав. на передок, значить на мепедок!
«У меня создается впечатление, что Путин устал от России и хочет покончить с ней. Потому что эта широкомасштабная война приведет вообще-то к исчезновению России как целостного большого государства», - прогнозировал Ивашов.
Что российский офицер думает через год? Его спросило издание Republic.
- Что в итоге произошло? В основном то, что мы и предполагали, но гораздо хуже. На оперативно-тактическом уровне мы не думали, что в течение года мы не сможем освободить Донецкую и Луганскую области (захватить - прим.). Мы не думали, что будут такие тяжелые потери, хотя я называл тогда десятки тысяч погибших с двух сторон. Но все оказалось гораздо хуже. Не предполагали, что будут такие разрушения: по сути, снесены под фундамент целые небольшие города и поселки. Далее, я писал, что мы окажемся в состоянии государства-изгоя, но, честно говоря, я не думал, что у нас не окажется ни одного союзника, который имеет серьезное влияние на политическом, экономическом или военно-техническом уровне.
И, наконец, мы не предполагали, что эта ситуация подтолкнет к такому сближению Китая и США. В 2020 году китайцам была объявлена холодная война-2, еще при Трампе. Недавно госсекретарь собирался лететь в Китай, чтобы представить план большого сотрудничества или, иначе говоря, передела мира. На XX съезде китайской компартии, по сути дела, было заявлено и даже уже реализуется идея того, что Китай вместе с США ответственны за миропорядок на нашей планете. Россия в такой картине мира вообще не упоминается как политический игрок. Так что сейчас будут создавать биполярный мир, но уже без нашего участия.
Ну и кроме того, надо добавить, что мы не ожидали такой серии ошибок, неправильных действий при проведении этой военной операции. Правда, Путин уточняет, что все идет по плану. И действительно, когда посмотришь на то, что делалось даже в формате спецоперации, то можно увидеть четко спланированный вариант действий. Мы не могли предположить, что мы отдадим всю Европу американцам, в том числе весь энергетический рынок - сегодня они берут европейцев за горлышко.
Я не мог предположить, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО. Вся эта цепочка событий идет по плану.