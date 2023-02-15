Мы к этому не подготовлены, отправляют как мясо, – мобилизованные россияне выступают против отправки на передовую. ВИДЕО

В интернете появились два новых видеообращения от мобилизованных, перебрасываемых на передовую. Они заявляют, что их не готовили к штурмовым действиям и у них нет необходимой амуниции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в сети.

Россияне жалуются, что они к этому не подготовлены, а их просто отправляют как мясо, можно сказать чисто на расстрел.

"Там двое умерших, в первый же день, как их туда отправили. И раненые теперь есть", - подчеркивают мобилизованные.

Они жалуются, что их используют "как пушечное мясо", отправляя в штурмовые бригады, хотя готовили к выполнению задач в тылу. И при этом не снабдили аптечками и "нормальными бронежилетами".

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