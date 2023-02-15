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Новости Видео Агрессия России против Украины Война Мобилизация в РФ
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Мы к этому не подготовлены, отправляют как мясо, – мобилизованные россияне выступают против отправки на передовую. ВИДЕО

В интернете появились два новых видеообращения от мобилизованных, перебрасываемых на передовую. Они заявляют, что их не готовили к штурмовым действиям и у них нет необходимой амуниции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в сети.

Россияне жалуются, что они к этому не подготовлены, а их просто отправляют как мясо, можно сказать чисто на расстрел.

"Там двое умерших, в первый же день, как их туда отправили. И раненые теперь есть", - подчеркивают мобилизованные.

Они жалуются, что их используют "как пушечное мясо", отправляя в штурмовые бригады, хотя готовили к выполнению задач в тылу. И при этом не снабдили аптечками и "нормальными бронежилетами".

Читайте также: Официальными мероприятиями по случаю годовщины войны российские власти начнут новую волну мобилизации, - представитель ГУР МО Юсов

Автор: 

армия РФ (19358) мобилизация (2777)


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Топ комментарии
+58
російські свині нарікають тільки на технічні моменти, але ніякого засудження цієї війни немає. отже, всі вони заслуговують на смерть. слава ЗСУ!
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15.02.2023 22:25
+32
Вони не проти війни, вони жаліються на свою голу сраку. Кацап не людина, гірше худоби кацап. Кожний кацап повинен здохнути.
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15.02.2023 22:29
+31
Я вам чесно зізнаюся: я зробив провокацію на одному рашному ресурсі. Під подібним відео написав люту ху@тень про те "єслі би дєди отказалісь ваєвать і жаловалісь сталіну". Далі запропонував їх всіх розстріляти! І знаєте що? Майже всі з цим погодились! Вони НАХ@Й ВІДБИТІ!!! І ніколи нічого не зрозуміють! Їх можна (і треба) ліше знищити!
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15.02.2023 22:42
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російські свині нарікають тільки на технічні моменти, але ніякого засудження цієї війни немає. отже, всі вони заслуговують на смерть. слава ЗСУ!
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15.02.2023 22:25 Ответить
Саме так, iмперцi на генетичному рiвнi.
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15.02.2023 22:29 Ответить
Ну все таки постараемся быть честными - я не знаю реально ли они просто хотят получить бронежилет, каску и пулемет и пойти в атаку - или совсем не хотят - но говорить в рашке что ты отказываешься участвовать в этой самой их так называемой "спецоперации" - это срок. Хотя срок - это отсидел и живой. А тут поперся и помер.
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15.02.2023 23:46 Ответить
Якщо ви хочете бути чесним, я це зроблю. Коли я писав свої повідомлення англійською (живу в США), мені сказали писати українською, і я це зробив. З поваги до країни та її громадян. Я рекомендую вам зробити те саме. Якщо ви теж поважаєте їх обох.
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16.02.2023 04:52 Ответить
Я принципиально буду писать на своем родном языке, которому учили меня мои родители только по той причине что иначе получится что я признаю право какого то немытого орка из дальнего Заболотья города Мухосранска на русский язык, который они по какому то недоразумению себе присвоили. Сначала отдать им право на язык, потом отдать им нашу страну - за какие такие заслуги? Украина была и будет многонациональным государством, в котором каждый волен общаться на удобном ему языке. С украинским языком у меня проблем нет, и повседневно я общаюсь на том языке, на котором ко мне обращается мой собеседник.
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16.02.2023 20:00 Ответить
Ok, good for you.
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16.02.2023 20:46 Ответить
Вагнер їх і за гратами знайде так що не факт що живий після відсидки буде
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16.02.2023 06:33 Ответить
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16.02.2023 00:26 Ответить
ну тоді на мацкву, вперьйот!
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15.02.2023 22:26 Ответить
такими темпами на шоу талантів потраплять ..а може й в голлівуд
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15.02.2023 22:26 Ответить
А як же "Кієв за два дня"? Вже перехотілось?
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15.02.2023 22:27 Ответить
"Кієв за два дня" десь в тому ж самому місці, що й "чіріз нідєлю будем скідивать оружиє НАТО в Ламанш"! Тобто, суміш лайна і пізд@жа
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15.02.2023 22:32 Ответить
Робіть як тувинці: відмовилися і їх додому відправили. Здається ще така сама ситуація була з батальйоном з Дагестану...
Але це ж не "руськіє", їм можна. Що правда, до кадирівців їм ще далеко, але тенденція, аднака!
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15.02.2023 22:29 Ответить
Говорят за тувинцев Шойгу мазу тянет.
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15.02.2023 23:07 Ответить
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15.02.2023 22:29 Ответить
***** вас подготовит молотом по голове...
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15.02.2023 22:29 Ответить
на курсах підготовки в школі імені Нужина
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15.02.2023 22:33 Ответить
Вони не проти війни, вони жаліються на свою голу сраку. Кацап не людина, гірше худоби кацап. Кожний кацап повинен здохнути.
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15.02.2023 22:29 Ответить
Так, вони не жалутеться, что не хотять убивать, вони жалутсься, что не могуг убивать украинцив билшь якистно. Ето нелюди, ето биосмиття. Я сподибаюсь, что всьо случиться как в 1918 г. Росспад империи. А ядерная держава блт не сможеть проиграть? Смотрите СССР в Афганистан, САЩ в Виетнам, Китай в Виетнам, не проиграли, но не выграли и отошли. Слава украинским героям!
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15.02.2023 22:56 Ответить
сами же хотели на киев, кушайте
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15.02.2023 22:33 Ответить
Потрібно шукати й цілитись всіма видами зброї якраз в мобілізованих, шукати їх місця дислокації й місця на фронті. Вони не підготовлені й погано оснащені, при потраплянні під вогонь несуть найбільші втрати.
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15.02.2023 22:34 Ответить
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!......
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15.02.2023 22:34 Ответить
А как же воевали диды этих русиш швайн? С членами в руках бросались под немецкие танки !
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15.02.2023 22:34 Ответить
Дiди так само воювали.
4 роки вiдвойовували те, що нiмцi за 3 мiсяця захопили.
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15.02.2023 23:12 Ответить
****, доки ви, підари, будете ось так нити на камеру, ми вас будемо крошити в ґрунт

Коли ж ви прокинетесь, русня погана, що не у підготовці проблема, а в самій війні, нав'язаній вашим паном, вашого пуйла?
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15.02.2023 22:35 Ответить
Ніколи
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15.02.2023 23:43 Ответить
Не відео, а муть якась.
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15.02.2023 22:37 Ответить
хитрожопые, коммендантский батальйон, бухими ходить с оружием и кошмарить местных как хочется. ай-яй-яй, есть погибшие и раненные...
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15.02.2023 22:38 Ответить
Я вам чесно зізнаюся: я зробив провокацію на одному рашному ресурсі. Під подібним відео написав люту ху@тень про те "єслі би дєди отказалісь ваєвать і жаловалісь сталіну". Далі запропонував їх всіх розстріляти! І знаєте що? Майже всі з цим погодились! Вони НАХ@Й ВІДБИТІ!!! І ніколи нічого не зрозуміють! Їх можна (і треба) ліше знищити!
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15.02.2023 22:42 Ответить
чмоби вказують. що в перший день двое з них умерли, а треба - утилізовані або подохли.
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15.02.2023 22:49 Ответить
Таке враження що Радіо Свобода співчуває цим кацапам, які відмовилися воювати лише тому що неукомлектовані необхідною зброєю. А от якби в цих рашистів було достатньо зброї, то вони б також нас вбивали.
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15.02.2023 22:52 Ответить
За минулий рік США легально прийняли "хАроших руZZкіх" втрічи більше ніж українських біженців. А є ще й нелегальні.
То кого підтримує Держдеп?
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16.02.2023 04:48 Ответить
Що за фішня?! В топку пігдогіа!
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15.02.2023 22:53 Ответить
***********
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15.02.2023 23:05 Ответить
ну смішні до поліка. чи їм не однаково як здохнуть, підготовленими чи нє )) їх баби по любому будуть трупам раді )
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15.02.2023 23:06 Ответить
Бо тим курвам ладу нову дадуть
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15.02.2023 23:08 Ответить
І шубу...а шуба-буба - це їхнє фсьо
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15.02.2023 23:20 Ответить
Ну да,они вертухаями согласны быть,чтобы бабки зарабатывать. Они хотят в обозные войска. А то воевать страаашно оказывается. Подлые кцпы. Жить хотят.
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15.02.2023 23:19 Ответить
БояДь

То ******** на Кремль

Якого *** лізеш як таракан сюди?????
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15.02.2023 23:22 Ответить
Л.Толстой(1904)*И одурённые молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. *
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15.02.2023 23:25 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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15.02.2023 23:26 Ответить
Та нє, чоловіче добрий, з цим вже розбирались - це перероблені штуки....хоча звичайно дотепно. поцікався
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15.02.2023 23:39 Ответить
Кацапські мобіки спантеличені!

Як би так зробити, щоб імперську чесотку розчухувати і водночас не здохнути на передовій?
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15.02.2023 23:35 Ответить
Комендантским батальйоном они хотели твари. Безоружных мирных жителей грабить и насиловать. А против армии воевать сразу видосики женам отправляют.
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15.02.2023 23:48 Ответить
Эта биомасса убивать украинцев вообще не против, но хочет это делать в комфортных условиях.
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16.02.2023 00:06 Ответить
оой, Ваньок, бунбуєш! Знаєш же, що бунтуєш!, і все одно пишишеш ці ролики!
Барін сказав. на передок, значить на мепедок!
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16.02.2023 00:40 Ответить
Год назад российский генерал-полковник Леонид Ивашов выступил против планов Путина начать войну с Украиной. Общероссийское собрание офицеров призвало главу Кремля уйти в отставку.

«У меня создается впечатление, что Путин устал от России и хочет покончить с ней. Потому что эта широкомасштабная война приведет вообще-то к исчезновению России как целостного большого государства», - прогнозировал Ивашов.

Что российский офицер думает через год? Его спросило издание Republic.

- Что в итоге произошло? В основном то, что мы и предполагали, но гораздо хуже. На оперативно-тактическом уровне мы не думали, что в течение года мы не сможем освободить Донецкую и Луганскую области (захватить - прим.). Мы не думали, что будут такие тяжелые потери, хотя я называл тогда десятки тысяч погибших с двух сторон. Но все оказалось гораздо хуже. Не предполагали, что будут такие разрушения: по сути, снесены под фундамент целые небольшие города и поселки. Далее, я писал, что мы окажемся в состоянии государства-изгоя, но, честно говоря, я не думал, что у нас не окажется ни одного союзника, который имеет серьезное влияние на политическом, экономическом или военно-техническом уровне.

И, наконец, мы не предполагали, что эта ситуация подтолкнет к такому сближению Китая и США. В 2020 году китайцам была объявлена холодная война-2, еще при Трампе. Недавно госсекретарь собирался лететь в Китай, чтобы представить план большого сотрудничества или, иначе говоря, передела мира. На XX съезде китайской компартии, по сути дела, было заявлено и даже уже реализуется идея того, что Китай вместе с США ответственны за миропорядок на нашей планете. Россия в такой картине мира вообще не упоминается как политический игрок. Так что сейчас будут создавать биполярный мир, но уже без нашего участия.

Ну и кроме того, надо добавить, что мы не ожидали такой серии ошибок, неправильных действий при проведении этой военной операции. Правда, Путин уточняет, что все идет по плану. И действительно, когда посмотришь на то, что делалось даже в формате спецоперации, то можно увидеть четко спланированный вариант действий. Мы не могли предположить, что мы отдадим всю Европу американцам, в том числе весь энергетический рынок - сегодня они берут европейцев за горлышко.

Я не мог предположить, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО. Вся эта цепочка событий идет по плану.
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16.02.2023 04:26 Ответить
"павєстка єсть павєстка" - ну от і хавайте...
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16.02.2023 06:26 Ответить
после прослушивания перехватов предлагаю Центр противодействия дезинформация переименование в Центральное п**дохранилище информации... информации как раз для лапши на уши хватает... хотя чему удивляться - главный ветеринар страны, он же данилкин, сказал, что Украине не нужны специалисты, ей нужны выпускники украинских вузов... однако со временем оказалось, что Вест Поинт и Массачусетский технологический институт - это совсем не тот уровень подготовки, который есть в Украине.... как в анекдоте, когда два мужика выходят из парикмахерской после педикюра, один другому говорит - послушай, а ведь педикюр - это совершенно не то, что мы с тобой делали...
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16.02.2023 07:07 Ответить
 
 