Ми до цього не підготовлені, відправляють як м’ясо, - мобілізовані росіяни виступають проти відправки на передову. ВIДЕО

В інтернеті з’явилися два нові відеозвернення від мобілізованих, яких перекидають на передову. Вони заявляють, що їх не готували до штурмових дій і вони не мають необхідної амуніції.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у мережі.

Росіяни скаржаться, що вони до цього не підготовлені, а їх просто відправляють як м'ясо, можна сказати, чисто на розстріл.

"Там двоє померлих, першого ж дня, як їх туди відправили. І поранені тепер є", - підкреслюють мобілізовані.

Вони скаржаться, що їх використовують "як гарматне м'ясо", відправляючи до штурмових бригад, хоча готували до виконання завдань у тилу. І при цьому не забезпечили аптечками та "нормальними бронежилетами".