Ми до цього не підготовлені, відправляють як м’ясо, - мобілізовані росіяни виступають проти відправки на передову. ВIДЕО
В інтернеті з’явилися два нові відеозвернення від мобілізованих, яких перекидають на передову. Вони заявляють, що їх не готували до штурмових дій і вони не мають необхідної амуніції.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у мережі.
Росіяни скаржаться, що вони до цього не підготовлені, а їх просто відправляють як м'ясо, можна сказати, чисто на розстріл.
"Там двоє померлих, першого ж дня, як їх туди відправили. І поранені тепер є", - підкреслюють мобілізовані.
Вони скаржаться, що їх використовують "як гарматне м'ясо", відправляючи до штурмових бригад, хоча готували до виконання завдань у тилу. І при цьому не забезпечили аптечками та "нормальними бронежилетами".
Топ коментарі
+58 Alessandro Moretti
показати весь коментар15.02.2023 22:25
+32 Andrii Pushkarchuk #551151
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+31 Станіслав Забара
показати весь коментар15.02.2023 22:42
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Але це ж не "руськіє", їм можна. Що правда, до кадирівців їм ще далеко, але тенденція, аднака!
4 роки вiдвойовували те, що нiмцi за 3 мiсяця захопили.
Коли ж ви прокинетесь, русня погана, що не у підготовці проблема, а в самій війні, нав'язаній вашим паном, вашого пуйла?
То кого підтримує Держдеп?
То ******** на Кремль
Якого *** лізеш як таракан сюди?????
Як би так зробити, щоб імперську чесотку розчухувати і водночас не здохнути на передовій?
Барін сказав. на передок, значить на мепедок!
«У меня создается впечатление, что Путин устал от России и хочет покончить с ней. Потому что эта широкомасштабная война приведет вообще-то к исчезновению России как целостного большого государства», - прогнозировал Ивашов.
Что российский офицер думает через год? Его спросило издание Republic.
- Что в итоге произошло? В основном то, что мы и предполагали, но гораздо хуже. На оперативно-тактическом уровне мы не думали, что в течение года мы не сможем освободить Донецкую и Луганскую области (захватить - прим.). Мы не думали, что будут такие тяжелые потери, хотя я называл тогда десятки тысяч погибших с двух сторон. Но все оказалось гораздо хуже. Не предполагали, что будут такие разрушения: по сути, снесены под фундамент целые небольшие города и поселки. Далее, я писал, что мы окажемся в состоянии государства-изгоя, но, честно говоря, я не думал, что у нас не окажется ни одного союзника, который имеет серьезное влияние на политическом, экономическом или военно-техническом уровне.
И, наконец, мы не предполагали, что эта ситуация подтолкнет к такому сближению Китая и США. В 2020 году китайцам была объявлена холодная война-2, еще при Трампе. Недавно госсекретарь собирался лететь в Китай, чтобы представить план большого сотрудничества или, иначе говоря, передела мира. На XX съезде китайской компартии, по сути дела, было заявлено и даже уже реализуется идея того, что Китай вместе с США ответственны за миропорядок на нашей планете. Россия в такой картине мира вообще не упоминается как политический игрок. Так что сейчас будут создавать биполярный мир, но уже без нашего участия.
Ну и кроме того, надо добавить, что мы не ожидали такой серии ошибок, неправильных действий при проведении этой военной операции. Правда, Путин уточняет, что все идет по плану. И действительно, когда посмотришь на то, что делалось даже в формате спецоперации, то можно увидеть четко спланированный вариант действий. Мы не могли предположить, что мы отдадим всю Европу американцам, в том числе весь энергетический рынок - сегодня они берут европейцев за горлышко.
Я не мог предположить, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО. Вся эта цепочка событий идет по плану.