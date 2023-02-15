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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
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Ми до цього не підготовлені, відправляють як м’ясо, - мобілізовані росіяни виступають проти відправки на передову. ВIДЕО

В інтернеті з’явилися два нові відеозвернення від мобілізованих, яких перекидають на передову. Вони заявляють, що їх не готували до штурмових дій і вони не мають необхідної амуніції.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у мережі. 

Росіяни скаржаться, що вони до цього не підготовлені, а їх просто відправляють як м'ясо, можна сказати, чисто на розстріл.

"Там двоє померлих, першого ж дня, як їх туди відправили. І поранені тепер є", - підкреслюють мобілізовані. 

Вони скаржаться, що їх використовують "як гарматне м'ясо", відправляючи до штурмових бригад, хоча готували до виконання завдань у тилу. І при цьому не забезпечили аптечками та "нормальними бронежилетами".

Автор: 

армія рф (17509) мобілізація (3071)


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Топ коментарі
+58
російські свині нарікають тільки на технічні моменти, але ніякого засудження цієї війни немає. отже, всі вони заслуговують на смерть. слава ЗСУ!
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15.02.2023 22:25
+32
Вони не проти війни, вони жаліються на свою голу сраку. Кацап не людина, гірше худоби кацап. Кожний кацап повинен здохнути.
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15.02.2023 22:29
+31
Я вам чесно зізнаюся: я зробив провокацію на одному рашному ресурсі. Під подібним відео написав люту ху@тень про те "єслі би дєди отказалісь ваєвать і жаловалісь сталіну". Далі запропонував їх всіх розстріляти! І знаєте що? Майже всі з цим погодились! Вони НАХ@Й ВІДБИТІ!!! І ніколи нічого не зрозуміють! Їх можна (і треба) ліше знищити!
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15.02.2023 22:42
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російські свині нарікають тільки на технічні моменти, але ніякого засудження цієї війни немає. отже, всі вони заслуговують на смерть. слава ЗСУ!
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15.02.2023 22:25 Відповісти
Саме так, iмперцi на генетичному рiвнi.
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15.02.2023 22:29 Відповісти
Ну все таки постараемся быть честными - я не знаю реально ли они просто хотят получить бронежилет, каску и пулемет и пойти в атаку - или совсем не хотят - но говорить в рашке что ты отказываешься участвовать в этой самой их так называемой "спецоперации" - это срок. Хотя срок - это отсидел и живой. А тут поперся и помер.
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15.02.2023 23:46 Відповісти
Якщо ви хочете бути чесним, я це зроблю. Коли я писав свої повідомлення англійською (живу в США), мені сказали писати українською, і я це зробив. З поваги до країни та її громадян. Я рекомендую вам зробити те саме. Якщо ви теж поважаєте їх обох.
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16.02.2023 04:52 Відповісти
Я принципиально буду писать на своем родном языке, которому учили меня мои родители только по той причине что иначе получится что я признаю право какого то немытого орка из дальнего Заболотья города Мухосранска на русский язык, который они по какому то недоразумению себе присвоили. Сначала отдать им право на язык, потом отдать им нашу страну - за какие такие заслуги? Украина была и будет многонациональным государством, в котором каждый волен общаться на удобном ему языке. С украинским языком у меня проблем нет, и повседневно я общаюсь на том языке, на котором ко мне обращается мой собеседник.
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16.02.2023 20:00 Відповісти
Ok, good for you.
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16.02.2023 20:46 Відповісти
Вагнер їх і за гратами знайде так що не факт що живий після відсидки буде
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16.02.2023 06:33 Відповісти
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16.02.2023 00:26 Відповісти
ну тоді на мацкву, вперьйот!
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15.02.2023 22:26 Відповісти
такими темпами на шоу талантів потраплять ..а може й в голлівуд
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15.02.2023 22:26 Відповісти
А як же "Кієв за два дня"? Вже перехотілось?
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15.02.2023 22:27 Відповісти
"Кієв за два дня" десь в тому ж самому місці, що й "чіріз нідєлю будем скідивать оружиє НАТО в Ламанш"! Тобто, суміш лайна і пізд@жа
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15.02.2023 22:32 Відповісти
Робіть як тувинці: відмовилися і їх додому відправили. Здається ще така сама ситуація була з батальйоном з Дагестану...
Але це ж не "руськіє", їм можна. Що правда, до кадирівців їм ще далеко, але тенденція, аднака!
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15.02.2023 22:29 Відповісти
Говорят за тувинцев Шойгу мазу тянет.
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15.02.2023 23:07 Відповісти
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15.02.2023 22:29 Відповісти
***** вас подготовит молотом по голове...
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15.02.2023 22:29 Відповісти
на курсах підготовки в школі імені Нужина
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15.02.2023 22:33 Відповісти
Вони не проти війни, вони жаліються на свою голу сраку. Кацап не людина, гірше худоби кацап. Кожний кацап повинен здохнути.
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15.02.2023 22:29 Відповісти
Так, вони не жалутеться, что не хотять убивать, вони жалутсься, что не могуг убивать украинцив билшь якистно. Ето нелюди, ето биосмиття. Я сподибаюсь, что всьо случиться как в 1918 г. Росспад империи. А ядерная держава блт не сможеть проиграть? Смотрите СССР в Афганистан, САЩ в Виетнам, Китай в Виетнам, не проиграли, но не выграли и отошли. Слава украинским героям!
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15.02.2023 22:56 Відповісти
сами же хотели на киев, кушайте
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15.02.2023 22:33 Відповісти
Потрібно шукати й цілитись всіма видами зброї якраз в мобілізованих, шукати їх місця дислокації й місця на фронті. Вони не підготовлені й погано оснащені, при потраплянні під вогонь несуть найбільші втрати.
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15.02.2023 22:34 Відповісти
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!......
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15.02.2023 22:34 Відповісти
А как же воевали диды этих русиш швайн? С членами в руках бросались под немецкие танки !
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15.02.2023 22:34 Відповісти
Дiди так само воювали.
4 роки вiдвойовували те, що нiмцi за 3 мiсяця захопили.
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15.02.2023 23:12 Відповісти
****, доки ви, підари, будете ось так нити на камеру, ми вас будемо крошити в ґрунт

Коли ж ви прокинетесь, русня погана, що не у підготовці проблема, а в самій війні, нав'язаній вашим паном, вашого пуйла?
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15.02.2023 22:35 Відповісти
Ніколи
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15.02.2023 23:43 Відповісти
Не відео, а муть якась.
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15.02.2023 22:37 Відповісти
хитрожопые, коммендантский батальйон, бухими ходить с оружием и кошмарить местных как хочется. ай-яй-яй, есть погибшие и раненные...
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15.02.2023 22:38 Відповісти
Я вам чесно зізнаюся: я зробив провокацію на одному рашному ресурсі. Під подібним відео написав люту ху@тень про те "єслі би дєди отказалісь ваєвать і жаловалісь сталіну". Далі запропонував їх всіх розстріляти! І знаєте що? Майже всі з цим погодились! Вони НАХ@Й ВІДБИТІ!!! І ніколи нічого не зрозуміють! Їх можна (і треба) ліше знищити!
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15.02.2023 22:42 Відповісти
чмоби вказують. що в перший день двое з них умерли, а треба - утилізовані або подохли.
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15.02.2023 22:49 Відповісти
Таке враження що Радіо Свобода співчуває цим кацапам, які відмовилися воювати лише тому що неукомлектовані необхідною зброєю. А от якби в цих рашистів було достатньо зброї, то вони б також нас вбивали.
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15.02.2023 22:52 Відповісти
За минулий рік США легально прийняли "хАроших руZZкіх" втрічи більше ніж українських біженців. А є ще й нелегальні.
То кого підтримує Держдеп?
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16.02.2023 04:48 Відповісти
Що за фішня?! В топку пігдогіа!
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15.02.2023 22:53 Відповісти
***********
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15.02.2023 23:05 Відповісти
ну смішні до поліка. чи їм не однаково як здохнуть, підготовленими чи нє )) їх баби по любому будуть трупам раді )
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15.02.2023 23:06 Відповісти
Бо тим курвам ладу нову дадуть
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15.02.2023 23:08 Відповісти
І шубу...а шуба-буба - це їхнє фсьо
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15.02.2023 23:20 Відповісти
Ну да,они вертухаями согласны быть,чтобы бабки зарабатывать. Они хотят в обозные войска. А то воевать страаашно оказывается. Подлые кцпы. Жить хотят.
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15.02.2023 23:19 Відповісти
БояДь

То ******** на Кремль

Якого *** лізеш як таракан сюди?????
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15.02.2023 23:22 Відповісти
Л.Толстой(1904)*И одурённые молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. *
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15.02.2023 23:25 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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15.02.2023 23:26 Відповісти
Та нє, чоловіче добрий, з цим вже розбирались - це перероблені штуки....хоча звичайно дотепно. поцікався
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15.02.2023 23:39 Відповісти
Кацапські мобіки спантеличені!

Як би так зробити, щоб імперську чесотку розчухувати і водночас не здохнути на передовій?
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15.02.2023 23:35 Відповісти
Комендантским батальйоном они хотели твари. Безоружных мирных жителей грабить и насиловать. А против армии воевать сразу видосики женам отправляют.
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15.02.2023 23:48 Відповісти
Эта биомасса убивать украинцев вообще не против, но хочет это делать в комфортных условиях.
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16.02.2023 00:06 Відповісти
оой, Ваньок, бунбуєш! Знаєш же, що бунтуєш!, і все одно пишишеш ці ролики!
Барін сказав. на передок, значить на мепедок!
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16.02.2023 00:40 Відповісти
Год назад российский генерал-полковник Леонид Ивашов выступил против планов Путина начать войну с Украиной. Общероссийское собрание офицеров призвало главу Кремля уйти в отставку.

«У меня создается впечатление, что Путин устал от России и хочет покончить с ней. Потому что эта широкомасштабная война приведет вообще-то к исчезновению России как целостного большого государства», - прогнозировал Ивашов.

Что российский офицер думает через год? Его спросило издание Republic.

- Что в итоге произошло? В основном то, что мы и предполагали, но гораздо хуже. На оперативно-тактическом уровне мы не думали, что в течение года мы не сможем освободить Донецкую и Луганскую области (захватить - прим.). Мы не думали, что будут такие тяжелые потери, хотя я называл тогда десятки тысяч погибших с двух сторон. Но все оказалось гораздо хуже. Не предполагали, что будут такие разрушения: по сути, снесены под фундамент целые небольшие города и поселки. Далее, я писал, что мы окажемся в состоянии государства-изгоя, но, честно говоря, я не думал, что у нас не окажется ни одного союзника, который имеет серьезное влияние на политическом, экономическом или военно-техническом уровне.

И, наконец, мы не предполагали, что эта ситуация подтолкнет к такому сближению Китая и США. В 2020 году китайцам была объявлена холодная война-2, еще при Трампе. Недавно госсекретарь собирался лететь в Китай, чтобы представить план большого сотрудничества или, иначе говоря, передела мира. На XX съезде китайской компартии, по сути дела, было заявлено и даже уже реализуется идея того, что Китай вместе с США ответственны за миропорядок на нашей планете. Россия в такой картине мира вообще не упоминается как политический игрок. Так что сейчас будут создавать биполярный мир, но уже без нашего участия.

Ну и кроме того, надо добавить, что мы не ожидали такой серии ошибок, неправильных действий при проведении этой военной операции. Правда, Путин уточняет, что все идет по плану. И действительно, когда посмотришь на то, что делалось даже в формате спецоперации, то можно увидеть четко спланированный вариант действий. Мы не могли предположить, что мы отдадим всю Европу американцам, в том числе весь энергетический рынок - сегодня они берут европейцев за горлышко.

Я не мог предположить, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО. Вся эта цепочка событий идет по плану.
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16.02.2023 04:26 Відповісти
"павєстка єсть павєстка" - ну от і хавайте...
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16.02.2023 06:26 Відповісти
после прослушивания перехватов предлагаю Центр противодействия дезинформация переименование в Центральное п**дохранилище информации... информации как раз для лапши на уши хватает... хотя чему удивляться - главный ветеринар страны, он же данилкин, сказал, что Украине не нужны специалисты, ей нужны выпускники украинских вузов... однако со временем оказалось, что Вест Поинт и Массачусетский технологический институт - это совсем не тот уровень подготовки, который есть в Украине.... как в анекдоте, когда два мужика выходят из парикмахерской после педикюра, один другому говорит - послушай, а ведь педикюр - это совершенно не то, что мы с тобой делали...
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16.02.2023 07:07 Відповісти
 
 