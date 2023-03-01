Две вражеские бронемашины с пехотой подрываются на противотанковых минах. ВИДЕО беспилотника
Бойцы 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение двух российских бронемашин с пехотой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский беспилотник зафиксировал, как вражеские бронемашины подрываются, наехав на противотанковые мины.
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+12 Мрачный скептик
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Відео з російського квадрокоптера, боєць ЗСУ мужньо утримує позицію під шквальним вогнем підарив, відстрілюючись з підствольного гранатомета. Ні, ми не знаємо, як склалася доля бійця. Враховуючи, що відео не має продовження - сподіваємось, що окупанти відступили.
https://twitter.com/i/status/1630694078294769666