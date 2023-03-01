Две вражеские бронемашины с пехотой подрываются на противотанковых минах. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение двух российских бронемашин с пехотой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский беспилотник зафиксировал, как вражеские бронемашины подрываются, наехав на противотанковые мины.

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