РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12310 посетителей онлайн
Новости Видео Война
1 381 0

Оккупанты обстреляли Часов Яр, ранена женщина, - ГСЧС. ВИДЕО

Российские захватчики обстреляли Часов Яр в Донецкой области, ранения получила женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в результате обстрела города Часов Яр ранения получила женщина 1948 г.р. На место обстрела спасатели Донетчины выезжали на автомобиле скорой медицинской помощи, предоставили пострадавшей первую домедицинскую помощь и транспортировали ее в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Смотрите: С погибшими в результате атаки дронами спасателями простились в Хмельницком. ФОТОрепортаж

обстрел (27672) Донецкая область (9920) ГСЧС (5001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 