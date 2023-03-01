Оккупанты обстреляли Часов Яр, ранена женщина, - ГСЧС. ВИДЕО

Российские захватчики обстреляли Часов Яр в Донецкой области, ранения получила женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в результате обстрела города Часов Яр ранения получила женщина 1948 г.р. На место обстрела спасатели Донетчины выезжали на автомобиле скорой медицинской помощи, предоставили пострадавшей первую домедицинскую помощь и транспортировали ее в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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