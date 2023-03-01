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Окупанти обстріляли Часів Яр, поранено жінку, - ДСНС. ВIДЕО

Російські загарбники обстріляли Часів Яр на Донеччині, поранення дістала жінка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні внаслідок обстрілу міста Часів Яр поранень отримала жінка 1948 р.н. На місце обстрілу рятувальники Донеччини виїжджали на автомобілі швидкої медичної допомоги, надали постраждалій першу домедичну допомогу й транспортували її до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (28993) Донецька область (8734) ДСНС (5137)


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