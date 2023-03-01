Унаслідок ракетного удару пошкоджено освітній заклад в Оріхові, - ОВА. ФОТО

В Оріхові Запорізької області від ракетного удару постраждав освітній заклад.

Про це повідомляє в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Під час обстрілу громади постраждав навчальний комунальний заклад міста. Прямим влученням пошкоджено стіни спортивної зали установи. На щастя, завдяки запровадженню дистанційного навчання, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, шо корпус закладу збудовано за програмою GIZ, за підтримки уряду Німеччини.

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