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Унаслідок ракетного удару пошкоджено освітній заклад в Оріхові, - ОВА. ФОТО

В Оріхові Запорізької області від ракетного удару постраждав освітній заклад.

Про це повідомляє в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Під час обстрілу громади постраждав навчальний комунальний заклад міста. Прямим влученням пошкоджено стіни спортивної зали установи. На щастя, завдяки запровадженню дистанційного навчання, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, шо корпус закладу збудовано за програмою GIZ, за підтримки уряду Німеччини.

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Унаслідок ракетного удару пошкоджено освітній заклад в Оріхові, - ОВА 01
Унаслідок ракетного удару пошкоджено освітній заклад в Оріхові, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (28993) ракети (4048) Запорізька область (3695)


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Яка гидота цей "русский мир"....
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01.03.2023 12:08 Відповісти
кацапы в лаптях прорубали ещё одно окно в Европу, на этот раз через стену спортзала школы в Орихове.. дебилы-террористы, когда вы уже все повыздыхаете
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01.03.2023 12:31 Відповісти
 
 