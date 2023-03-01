Росіяни обстріляли Гуляйполе, є поранений

Ворожі війська обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Постраждала людина.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора окупанти вчергове обстріляли незламне місто Гуляйполе. З РСЗВ уражено центр та околиці міста", - зазначено в дописі.

Унаслідок атаки горіла господарча споруда площею 20 кв.м, постраждали торговельні павільйони й дах одного з житлових будинків. Поранено одну людину. Їй надана вся необхідна медична допомога.

Читайте: Окупанти зруйнували всі великі будівлі у Гуляйполі Запорізької області

Як зазначається, на місці обстрілів працювали рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежу.