Росіяни обстріляли Гуляйполе, є поранений
Ворожі війська обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Постраждала людина.
Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора окупанти вчергове обстріляли незламне місто Гуляйполе. З РСЗВ уражено центр та околиці міста", - зазначено в дописі.
Унаслідок атаки горіла господарча споруда площею 20 кв.м, постраждали торговельні павільйони й дах одного з житлових будинків. Поранено одну людину. Їй надана вся необхідна медична допомога.
Як зазначається, на місці обстрілів працювали рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежу.
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Мрачный скептик
показати весь коментар01.03.2023 11:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Nestor Nen
показати весь коментар01.03.2023 11:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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