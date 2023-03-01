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Росіяни обстріляли Гуляйполе, є поранений

гуляйполе

Ворожі війська обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Постраждала людина.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора окупанти вчергове обстріляли незламне місто Гуляйполе. З РСЗВ уражено центр та околиці міста", - зазначено в дописі.

Унаслідок атаки горіла господарча споруда площею 20 кв.м, постраждали торговельні павільйони й дах одного з житлових будинків. Поранено одну людину. Їй надана вся необхідна медична допомога.

Читайте: Окупанти зруйнували всі великі будівлі у Гуляйполі Запорізької області

Як зазначається, на місці обстрілів працювали рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежу.

Автор: 

Гуляйполе (101) обстріл (28973) Запорізька область (3695)


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Никакой рефлексии. Дотягиваются - стреляют. Плевать, куда попадет, кого убьет. А в Украине всей властью оправдываются за уничтожение московитов, которые при сдаче в плен решили погеройствовать.
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01.03.2023 11:02 Відповісти
Дивна новина, мій кум там, обстріли кожен день, інколи так насипають,що з бліндажів носа не висунеш. А тут подали як подію.
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01.03.2023 11:03 Відповісти
 
 