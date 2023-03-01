РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4325 посетителей онлайн
Новости
861 2

Россияне обстреляли Гуляйполе, есть раненый

гуляйполе

Вражеские войска обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Пострадал человек.

Об этом в телеграм-канале сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера оккупанты в очередной раз обстреляли несокрушимый город Гуляйполе. Из РСЗО поражен центр и окрестности города", - говорится в сообщении.

В результате атаки горела хозяйственная постройка площадью 20 кв.м, пострадали торговые павильоны и крыша одного из жилых домов. Ранен один человек. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Читайте: Российские оккупанты обустроили пыточную во временно оккупированной Васильевке Запорожской области, - Генштаб

Как отмечается, на месте обстрелов работали спасатели ГСЧС, оперативно ликвидировавшие пожар.

Гуляйполе (90) обстрел (27652) Запорожская область (3168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никакой рефлексии. Дотягиваются - стреляют. Плевать, куда попадет, кого убьет. А в Украине всей властью оправдываются за уничтожение московитов, которые при сдаче в плен решили погеройствовать.
показать весь комментарий
01.03.2023 11:02 Ответить
Дивна новина, мій кум там, обстріли кожен день, інколи так насипають,що з бліндажів носа не висунеш. А тут подали як подію.
показать весь комментарий
01.03.2023 11:03 Ответить
 
 