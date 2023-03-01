Россияне обстреляли Гуляйполе, есть раненый

Вражеские войска обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Пострадал человек.

Об этом в телеграм-канале сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера оккупанты в очередной раз обстреляли несокрушимый город Гуляйполе. Из РСЗО поражен центр и окрестности города", - говорится в сообщении.

В результате атаки горела хозяйственная постройка площадью 20 кв.м, пострадали торговые павильоны и крыша одного из жилых домов. Ранен один человек. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

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Как отмечается, на месте обстрелов работали спасатели ГСЧС, оперативно ликвидировавшие пожар.